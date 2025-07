¿Puede ChatGPT transcribir audio?

Hoy me he registrado en NoteTaker y me ha impresionado gratamente. Mi antiguo flujo de trabajo era el siguiente:

– activar la transcripción en Google Meet durante la llamada– esperar a recibir la transcripción por correo electrónico– copiar/pegar la transcripción en un agente ChatGPT de actas de reuniones personalizado– copiar/pegar el resultado en el documento del cliente en ClickUp– crear tareas a partir de elementos de acción– compartir las actas/notas con el equipo en el chat de ClickUp

Nuevo flujo de trabajo:

– ClickUp me notifica las notas de la reunión– las muevo al documento del cliente– le pido a la IA que cree las tareas a partir de los siguientes pasos con asignacionescomparto las notas en el chat de ClickUp con el equipoEstoy realmente impresionado por esto, ya que no necesito otra herramienta para hacer todo esto. Todo está dentro de la interfaz de ClickUp. Se conecta a mi calendario de Google y es súper fluido.