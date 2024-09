Explainer Video 101: creare storie avvincenti che coinvolgono, educano e convertono

Il marketing non riguarda più le cose che si producono, ma le storie che si raccontano

Seth Godin

Queste parole risuonano profondamente oggi, quando i tempi di attenzione si riducono e infiniti contenuti competono per i clic. Con così tante voci che chiedono di essere ascoltate, distinguersi diventa sempre più difficile. Avete solo pochi istanti per catturare il vostro pubblico prima che perda interesse.

Quindi, la domanda principale è: Da fare in modo che quei secondi preziosi contino?

È qui che entrano in gioco i video esplicativi. Queste storie visive, brevi e coinvolgenti, sono diventate uno strumento indispensabile per catturare e lasciare un'impressione duratura. 45% dei marketer globali oggi si affida già ai video esplicativi per guidare la propria strategia di marketing. Ancora meglio il 73% dei consumatori ha acquistato un prodotto o un servizio dopo averne visto uno.

Ma cosa sono i video esplicativi e cosa li rende così efficaci? E soprattutto, Da fare per realizzare un video esplicativo che crei davvero un impatto?

Scopriamolo!

Che cos'è un video esplicativo?

I video esplicativi sono brevi e dinamici contenuti progettati per scomporre idee complesse in storie facilmente digeribili. Grazie al potere della narrazione visiva, trasmettono informazioni essenziali in un formato coinvolgente.

Ma catturare l'attenzione è solo l'inizio: questi video portano a risultati importanti. Ecco come:

1. Coinvolgere con facilità

Non lasciate che la complessità vi impedisca di entrare in connessione con il vostro pubblico. I video esplicativi trasformano idee astratte in narrazioni coinvolgenti che risuonano immediatamente.

Inoltre, con 96% delle persone guardano questi video per conoscere i prodotti, potete assicurarvi che il vostro messaggio arrivi in modo chiaro e senza sforzo. Questa tattica semplifica il processo decisionale e aiuta il vostro marchio a distinguersi nell'affollato mercato.

2. Aumentate il vostro SEO e la vostra visibilità

Volete posizionarvi più in alto nei motori di ricerca? I video esplicativi mantengono i visitatori sul vostro sito più a lungo, aumentando il coinvolgimento e segnalando ai motori di ricerca il valore dei vostri contenuti.

Questi video attirano anche backlink e condivisioni sui social, rafforzando l'autorità del dominio del vostro sito. Ottimizzateli con le parole chiave e i metadati giusti per migliorare la vostra visibilità e portare traffico organico costante al vostro sito.

3. Conversioni a picco

I video esplicativi fanno molto di più che educare: trasformano la curiosità in azione. Un contenuto accattivante dimostra come il vostro prodotto o servizio si inserisca perfettamente nella vita dei vostri clienti.

Gli spettatori conservano 95% di un messaggio in modulo video, rispetto ad appena il 10% della lettura.

Ecco perché il vostro messaggio rimane impresso, spingendoli a compiere il passaggio successivo, che sia l'acquisto, l'iscrizione o la prenotazione di una demo.

4. Creare fiducia e amplificare il riconoscimento del marchio

Vedere per credere. I video esplicativi danno vita al vostro prodotto, creando fiducia attraverso la trasparenza. Mostrare visivamente la vostra offerta in azione crea una connessione autentica con il vostro pubblico.

Immagini coerenti e messaggi chiari rendono immediatamente riconoscibile il vostro marchio. Questo approccio favorisce un coinvolgimento e una credibilità più profondi.

5. Ottenere il massimo impatto con una spesa minima

Volete ottenere un impatto di alta qualità senza un prezzo elevato? Uno screencast, una lavagna online o un video esplicativo animato offrono un'alternativa economica, pur garantendo un solido impatto visivo.

Inoltre, questi video sono altamente accessibili! Condivisi sui social media, incorporati nelle email o utilizzati nelle pagine di destinazione, i video esplicativi estendono la vostra portata, offrendo un aumento del ROI a lungo termine.

Pro Tip: Volete rendere il vostro video esplicativo ancora più d'impatto? Sfruttate l'email marketing per un coinvolgimento diretto. Consultate questa guida su su come inviare video tramite email per alcuni suggerimenti semplici e praticabili!

Ora che abbiamo trattato il "perché" dei video esplicativi, vediamo il "come" Siete pronti a esplorare le funzionalità/funzione chiave che rendono questi video così potenti? Vediamo come fare!

Caratteristiche dei buoni video esplicativi

I video esplicativi sono incredibilmente versatili. Che si tratti di una startup che spiega il proprio modello aziendale, di una no-profit che sensibilizza l'opinione pubblica o di un'azienda che lancia un nuovo prodotto, questi video si adattano a qualsiasi esigenza.

Ma non tutti i video esplicativi raggiungono l'obiettivo. Quelli di maggior impatto condividono le seguenti caratteristiche fondamentali:

Carità e brevità: Tagliate il rumore con una sceneggiatura video nitida e precisa. Rispondete alle domande chiave: qual è il problema? Da fare per risolvere il problema? Perché gli spettatori dovrebbero interessarsi? Mantenetevi entro i 60-90 secondi per un maggiore coinvolgimento

Tagliate il rumore con una sceneggiatura video nitida e precisa. Rispondete alle domande chiave: qual è il problema? Da fare per risolvere il problema? Perché gli spettatori dovrebbero interessarsi? Mantenetevi entro i 60-90 secondi per un maggiore coinvolgimento Messaggi mirati: Parlate direttamente al vostro pubblico. Personalizzate il messaggio per riflettere le loro esigenze e sfide. Sia che vi rivolgiate ai decisori che agli utenti finali, un messaggio personalizzato crea fiducia e connessione istantanea

Parlate direttamente al vostro pubblico. Personalizzate il messaggio per riflettere le loro esigenze e sfide. Sia che vi rivolgiate ai decisori che agli utenti finali, un messaggio personalizzato crea fiducia e connessione istantanea Visualmente coinvolgente : Utilizzate immagini dinamiche per tenere gli spettatori incollati. Che si tratti di animazioni accattivanti, grafiche veloci o riprese dal vivo, le immagini devono elevare la storia, non distrarre da essa

: Utilizzate immagini dinamiche per tenere gli spettatori incollati. Che si tratti di animazioni accattivanti, grafiche veloci o riprese dal vivo, le immagini devono elevare la storia, non distrarre da essa Racconto forte : Agganciate il pubblico dal punto di vista emotivo intrecciando nel video storie relazionabili. Le persone si connettono maggiormente a situazioni reali, quindi create una narrazione che faccia leva sulle loro emozioni ed esperienze

: Agganciate il pubblico dal punto di vista emotivo intrecciando nel video storie relazionabili. Le persone si connettono maggiormente a situazioni reali, quindi create una narrazione che faccia leva sulle loro emozioni ed esperienze Tono e voce giusti : Abbinate la personalità del vostro marchio al tono e alla voce giusti. Che sia divertente e stravagante o formale e professionale, la coerenza mantiene il messaggio credibile e mirato

: Abbinate la personalità del vostro marchio al tono e alla voce giusti. Che sia divertente e stravagante o formale e professionale, la coerenza mantiene il messaggio credibile e mirato **Aggiungere musica per creare l'atmosfera e aumentare l'impatto emotivo. Una colonna sonora appropriata mantiene il pubblico impegnato, mentre gli effetti sonori sottolineano le azioni. Insieme, conferiscono al video un'atmosfera raffinata e dinamica

CTA cancellata : Non lasciate che il vostro pubblico pensi "e poi?". Dopo aver trasmesso il messaggio, guidateli verso il passaggio successivo. Utilizzate frasi che consentano di agire, come "Inizia" o "Iscriviti ora", per prompt l'impegno immediato

: Non lasciate che il vostro pubblico pensi "e poi?". Dopo aver trasmesso il messaggio, guidateli verso il passaggio successivo. Utilizzate frasi che consentano di agire, come "Inizia" o "Iscriviti ora", per prompt l'impegno immediato **Massimizzare l'impatto del video progettandolo per una condivisione facile. Aggiungete pulsanti di condivisione sui social per ottimizzarlo per più canali. Da fare nel modo giusto, un buon video esplicativo rende il vostro marchio virale con un lavoro richiesto minimo

Pro Tip: Ricordate che l'equilibrio è essenziale. I migliori video esplicativi "informano" senza dare lezioni, "coinvolgono" senza sopraffare e "incantano" senza essere invadenti. Concentratevi sull'offerta di valore e il vostro video farà il resto!

Struttura di un video esplicativo efficace (+ esempi)

Ora che sapete cosa rende grande un video esplicativo, è il momento di mettere a lavoro queste intuizioni. La magia sta in una struttura ben definita e avvincente per mantenere il messaggio nitido e coinvolgente.

Siete pronti a creare il vostro video esplicativo? Seguite questo format collaudato per garantire che il vostro video sia vincente:

1. Introduzione (hook): Iniziare con il botto

Da fare: "Lo sapevate che 74% del valore di un video viene trasmesso nei primi dieci secondi? Ecco perché i momenti iniziali sono cruciali.

Iniziate con qualcosa che catturi l'attenzione: una domanda intrigante, un'affermazione sorprendente, o uno scenario relazionabile. Questo coinvolgimento iniziale è la vostra occasione per far pensare agli spettatori: "Wow, questo è ciò di cui avevo bisogno"

Per istanza, supponiamo che stiate promuovendo una nuova app per la gestione delle finanze personali.

Iniziate con: avete mai guardato il vostro account bancario e vi siete mai chiesti dove fossero finiti i vostri soldi? Ci è capitato, risolviamo il problema!"

2. Dichiarazione del problema: Definire il problema

Ora che avete attirato la loro attenzione, è il momento di concentrarsi sul problema. Esprimete i punti dolenti che il vostro pubblico deve affrontare. Dipingete un'immagine vivida delle sfide, in modo che gli spettatori pensino: "Sì, è quello che sto passando anch'io!"

Per istanza, "destreggiarsi tra fatture, ricevute e spese in diverse app può trasformare la vostra vita in un circo finanziario. Mancare i pagamenti e perdere il monitoraggio delle spese è una ricetta per stress e spese extra"

3. Soluzione (la vostra offerta): Presentare la risposta

Presentate il prodotto o il servizio della vostra azienda come l'eroe che risolve il problema. Illustrate come affronta i problemi appena discussi, trasformando il caos in chiarezza.

Per istanza, "Vi presentiamo XYZ, l'app definitiva che trasforma la vostra gestione finanziaria. Tieni traccia di tutte le tue spese, fissa obiettivi di budget e ricevi promemoria con un'unica elegante dashboard per non perdere mai un pagamento. È come avere un esperto di finanza personale in tasca"

4. Come funziona: In breve

Ora che avete presentato la vostra offerta, è il momento di mostrare come funziona. Semplificate il processo o le funzionalità/funzione in modo che siano facili da seguire e visivamente accattivanti. Utilizzate passaggi chiari e concisi o evidenziate le funzionalità/funzione chiave che rendono l'utilizzo del vostro prodotto un gioco da ragazzi.

Per istanza: "Con XYZ, iniziare è un gioco da ragazzi. Collegate i vostri account e la nostra app fa il resto. Immediatamente visualizzerete una visione unificata delle vostre finanze, riceverete informazioni sulle vostre abitudini di spesa e consigli personalizzati per risparmiare di più"

5. Outro: Sigillare l'accordo

Infine, concludete con un invito all'azione (CTA) solido e diretto. Rafforzate un'ultima volta il valore della vostra soluzione e guidateli verso una decisione.

Per istanza: "Non lasciate che il caos finanziario vi trattenga - trasformate il vostro budgeting oggi stesso! Cliccate su "Inizia" e scoprite come la gestione finanziaria possa essere semplice"

Vediamo un esempio di video esplicativo del mondo reale per capire come un video ben fatto possa coinvolgere e conquistare i vostri spettatori. Prendete ispirazione dalla recente campagna di Apple per raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2030.

Questo format di video esplicativo animato informa e ispira. Con una grafica accattivante, una storia avvincente e un'ottima sceneggiatura video, cattura l'attenzione affrontando l'urgente necessità di sostenibilità.

Inizia con un forte aggancio sul perché l'azione ambientale sia cruciale, poi spiega senza problemi come le innovazioni di Apple contribuiscano all'obiettivo di neutralità delle emissioni di anidride carbonica. Infine, Apple mette in mostra le sue strategie uniche e il suo incrollabile commit, chiarendo perché la sua soluzione si distingue.

Tipi di video esplicativi (+ idee per stimolare la vostra creatività)

Ora che avete definito la struttura del vostro video esplicativo, è il momento di pensare ai diversi stili visivi che possono dare vita alla vostra storia.

Tutti i tipi di video esplicativi hanno un fascino e un potere unici. Esploriamo i vari stili, i loro usi migliori e alcuni esempi di spicco:

1. Video esplicativi animati

I migliori per: Demistificare concetti complessi e affascinare un vasto pubblico. 📊

L'animazione è un'arma potente per trasformare idee tecniche o astratte in storie vivaci e facili da digerire. La libertà creativa è infinita e consente di spiegare anche i concetti più difficili in modo coinvolgente e divertente.

Ecco alcuni approcci popolari per la realizzazione di video esplicativi animati:

**Utilizzare grafici, diagrammi e icone per rendere più evidenti dati e statistiche. Sono perfette per illustrare tendenze, confronti e approfondimenti critici

Animazioni incentrate sui personaggi: Danno vita al messaggio con personaggi animati che risolvono problemi e condividono esperienze. Aggiungono un tocco personale che rimane impresso agli spettatori

Ad esempio, una startup finanziaria potrebbe utilizzare un video animato con infografica per semplificare le strategie di investimento e renderle accessibili. Al contrario, un'app educativa potrebbe utilizzare una funzionalità/funzione animata che esplora diversi moduli di apprendimento per evidenziarne le caratteristiche.

2. Video esplicativi con azione dal vivo

I migliori per: Creare fiducia e mettere in evidenza le applicazioni della vita reale. 🤩

Un video esplicativo in live-action presenta persone e scenari reali, offrendo un tocco di autenticazione. Questo tipo di video è ideale per creare una connessione personale. Può includere testimonianze di clienti per dare agli spettatori la prova sociale di cui hanno bisogno per credere nella vostra offerta.

Utilizzate filmati live-action per mostrare il funzionamento del vostro prodotto. **Ad esempio, un marchio di prodotti per la cura della pelle potrebbe filmare qualcuno che applica il suo nuovo prodotto e mettere in evidenza i risultati, dando credibilità al messaggio.

3. Video esplicativi con lavagna online

I migliori per: Semplificare i contenuti educativi e i processi di passaggio. 👩‍🏫

I video con lavagna online utilizzano illustrazioni disegnate a mano per scomporre informazioni complesse. L'effetto schizzo mantiene gli spettatori coinvolti e aiuta a semplificare le spiegazioni dettagliate.

Ad esempio, le università potrebbero utilizzare un video con lavagna online per spiegare il processo di ammissione ai futuri studenti. Oppure una società di consulenza potrebbe illustrare il suo approccio al project management, dettagliando ogni fase con diagrammi visivi e annotazioni.

4. Video screencast

I migliori per: Illustrare prodotti tecnologici e le loro funzioni in tempo reale. 📱

Se dovete mostrare il vostro software, un video screencast è la soluzione ideale. Questo format cattura lo schermo in azione, guidando gli utenti attraverso il prodotto passo dopo passo.

Per esempio, pensate a una piattaforma di apprendimento online, dove un video esplicativo in screencast potrebbe guidare gli utenti nell'impostazione di un account, nella navigazione dei corsi e nell'utilizzo delle funzionalità/funzione chiave. Si tratta di fornire una dimostrazione pratica e in tempo reale che semplifica la curva di apprendimento.

5. Azione dal vivo con animazione

Migliore per: Combinare il fascino emotivo del live-action con la creatività dell'animazione. 👀

Questo tipo ibrido di video esplicativo combina il meglio dei due mondi. È possibile utilizzare video in live action per entrare in contatto con gli spettatori in modo personale e poi inserire animazioni per sottolineare funzionalità/funzioni importanti.

**Ad esempio, un'azienda che si occupa di salute e benessere potrebbe combinare storie di clienti reali con grafiche animate. I segmenti di video live-action creano un richiamo emotivo, mentre gli elementi animati aiutano a visualizzare i benefici e l'impatto dei loro servizi.

Come creare un video esplicativo: Una guida passo passo

La creazione di un nuovo video esplicativo non richiede solo una buona grafica, ma anche un approccio strutturato che trasformi il vostro concetto in un messaggio convincente. È qui che ClickUp passa al vostro ruolo di software di video marketing tutto in uno .

Progettato per aumentare la produttività e semplificare ogni passaggio, ClickUp vi aiuta a gestire tutto, dal piano alla produzione finale. Seguite questa guida per ottimizzare la creazione di video e ottenere risultati con facilità.

Passaggio 1: identificare gli obiettivi e il pubblico di riferimento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Impostare obiettivi chiari e misurabili per il vostro video esplicativo con ClickUp Obiettivi /$$$img/

imposta obiettivi chiari e misurabili per il tuo video esplicativo con ClickUp Obiettivi_

Prima di iniziare la produttività del video, chiarite i vostri oggetti. State semplificando un concetto complesso, lanciando un prodotto o risolvendo un problema specifico? Definite questi oggetti in anticipo per creare un video che colpisca nel segno.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per tradurre le vostre intuizioni in oggetti SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo). Questa funzionalità/funzione vi aiuta a tenere traccia dello stato e garantisce l'allineamento dei contenuti con le strategie aziendali o di marketing più ampie.

Passaggio 2: Brainstorming e ricerca di idee

Successivamente, fate fluire le vostre idee creative. Con ClickUp Brain è possibile raccogliere approfondimenti, ricerche sui concorrenti e riferimenti visivi in un unico hub centrale. Questo strumento vi aiuta a raccogliere dati, organizzare idee e creare una base per la narrazione del vostro video.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-184.png Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee per la vostra politica sui social media /$$$img/

Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming di idee per il vostro video esplicativo e collaborare alla sua stesura da zero

Ecco come usarlo per migliorare il vostro processo di brainstorming:

Esplora gli argomenti : Quali sono gli argomenti di tendenza nel vostro settore? Ci sono domande comuni che il vostro pubblico incontra di frequente? Quali sono i vantaggi unici del vostro prodotto/servizio?

: Quali sono gli argomenti di tendenza nel vostro settore? Ci sono domande comuni che il vostro pubblico incontra di frequente? Quali sono i vantaggi unici del vostro prodotto/servizio? Ricerca dei concorrenti : Osservate cosa fanno i vostri concorrenti. Quali argomenti trattano nei loro video? Come potete differenziare il vostro contenuto?

: Osservate cosa fanno i vostri concorrenti. Quali argomenti trattano nei loro video? Come potete differenziare il vostro contenuto? Raccogliere informazioni critiche: Analizzate il feedback dei clienti, le tendenze dei social media e i sondaggi per individuare ciò che il vostro pubblico vuole vedere.

Passaggio 3: Creare una sceneggiatura video avvincente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Utilizzate ClickUp Documenti per aggiungere note su spunti visivi, enfasi della voce fuori campo o cambi di scena mentre date forma alla sceneggiatura /$$$img/

usate ClickUp Documenti per aggiungere note per gli spunti visivi, l'enfasi della voce fuori campo o i cambi di scena mentre date forma alla vostra sceneggiatura

Ogni video esplicativo di esito positivo inizia con una sceneggiatura ben fatta. Utilizzate Documenti ClickUp per redigere, perfezionare e collaborare alla sceneggiatura in tempo reale.

Questo documento vivente consente al vostro team di fornire input, controllare le versioni e aggiornare i contenuti, assicurando che il vostro messaggio rimanga d'impatto.

Mantenete un linguaggio semplice, diretto e privo di gergo per garantire che il messaggio arrivi a destinazione.

Inoltre, inserite la storytelling. Rendete la vostra sceneggiatura coinvolgente incorporando scenari reali o casi di studio relazionabili per aggiungere un tocco personale. Una volta pronto il copione, visualizzate il flusso del video.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Storyboard-Template.jpg Modello di storyboard per ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236050&department=creative-design&\_gl=1\*15lecs2\*\_gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scarica questo modello /%cta/

Utilizzate il Modello di storyboard di ClickUp per organizzare la struttura del video esplicativo. Assicura che ogni scena scorra senza soluzione di continuità e che le immagini e il messaggio rimangano allineati, rendendo la produttività più snella.

Ecco perché vi piacerà:

Visualizzare e dettagliare ogni scena del video, assicurando transizioni fluide e un flusso logico

Assicurarsi che ogni elemento visivo supporti e valorizzi i messaggi chiave

Assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare efficacemente con il team di produzione per mantenere la coerenza

Scarica questo modello

Passaggio 5: creare video che coinvolgano e catturino l'attenzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-247.png Condivisione delle registrazioni con Clip di ClickUp /$$$img/

condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso senza dover ricorrere a una catena di email o a una riunione di persona con Clip by ClickUp_

Con ClickUp Clip creare video accattivanti su come fare, demo di prodotti o tutorial diventa un gioco da ragazzi, il tutto all'interno della stessa piattaforma in cui si gestiscono le attività. Questo strumento di snipping dinamico consente di registrare video e di condividerli con il proprio team.

Questo strumento è ancora più potente perché si integra con ClickUp Brain Riepilogare/riassumere video IA di ClickUp Brain funzionalità/funzione. Mentre si registra, converte l'audio in accurate trascrizioni di testo sullo schermo, eliminando la necessità di prendere note.

Volete vedere ClickUp Clip in azione? Date un'occhiata a questo esempio di video esplicativo per vedere come semplificare la creazione di video con pochi clic.

Streamline la produttività dei video in pochi clic con ClickUp Clips

Passaggio 6: revisione, modifica e finalizzazione

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png Modello per la produzione di video di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design&\_gl=1\*14y8z4c\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scaricare questo modello /%cta/

La creazione di video di marketing professionali comporta diverse parti in movimento, dal brainstorming alla registrazione, fino alla rifinitura e alla modifica finale. Utilizzate gli strumenti integrati di ClickUp per assegnare attività di modifica, raccogliere feedback in tempo reale e monitorare le revisioni.

Per istanza, utilizzare Il modello di produzione video di ClickUp per organizzare ogni parte del processo di creazione, modifica e revisione. È pensato per tutti, dai grandi studi di produzione agli autori di contenuti interni, e garantisce un flusso di lavoro fluido dall'inizio alla fine.

Ecco una rapida panoramica di come vi aiuta:

Passare dalla pre-produzione alla post-produzione con un processo strutturato che mantiene il progetto video in carreggiata

Gestire attività, scadenze e revisioni in un'unica piattaforma

Centralizzare ogni aspetto della produttività del video per evitare colli di bottiglia e comunicazioni errate

Garantire coerenza, chiarezza e professionalità in ogni fotogramma

Scarica questo modello

Passaggio 7: pubblicare e condividere

Quando il vostro video esplicativo è pronto, è il momento di lanciarlo! Esportate il video finale direttamente da ClickUp e condividetelo sulle vostre piattaforme: social media, pagina di destinazione del vostro sito web o presentazioni interne.

Monitorate il coinvolgimento, raccogliete feedback e utilizzate queste informazioni per migliorare i vostri video futuri e mantenere il vostro pubblico impegnato.

Crea un video esplicativo con ClickUp e resta al passo con i tempi

Creare video esplicativi significa entrare in connessione con il proprio pubblico, creare coinvolgimento e ottenere risultati. Che si tratti del lancio di un prodotto, della spiegazione di un servizio o della semplificazione di idee complesse, questi video creano un impatto duraturo se terminati nel modo giusto.

Con ClickUp, l'intero processo - brainstorming, sceneggiatura e produzione finale - viene semplificato in un unico flusso di lavoro. Collaborate in tempo reale, rimanete organizzati e create contenuti video che catturino l'attenzione dall'inizio alla fine.

Siete pronti a raggiungere i vostri obiettivi di video marketing? Iniziare con ClickUp e date vita ai vostri video esplicativi!