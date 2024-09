Uitlegvideo's 101: Creëer overtuigende verhalen die inspireren, informeren en converteren

Marketing gaat niet langer over de spullen die je maakt, maar over de verhalen die je vertelt.

Seth Godin

Deze woorden vinden een diepe weerklank vandaag de dag, nu de aandachtsspanne krimpt en eindeloze content strijdt om klikken. Met zoveel stemmen die schreeuwen om gehoord te worden, wordt opvallen een grotere uitdaging. Je hebt maar een paar momenten om je publiek aan je te binden voordat ze hun interesse verliezen.

De grote vraag is dus: hoe zorg je ervoor dat die kostbare seconden tellen?

Dat is waar uitlegvideo's om de hoek komen kijken. Deze korte en boeiende visuele verhalen zijn een goed hulpmiddel geworden om een blijvende indruk te maken. 45% van de wereldwijde marketeers vertrouwt tegenwoordig al op explainer video's om hun marketingstrategie te sturen. Nog beter.. 73% van de consumenten heeft een product of dienst gekocht nadat ze er een hadden bekeken.

Maar wat zijn explainer video's en wat maakt ze zo effectief? En nog belangrijker, hoe maak je een explainer video die echt indruk maakt?

Dat gaan we uitzoeken!

Wat is een uitlegvideo?

Explainer video's zijn korte, dynamische stukjes content die ontworpen zijn om complexe ideeën om te zetten in licht verteerbare verhalen. Met de kracht van visuele verhalen brengen ze essentiële informatie over in een aantrekkelijk format.

Maar de aandacht trekken is nog maar het begin - deze video's leveren resultaten op die er toe doen. Dit is hoe:

1. Betrek met gemak

Laat complexiteit je niet weerhouden van een verbinding met je publiek. Uitlegvideo's zetten abstracte ideeën om in boeiende verhalen die onmiddellijk weerklank vinden.

Bovendien, met 96% van de mensen die deze video's bekijken om meer te weten te komen over producten, kunt u ervoor zorgen dat uw boodschap duidelijk en moeiteloos overkomt. Deze tactiek vereenvoudigt de besluitvorming en helpt je merk op te vallen in de overvolle markt.

2. Verhoog je SEO en zichtbaarheid

Wil je hoger scoren in zoekmachines? Uitlegvideo's houden bezoekers langer op je site, verhogen de betrokkenheid en geven zoekmachines het signaal dat je content waardevol is.

Deze video's trekken ook backlinks en social shares aan, waardoor de domeinautoriteit van je site wordt versterkt. Optimaliseer ze met de juiste trefwoorden en metadata om uw zichtbaarheid te verbeteren en consistent organisch verkeer naar uw site te leiden.

3. Omhoogschietende conversies

Explainer video's doen meer dan onderwijzen - ze zetten nieuwsgierigheid om in actie. Betrekkelijke content laat zien hoe uw product of dienst naadloos in het leven van uw klanten past.

Kijkers behouden 95% van een boodschap in video, vergeleken met slechts 10% bij het lezen.

Dat is waarom uw boodschap blijft hangen - om hen aan te sporen de volgende stap te nemen, of het nu gaat om een aankoop, een inschrijving of het boeken van een demo.

4. Vertrouwen opbouwen en uw merkbekendheid vergroten

Zien is geloven. Explainer video's brengen je product tot leven en bouwen vertrouwen op door transparantie. Door je aanbod in actie te zien, bouw je een authentieke verbinding op met je publiek.

Consistente beelden en een duidelijke boodschap maken je merk direct herkenbaar. Deze aanpak zorgt voor een grotere betrokkenheid en geloofwaardigheid.

5. Maximale impact voor minimale uitgaven

Wil je een impact van hoge kwaliteit zonder een stevig prijskaartje? Een screencast, whiteboard of geanimeerde uitlegvideo biedt een budgetvriendelijk alternatief met een solide visuele impact.

Bovendien zijn deze video's zeer toegankelijk! Of ze nu gedeeld worden op sociale media, opgenomen worden in e-mails of gebruikt worden op landingspagina's, een explainer video vergroot uw bereik en biedt een ROI-boost op lange termijn.

💡 Pro Tip: Wil je je explainer video nog impactvoller maken? Gebruik e-mailmarketing voor directe betrokkenheid. Bekijk deze gids over hoe u video's via e-mail verstuurt voor enkele eenvoudige, bruikbare tips!

Nu we het 'waarom' achter explainer video's hebben besproken, laten we eens kijken naar het 'hoe' Klaar om de sleutel functies te verkennen die deze video's zo krachtig maken? Laten we ze uit elkaar halen!

Kenmerken van goede uitlegvideo's

Explainer video's zijn ongelooflijk veelzijdig. Of je nu een startup bent die je businessmodel uitlegt, een non-profit organisatie die bewustzijn creëert of een onderneming die een nieuw product uitrolt, deze video's passen zich aan elke behoefte aan.

Maar niet alle video's met uitleg slaan aan. De video's met de meeste impact delen de volgende kenmerken:

Duidelijkheid en beknoptheid: Dwars door de ruis heen met een scherp, to-the-point videoscript. Beantwoord de sleutelvragen: wat is het probleem? Hoe lost jouw product het op? Waarom zouden kijkers er iets om geven? Houd het binnen 60-90 seconden voor meer betrokkenheid

Dwars door de ruis heen met een scherp, to-the-point videoscript. Beantwoord de sleutelvragen: wat is het probleem? Hoe lost jouw product het op? Waarom zouden kijkers er iets om geven? Houd het binnen 60-90 seconden voor meer betrokkenheid Gerichte berichtgeving: Spreek je publiek rechtstreeks aan. Personaliseer de boodschap om hun behoeften en uitdagingen weer te geven. Of je nu besluitvormers of eindgebruikers aanspreekt, een boodschap op maat schept direct vertrouwen en verbinding

Spreek je publiek rechtstreeks aan. Personaliseer de boodschap om hun behoeften en uitdagingen weer te geven. Of je nu besluitvormers of eindgebruikers aanspreekt, een boodschap op maat schept direct vertrouwen en verbinding Visueel aantrekkelijk : Gebruik dynamische visuals om kijkers geboeid te houden. Of het nu gaat om in het oog springende animaties, flitsende graphics of live-action beelden, visuals moeten het verhaal verbeteren en niet afleiden

: Gebruik dynamische visuals om kijkers geboeid te houden. Of het nu gaat om in het oog springende animaties, flitsende graphics of live-action beelden, visuals moeten het verhaal verbeteren en niet afleiden Sterke storytelling : Zorg ervoor dat je publiek emotioneel wordt verleid door relateerbare verhalen in je video te verweven. Mensen hebben meer verbinding met situaties uit de echte wereld, dus creëer een verhaal dat hun emoties en ervaringen raakt

: Zorg ervoor dat je publiek emotioneel wordt verleid door relateerbare verhalen in je video te verweven. Mensen hebben meer verbinding met situaties uit de echte wereld, dus creëer een verhaal dat hun emoties en ervaringen raakt De juiste toon en stem : Stem de juiste toon en stem af op de persoonlijkheid van je merk. Of het nu leuk en eigenzinnig of formeel en professioneel is, consistentie houdt je boodschap geloofwaardig en doelgericht

: Stem de juiste toon en stem af op de persoonlijkheid van je merk. Of het nu leuk en eigenzinnig of formeel en professioneel is, consistentie houdt je boodschap geloofwaardig en doelgericht Muziek en geluidseffecten: Voeg muziek toe om de sfeer te bepalen en de emotionele impact te vergroten. Een passende soundtrack houdt het publiek betrokken, terwijl geluidseffecten acties benadrukken. Samen geven ze je video een gepolijst, dynamisch gevoel

Voeg muziek toe om de sfeer te bepalen en de emotionele impact te vergroten. Een passende soundtrack houdt het publiek betrokken, terwijl geluidseffecten acties benadrukken. Samen geven ze je video een gepolijst, dynamisch gevoel Duidelijke CTA : Laat je publiek niet denken: 'Wat nu'. Leid ze na het overbrengen van je boodschap naar de volgende stap. Gebruik zinnen als 'Aan de slag' of 'Nu aanmelden' om onmiddellijke betrokkenheid te stimuleren

: Laat je publiek niet denken: 'Wat nu'. Leid ze na het overbrengen van je boodschap naar de volgende stap. Gebruik zinnen als 'Aan de slag' of 'Nu aanmelden' om onmiddellijke betrokkenheid te stimuleren Makkelijk deelbaar: Maximaliseer de impact van je video door hem te ontwerpen voor moeiteloos delen. Voeg knoppen voor sociaal delen toe om de video te optimaliseren voor meerdere kanalen. Als je Klaar goed doet, zorgt een goede uitlegvideo ervoor dat je merk viraal gaat met minimale inspanning

💡 Pro Tip: Vergeet niet dat evenwicht essentieel is. De beste uitlegvideo's 'informeren' zonder de les te lezen, 'betrekken' zonder te overweldigen en 'betoveren'_ zonder opdringerig te zijn. Concentreer je op het leveren van waarde en je video doet de rest!

Structuur van een effectieve video met uitleg (+ voorbeelden)

Nu je weet wat een goede explainer video maakt, is het tijd om die inzichten aan het werk te zetten. De magie zit hem in een goed gedefinieerde, overtuigende structuur om je boodschap scherp en boeiend te houden.

Klaar om je video te maken? Volg dit beproefde format om er zeker van te zijn dat je video een topper wordt:

1. Introductie (hook): Begin met een knal

Wist je dat 74% van de waarde van een video wordt geleverd binnen de eerste tien seconden? Daarom zijn die openingsmomenten cruciaal.

Begin met iets dat de aandacht trekt: een intrigerende vraag, een opvallende uitspraak of een herkenbaar scenario. Deze eerste betrokkenheid is je kans om kijkers te laten denken: 'Wow, dit is wat ik nodig had!

Instance, stel dat je een nieuwe app voor het beheren van persoonlijke financiën promoot.

Begin met: 'Heb je ooit naar je bankrekening gekeken en je afgevraagd waar al je geld is gebleven? Dat heb ik ook meegemaakt - laten we dat oplossen!

2. Probleemstelling: Definieer het probleem

Nu je hun aandacht hebt, is het tijd om je op het probleem te richten. Benoem de pijnpunten waar je publiek mee te maken heeft. Schets een levendig beeld van de uitdagingen zodat kijkers denken: 'Ja, dat is wat ik doormaak!

Instance: "Jongleren met rekeningen, bonnetjes en uitgaven in verschillende apps kan je leven veranderen in een financieel circus. Betalingen missen en uitgaven uit het oog verliezen is een recept voor stress en extra kosten

3. Oplossing (jouw aanbod): Presenteer het antwoord

Stel nu het product of de dienst van uw bedrijf voor als de held die het probleem oplost. Laat zien hoe het de problemen aanpakt die je net hebt besproken en verander chaos in duidelijkheid.

Instance: 'Maak kennis met XYZ, de ultieme app die je financieel beheer transformeert. Houd al je uitgaven bij, stel doelen voor je budget in en ontvang herinneringen via één gestroomlijnd dashboard zodat je nooit een betaling mist. Het is alsof je een expert op het gebied van persoonlijke financiën in je zak hebt

4. Zo werkt het: Opsplitsen

Nu je je aanbod hebt geïntroduceerd, is het tijd om te laten zien hoe het werkt. Vereenvoudig het proces of de functies op een manier die gemakkelijk te volgen en visueel aantrekkelijk is. Gebruik duidelijke, beknopte stappen of benadruk de belangrijkste functies die het gebruik van je product tot een fluitje van een cent maken.

Instance: 'Met XYZ kun je in een handomdraai aan de slag. Koppel je accounts en onze app doet de rest. Je krijgt direct een eenduidige weergave van je financiën, inzicht in je bestedingsgewoonten en persoonlijke tips om meer te besparen'

5. Outro: Sluit de deal

Sluit af met een solide en directe oproep tot actie (CTA). Versterk nog een laatste keer de waarde van je oplossing en leid ze naar een beslissing.

Instance: 'Laat financiële chaos je niet tegenhouden - transformeer vandaag nog je budgettering! Klik op 'Aan de slag' en zie hoe moeiteloos financieel beheer kan zijn

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een explainer video uit de praktijk om te zien hoe een goed gemaakte video je kijkers kan boeien en overtuigen. Laat je inspireren door Apple's recente campagne om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Deze geanimeerde explainer video format informeert en inspireert. Met in het oog springende afbeeldingen, een meeslepend verhaal en een geweldig videoscript wordt de aandacht getrokken door de dringende behoefte aan duurzaamheid aan de orde te stellen.

De video begint met een sterk verhaal over het waarom van milieumaatregelen en legt vervolgens op soepele wijze uit hoe de innovaties van Apple bijdragen aan het realiseren van het CO2-neutrale doel. Tot slot laat Apple zijn unieke strategieën en niet-aflatende toewijzing zien, waarbij duidelijk wordt gemaakt waarom zijn oplossing zich onderscheidt.

Types uitlegvideo's (+ ideeën om je creativiteit te stimuleren)

Nu je de structuur van je uitlegvideo onder de knie hebt, is het tijd om na te denken over de verschillende visuele stijlen die je verhaal tot leven kunnen brengen.

Alle soorten video's hebben een unieke flair en kracht. Laten we ze eens bekijken, hun beste gebruiksmogelijkheden en een aantal opvallende voorbeelden:

1. Geanimeerde uitlegvideo's

Beste geschikt voor: Het ontrafelen van complexe concepten en het boeien van een breed publiek. 📊

Met animatie kun je technische of abstracte ideeën omzetten in levendige, makkelijk te begrijpen verhalen. De creatieve vrijheid is hier eindeloos, wat betekent dat je zelfs de lastigste concepten op een boeiende en leuke manier kunt uitleggen.

Hier zijn een paar populaire manieren om geanimeerde explainer video's te maken:

Infografische animaties: Gebruik grafieken, grafieken en pictogrammen om gegevens en statistieken te laten opvallen. Deze zijn perfect om trends, vergelijkingen en kritische inzichten te illustreren

Gebruik grafieken, grafieken en pictogrammen om gegevens en statistieken te laten opvallen. Deze zijn perfect om trends, vergelijkingen en kritische inzichten te illustreren Personage-gestuurde animaties: Breng je boodschap tot leven met sympathieke tekens die problemen oplossen en ervaringen delen. Het voegt een persoonlijk tintje toe dat bij kijkers blijft hangen

Een voorbeeld: een financiële startup kan een infografische video gebruiken om investeringsstrategieën te vereenvoudigen en toegankelijk te maken. Een educatieve app zou daarentegen een teken kunnen gebruiken dat verschillende leermodules verkent om de functies ervan te benadrukken.

2. Live uitlegvideo's

Best For: Vertrouwen wekken en de nadruk leggen op levensechte toepassingen. 🤩

Een live-action explainer video heeft als functie echte mensen en scenario's, voor een authentiek tintje. Dit type is ideaal voor het creëren van een persoonlijke verbinding. Het kan getuigenissen van klanten bevatten om kijkers het sociale bewijs te geven dat ze nodig hebben om in je aanbod te geloven.

Gebruik live beelden om te laten zien hoe je product werkt. **Een huidverzorgingsmerk kan bijvoorbeeld iemand filmen die zijn nieuwe product gebruikt en de resultaten laten zien, waardoor de boodschap geloofwaardig wordt.

3. Whiteboard uitlegvideo's

Beste geschikt voor: Vereenvoudigen van educatieve content en stapsgewijze processen. 👩‍🏫

Whiteboard video's maken gebruik van handgetekende illustraties om complexe informatie te ontleden. Het schetseffect houdt kijkers betrokken en helpt gedetailleerde uitleg te vereenvoudigen.

Een voorbeeld: universiteiten kunnen een whiteboard video gebruiken om het toelatingsproces uit te leggen aan toekomstige studenten. Of een adviesbureau kan zijn aanpak van projectmanagement illustreren, waarbij elke fase wordt gedetailleerd met visuele diagrammen en aantekeningen.

4. Screencast video's

Best For: Technische producten en hun functies in real-time illustreren. 📱

Als u uw software wilt laten zien, is een screencast video ideaal. Dit format legt je scherm in actie vast en leidt gebruikers stap voor stap door het product.

Denk bijvoorbeeld aan een online leerplatform waar een screencast uitlegvideo gebruikers kan helpen bij de instelling van een account, de navigatie door cursussen en het gebruik van sleutel functies. Het draait allemaal om een praktische, realtime demo die de leercurve vereenvoudigt.

5. Live-actie met animatie

Best For: Het combineren van de emotionele aantrekkingskracht van live action met de creativiteit van animatie. 👀

Dit hybride type explainer video combineert het beste van twee werelden. Je kunt live video's gebruiken om een persoonlijke verbinding met kijkers te maken en vervolgens animaties toevoegen om belangrijke functies te benadrukken.

Een voorbeeld is een gezondheids- en wellnessbedrijf dat waargebeurde verhalen van klanten combineert met geanimeerde afbeeldingen. De live video segmenten creëren emotionele aantrekkingskracht, terwijl de geanimeerde elementen helpen om de voordelen en de impact van hun diensten te visualiseren.

Een uitlegvideo maken: Een stap-voor-stap handleiding

Voor het maken van een nieuwe explainer video is meer nodig dan goede visuals. Het vereist een gestructureerde aanpak die uw concept omzet in een overtuigende boodschap. Dat is waar ClickUp in stapt als uw alles-in-één videomarketingsoftware .

ClickUp is ontworpen om de productiviteit te verhogen en elke stap te vereenvoudigen en helpt u alles te beheren, van het abonnement tot de uiteindelijke productie. Volg deze gids om het aanmaken van video's te stroomlijnen en met gemak resultaten te leveren.

Stap 1: Stel uw doelen en target vast

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Stel duidelijke, meetbare doelen voor uw explainer video met ClickUp Goals /%img/

stel duidelijke, meetbare doelen voor uw video met ClickUp Goals_

Maak voordat u begint met de productie van video's duidelijk wat uw doelstellingen zijn. Ga je een complex concept vereenvoudigen, een product lanceren of een specifiek pijnpunt oplossen? Definieer deze doelstellingen van tevoren om een video te maken die raak is.

Gebruik ClickUp Doelen om uw inzichten te vertalen naar SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden). Met deze functie kunt u de voortgang bijhouden en verzekert u zich ervan dat uw content is afgestemd op bredere bedrijfs- of marketingstrategieën

Stap 2: Brainstormen en ideeën onderzoeken

Laat vervolgens uw creatieve ideeën de vrije loop. Met ClickUp Brein kunt u inzichten, onderzoeken van concurrenten en visuele referenties verzamelen in één centrale hub. Deze tool helpt u bij het verzamelen van gegevens, het ordenen van ideeën en het creëren van een basis voor het verhaal van uw video.

Gebruik ClickUp Brain om ideeën te brainstormen voor uw explainer video en werk samen aan het schrijven ervan vanaf nul

Lees hier hoe u het kunt gebruiken om uw brainstormproces te verbeteren:

Onderzoek onderwerpen : Wat zijn de trending topics in uw branche? Zijn er algemene vragen die uw publiek vaak tegenkomt? Wat zijn de unieke voordelen van uw product/dienst?

: Wat zijn de trending topics in uw branche? Zijn er algemene vragen die uw publiek vaak tegenkomt? Wat zijn de unieke voordelen van uw product/dienst? Onderzoek concurrenten : Kijk naar wat je concurrenten Nog te doen hebben. Welke onderwerpen behandelen zij in hun video's? Hoe kunt u uw content onderscheiden?

: Kijk naar wat je concurrenten Nog te doen hebben. Welke onderwerpen behandelen zij in hun video's? Hoe kunt u uw content onderscheiden? Verzamel kritieke inzichten: Analyseer feedback van klanten, trends in sociale media en enquêtes om te bepalen wat uw publiek wil zien.

Stap 3: Een overtuigend videoscript maken

gebruik ClickUp Docs om aantekeningen toe te voegen voor visuele aanwijzingen, nadruk op de voice-over of scènewisselingen terwijl u uw script vormgeeft_

Elke succesvolle explainer video begint met een goed opgesteld script. Gebruik ClickUp Documenten om uw script in realtime op te stellen, te verfijnen en samen te werken.

Met dit levende document kan uw team input leveren, versies controleren en content bijwerken, zodat uw boodschap impactvol blijft.

Houd je taal eenvoudig, direct en jargonvrij om ervoor te zorgen dat je boodschap aankomt.

En verweef er verhalen in. Maak uw script boeiend door scenario's uit de echte wereld of herkenbare casestudy's toe te voegen voor een persoonlijk tintje. Als je script klaar is, visualiseer dan de werkstroom van je video.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Storyboard-Template.jpg ClickUp Storyboard sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236050&department=creative-design&_gl=1\*15lecs2\*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de ClickUp Storyboard sjabloon om de structuur van uw explainer video te organiseren. Het zorgt ervoor dat elke scène naadloos in elkaar overgaat terwijl uw visuals en berichtgeving op elkaar afgestemd blijven, waardoor de productie meer gestroomlijnd wordt.

Dit is waarom je er dol op zult zijn:

Visualiseer en detailleer elke scène in je video en zorg voor vloeiende overgangen en een logische werkstroom

Ervoor zorgen dat elk visueel element je sleutelboodschappen ondersteunt en versterkt

Taken toewijzen, voortgang bijhouden en effectief samenwerken met je productieteam om consistentie te behouden

Dit sjabloon downloaden

Stap 5: Maak video's die boeien en fascineren

deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder dat je een e-mail hoeft te sturen of een vergadering hoeft bij te wonen met Clip by ClickUp_

Met ClickUp clips het maken van boeiende how-to video's, productdemo's of tutorials wordt een fluitje van een cent - allemaal binnen hetzelfde platform waarop u uw Taken beheert. Deze dynamische kniptool hiermee kun je video's opnemen en naadloos delen met je team.

Deze tool is nog krachtiger omdat hij is geïntegreerd met ClickUp Brain's AI samenvatting van video's functie. Terwijl je opneemt, zet het audio om in nauwkeurige transcripties op het scherm, zodat je geen aantekeningen meer hoeft te maken.

Wilt u ClickUp Clips in actie zien? Bekijk deze voorbeeld explainer video om te zien hoe je het aanmaken van video's kunt stroomlijnen met slechts een paar klikken.

video productie stroomlijnen in een paar klikken met ClickUp Clips_

Stap 6: Controleren, bewerken en afronden

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png ClickUp's sjabloon voor videoproductie https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design&_gl=1\*14y8z4c*\_gcl\_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het maken van professionele marketingvideo's bestaat uit meerdere bewegende delen, van brainstormen en opnemen tot polijsten en de laatste bewerkingen. Gebruik de ingebouwde tools van ClickUp om bewerkingstaken toe te wijzen, realtime feedback te verzamelen en revisies bij te houden.

Gebruik bijvoorbeeld ClickUp's sjabloon voor videoproductie om elk deel van het aanmaken, bewerken en herzieningsproces te organiseren. Het is ontworpen voor iedereen, van grote productiestudio's tot interne makers van content, en zorgt ervoor dat uw werkstroom van begin tot eind soepel blijft verlopen.

Hier volgt een kort overzicht van hoe het je helpt:

Ga van pre-productie naar post-productie met een gestructureerd proces dat je video project bijhoudt

Taken, deadlines en revisies beheren - alles in één platform

Elk aspect van de videoproductie centraliseren om knelpunten en miscommunicatie te voorkomen

Zorg voor consistentie, duidelijkheid en professionaliteit in elk frame

Dit sjabloon downloaden

Stap 7: Publiceren en delen

Nu uw video is opgepoetst en klaar is, is het tijd om te lanceren! Exporteer uw uiteindelijke resultaat rechtstreeks vanuit ClickUp en deel het via uw platforms - sociale media, de landingspagina van uw website of interne presentaties.

Houd het engagement bij, verzamel feedback en gebruik deze inzichten om uw toekomstige video's te verbeteren en uw publiek betrokken te houden.

Maak een uitlegvideo met ClickUp en blijf op kop

Bij het maken van uitlegvideo's gaat het erom verbinding te maken met uw publiek, betrokkenheid te stimuleren en resultaten te leveren. Of u nu een product lanceert, diensten uitlegt of complexe ideeën vereenvoudigt, deze video's hebben een blijvende impact als ze goed worden gedaan.

Met ClickUp stroomlijnt u het hele proces - brainstormen, scripts schrijven en de uiteindelijke productie - in één naadloze werkstroom. Werk in realtime samen, blijf georganiseerd en maak video content die van begin tot eind boeit.

Klaar om uw doelen voor video marketing te verpletteren? Aan de slag met ClickUp en breng uw video's tot leven!