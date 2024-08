Een planning maken in Excel (met sjablonen)

Routinetaken? Check. Wekelijkse prioriteiten? Check. Laten we nu eens leren hoe je het beste uit elke dag kunt halen en hoe je een schema in Excel ! 📐

Een stap-voor-stap handleiding om een schema te maken in Excel

opmerking: In deze handleiding gebruiken we Microsoft Excel voor Mac versie 16.60. De stappen en ONDERSTEUNEN kan er anders uitzien als je een andere versie gebruikt.

Laten we eerlijk zijn: het is gemakkelijk om afgeleid, verdwaald of vergeetachtig te raken in je dagelijkse leven met zoveel tools en e-mails. Werk voelt plotseling als een zware berg om te beklimmen en de dag doorkomen is slechts het doel.

Dat is niet leuk.

Wat kan dan helpen? Om te beginnen kan het maken van een planning in Excel kan je helpen om al je Taken op één plek te bewaren, zodat je niet alles hoeft na te jagen wat bij je dagelijkse werk komt kijken.

In deze blog lees je hoe je gemakkelijk (en snel) een planning kunt maken in Excel, zodat je weer een beetje orde kunt scheppen in de chaos van dagelijkse werktaken.

1. Open de Excel app en klik op Meer sjablonen in de rechterbovenhoek. Selecteer het sjabloon Dagelijkse planning_

Gemaakt in Microsoft Excel

2. Bewerk cel F3 met een starttijd die voor jou het beste werkt. Klik op enter op uw toetsenbord om toe te passen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image1-1-1400x680.png dubbelklik op de cel om de startdatum en het tijdsinterval in de Excel-spreadsheet te wijzigen /%img/

Gemaakt in Microsoft Excel

Optioneel: Wijzig het kleurenthema door te klikken op het tabblad Paginaopmaak > Thema's. Of maak je eigen thema en sla het op als een nieuw thema onder Het huidige thema opslaan

Gemaakt in Microsoft Excel

3. Voeg de afspraken, taken en gebeurtenissen van deze week (tot nu toe!) toe aan je agenda

Gemaakt in Microsoft Excel

4. Verberg de tijdvensters die je niet gebruikt voor een schonere, printvriendelijkere spreadsheet door de rijen te markeren > rechtsklik > Verbergen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image7-2-1400x930.png selecteer de cellen van de onnodige tijdstappen /%img/

Gemaakt in Microsoft Excel

5. Sla uw werkblad op als een herbruikbaar sjabloon door de selectie Bestand > Opslaan als _Template. Geef je sjabloon een naam en klik op Opslaan_

Gemaakt in Microsoft Excel

Ziehier: een aangepaste Excel werkschema . We hebben meer Microsoft Office-hulpbronnen en -aanbevelingen als u op zoek bent naar andere alternatieven om uw abonnementen te verbeteren! ⬇️

Probeer het nu met ClickUp-de betere planner

Hoewel het handig is om te weten hoe je populaire spreadsheet software zoals Microsoft Excel, is het nog steeds Microsoft Excel - een app die niet is ontworpen om snel actie te ondernemen op het werk. Een planning gemaakt in Excel is een op zichzelf staande spreadsheet die waarschijnlijk gekmakend is om bij te werken als je vol zit met back-to-back schemawijzigingen. 🖍

Deze realiteit is de reden waarom het essentieel is om een intuïtieve kalenderprogramma zoals ClickUp te gebruiken om de kans op menselijke fouten weg te nemen die Microsoft Office-toepassingen met zich meebrengen. ClickUp is het ultieme platform voor productiviteit waarmee teams projecten kunnen beheren, slimmer kunnen samenwerken en al het werk onder één tool kunnen brengen. Of u nu een nieuwkomer bent op het gebied van productiviteit apps of een doorgewinterde planner, ClickUp's aanpassingen kunnen u helpen om uw beste dagen vorm te geven! ✨

Breng documenten, spreadsheets, doelen, realtime chatten en meer samen in één volledig aanpasbare ClickUp-werkruimte

Een moderne kalendersoftware zoals ClickUp biedt meer dan het maken van een dagelijkse sjabloon :

Meerdere weergaven van projecten, waaronderKanban-bordentaken lijsten,Gantt grafieken* Inheemse integraties met andere apps om je huidige werkstroom te ondersteunen

Taak-/gebeurtenisbeschrijvingen om snel te begrijpen wat ze betekenen

Mobiele toegang zodat u onderweg altijd op de hoogte bent

Terugkerende taken zodat niets tussen wal en schip valt

Deelbaar met leden van het team en gasten

Tijdsregistratie en uurschatting

Bonus: Werkrooster apps !

Tijd om afscheid te nemen van Microsoft Excel

Microsoft Excel kan wel of niet goed zijn voor je technische gezondheid, maar waarom zou je dat risico nemen? Er zijn bepaalde scenario's waarbij Excel van onschatbare waarde is. Maar wat er uiteindelijk gebeurt, is dat velen een tool proberen aan te passen die niet echt bedoeld is voor het beheren en maken van een echte planning.

Het is net alsof je een vierkante pin in een cirkel probeert te passen - het past gewoon niet altijd. Maar met ClickUp zijn onze functies bedoeld om u tijd te besparen, uw productiviteit te verhogen en u uiteindelijk te helpen uw planning te beheren zonder de pijn van het maken van een nieuwe planning.

Wilt u het in actie zien? Zetel de bestuurder vandaag nog in uw stoel en maak een gratis ClickUp account aan ! Begin met de functie Weergave van de kalender en zie waarom zoveel bedrijven afscheid hebben genomen van het maken van een planning in Excel en zijn overgestapt op ClickUp! 🗓