La prolifération de l'IA sur le lieu de travail : comment reprendre le contrôle et améliorer la productivité

Bienvenue dans l'ère de la prolifération de l'IA.

Dans leur course pour rester en tête, les entreprises ont ouvert grand leurs portes à tous les outils d'IA disponibles. Résultat ? Une surcharge d'IA.

Selon la Wharton School, les dépenses en IA ont explosé de 130 % au cours de la seule année dernière, et 72 % des entreprises ont pour forfait d'investir encore davantage en 2025.

Mais voici le hic : 80 % des organisations rapportent que leurs investissements dans l'IA générative n'ont eu aucun impact tangible à l'échelle de l'entreprise.

voici l'expansion de l'IA en action : *un problème croissant et coûteux qui ronge discrètement le temps, le budget et la santé mentale de votre équipe.

Voyons ensemble ce qu'est réellement la prolifération de l'IA, pourquoi elle se produit et, surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle.

Qu'est-ce que la prolifération de /IA ?

la prolifération de l'IA* se produit lorsque les outils, modèles et plateformes d'IA se répandent de manière chaotique au sein d'une organisation, sans supervision, stratégie ni idée précise de qui utilise quoi. Cela entraîne un gaspillage d'argent, une duplication des efforts, des risques pour la sécurité et une perte totale de contrôle sur l'empreinte IA de votre organisation.

Voici à quoi cela ressemble dans la pratique : votre service marketing utilise une IA pour générer des textes de campagne, l'équipe commerciale en utilise une autre pour évaluer les prospects, les RH testent un chatbot pour l'intégration des nouveaux employés et le service informatique utilise discrètement une douzaine d'outils de surveillance basés sur l'IA en arrière-plan.

❌ Aucun de ces systèmes ne communique entre eux

❌ Les données restent bloquées dans des silos

❌ Le contexte est perdu

les employés passent encore plus de temps à passer d'une application à l'autre qu'à faire du travail réellement

Il ne s'agit pas seulement d'un problème théorique. Dans le récent sondage de ClickUp sur la prolifération de l'IA, près de la moitié des travailleurs ont déclaré devoir passer d'un outil d'IA à un autre, voire à plusieurs, pour achever une seule tâche

Mais ne confondez pas la prolifération de l'IA avec une « surabondance d'IA » !

Le mot clé ici est « flux de travail déconnectés ». En fin de compte, disposer d'un trop grand nombre d'outils d'IA déconnectés, redondants et sous-utilisés crée plus de chaos que de clarté.

Quelles sont les causes de la prolifération de l'IA ?

L'expansion de /IA n'est pas le fruit du hasard.

C'est le résultat naturel d'un environnement de travail où la rapidité, l'autonomie et un peu de panique se côtoient.

Après tout, les barrières à l'entrée sont ridiculement basses et il est difficile de résister à l'envie d'« essayer ce nouvel outil ». Voici ce qui alimente le chaos :

👉🏽 Adoption instantanée : Tout le monde peut s'inscrire à un outil d'IA avec une carte de crédit, sans passer par le service informatique. Les nouvelles applications s'intègrent à votre pile plus vite que vous ne pouvez dire « essai gratuit »

👉🏽 Résolution des problèmes en silos : chaque équipe cherche sa propre solution IA, sans vérifier si un autre service a déjà résolu le même problème. Résultat ? Un patchwork d'outils qui ne fonctionnent pas ensemble

👉🏽 Absence de gouvernance : sans politiques ni normes claires, il n'existe aucune feuille de route indiquant quels outils utiliser, comment partager les données ou qui est responsable en cas de problème

👉🏽 IA FOMO : La peur de prendre du retard est bien réelle. À chaque fois qu'un titre annonce la prochaine avancée révolutionnaire en matière d'IA, les dirigeants se sentent obligés d'adopter la dernière tendance, même si elle ne correspond pas à leurs besoins

Lorsque ces forces se combinent, vous obtenez un paysage technologique qui ressemble au monstre de Frankenstein.

La réalité : un nouveau rapport du MIT issu du projet NANDA ( The GenAI Divide) montre que 95 % des entreprises qui tentent d'utiliser l'IA échouent. Seules 5 % d'entre elles obtiennent des résultats concrets, tels qu'une augmentation réelle de leur chiffre d'affaires.

Prolifération de l'IA et prolifération du travail : comment elles interagissent

La prolifération du travail et la prolifération de l'IA sont comme des cousins numériques : elles sont liées, mais chacune a ses propres particularités.

Ces deux phénomènes peuvent nuire discrètement à la productivité, mais ils le font de manière différente. Comprendre comment ils se recoupent (et se renforcent mutuellement) est la clé pour reprendre le contrôle.

Expansion du travail

C'est un classique qui nuit à la productivité. C'est ce qui se passe lorsque la communication et les flux de travail de votre équipe sont dispersés dans une douzaine d'applications : logiciels de gestion de projet, discuter, documents, feuilles de calcul, etc.

Chaque outil promet de résoudre un problème, mais ensemble, ils créent un labyrinthe de connexions, de notifications et de pertes de contexte.

Qu'est-ce que cela signifie en termes de nombre ? Selon le rapport sur l'état de la productivité de ClickUp, les Teams qui jonglent avec plus de 15 outils sont quatre fois plus susceptibles d'afficher de mauvaises performances.

Prolifération de /IA

Ajoutez maintenant une couche d'intelligence artificielle à tout cela.

Au lieu d'un seul assistant « intelligent », vous disposez désormais d'un LineUp complet : des chatbots pour le service client, des rédacteurs IA pour le contenu, des robots d'analyse pour les rapports et des agents spécialisés pour tout, de la planification à l'analyse des sentiments.

Chaque outil est puissant en soi, mais aucun d'entre eux ne partage le contexte ou les données. Résultat ? Davantage de silos, davantage de confusion et le sentiment croissant que l'IA n'est qu'un élément supplémentaire à gérer.

Expansion de /IA et expansion du travail : comment elles s'alimentent mutuellement

La prolifération du travail ou la prolifération des SaaS, à son tour, ouvre l'étape à la prolifération de l'IA.

Lorsque votre environnement de travail numérique est déjà fragmenté, il est facile pour les Teams d'ajouter de nouveaux outils d'IA pour résoudre des problèmes spécifiques sans tenir compte de l'intégration ou des chevauchements.

Avant même de vous en rendre compte, vous ne vous contentez plus de gérer votre travail sur plusieurs plateformes, vous jonglez également avec une multitude d'outils d'IA, chacun avec sa propre courbe d'apprentissage.

Au lieu de simplifier votre travail, vous vous retrouvez avec plus d'onglets, plus de mots de passe et plus de temps passé à réexpliquer le contexte à des machines qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé cinq minutes auparavant.

🚨 Prolifération du travail vs prolifération de l'IA : un aperçu rapide

💼 Prolifération au travail 🤖 Prolifération de l'IA Qu'est-ce que c'est ? Un chaos d'outils, de tâches, de discuter et de documents éparpillés un peu partout. Trop d'outils d'IA déployés partout, sans coordination ni stratégie. Quelles en sont les causes ? 🔹 Trop d'applications pour tout 🔹 Flux de travail déconnectés 🔹 Connaissances dispersées 🔹 Les Teams développent leurs propres outils d'IA 🔹 Absence de stratégie en matière d'IA 🔹 Surcharge des fournisseurs Ce que cela signifie 😫 Changement constant d'onglet 😵 Impossible de trouver quoi que ce soit 🌀 Répétition du travail 🤷 Qui utilise quelle IA ? 😬 Les risques liés aux données sont omniprésents💸 Les coûts s'accumulent Les coûts cachés Plus de 2,5 heures par jour perdues à passer d'une application à l'autre 📉 Baisse de productivité de 21 % 💰 Des millions d'euros perdus en temps 📊 Licences IA redondantes 🔐 Cauchemars en matière de conformité 🎯 Innovation mal orientée⚡️ Principales tâches ❌ Mauvaise collaboration ❌ Prise de décision plus lente ❌ Baisse du moral ❌ Utilisation fantôme de l'IA /IA ❌ Fuites de données ❌ Résultats biaisés ou non validés

Ce qui a nui au SaaS commence à nuire à l'IA. 😬 La prolifération des applications se réincarne sous la forme d'une prolifération de l'IA. Une multitude de solutions ponctuelles qui résolvent soit des problèmes mineurs et isolés, soit qui ne résolvent aucun problème réel d'entreprise. C'est un cauchemar pour les employés. Il est trop difficile de comprendre quel outil utiliser et comment l'utiliser au mieux. Le pouvoir de transformation de l'IA n'est donc jamais pleinement exploité. C'est l'un des principaux défis que nous relevons chez ClickUp. Une seule application regroupe tout votre contexte de travail : projets, discuter, documents, processus, connaissances, données. Cela vous permet de créer des automatisations, des flux de travail et des agents IA personnalisés. Standardisez l'utilisation de l'IA. Et assurez-vous qu'elle fonctionne réellement.

Ce qui a nui au SaaS commence à nuire à l'IA. 😬

La prolifération des applications se réincarne sous la forme d'une prolifération de l'IA. Une multitude de solutions ponctuelles qui résolvent soit des problèmes mineurs et isolés, soit qui ne résolvent aucun problème réel de l'entreprise. C'est un cauchemar pour les employés. Il est trop difficile de comprendre quel outil utiliser et comment l'utiliser au mieux.

Le pouvoir de transformation de l'IA n'est donc jamais pleinement exploité. C'est l'un des principaux défis que nous relevons chez ClickUp. Une seule application regroupe tout votre contexte de travail : projets, discuter, documents, processus, connaissances, données. Cela vous permet de créer des automatisations, des flux de travail et des agents IA personnalisés. Standardisez l'utilisation de l'IA. Et assurez-vous qu'elle fonctionne réellement.

Les conséquences et les coûts cachés de la prolifération de l'IA

La prolifération de /IA peut rapidement devenir un véritable casse-tête pour les organisations.

Ce qui commence par quelques outils « utiles » se transforme rapidement en un labyrinthe d'applications, chacune exigeant attention, budget et ressources intellectuelles.

Les conséquences sont plus importantes que ne le pensent la plupart des dirigeants.

La mort par mille activer/désactiver

Chaque fois qu'un employé passe d'un outil d'IA à un autre, il perd un peu de sa concentration.

En effet, 88 % des personnes interrogées déclarent utiliser l'IA tous les jours, et 55 % l'utilisent plusieurs fois par jour.

Chaque passage à un nouvel outil d'IA implique de réexpliquer le contexte, de reformater les données et de réconcilier les résultats, ce qui est loin de l'automatisation transparente qui nous avait été promise. Au lieu d'accélérer le travail, la prolifération de l'IA le ralentit considérablement.

Investissements gaspillés et abandon massif de /IA

Voici une dure réalité : la plupart de ces nouveaux abonnements IA qui brillent tant sont en train de prendre la poussière.

Malgré les investissements des entreprises dans des dizaines d'outils, 91 % des employés n'en utilisent qu'un à quatre par semaine.

Plus révélateur encore, 44,8 % des Teams ont déjà abandonné les outils d'IA qu'ils avaient adoptés au cours de l'année écoulée.

Cela se traduit par une perte de temps lors de la mise en œuvre, un gaspillage des ressources de formation et un scepticisme croissant à l'égard des futures initiatives en matière de /IA.

Les trous noirs contextuels

/IA n'est aussi intelligente que le contexte qu'elle comprend.

Pourtant, plus d'un tiers des employés (34,4 %) utilisent des outils d'IA qui ne sont pas intégrés à leur travail principal : ils n'ont pas accès aux projets, aux documents ou aux discussions.

À quoi ressemble cette répartition ? Nous avons constaté que 62 % des personnes préfèrent utiliser une IA conversationnelle telle que ChatGPT ou Claude pour les aider dans leurs tâches.

Cela signifie que chaque invite, instructions repart de zéro, obligeant les utilisateurs à fournir manuellement des informations contextuelles et à expliquer des termes qui existent déjà ailleurs.

👉🏽 Ce Redditor résume parfaitement les frustrations liées à l'IA et à son manque de contexte, et cela a trouvé un écho auprès du public !

Efforts redondants et résultats incohérents

Lorsque chaque service choisit son propre type d'IA, les Teams finissent par résoudre les mêmes problèmes de différentes manières.

Le chatbot du service marketing ne sait pas ce que fait le responsable de la notation des prospects de l'équipe commerciale, et l'assistant d'intégration des ressources humaines ne peut pas extraire les données de l'outil d'analyse informatique.

Cette approche disparate entraîne une duplication du travail, des résultats contradictoires et un manque de cohérence organisationnelle.

Les cauchemars de la sécurité et de la conformité

Plus il y a d'outils en jeu, plus il est difficile de garantir la sécurité des données.

Près de 60 % des employés admettent utiliser des outils d'IA publics non autorisés pour leurs tâches de travail, alimentant souvent des plateformes peu surveillées avec des données sensibles de leur entreprise.

Le compte devient un trou noir : 44 % des organisations déclarent que personne n'est officiellement responsable des conséquences d'une mauvaise utilisation de l'IA.

Dans un autre sondage ClickUp, mené auprès de plus de 30 000 participants, nous avons demandé aux utilisateurs ce qui les empêchait d'utiliser davantage l'IA. Voici ce que nous avons découvert : 📍 28 % des entreprises utilisent déjà régulièrement /IA 📍27 % ont besoin de plus de formation pour une utilisation avancée 📍23 % ne savent pas par où commencer 📍11 % s'inquiètent pour la confidentialité 📍11 % des personnes interrogées ne font pas entièrement confiance à l'IA

La taxe cachée de la surcharge cognitive

Et n'oublions pas le coût humain.

La gestion de plusieurs projets sur différentes interfaces, avec différents mots de passe et différents flux de travail, crée une charge mentale qui sape l'énergie et le moral.

Près de 80 % des travailleurs estiment que l'effort nécessaire pour inviter et gérer l'IA est disproportionné par rapport à la valeur qu'ils en retirent.

Au lieu de responsabiliser les Teams, la prolifération de l'IA surcharge les employés, les épuise et peut même les démotiver.

conclusion* : la prolifération de l'IA est synonyme de perte de productivité, d'augmentation des risques et d'une main-d'œuvre qui perd peu à peu confiance dans les promesses de l'IA. Plus elle se poursuit sans contrôle, plus elle sape votre capacité à innover, à être compétitif et à vous développer.

ce que les gens attendent réellement que l'IA fasse !* Nous avons interrogé plusieurs personnes, voici ce qu'elles ont répondu : ✅ 33 % pensent que l'IA peut les aider à développer leurs compétences (apprentissage, pratique, amélioration) ✅ 21 % des personnes interrogées pensent que l'IA peut les aider à exceller dans leur travail (réunions, e-mails, projets) ✅ 18 % pensent que l'IA peut les aider à organiser leur vie (Calendrier, tâches, rappels) ✅ 15 % des personnes interrogées souhaitent que l'IA les aide à s'occuper des petites tâches (tâches routinières, travail administrateur) ✅ 13 % se tournent vers /IA pour les aider à s'attaquer aux tâches difficiles (prises de décision, résolution de problèmes) Bonne nouvelle ? Nous venons de créer une application IA qui peut faire tout cela et bien plus encore pour vous ! Découvrez Brain MAX, votre assistant IA de bureau qui peut tout faire !

Les premiers signes d'avertissement de la prolifération de l'IA

L'expansion de /IA s'accompagne rarement d'une enseigne lumineuse.

Le plus souvent, elle s'installe discrètement, un outil par-ci, un abonnement par-là, jusqu'à ce que votre équipe se retrouve soudainement submergée par une multitude de robots et de tableaux de bord de projet.

Voici les points à retenir :

🧨 Plusieurs outils d'IA pour la même tâche : si vous trouvez trois chatbots différents qui répondent aux questions des clients, ou pire, qui donnent trois réponses différentes, vous êtes en pleine expansion

🧨 Les employés ne savent plus à quoi sert chaque outil IA : Lorsque les membres d'une équipe commencent à utiliser une fiche aide-mémoire pour le suivi de l'outil qui génère les rapports, résume les réunions ou rédige les e-mails, il est temps de faire une pause

🧨 Entrée fréquente du contexte : si vos collaborateurs doivent constamment réexpliquer les mêmes détails d'un projet à différents outils d'IA, cela coûte du temps et de la patience à votre équipe

🧨 L'IA fantôme est en plein essor : les employés s'inscrivent discrètement à des outils d'IA publics sans l'accord du service informatique, souvent pour combler les lacunes des solutions officielles. Cela fragmente non seulement votre pile, mais ouvre également la porte à des risques de sécurité

🧨 Résultats incohérents et confusion : lorsque différentes IA fournissent des recommandations ou des données contradictoires, la prise de décision ralentit considérablement et la confiance dans l'IA s'érode encore davantage

🧨 Coûts d'abonnement croissants : si votre équipe financière est surprise par le nombre de factures liées à l'IA chaque mois, vous payez probablement pour plus d'outils que nécessaire

Comment savoir si vous jonglez avec trop d'applications IA? Ce Redditor pose une question pertinente.

Comment gérer et prévenir la prolifération de l'IA

La prolifération de /IA ne se résout pas d'elle-même. Elle ne va pas simplement « se stabiliser » après un certain temps.

Si vous souhaitez reprendre le contrôle et obtenir un retour sur vos investissements dans l'IA, vous devez adopter une approche proactive et structurée. Voici comment les grandes entreprises relèvent ce défi :

1. Audit : mappez votre terrain /IA

Commencez par dresser un inventaire complet.

Dressez la liste de tous les outils d'IA utilisés, qu'ils soient officiellement approuvés ou adoptés discrètement par une seule équipe.

Mais ne vous contentez pas de demander à votre service informatique : effectuez un sondage auprès des responsables de service, examinez les notes de frais et vérifiez s'il existe des abonnements cachés à des outils d'IA. Vous pouvez utiliser un simple tableur ou une plateforme de gestion du travail dédiée pour suivre le suivi :

Nom et fonction de l'outil

Qui l'utilise (et à quelle fréquence) ?

Niveau d'intégration (entièrement intégré, partiel ou cloisonné)

Fonctionnalités qui se chevauchent avec d'autres outils

Statut de sécurité et de conformité

Pourquoi est-ce important ? On ne peut pas réparer ce qu'on ne voit pas. Comme nous l'avons déjà vu, 44,8 % des Teams ont abandonné les outils d'IA au cours de l'année dernière, souvent parce que personne ne savait combien il y en avait en service ni quelle était leur valeur ajoutée.

Lancez un sondage sur l'utilisation des outils d'IA dans votre organisation à l'aide des formulaires ClickUp et transformez les envois en double et les outils d'IA parallèles problématiques en tâches traçables qui peuvent ensuite être mises en œuvre

Une fois que vous savez ce qui existe, il est temps de rationaliser.

L'objectif n'est pas seulement d'utiliser moins d'outils, mais d'utiliser des outils plus intelligents et mieux connectés. Voici comment :

Éliminez les doublons : si trois Teams utilisent des chatbots IA différents pour des tâches similaires, choisissez celui qui s'intègre le mieux à vos systèmes centraux

*migrez vers des plateformes intégrées : recherchez des plateformes qui offrent une IA contextuelle, qui fonctionne dans les documents, les tâches, le discuter et les rapports, réduisant ainsi le besoin d'un ensemble disparate de solutions ponctuelles

*donnez la priorité au contexte : choisissez une IA qui comprend la terminologie, les flux de travail et les données de votre organisation

*connectez votre pile : utilisez des intégrations et la recherche basée sur l'IA pour briser les silos, rendre les informations accessibles et exploitables à partir d'un seul endroit

Les intégrations ClickUp vous permettent de connecter facilement vos technologies dans une plateforme unifiée, tandis que la recherche Enterprise ClickUp Brain rend toutes vos données consultables

3. Gouverner : mettre en place des garde-fous pour une IA durable

Une IA sans règles est synonyme de chaos et de risques. Mettez en place une gouvernance claire pour vous assurer que votre stratégie IA apporte de la valeur, et non des maux de tête :

*élaborez une politique d'adoption de l'IA : définissez qui peut approuver les nouveaux outils, les critères à respecter (intégration, sécurité, retour sur investissement) et la manière dont les outils sont évalués

*standardisez le flux de données : mapper la manière dont les informations circulent entre les outils d'IA et les systèmes centraux. Évitez les « trous noirs » où les informations se perdent

*surveillez l'utilisation et les risques : utilisez des tableaux de bord pour suivre l'adoption, l'abandon et la conformité. Vérifiez régulièrement quels outils apportent de la valeur et lesquels ne font qu'ajouter du bruit

*formez vos Teams : fournissez des formations sur les outils approuvés, les bonnes pratiques en matière de sécurité et les risques liés à l'IA fantôme

💡Conseil de pro : intégrez des pratiques sécurisées dès la conception. Automatisez les flux de travail pour l'approbation de l'IA avec ClickUp Automatisations et rendez les connaissances spécifiques à l'IA instantanément accessibles à tous les membres de l'entreprise via les workflows Agentic.

Répondez à des questions sur les flux de travail liés à l'IA via les canaux ClickUp Discuter , effectuez l'automatisation des rapports quotidiens et hebdomadaires, triez et attribuez les messages, ajoutez des rappels et bien plus encore avec ClickUp Autopilot Agents

🧠 Le saviez-vous ? Un sondage ClickUp a révélé que 45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que la limite de temps, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire le premier pas vers l'automatisation. Découvrez comment vous pouvez utiliser les agents IA pour l'automatisation!

4. Faites de l'IA contextuelle votre base

Le moyen le plus efficace d'éliminer la prolifération des outils d'IA ?

Investissez dans une plateforme qui intègre l'IA dans le flux de travail, où elle peut générer, organiser et automatiser sans obliger les utilisateurs à passer d'une application à l'autre.

Automatisation des tâches et résumés basés sur l'IA

Document, projets et rapports intégrés

Une recherche sur le lieu de travail qui établit la connexion entre les connaissances de l'ensemble de votre pile

Contrôles de gouvernance et de sécurité intégrés

Découvrez l'IA contextuelle en action. 👇🏼

Gérer la prolifération de l'IA ne se résume pas à réduire le nombre d'abonnements. Cela nécessite de mettre en place un écosystème connecté, gouverné et riche en contexte, dans lequel l'IA fait du travail réellement pour vous, et non l'inverse.

Le rôle de l'IA contextuelle dans la résolution de la prolifération de l'IA

La plupart des outils d'IA sont comme des freelances talentueux : ils font une chose très bien. Mais ils ne connaissent ni votre entreprise, ni vos projets, ni vos collaborateurs.

L'IA contextuelle est différente.

C'est l'expert interne qui comprend le langage, l'histoire et les objectifs de votre organisation. Au lieu de traiter chaque invite, instructions de manière isolée, il établit la connexion entre toutes les couches de votre flux de travail.

Voici ce qui distingue l'IA contextuelle :

1. Une plateforme, une intelligence infinie

Obtenez des réponses à vos requêtes les plus spécifiques (ou même les plus vagues) grâce à l'IA contextuelle de ClickUp, qui connaît votre travail sur le bout des doigts !

L'IA contextuelle est la couche d'intelligence qui traverse l'ensemble de votre environnement de travail.

Au lieu d'activer/désactiver entre un bot et un assistant, votre équipe bénéficie d'une expérience unique et unifiée, où l'IA génère, organise et automatise le travail en fonction du contexte.

Rédigez des documents de projet, des stratégies et des briefs à partir de vos données et de votre terminologie réelles

Résume les réunions, les fils et les documents : plus besoin de passer au crible des mises à jour interminables

Automatisez les tâches répétitives, attribuez le travail et faites avancer les projets sans intervention manuelle

La gestion de projet optimisée par l'IA de ClickUp met votre travail en pilote automatique, vous permettant ainsi qu'à votre équipe de vous concentrer sur l'essentiel.

chez ClickUp, notre mission a toujours été de faire gagner du temps à nos utilisateurs. Les outils d'IA sont partout, mais aucun ne vous fait gagner du temps à chaque étape de votre journée de travail. ClickUp Brain est profondément intégré à votre environnement de travail ; il comble les lacunes et établit la connexion entre votre travail, votre communication et vos connaissances. ClickUp Brain est là pour vous faire gagner du temps et éliminer le travail lié au travail. »

2. Gestion du travail tout-en-un, optimisée par l'IA

L'IA contextuelle est intégrée à toutes les fonctionnalités : tâches, documents, discuter, tableaux de bord et rapports. ClickUp Brain en est un parfait exemple.

Cela signifie :

fini les « îlots IA ».* Chaque information, automatisation et recommandation est fondée sur votre travail réel, et non sur des modèles génériques

grâce à l'intégration des documents, des projets et des rapports*, votre équipe ne perd jamais le fil et évite les doublons d'effort

la recherche d'entreprise* optimisée par l'IA vous permet de trouver n'importe quoi, dans toutes les applications connectées, en quelques secondes

3. Consolidation sans compromis

Interagissez avec plusieurs LLM, effectuez des recherches sur le Web en temps réel et bien plus encore depuis l'interface ClickUp Brain. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire !

ClickUp Brain est l'antidote à la prolifération des outils d'IA. Au lieu de payer une douzaine d'abonnements IA disparates, vous bénéficiez :

une plateforme unique qui remplace plusieurs outils spécialisés*, des assistants de rédaction aux robots d'analyse en passant par les preneurs de notes de réunion

*gouvernance IA cohérente à l'échelle de l'entreprise, avec permission, pistes d'audit et sécurité intégrées

Une source unique de vérité pour l'ensemble de votre travail, vos connaissances et votre automatisation

4. Le contexte favorise l'adoption et les résultats

Une application efficace de l'IA unifie votre gestion des connaissances, votre gestion de projet et votre collaboration. Et leur donne un sérieux coup de pouce !

Lorsque vos connaissances, vos projets et vos outils de collaboration sont parfaitement connectés, vos équipes peuvent enfin profiter pleinement des avantages de l'IA au travail : une exécution à grande échelle. Les nombres parlent d'eux-mêmes :

Les Teams qui utilisent une IA contextuelle intégrée telle que ClickUp Brain sont 2,78 fois plus susceptibles d'utiliser l'IA quotidiennement

39,1 % des utilisateurs de ClickUp Brain parviennent à une intégration complète (contre 17,3 % pour les autres outils)

83 % des utilisateurs se sentent soulagés par la consolidation des outils, car tout ce dont ils ont besoin se trouve enfin au même endroit

Outlook d'avenir : la prolifération de l'IA va-t-elle s'aggraver ou prendre fin ?

Que cela nous plaise ou non, la prolifération de /IA s'accélère.

Voici ce que l'avenir nous réserve, décomposé en facteurs clés à l'origine du problème :

Mettez fin à la prolifération de l'IA : concentrez vos efforts pour atteindre vos objectifs !

La prolifération de l'IA n'est plus une hypothèse, c'est une réalité pour les Teams modernes.

Mais l'avenir n'appartient pas aux organisations qui possèdent le plus d'outils d'IA, mais à celles qui disposent de l'IA la plus intelligente et la plus connectée. C'est là que ClickUp entre en jeu.

ClickUp Brain offre une couche d'intelligence contextuelle profondément intégrée qui optimise tous les aspects de votre travail (document, tâche, discuter, recherche et automatisation) en un seul endroit.

Au lieu de jongler avec une multitude de robots et d'assistants, votre équipe dispose d'une plateforme unique et unifiée qui comprend votre entreprise, s'adapte à vos besoins et devient plus intelligente à chaque interaction.

En consolidant votre pile IA avec ClickUp, vous éliminez les coûts liés à l'activer/désactiver, réduisez vos dépenses et débloquez enfin tout le potentiel de l'IA : une exécution plus rapide, des décisions plus intelligentes et une équipe gratuite pour se concentrer sur l'essentiel !

Foire aux questions

*en quoi la prolifération de l'IA diffère-t-elle de celle des SaaS ?

La prolifération de l'IA désigne la multiplication incontrôlée d'outils, de modèles et de solutions d'IA au sein d'une organisation, souvent sans supervision centralisée. La prolifération des SaaS, quant à elle, désigne la croissance incontrôlée des applications logicielles en tant que service. Si les deux phénomènes impliquent une adoption et une gestion décentralisées, la prolifération de l'IA concerne spécifiquement les technologies d'IA, qui peuvent présenter des risques particuliers tels que la confidentialité des données, les biais des modèles et la conformité réglementaire, en plus des défis typiques de la prolifération des SaaS, tels que les coûts, la sécurité et les problèmes d'intégration.

2. Quels sont les exemples de prolifération de l'IA dans les entreprises ?

Plusieurs services déploient indépendamment différents chatbots ou assistants virtuels basés sur l'IA

Teams utilisant divers modèles d'apprentissage automatique pour des tâches similaires sans coordination

Les employés adoptent des outils d'IA générative (tels que des générateurs de texte ou d'images) sans l'accord du service informatique

Projets d'IA fantômes : les unités d'entreprise développent ou achètent des solutions d'IA en dehors des canaux officiels

Le chevauchement des plateformes d'analyse IA entraîne un traitement et un stockage redondants des données

3. Pourquoi la prolifération de l'IA est-elle risquée pour les entreprises ?

La prolifération de /IA peut entraîner :

*failles de sécurité : les outils d'IA non surveillés peuvent exposer des données sensibles

problèmes de conformité :* un manque de supervision peut avoir pour résultat des violations réglementaires

Résultats incohérents : différents modèles peuvent produire des résultats contradictoires

Augmentation des coûts : les outils et infrastructures redondants font grimper les dépenses

Inefficacité opérationnelle : difficulté à gérer, intégrer et faire évoluer les solutions d'IA

4. Qu'est-ce que l'IA fantôme et quel est son lien avec la prolifération de l'IA ?

L'IA fantôme désigne l'utilisation ou le développement d'outils et de modèles d'IA par des employés ou des services sans l'accord ou la connaissance des équipes informatiques ou de gouvernance. Il s'agit d'un facteur majeur de prolifération de l'IA, car ces solutions non autorisées contribuent à la diffusion incontrôlée des technologies d'IA, augmentant ainsi les risques en matière de sécurité, de conformité et d'allocation des ressources.

5. Comment mesurer le coût de la prolifération de l'IA ?

Le coût de la prolifération de l'IA peut être mesuré à l'aide des indicateurs suivants :

Dépenses directes : licences, abonnements et infrastructure pour des outils d'IA redondants

Coûts cachés : temps passé à gérer, intégrer ou dépanner plusieurs solutions

risques liés à la sécurité et à la conformité : *amendes ou pertes potentielles en cas de manquements ou de violations

Inefficacités opérationnelles : retards et erreurs dus à des résultats incohérents ou contradictoires de /IA

Duplication des ressources : chevauchement des efforts entre les équipes ou les services

6. Quel rôle joue la gouvernance dans la prévention de la prolifération de l'IA ?

La gouvernance établit les politiques, les normes et la supervision relatives à l'adoption et à l'utilisation de l'IA. Une gouvernance efficace :