Hoe maak je een trainingsvideo op je werk?

Trainingsvideo's onderscheiden zich als een van de meest effectieve methoden voor verklarende, instructieve of informatieve content voor agile leren .

Van het inwerken van werknemers tot professionele trainingssessies, ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Vergeleken met persoonlijke trainingen biedt video training een betere betrokkenheid, kennisbehoud voor complexe concepten, toegankelijkheid, deelbaarheid en analyse.

Veel mensen hebben echter moeite om interactieve video's te maken. Als dat zo is, is hier een gedetailleerde gids voor het maken van een trainingsvideo op het werk. Maar laten we eerst de basis behandelen.

De anatomie van effectieve trainingsvideo's

Wat maakt video training effectief? Er zijn twee soorten elementen: kwantitatief en kwalitatief.

Kwantitatieve factoren

Richt je op deze kwantitatieve factoren om een interactieve video te maken:

Duur

Een goede trainingsvideo mag niet te kort zijn om belangrijke details te missen en ook niet te lang duren zodat werknemers hun interesse verliezen. De ideale lengte van een video hangt af van de complexiteit van de content, de gemiddelde aandachtsspanne van de kijkers en het type video.

Inleidende video's kunnen 1-5 minuten duren, terwijl video's over vaardigheidstraining en producttraining met gedetailleerde content wel 30 minuten kunnen duren.

Engagementcijfers

Metrics zoals gemiddelde kijktijd en interactie (vind ik leuk, commentaar, herposten) helpen bij het bepalen van de deelname van kijkers en het maken van boeiende video's.

Bovendien laten statistieken over het voltooiingspercentage zien of de video het publiek tot het einde weet te boeien.

Rendement op investering

Het berekenen van de ROI van trainingsvideo's is een uitstekende methode om hun effectiviteit te kwantificeren. Vergelijk de productie- en implementatiekosten van de training, zoals de kosten van apparatuur, met de inkomsten die worden gegenereerd door de bijscholing en training van werknemers.

Kwalitatieve factoren

De kwalitatieve factoren om de effectiviteit van een trainingsvideo te bepalen zijn onder andere:

Relevantie van de content

Vraag feedback aan de kijkers over de relevantie van de video content voor hun leerdoelen, rol of een bepaald project. Je kunt de link naar een korte feedbackenquête toevoegen aan het einde van de video of in de opmerkingen.

User experience

Controleer de doeltreffendheid van trainingsvideo's door de algemene gebruikerservaring te meten. Enkele vragen die je moet stellen zijn: Was de video gemakkelijk te navigeren voor de kijkers? Was de werkstroom goed? Bevatte de video interactieve elementen, en wat was direct ter zake of bevatte het irrelevante informatie?

Luidheid en begrijpelijkheid

Effectieve trainingsvideo's moeten een omgekeerde ontwerpbenadering volgen - het leerresultaat identificeren en de content van de training daarop afstemmen. De content moet ook duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Alle belangrijke aspecten van het onderwerp moeten aan bod komen. Een goede trainingsvideo focust op één probleem en de oplossing ervan,

Kenmerken van een goede instructievideo

Laten we eens kijken welke elementen je nodig hebt om een goede instructievideo voor een trainingsprogramma te maken:

Boeiend: Een trainingsvideo is zinloos als hij niet boeiend is. Leerlingen moeten tijdens het hele leerproces gemotiveerd blijven. Maak gebruik van de dubbele kracht van video en tekst om video's boeiender te maken. U kunt ook het volgende proberenpresentatiemiddelen voor een verhalende aanpak

Een trainingsvideo moet een duidelijke titel, bijschrift, ondertiteling en uitgeschreven tekst hebben om de toegankelijkheid te vergroten. Deze elementen maken de leerervaring ook toegankelijk voor werknemers met taalbarrières of leermoeilijkheden Hoge geluidskwaliteit: De geluidskwaliteit speelt een grote rol in de algehele effectiviteit van een instructievideo. Slecht videogeluid, achtergrondgeluiden en trillende beelden kunnen ervoor zorgen dat je publiek wegklikt

De geluidskwaliteit speelt een grote rol in de algehele effectiviteit van een instructievideo. Slecht videogeluid, achtergrondgeluiden en trillende beelden kunnen ervoor zorgen dat je publiek wegklikt Bevordert leerdoelen: De trainingsvideo moet waardevolle content bieden aan de kijkers die hen helpt hun leerdoelen te bereiken en de vaardigheidskloof in de organisatie aan te pakken

De rol van onderwijstechnologie bij het maken van trainingsvideo's

Educatieve technologie heeft een revolutie teweeggebracht in trainingsvideo's door opvoeders en makers in staat te stellen gepersonaliseerde content aan te bieden. Moderne edtech-platforms bevatten geavanceerde hulpmiddelen voor het opnemen van trainingsvideo's van hoge kwaliteit en interactieve elementen zoals quizzen en polls.

Leerbeheersystemen (LMS), een integraal edtech-onderdeel, stellen je in staat om uitgebreide trainingsvideo's te maken trainingsplannen voor werknemers en trainingsvideo's en ander leermateriaal bijhouden. U kunt ook analyses weergeven om de betrokkenheid van elke werknemer en de voortgang van het leren bij te houden.

Typen trainingsvideo'ss

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten trainingsvideo's die je op de werkplek kunt maken.

How-to trainingsvideo's

Of het nu gaat om productdemo's, instructievideo's over software of instructies over naleving - alles kan worden gedaan met behulp van how-to video's waarin u stap-voor-stap uitleg geeft aan de kijkers. De perfecte videolengte van how-to bedrijfsopleidingsvideo's hangt af van de complexiteit van het onderwerp. Meestal geven mensen de voorkeur aan video's van 3-6 minuten, maar voor complexere onderwerpen kan dit oplopen tot 20 minuten.

Uitlegvideo's

Het doel van uitleg- of instructievideo's is om diepgaande informatie te geven over technische concepten of processen, zoals interne en externe communicatie of documentatie.

Je kunt een explainer geanimeerde trainingsvideo ook gebruiken voor klantenservice en onderwijs om informatie te geven over functies van het product of hoe je de software kunt integreren met andere apps.

Video's voor training op locatie

Deze video's bieden instructietraining op bepaalde locaties, zoals fabrieken. Ze leggen uit hoe apparatuur gebruikt moet worden, hoe processen gevolgd moeten worden en hoe men zich aan de voorschriften en protocollen moet houden. U kunt ook on-site trainingsvideo's opnemen om werknemers op afstand vertrouwd te maken met het kantoor.

Screencast video's

Je hebt de screencastoptie vast al gezien op je mobiele telefoon of computerscherm. Een screencast video is een opname van uw computer of mobiele scherm, samen met audio commentaar. U kunt het gebruiken om softwaredemonstraties of educatieve content op te nemen.

Zulke video's zijn een kosteneffectieve manier om nieuwe ideeën te delen met je publiek, omdat je er geen trainingsvideosoftware voor nodig hebt.

Presentatietraining video's

Video's met presentatietraining, ook wel bekend als video's met presentatorstijl, bevatten meestal een spreker op een scherm die door een concept leidt. Ze worden ook wel video's met pratende hoofden genoemd. Deze video's bieden gepersonaliseerd en interactief leren.

Presentatoren gebruiken verschillende technieken, zoals animatie, verhalen vertellen en afbeeldingen, om rente op te wekken bij de kijkers en de informatie efficiënt over te brengen.

Live training video's

Live trainingsvideo's zijn video's in realtime, zodat werknemers actief kunnen deelnemen aan de training. Ze bevatten interactieve elementen zoals quizzen en polls. Niet alleen dat, maar ze faciliteren ook onmiddellijke feedback, discussies en het oplossen van twijfels, waardoor een meeslepende trainingsomgeving ontstaat. Een voorbeeld: een live trainingsvideo is de beste manier voor software training voor werknemers .

Live online training video is een gespecialiseerd format dat meestal veel tijd en moeite kost om te maken. Toch zijn ze, eenmaal in actie gebracht, het meest effectieve hulpmiddel om effectieve training te geven in een virtuele omgeving.

Stappen in het maken van een trainingsvideo

Nu je de verschillende formats voor trainingsvideo's kent, wil je er ook een maken?

Eerst moet je een gebruiksvriendelijk en robuust video-opnameplatform downloaden met geavanceerde functies, zoals een directe schermopnamefaciliteit, de optie om koppelingen in video's op te nemen en videoanalyse.

ClickUp, een alles-in-één platform voor werkplekbeheer, biedt al deze functies en meer om indrukwekkende online trainingsvideo's te maken.

Neem schermopnamen, app-vensters of browsertabbladen op en deel ze naadloos binnen Taken met ClickUp-taaks Clips

Met ClickUp clips kunt u interactieve trainingsvideo's opnemen vanaf uw scherm en deze delen met slechts één klik. Deze functie maakt teamcommunicatie ook sneller en efficiënter doordat u Taken kunt maken van clips. Gebruik Clips om productdemo's op te nemen, de voortgang van een project te delen en ontwerpfeedback te geven met slechts één klik.

ClickUp Clips

Gebruik ClickUp Clips om interactieve video's op te nemen en de productiviteit te verbeteren

Het beste deel? ClickUp Brein transcribeert automatisch de clips om direct antwoorden te vinden op query's, waardoor de toegankelijkheid van trainingsvideo's voor werknemers toeneemt.

uw trainingsvideo's automatisch transcriberen met ClickUp AI

De juiste tool lost ongeveer 50% van uw blokkades op bij het maken van trainingsvideo's. De rest zit hem in de details. We hebben stap voor stap instructies opgesteld om u te helpen bij het maken van trainingsvideo's.

1. Selecteer een onderwerp

Begin sterk met het kiezen van een geschikt onderwerp voor de trainingsvideo. Voor meer duidelijkheid en concept, probeer één of maximaal twee onderwerpen in een trainingsvideo te behandelen.

Maar hoe moet je het onderwerp selecteren? Hier zijn een paar punten om te overwegen:

Identificeer lacunes in vaardigheden of trainingsbehoeften via onderzoek of enquêtes

Definieer een duidelijk leerresultaat

Veel gestelde vragen of fouten op de werkplek behandelen

Praat over nieuwe veranderingen binnen de organisatie of productupdates

Je kunt beginnen met onderzoek te doen naar de target doelgroep, hun rente en pijnpunten.

2. Kies het type trainingsvideo

Zodra je het onderwerp van de trainingsvideo kent, is het tijd om te kiezen welk format geschikt is om je boodschap over te brengen.

Als je bijvoorbeeld in je trainingsvideo een nieuw product moet demonstreren, zijn how-to video's effectiever. En als het onderwerp actieve betrokkenheid van de werknemers vereist, overweeg dan live trainingsvideo's.

3. Het script schrijven

Meteen overgaan tot videoproductie zonder een vastomlijnd script resulteert in een ongeorganiseerde trainingsvideo. Voorkom dit door een beknopt script te maken om de sleutelinformatie in de video te leveren en voor een goede werkstroom te zorgen. Een uitstekend script voor professionele trainingsvideo's bevat drie kernelementen: de hook, het overzicht van de content en de CTA.

De hook is het belangrijkste onderdeel van de video, omdat het de aandacht van de kijker trekt en interesse wekt in het onderwerp. Zonder een sterke hook slaat je publiek je video misschien meteen over.

Dan komt het idee waar je het over wilt hebben in je video. Het is belangrijk om het onderwerp op te splitsen in kleinere segmenten met eenvoudige taal om kijkers te helpen het onderwerp te begrijpen. Je kunt ook visuele elementen toevoegen zoals animaties of dia's om de sleutelpunten visueel te versterken.

Het laatste onderdeel, een call to action (CTA), zet de kijkers aan tot actie.

Je kunt het volgende gebruiken ClickUp Documenten om het script te schrijven en ClickUp Whiteboard om de content te visualiseren, inclusief de stappen, overgangen en visuele elementen in de video.

clickUp AI gebruiken om effectieve scripts te schrijven voor trainingsvideo's op ClickUp Docs

4. Neem de trainingsvideo op

Hier komt het script voor de video tot leven. Zorg ervoor dat je de juiste omgeving hebt ingesteld voor het opnameproces. Idealiter moet je in een rustige en afleidingsvrije omgeving zijn om een effectieve trainingsvideo te maken.

Als je voor het eerst een trainingsvideo opneemt, maak dan een korte testvideo van maximaal een minuut om vertrouwd te raken met de functies, de installatie te bekijken en de toon te zetten.

Om op te nemen met ClickUp Clips, gaat u naar het linkermenu op het ClickUp Dashboard, klikt u op Clips en selecteert u "Een Clip Opnemen".

neem trainingsvideo's op in een paar eenvoudige stappen met ClickUp Clips

5. Transcribeer de video met behulp van AI

Videotranscripties maken trainingsvideo's gebruiksvriendelijker omdat kijkers snel antwoorden op specifieke query's kunnen vinden. U hoeft hier echter geen nul moeite voor te doen. ClickUp Brain transcribeert automatisch alle Clips. Het voegt ook tijdstempels en fragmenten toe, zodat kijkers terug kunnen gaan om specifieke stappen of concepten te bekijken.

6. Video bewerking

Nu de productie achter de rug is, is het tijd voor de laatste afwerking. Het bewerken van je trainingsvideo's voor werknemers om overbodige delen weg te knippen en visuals toe te voegen, helpt je om geweldige trainingsvideo's te maken.

Publiek interesseren met trainingsvideo's

Alleen trainingsvideo's maken is niet voldoende - je moet ze aantrekkelijker maken zodat ze het leerdoel dienen.

Volg deze vijf eenvoudige tips om effectieve trainingsvideo's te maken:

Gebruik visuals: Voeg visuele elementen toe zoals animaties en grafieken, infographics, flowcharts, storyboards en vieze korte clips om professioneel ogende video's te maken

Voeg visuele elementen toe zoals animaties en grafieken, infographics, flowcharts, storyboards en vieze korte clips om professioneel ogende video's te maken Maak de video menselijker: Maak gepersonaliseerde en interactieve trainingsvideo's door je video op het scherm te zetten terwijl je opneemt

Maak gepersonaliseerde en interactieve trainingsvideo's door je video op het scherm te zetten terwijl je opneemt Voeg een sterke haak toe: Begin met een sterke haak om de interesse van de kijker te wekken. Je kunt een anekdote of een statistiek delen, beginnen met een probleemstelling of een vraag stellen in video tutorials

Begin met een sterke haak om de interesse van de kijker te wekken. Je kunt een anekdote of een statistiek delen, beginnen met een probleemstelling of een vraag stellen in video tutorials Voeg oproepen tot actie (CTA's) toe: Neem CTA's op om aantrekkelijke video's te maken. Duidelijke CTA's overbruggen de kloof tussen consumptie en actie. Voorbeelden van effectieve CTA's zijn het voltooien van een korte oefening of quiz, het doornemen van extra leermiddelen of trainingsmateriaal, het voltooien van een feedbackenquête, het weergeven van een andere trainingsvideo of het geven van feedback

Neem CTA's op om aantrekkelijke video's te maken. Duidelijke CTA's overbruggen de kloof tussen consumptie en actie. Voorbeelden van effectieve CTA's zijn het voltooien van een korte oefening of quiz, het doornemen van extra leermiddelen of trainingsmateriaal, het voltooien van een feedbackenquête, het weergeven van een andere trainingsvideo of het geven van feedback Gebruik een consistente stijl: Zorg voor een consistente stijl en opmaak in de hele video voor een professionele uitstraling. Het vermindert ook afleiding en helpt kijkers door de video te navigeren om relevante informatie te vinden. Een consistente stijl maakt video's zelfs toegankelijker

Zorg voor een consistente stijl en opmaak in de hele video voor een professionele uitstraling. Het vermindert ook afleiding en helpt kijkers door de video te navigeren om relevante informatie te vinden. Een consistente stijl maakt video's zelfs toegankelijker Aanpassen en verbeteren: Verzamel en analyseer feedback over trainingsvideo's om ze beter te maken. Probeersjablonen om van te leren om verbeterpunten te identificeren

Gebruik ClickUp om effectieve trainingsvideo's te maken

Het maken van boeiende trainingsvideo's kost veel moeite en middelen. Om interactieve video's te maken, moet u een evenwicht vinden tussen informatieve content, het juiste format en relevante visuele hulpmiddelen. ClickUp Clips maken het hele proces soepel voor u. U kunt direct videoclips opnemen, bewerken en delen met uw team om gedetailleerde instructies voor taken, projectupdates of andere informatie te geven. Meld u aan op ClickUp free om video's van hoge kwaliteit op te nemen en te delen voor effectieve communicatie!