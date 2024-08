Een video via e-mail versturen

Je hebt haast. Je hebt de laatste bewerkingen aan je video gedaan en bent klaar om hem naar je team te e-mailen. Maar zodra je op verzenden drukt, verschijnt er een foutmelding.

"De grootte van het bestand is te groot". Klinkt dat bekend?

Met video's die goed zijn voor meer dan 80% van al het webverkeer in de wereld, is het verwarrend dat e-mails nog steeds een onredelijk maximum hebben voor de grootte van bestanden. Het is nu gemakkelijker dan ooit om video's te maken, maar ze verzenden... Niet zo eenvoudig, toch? Er moet een slimmere oplossing zijn!

Video's worden om zoveel redenen gebruikt op werkplekken over de hele wereld: training van werknemers, productdemo's of tutorials, opnames van vergaderingen, presentaties, een hulpmiddel voor marketeers ontdekte dat kijkers 95% van een boodschap onthouden bij het bekijken van een video, vergeleken met 10% bij het lezen van tekst. ClickUp clips kan u helpen om video's op te nemen en onmiddellijk te verzenden zonder u zorgen te maken over de kwaliteit of de lengte. Of het nu is om feedback te geven, contracten uit te leggen, te communiceren, bugs te rapporteren, klanten in te werken, productdemo's te doen of projectupdates te delen, dit is de app die het allemaal kan!

gemakkelijk video's opnemen en delen met ClickUp Clips_

Neem bijvoorbeeld productuitleg: U hoeft niet langer lange handleidingen te schrijven waarin u elke stap uitlegt. Neem gewoon de functie op en deel een video met één klik.

ClickUp Clips, een ClickUp's hulpmiddel voor schermopname

hiermee kunt u:

Effectief communiceren met video's van hoge kwaliteit

Video's transcriberen metClickUp Brein_ kopieer fragmenten en gebruik tijdstempels om door de video te springen

Download de video, deel een publiek toegankelijke link of gebruik de video in de tool

Geef commentaar op de clips om feedback te geven aan uw team en toon de tijdlijn van alle commentaren

Clips opnemen in taakbeschrijvingen om je clips een integraal onderdeel van je werkstroom te maken

Visualiseer, zoek en sorteer clips op één plek met de Clip Hub

Met software voor het delen van bestanden_

zoals ClickUp Clips, kunt u alle zorgen wegnemen over het e-mailen van zware videobestanden en in plaats daarvan een link delen die de kijkers onmiddellijk toegang geeft.

Bovendien kunt u uw e-mail integreren in ClickUp om het proces verder te vereenvoudigen en al uw acties vanaf één plaats uit te voeren met deze tool.

Met ClickUp-taak kunt u e-mails rechtstreeks binnen een team verzenden en ontvangen en schakelen tussen het verzenden van e-mails naar iemand buiten het team en intern. Het ondersteunt meerdere providers en clients voor e-mail, waaronder Outlook, IMAP, Gmail en Microsoft 365.

verstuur e-mails rechtstreeks vanuit een Taak en schakel tussen interne en externe communicatie in een handomdraai met ClickUp-taak e-mailintegratie_

Met ClickUp E-mail integratie_

kunt u:

E-mails versturen vanuit een Taak en automatisch een e-mail funnel maken

Standaard handtekeningen voor e-mails instellen en sjablonen voor e-mails maken

E-mail workflows automatiseren voor een website transactie, bugs en meer

Best Practices voor het verzenden van video's via e-mail

Net als bij e-mail en video-conferencing_

etiquette en best practices zijn belangrijk. Houd dit in gedachten bij het verzenden van video's via e-mail:

Kortheid is een deugd : Houd de video zo kort mogelijk voor een maximale betrokkenheid. De ideale lengte is twee tot drie minuten. Als je een meer gedetailleerde video hebt of een how-to video, kun je deze uitrekken tot vijf minuten

: Houd de video zo kort mogelijk voor een maximale betrokkenheid. De ideale lengte is twee tot drie minuten. Als je een meer gedetailleerde video hebt of een how-to video, kun je deze uitrekken tot vijf minuten Schrijf ook de e-mail : Schrijf een relevante e-mailkopie. Hoewel de video de meeste informatie bevat, is het cruciaal om de kijkers een samenvatting van de video te geven in de e-mail en hen te vertellen waarom ze de video moeten bekijken

: Schrijf een relevante e-mailkopie. Hoewel de video de meeste informatie bevat, is het cruciaal om de kijkers een samenvatting van de video te geven in de e-mail en hen te vertellen waarom ze de video moeten bekijken Schrijf een goede onderwerpregel : Zorg ervoor dat het woord video verplicht in de onderwerpregel van de e-mail staat. Dit vergroot de kans dat de ontvangers van de e-mail de e-mail en de video zelf openen

: Zorg ervoor dat het woord video verplicht in de onderwerpregel van de e-mail staat. Dit vergroot de kans dat de ontvangers van de e-mail de e-mail en de video zelf openen Focus op content : Geen enkele gebruiker zal blijven kijken naar een video die geen waarde biedt. Stuur altijd zorgvuldig gestructureerde video's naar je kijkers.

: Geen enkele gebruiker zal blijven kijken naar een video die geen waarde biedt. Stuur altijd zorgvuldig gestructureerde video's naar je kijkers. Focus op kwaliteit: Zorg ervoor dat de engagement niet daalt door het gebrek aan video- of audiokwaliteit. Bekijk de video zelf, en als je opneemt, positioneer jezelf dan op een goed verlichte plaats

Zorg ervoor dat de engagement niet daalt door het gebrek aan video- of audiokwaliteit. Bekijk de video zelf, en als je opneemt, positioneer jezelf dan op een goed verlichte plaats Test de e-mail: Als dit de eerste keer is dat je een video bij een e-mail voegt, stuur de e-mail dan eerst naar jezelf of iemand anders die aan hetzelfde project werkt, om te beoordelen of de video toegankelijk is of niet

Deze factoren zijn vooral gericht op het leveren van een positieve gebruikerservaring, die ervoor zorgt dat het doel van het verzenden van de video wordt bereikt.

Uitdagingen voor videobestanden overwinnen met ClickUp

Video's zijn een belangrijk onderdeel van communicatie geworden, of het nu voor werk of ontspanning is.

Het verzenden van grote video's via e-mail is echter bijna onmogelijk zonder ze te comprimeren of te uploaden naar een cloudservice.

ClickUp Clips is een uitstekend hulpmiddel waarmee u uw scherm kunt opnemen, Taken kunt maken van video's en videobestanden kunt bijvoegen in e-mail interacties. Met een tool als ClickUp is het opnemen, beheren en delen van video's een fluitje van een cent, net als productiviteit en efficiëntie. Aanmelden voor ClickUp_

vandaag nog!