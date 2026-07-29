Die besten Claude-MCP-Konnektoren für das Marketing: Der Stack, der Ihre Kampagnen tatsächlich steuert

Sie haben einen Nachmittag damit verbracht, Claude mit Ihrem CRM, Ihrer Werbeplattform, Ihren Analysetools und Ihrem Content-Repo zu verknüpfen. Dann passierte nichts. Die Claude-MCP-Konnektoren für das Marketing funktionieren einwandfrei: grüne Punkte, Authentifizierung, bereit. Was fehlt, ist der eigentliche Auftrag. Claude hat Zugriff auf Alles und keinen Grund, irgendetwas davon anzurühren – wie ein neuer Mitarbeiter mit Administratorrechten, der noch nicht eingearbeitet wurde.

Das ist der Teil, den jede „Best-Connector“-Übersicht auslässt. Ein Connector ist kein Element, das Sie sammeln. Es handelt sich um eine dauerhafte Beziehung zwischen Claude und einem Datensystem, und jeder Connector, den Sie aktiviert lassen, belastet still und leise jede von Ihnen gestartete Unterhaltung. Drei, die in einen Workflow eingebunden sind, den Sie tatsächlich regelmäßig wiederholen, sind besser als zwölf, die Sie installiert und dann vergessen haben.

Hier erfahren Sie, welche Verbindungen einen Platz verdienen und was Sie Claude mitteilen müssen, sobald sie aktiv sind.

TL;DR Ein Claude-MCP-Konnektor gewährt Claude einen direkten, mit Authentifizierung versehenen Zugriff auf ein externes tool, sodass Sie Abfragen von realen Daten durchführen und darauf reagieren können, ohne diese exportieren zu müssen. Im Marketing decken HubSpot und Supermetrics CRM- und Kampagnendaten ab. Klaviyo verwaltet Lifecycle-E-Mails, und Amplitude kümmert sich um die Produktanalyse. Ahrefs und Similarweb übernehmen SEO und Wettbewerbsanalyse. Canva und Figma decken den kreativen Bereich ab, während Notion, Google Drive und Slack für Briefings und Übergaben zuständig sind. In diesem Blogbeitrag stellen wir die besten Claude-MCP-Konnektoren für das Marketing vor, erklären, welche Daten die einzelnen Konnektoren auslesen und ändern können, wie man sie zu einem einzigen Workflow für Kampagnen verknüpft und was zu erledigen ist, wenn ein Konnektor nicht mehr funktioniert.

Die besten Claude-MCP-Konnektoren für das Marketing auf einen Blick

Konnektor Haupttätigkeit im Marketing Zugriff Kannst du schreiben? Am besten geeignet für Wo es an seine Grenzen stößt HubSpot CRM und Pipeline-Analyse Kontakte, Geschäfte, Kampagnen und Interaktionsdaten Ja Umsatz- und Lifecycle-Teams Massenaktionen sind begrenzt Supermetrics Kanalübergreifende Berichterstellung Daten aus über 200 Marketing- und Vertriebsquellen Begrenzt Performance-Marketing-Teams Beschränkt auf vier Werbeplattformen mit Limit Klaviyo Lebenszyklus-Kampagnenmanagement Profile, Segmente, Flows, Kampagnen und Ereignisse Ja E-Commerce- und Kundenbindungsteams Das Setup mehrerer Konten erfordert mehr Arbeit Amplitude Analyse des Produktverhaltens Trichter, Kohorten, Experimente und Feature-Daten Begrenzt Wachstums- und Produktmarketing Voraussetzung ist eine einwandfreie Nachverfolgung von Ereignissen Ahrefs SEO und Recherche zum Inhalt Keywords, Backlinks, Rankings und Sichtbarkeit durch KI Nein SEO- und Inhalt-Teams Abfragen verbrauchen API-Einheiten Similarweb Wettbewerbs- und Marktforschung Daten zu Traffic, Zielgruppe, Apps, Keywords und Märkten Nein Strategie und Wettbewerbsanalyse Schätzungen können von First-Party-Daten abweichen Canva Erstellung von Kampagneninhalten Designs, Vorlagen, Ordner und Markenelemente Ja Inhalt- und Kreativteams Für einige Aktionen ist ein Enterprise-Abonnement erforderlich Figma Designprüfung und Produktion Dateien, Frames, Komponenten, Variablen und FigJam Ja Design-, Web- und Launch-Teams Der lokale Server verfügt über weniger Features Notion Zusammenfassung und Wissensmanagement Seiten, Datenbanken, Recherchen und Kampagnenaufzeichnungen Ja Inhalt- und Kampagnenmanagement Der Zugriff richtet sich nach den Berechtigungen des Workspace Google Drive Abruf von Kampagnendateien Dokumente, Sheets, Slides und freigegebene Dateien Nein Teams mit verstreutem Quellmaterial Eine schlechte Organisation der Ordner beeinträchtigt die Ergebnisse Slack Erfassung von Entscheidungen und Übergaben Nachrichten, Threads, Kanäle, Dateien und Arbeitsflächen Ja Funktionsübergreifende Kampagnenteams Beim Chatten können veraltete Entscheidungen enthalten sein

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Was sind Claude-MCP-Konnektoren?

Ein Überblick über die Funktionen von MCP

Ein Claude-MCP-Konnektor ist ein Model Context Protocol (MCP)-Server, mit dem Claude eine Verbindung herstellt, um in Echtzeit auf ein externes Tool, eine Datenquelle oder einen Dienst zugreifen zu können. Verzeichniskonnektoren werden vor der Aufnahme in die Liste von Anthropic geprüft. Benutzerdefinierte Konnektoren, die Sie per URL hinzufügen, werden nicht geprüft.

Laut Anthropic ermöglichen es Ihnen diese Konnektoren , Dienste wie Google Drive, Slack oder ein CRM in eine Claude-Unterhaltung einzubinden. Sie funktionieren überall dort, wo auch Claude verfügbar ist: im Web, auf dem Desktop, in Claude Code und über die API. Sobald ein Dienst verbunden ist, kann Claude Daten daraus abrufen und manchmal sogar direkt darin agieren, ohne dass Sie auch nur eine einzige CSV-Datei einfügen müssen.

MCP ist ein offenes Protokoll, das Anthropic Ende 2024 als Open Source veröffentlicht hat, um fragmentierte, einmalige Integrationen durch einen einzigen Standard zu ersetzen. Zuvor musste für die Anbindung eines KI-Assistenten an HubSpot oder Google Ads jedes Mal eine benutzerdefinierte API erstellt werden. MCP fasst all dies zu einer einzigen wiederverwendbaren Verbindung zusammen, mit der jedes MCP-kompatible tool kommunizieren kann.

Claude-Konnektoren vs. MCP-Server vs. benutzerdefinierte Konnektoren

Diese Begriffe beschreiben miteinander verbundene Teile desselben Systems, sind jedoch nicht austauschbar.

Ein MCP-Server ist die technische Ebene, die Daten, Tools und Aktionen über das Model Context Protocol bereitstellt. Ein Claude-Konnektor ist die benutzerseitige Verbindung, die es Claude ermöglicht, mit diesem Server zu arbeiten. Der Unterschied zwischen einem Verzeichnis-Konnektor und einem benutzerdefinierten Konnektor liegt hauptsächlich darin, wie er geprüft, erkannt und installiert wird. Beide laufen auf derselben MCP-Infrastruktur.

Begriff Was ist das? Wenn ein Marketingfachmann sie nutzt MCP-Server Ein Dienst, der die Daten und Aktionen einer App über das offene Model Context Protocol verfügbar macht In der Regel die zugrunde liegende Technologie. Damit haben Sie direkt zu tun, wenn Sie einen Remote-Server hinzufügen oder eine interne Integration aufbauen Verzeichnis-Konnektor Eine geprüfte MCP-Integration, die in der Liste der Connectors von Claude aufgeführt ist Die Standard-Vorgehensweise bei Tools wie HubSpot oder Canva: Finden Sie den Konnektor, erstellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Konto und führen Sie die Authentifizierung durch Benutzerdefinierter Konnektor Ein Remote-MCP-Server, der manuell über seine URL zu Claude hinzugefügt wurde Nützlich, wenn ein Tool nicht im Verzeichnis enthalten ist, Ihr Unternehmen einen eigenen Server betreibt oder ein Anbieter einen separaten Enterprise-Endpunkt bereitstellt

Anthropic prüft die im Verzeichnis aufgeführten Konnektoren hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kompatibilität, bevor sie dort gelistet werden. Benutzerdefinierte Konnektoren nutzen dieselbe Laufzeitumgebung und Infrastruktur für den Aufruf von Tools, wurden jedoch nicht dieser Verzeichnisprüfung unterzogen.

Diese Übersicht ist hilfreich, stellt jedoch keine pauschale Garantie für Sicherheit dar. Jeder Konnektor-Anbieter hat nach wie vor seine eigenen Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien, Berechtigungen und Verfahren zum Umgang mit Daten. Bei einem benutzerdefinierten Konnektor liegt die Entscheidung über das Vertrauen stärker bei Ihrem Team, da Claude möglicherweise Daten im Rahmen der von Ihnen gewährten Zugriffsrechte lesen oder ändern kann.

Die 11 besten Claude-MCP-Konnektoren für das Marketing

Welcher Konnektor der richtige ist, hängt davon ab, wo sich Ihre Marketingdaten befinden und was Claude damit zu erledigen hat. Einige sind hauptsächlich für die Analyse konzipiert, während andere Datensätze erstellen, Kampagnen aktualisieren oder direkt Assets produzieren können.

Die folgenden Einträge beziehen sich auf den Konnektor selbst: Was Claude auslesen kann, was es ändern kann, wo es in einen Marketing-Workflow eingebunden wird und welche Limite noch eine manuelle Überprüfung erfordern.

via HubSpot

Der HubSpot-Konnektor überträgt Live-CRM-Daten in Claude, darunter Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Produkte sowie Kampagnen, Segmente und die Interaktionshistorie. Das bedeutet, dass Ihr Team Fragen zu Lebenszyklusverläufen, Kampagnenumsätzen, Lead-Qualität oder E-Mail-Aktivitäten stellen kann, ohne etwas exportieren zu müssen, und Claude antwortet mit Zusammenfassungen, Tabellen, Diagrammen oder Grafiken.

Außerdem unterstützt es die Auswahl von Schreibvorgängen. Claude kann Datensätze anlegen oder aktualisieren sowie Anrufe, Meetings, Notizen, Aufgaben und E-Mails protokollieren. Das bedeutet, dass es Kampagnenkontakte ohne nächsten Schritt kennzeichnen, anschließend Folgeaufgaben erstellen oder bestimmte Eigenschaften aktualisieren kann.

Für den vorgefertigten Claude-Konnektor verbinden Sie HubSpot über das Konnektorverzeichnis von Claude und schließen Sie den OAuth-Flow ab. Der Konnektor richtet sich nach den bestehenden HubSpot-Berechtigungen jeder Benutzerin oder jedes Benutzers. HubSpot empfiehlt, Schreibberechtigungen auf „Bedarf Genehmigung“ zu einstellen, damit Sie jede Änderung überprüfen können, bevor sie das CRM erreicht.

HubSpot betreibt außerdem einen separaten Remote-MCP-Server für Teams, die benutzerdefinierte Verbindungen erstellen: https://mcp.hubspot.com

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Verfolgen Sie die durch unsere bezahlten Kampagnen im 2. Quartal generierten Kontakte über jede Lebenszyklusphase hinweg. Zeigen Sie die durchschnittliche Verweildauer in jeder Phase an, identifizieren Sie die Segmente, die die qualifizierteste Pipeline liefern, und erstellen Sie Folgeaufgaben für Nutzer, die kürzlich E-Mails geöffnet haben, aber noch keine weitere Aktivität gezeigt haben.

Plan: Erfordert einen kostenpflichtigen Claude-Tarif (Pro, Max, Team oder Enterprise). Verfügbar für HubSpot-Kunden aller HubSpot-Tarifstufen.

Am besten geeignet für: Umsatz- und Lifecycle-Teams, die CRM-Auswertungen ohne Datenexporte benötigen und nach der Freigabe nur einen geringen Pflegeaufwand für Datensätze haben möchten. Einschränkungen: Der Schreibzugriff befindet sich noch in der öffentlichen Beta-Phase, das Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen ist auf 10 Datensätze begrenzt, und beim Aktivieren der Option „Sensible Daten“ werden die Interaktionsdaten aus dem für Claude sichtbaren Bereich entfernt.

2. Supermetrics: Kanalübergreifende Kampagnendaten von einem Ort aus über eine Abfrage abfragen

via Supermetrics

Supermetrics ist eine Marketing-Datenplattform. Ihr Konnektor verknüpft Claude mit Echtzeitdaten aus den Bereichen Werbung, Analytik, CRM, E-Commerce und Vertrieb aus über 200 Datenquellen. Diese Liste reicht von Google Ads und Meta bis hin zu GA4, Shopify, HubSpot und der Search Console. Der Clou dabei ist, dass Claude nur eine einzige Supermetrics-Verbindung sieht und nicht für jedes Tool einen separaten Konnektor.

Das ist ideal für Berichte, für die normalerweise eine ganze Reihe von Exporten erforderlich ist. Sie können Claude bitten, Ausgaben, Umsatz, CPA, ROAS und Kampagnenergebnisse kanalübergreifend zu vergleichen. Außerdem kann es ungewöhnliche Veränderungen genauer untersuchen und die Ergebnisse in eine Zusammenfassung für die Geschäftsleitung oder ein Dashboard zum Teilen umwandeln. Laut Supermetrics kann Claude zudem unterstützte Werbekampagnen erstellen, pausieren, starten oder aktualisieren, wobei jede Änderung zur Überprüfung in die Warteschlange gestellt wird.

Benutzerdefiniertes MCP-Setup: Besuchen Sie mcp.supermetrics.com, um den eigenständigen Supermetrics-MCP-Server zu konfigurieren.

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Vergleichen Sie die Leistung von Google Ads, Meta Ads und LinkedIn Ads der letzten Woche. Zeigen Sie Ausgaben, Umsatz, ROAS, CPA sowie die fünf stärksten und schwächsten Kampagnen an. Weisen Sie auf ungewöhnliche Veränderungen hin, erläutern Sie die wahrscheinlichen Ursachen anhand der verfügbaren Daten und schlagen Sie Budgetumschichtungen zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter vor.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen. Für den Verzeichnis-Konnektor ist kein Supermetrics-Abonnement erforderlich; für den eigenständigen MCP-Server hingegen schon.

Am besten geeignet für: Performance-Marketer, die für die Berichterstellung über mehr Kanäle verantwortlich sind, als eine einzelne Plattform anzeigen kann. Wo es an seine Grenzen stößt: Campaign-Beiträge erreichen nur Google Ads, Meta, Microsoft Advertising und TikTok, nicht alle über 200 Lesquellen.

Der Klaviyo-Konnektor gewährt Claude direkten Zugriff auf Ihre Kampagnenberichte, Flows, Profile, Segmente und Ereignisse. So können Lifecycle-Teams auf allgemeine Textvorlagen verzichten und Fragen stellen, die sich konkret auf das Verhalten der Kunden beziehen. Claude kann Kampagnenumsätze vergleichen, den Ablauf bei abgebrochenen Warenkörben untersuchen, engagierte Kunden identifizieren, die noch nicht gekauft haben, oder prüfen, wie ein Segment aufgebaut ist. Es unterstützt zudem Lese- und Schreibvorgänge. Claude kann Kampagnen erstellen, Vorlagen zuweisen sowie E-Mails verfassen oder übersetzen. Darüber hinaus aktualisiert es Profile, ändert die Zugehörigkeit zur Liste und verwaltet Anmeldungen. Es kann sogar Katalogelemente abrufen und Produktbilder über URLs hinzufügen, wenn Sie eine produktorientierte Kampagne vorbereiten. Für ein einzelnes Klaviyo-Konto stellen Sie über das Konnektorverzeichnis von Claude eine Verbindung her und schließen Sie den OAuth-Flow ab. Agenturen oder Teams, die mehrere Konten verwalten, können Klaviyo als benutzerdefinierten Konnektor über die offizielle Remote-MCP-URL hinzufügen: https://mcp.klaviyo.com/mcp Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus: Vergleichen Sie die Leistung unseres Abgebrochenen-Warenkorb-Flows in den letzten zwei Monaten. Finden Sie den Schritt mit dem größten Rückgang, identifizieren Sie kürzlich aktive Kunden, die keinen Kauf getätigt haben, und erstellen Sie einen Entwurf für eine Re-Engagement-Kampagne für dieses Segment unter Verwendung unserer derzeit stärksten Betreffzeilenmuster.

3. Klaviyo: Live-Kundendaten in Lebenszyklus-Kampagnen umsetzen

via Klaviyo

Der Klaviyo-Konnektor gewährt Claude direkten Zugriff auf Ihre Kampagnenberichte, Flows, Profile, Segmente und Ereignisse. So können Lifecycle-Teams auf allgemeine Textvorlagen verzichten und Fragen stellen, die sich konkret auf das Verhalten der Kunden beziehen. Claude kann Kampagnenumsätze vergleichen, den Flow bei abgebrochenen Warenkörben untersuchen, engagierte Kunden identifizieren, die noch nicht gekauft haben, oder prüfen, wie ein Segment aufgebaut ist.

Es unterstützt zudem Lese- und Schreibvorgänge. Claude kann Kampagnen erstellen, Vorlagen zuweisen sowie E-Mails verfassen oder übersetzen. Darüber hinaus aktualisiert es Profile, ändert die Zugehörigkeit zur Liste und verwaltet Anmeldungen. Es kann sogar Katalogartikel abrufen und Produktbilder über URLs hinzufügen, wenn Sie eine produktorientierte Kampagne vorbereiten.

Für ein einzelnes Klaviyo-Konto stellen Sie über das Konnektorverzeichnis von Claude eine Verbindung her und schließen Sie den OAuth-Flow ab. Agenturen oder Teams, die mehrere Konten verwalten, können Klaviyo als benutzerdefinierten Konnektor über die offizielle Remote-MCP-URL hinzufügen: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Vergleichen Sie die Leistung unseres Flows für abgebrochene Warenkörbe in den letzten zwei Monaten. Finden Sie den Schritt mit dem größten Rückgang, identifizieren Sie kürzlich aktive Kunden, die keinen Kauf getätigt haben, und erstellen Sie einen Entwurf für eine Re-Engagement-Kampagne für dieses Segment unter Verwendung unserer derzeit stärksten Betreffzeilenmuster.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich der kostenlosen Version.

Am besten geeignet für: E-Commerce- und Kundenbindungs-Teams, deren nächste E-Mail von dem beeinflusst sein sollte, was Kunden tatsächlich getan haben. Wo die Grenzen liegen: Claude entwirft die Kampagne; das Versenden erfolgt weiterhin durch einen Menschen. Agenturen, die mehrere Konten verwalten, benötigen den benutzerdefinierten Konnektor und nicht die Ein-Klick-Installation.

4. Amplitude: Stellen Sie Fragen zum Produktverhalten, ohne das Dashboard neu erstellen zu müssen

via Claude

Amplitude ist eine Produktanalyseplattform, und ihr Konnektor überträgt diese Verhaltensdaten in Claude. Marketing- und Wachstumsteams können ihre Diagramme, Dashboards, Kohorten, Experimente und Feature Flags direkt im Chat untersuchen. Eine Frage, für die man früher eine Anfrage beim Datenteam stellen oder sich selbst mit dem Abfrage-Builder von Amplitude vertraut machen musste, wird zu einem Satz, den man eingibt und im selben Atemzug beantwortet.

Claude kann die Aktivierung nach Kampagnenquelle vergleichen, erkennen, an welcher Stelle Benutzer aus einem Trichter aussteigen, Verhaltensweisen identifizieren, die mit der Kundenbindung zusammenhängen, oder Segmente mit erhöhtem Abwanderungsrisiko kennzeichnen.

Amplitude stellt außerdem einen Remote-MCP-Endpunkt für benutzerdefinierte Setups bereit: https://mcp.amplitude.com/mcp. Für in der EU gehostete Konten sollte folgender Link verwendet werden: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

Claude wickelt die Authentifizierung über OAuth ab, sodass Sie keinen API-Schlüssel erstellen oder speichern müssen.

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Vergleichen Sie die Benutzer, die in den letzten acht Wochen über bezahlte Suche, bezahlte Social-Media-Werbung und organische Suche gewonnen wurden. Zeigen Sie die Aktivierung, den Abschluss unseres Kern-Trichters und die Vier-Wochen-Bindung nach Kanal an. Erstellen Sie eine Kohorte für das stärkste Segment und erstellen Sie ein Diagramm, das die Verhaltensweisen aufzeigt, die dieses Segment von Nutzern mit geringer Bindung unterscheiden.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich der kostenlosen Version.

Am besten geeignet für: Wachstums- und Produkt-Marketer, die Antworten zu Funnel und Kundenbindung benötigen, ohne eine Datenanfrage stellen zu müssen. Wo es an seine Grenzen stößt: Die Antwort ist nur so gut wie Ihre Ereignistaxonomie. Uneinheitliche Nachverfolgung führt zu verlässlichen, aber falschen Auswertungen.

5. Ahrefs: Führen Sie SEO-Recherchen direkt in Claude durch

via Ahrefs

Ahrefs ist ein SEO-Toolset, und sein Konnektor gewährt Claude Lesezugriff auf Keyword-Recherchen, Wettbewerbsanalysen, Backlink-Prüfungen, Rank-Nachverfolgung und KI-basierte Sichtbarkeit. Anstatt jeweils nur einen Bericht abzurufen, können Sie eine umfassendere Frage stellen und Claude mehrere Ahrefs-Prüfungen in einem einzigen Chat zusammenfassen lassen. Anschließend kann Claude all diese Informationen zu einer Recherchezusammenfassung oder einem Content-Plan aufbereiten.

Ahrefs betreibt einen gehosteten Remote-MCP-Server, den Sie als benutzerdefinierten Konnektor zu Claude hinzufügen und über OAuth authentifizieren (oder mit einem MCP-spezifischen Schlüssel, der nicht mit einem Ahrefs-API-v3-Schlüssel identisch ist): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Vergleichen Sie unsere Domain mit drei Mitbewerbern. Finden Sie Keywords mit hoher Kaufabsicht, bei denen diese gut ranken und wir nicht, identifizieren Sie die Seiten mit den stärksten Backlinks und zeigen Sie auf, welche Marken in der /AI-Suche die größte Sichtbarkeit erhalten. Wandeln Sie die Ergebnisse in ein priorisiertes Konzept für den Inhalt um.

Plan: In allen Claude-Plänen als benutzerdefinierter Konnektor verfügbar. Erfordert einen kostenpflichtigen Ahrefs-Plan (Lite oder höher).

Am besten geeignet für: SEO- und Inhalt-Teams, die ihre Vorgaben auf echte Daten zu Rankings, Backlinks und KI-Sichtbarkeit stützen. Wo die Grenzen liegen: Nur-Lese-Zugriff, es wird also nichts veröffentlicht. Das gehostete MCP ist zudem für unterstützte KI-Clients gedacht und nicht als universelle API für benutzerdefinierte Skripte.

Am besten geeignet für: SEO- und Teams für Inhalt, die ihre Vorgaben auf echte Daten zu Rankings, Backlinks und KI-Sichtbarkeit stützen. Wo die Grenzen liegen: Nur-Lese-Zugriff, es wird also nichts veröffentlicht. Das gehostete MCP ist zudem für unterstützte KI-Clients gedacht und nicht als universelle API für benutzerdefinierte Skripte.

6. Similarweb: Vergleichen Sie den Traffic und die Nachfrage der Zielgruppe Ihrer Mitbewerber

via Similarweb

Similarweb ist eine Plattform für digitale Intelligence. Ihr Claude-Konnektor überträgt Web-, App-, Zielgruppen-, Keyword- und Marktdaten in Claude. Nutzen Sie ihn, wenn Sie wissen möchten, woher Ihre Konkurrenten ihren Traffic beziehen, welche Kanäle ihr Wachstum vorantreiben und wie eine Marke im Vergleich zur Kategorie abschneidet.

Damit unterscheidet sich seine Aufgabe von der von Ahrefs. Ahrefs befasst sich intensiv mit Suchrankings und Backlinks. Similarweb bietet hingegen einen Überblick über das große Ganze: Traffic-Quellen, Zielgruppenzusammensetzung, App-Performance und Branchen-Benchmarks. So können Sie testen, ob das Wachstum eines Konkurrenten auf Suchanfragen, bezahlten Medien, Verweisen, sozialen Medien oder Direktzugriffen beruht, bevor Sie entscheiden, wo Sie tiefer graben möchten.

Similarweb stellt außerdem einen gehosteten MCP-Server für benutzerdefinierte Setups bereit: https://mcp.similarweb.com

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Vergleichen Sie unsere Website mit vier Mitbewerbern über die letzten sechs Monate. Schlüsseln Sie den Traffic nach Kanälen und Regionen auf, zeigen Sie die führenden organischen Keywords jeder Website an und identifizieren Sie Zielgruppen- oder Marktsegmente, in denen die Mitbewerber schneller wachsen als wir.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich des Free-Plans, allerdings benötigen Sie ein Similarweb-Abonnement mit API-Zugriff (Tarife „API-only“, „Business“ oder „Enterprise“).

Am besten geeignet für: Strategie- und Wettbewerbsanalysen, bei denen es eher um die Branche als um die eigene Website geht. Einschränkung: Bei den Zahlen handelt es sich um modellierte Schätzungen, nicht um Analysedaten von Wettbewerbern. Sie dienen als Orientierungshilfe, sind jedoch nicht als Argumentationsgrundlage für eine Präsentation vor dem Board geeignet.

7. Canva: Erstellen Sie Kampagnenmaterialien, ohne Claude zu verlassen

via Claude

Canva ist eine Designplattform. Über den entsprechenden Konnektor kann Claude Designs direkt aus Ihrem Canva-Konto suchen, erstellen, automatisch ausfüllen und exportieren. Für Marketingfachleute bedeutet das echte Arbeit. Sie können ein Briefing in eine Präsentation umwandeln, Grafiken für soziale Medien erstellen, eine Markenvorlage mit neuen Texten füllen oder ein Design wiederfinden, das in einem Workspace verloren gegangen ist.

Das Nützliche daran ist nicht die Bildgenerierung an sich. Claude kann mit Ihren bestehenden Canva-Inhalten und -Vorlagen arbeiten. Dadurch eignet es sich viel besser für die wiederholbare Erstellung von Kampagnen. Sie könnten es beispielsweise bitten, die Präsentationsunterlagen zur Markteinführung des letzten Quartals zu suchen, die Kernbotschaften zusammenzufassen, eine neue Version für eine andere Zielgruppe zu erstellen und das Ergebnis zur Überprüfung zu exportieren.

Canva betreibt einen offiziellen Remote-MCP-Server: https://mcp.canva.com/mcp

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Suchen Sie unsere aktuelle Präsentation zur Produkteinführung, fassen Sie die Kernbotschaft zusammen und erstellen Sie eine Partnerversion mit fünf Folien unter Verwendung des gleichen Brandings. Behalten Sie die Aussagen aus der Originalpräsentation bei, kürzen Sie den Text und exportieren Sie eine Überarbeitungsversion.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen. Suchen, Erstellen und Exportieren von Arbeiten ist in jedem Canva-Plan möglich; für Markenvorlagen ist der Pro-, Teams- oder Enterprise-Plan erforderlich; die automatische Ausfüllfunktion ist nur im Enterprise-Plan verfügbar.

Am besten geeignet für: Teams für Inhalt und Kreativität, die wiederverwendbare Kampagnen auf Basis bestehender Vorlagen erstellen. Einschränkungen: Prüfen Sie, auf welche Canva-Workspaces, Ordner, Vorlagen und Markenelemente das verbundene Konto zugreifen kann. Außerdem kann Claude nicht beurteilen, ob ein Design zu Ihrem Markensystem, den rechtlichen Vorschriften oder dem Kampagnenbriefing passt, es sei denn, diese Standards sind im Ausgangsmaterial enthalten.

8. Figma: Kampagnendesigns zwischen Kontext, Bewertung und Produktion verschieben

via Anthropic

Figma ist eine Plattform für Design und Prototyping. Der Konnektor ermöglicht Claude den strukturierten Zugriff auf Ihre Figma-Dateien – von Komponenten und Variablen bis hin zu Layouts und FigJam-Inhalten. Er macht sich besonders dann bezahlt, wenn Kampagnenarbeiten an der Schnittstelle zwischen Design und Entwicklung angesiedelt sind. Denken Sie dabei an Landingpages, Produktdemos, Launch-Präsentationen und Web-Erlebnisse.

Der Konnektor funktioniert in beide Richtungen. Claude kann den Designkontext auslesen, Code aus ausgewählten Frames generieren, FigJam-Diagramme erstellen und bearbeitbare Inhalte zurück auf die Arbeitsfläche schreiben. So kann ein Team von einer Live-Oberfläche zu bearbeitbaren Figma-Ebenen wechseln, das Design überprüfen und anschließend genehmigte Änderungen in die Entwicklung übernehmen.

Der von Figma bevorzugte Remote-MCP-Endpunkt lautet: https://mcp.figma.com/mcp; außerdem wird ein lokaler Desktop-Endpunkt angeboten: http://127.0.0.1:3845/mcp

Probieren Sie diesen Befehl aus:

Überprüfen Sie die ausgewählten Landingpage-Entwürfe anhand der Aussagen in unserem Launch-Briefing. Markieren Sie Texte, die im Widerspruch zur genehmigten Positionierung stehen, erstellen Sie eine Liste fehlender Statusangaben oder Assets und erstellen Sie ein FigJam-Diagramm, das den vorgeschlagenen Flow veranschaulicht.

Plan: Der Remote-Server funktioniert mit allen Figma-Lizenzen und -Plänen; für den Desktop-Server ist eine „Dev“- oder „Full“-Lizenz im Rahmen eines kostenpflichtigen Plans erforderlich.

Am besten geeignet für: Design-, Web- und Launch-Teams, die die Arbeit an Kampagnen zwischen der Begutachtung und der Umsetzung hin- und herbewegen. Wo es hakt: Nur Clients aus dem MCP-Katalog von Figma können eine Verbindung herstellen. Überprüfen Sie daher Ihren Status, bevor Sie Ihren Plan darauf ausrichten.

9. Notion: Kampagnenwissen in Arbeitsdokumente umsetzen

via Claude

Der Notion-Konnektor gewährt Claude Lese- und Schreibzugriff auf die Bereiche Ihres Workspaces, auf die das verbundene Konto Zugriff hat. Claude kann Seiten durchsuchen, Kampagnenkontext abrufen, neue Seiten erstellen, Inhalte bearbeiten und Datenbankeinträge aktualisieren. Für Marketingfachleute ist dies nützlich, wenn Briefings, Positionierungen, redaktionelle Vorgaben, Recherchen und Kampagnen-Tracker bereits in Notion vorliegen.

So kann Claude Entscheidungen erfassen, die über verschiedene Landingpages verteilt sind, oder eine fertige Analyse in ein übersichtliches Briefing umwandeln. Und im Gegensatz zu einem schreibgeschützten Konnektor schreibt es das Ergebnis direkt zurück in Notion, anstatt es im Chat zu belassen.

Remote-MCP-Server: https://mcp.notion.com/mcp

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Finden Sie die genehmigte Positionierung, die Zielgruppenanalyse und die Notizen zum Kampagnenstart für unsere Unternehmenskampagne. Erstellen Sie ein Kampagnenbriefing mit der Kernbotschaft, den Argumenten, dem Kanalplan, offenen Fragen und den namentlich genannten Eigentümern und speichern Sie es anschließend in der Kampagnendatenbank.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich der kostenlosen Version.

Am besten geeignet für: Teams für Inhalt und Kampagnen, deren Briefings und Tracking-Tools bereits dort integriert sind. Wo die Grenzen liegen: Die Reichweite von Claude richtet sich nach den über Notion erteilten Berechtigungen, und Schreibzugriff bedeutet, dass es Live-Seiten und Datenbankdatensätze ändern kann. Überprüfen Sie, welche Workspaces und Seiten betroffen sind, und kontrollieren Sie die daraus resultierenden Bearbeitungen, bevor Claude einen „Source of Truth“-Brief oder einen Kampagnen-Tracker aktualisiert.

Am besten geeignet für: Teams für Inhalt und Kampagnen, deren Briefings und Tracking-Tools bereits dort integriert sind. Wo die Grenzen liegen: Die Reichweite von Claude richtet sich nach den über Notion erteilten Berechtigungen, und Schreibzugriff bedeutet, dass es Live-Seiten und Datenbankdatensätze ändern kann. Überprüfen Sie, welche Workspaces und Seiten betroffen sind, und kontrollieren Sie die daraus resultierenden Änderungen, bevor Claude einen „Source of Truth“-Brief oder einen Kampagnen-Tracker aktualisiert.

10. Google Drive: Durchsuchen Sie die Quelldateien einer Kampagne

via Claude

In Google Drive sammeln sich viele Kampagnenunterlagen an. Mit dem Konnektor kann Claude Drive durchsuchen und mit Google Docs, Sheets und Slides arbeiten. Er kann ein Dokument lesen, Daten aus Sheets als CSV abrufen und den Text aus Slides extrahieren. Das ist hilfreich, wenn die Informationen über Recherchedateien, Leistungs-Tabellen, Präsentationen und freigegebene Texte verstreut sind.

Sie könnten Claude bitten, die aktuellste Präsentation zu suchen, sie mit dem endgültigen Text der Landingpage abzugleichen und Ergebnisse aus einem Google-Tabellen-Dokument abzurufen – und das alles, ohne jede einzelne Datei öffnen zu müssen.

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Suchen Sie die aktuellsten genehmigten Kampagnen-Briefings, Positionierungspräsentationen und Leistungs-Tabellen für den Start im 3. Quartal heraus. Vergleichen Sie die endgültigen Botschaften mit den genehmigten Aussagen, fassen Sie die Ergebnisse nach Kanälen zusammen und geben Sie für jedes Ergebnis die Quelldatei an.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich der kostenlosen Version.

Am besten geeignet für: Teams, deren Ausgangsmaterial über Dokumente, Tabellen und Präsentationen verstreut ist. Wo es an seine Grenzen stößt: Google Drive hat eine Verbindung über den in Claude integrierten Google Workspace-Flow und OAuth und bietet Lesezugriff. Eine schlechte Ordnerstruktur und unklare Dateinamen in Ihrem Google Drive schwächen jede Antwort ab, und Claude kann das nicht für Sie beheben.

11. Slack: Kampagnen-Unterhaltungen in Entscheidungen und Aufgabenübergaben umsetzen

via Claude

Mit dem Slack-Konnektor kann Claude Nachrichten, Kanäle, Threads, Dateien, Benutzer und Canvases durchsuchen und anschließend Nachrichten entwerfen oder versenden. Das ist besonders praktisch für die Arbeit an Kampagnen, die selten in einem formellen Briefing festgehalten wird. Dazu gehören beispielsweise verspätetes Feedback, Launch-Anrufe, festgefahrene Genehmigungsprozesse und in einem Thread vereinbarte Änderungen.

Claude kann einen langen Launch-Prozess zusammenfassen, Entscheidungen anhand von Vorschlägen aufteilen und ein übersichtliches Status-Update für die Beteiligten erstellen. Außerdem kann es eine Slack-Canva erstellen, um den endgültigen Plan festzuhalten. So wird verhindert, dass wichtige Zusammenhänge im Nachrichtenverlauf untergehen.

Probieren Sie diese Eingabeaufforderung aus:

Sehen Sie sich den Kanal #q3-launch der letzten sieben Tage an. Trennen Sie endgültige Entscheidungen, offene Fragen, Hindernisse und zugewiesene Maßnahmen voneinander. Entwerfen Sie einen Bericht für die Stakeholder zur Überprüfung und erstellen Sie anschließend eine Übersicht mit dem genehmigten Launch-Status auf Canva.

Plan: Verfügbar in allen Claude-Plänen, einschließlich der kostenlosen Version.

Am besten geeignet für: Funktionsübergreifende Kampagnenteams, in denen Entscheidungen in Threads getroffen werden. Wo es hakt: Der Chat speichert bereits verworfene Entscheidungen direkt neben den aktuellen, und Claude kann nicht zuverlässig unterscheiden, welche welche sind. Legen Sie den Auftrag als Entscheidungskriterium fest.

Konnektoren sind ein lebendiges System, kein Katalog Jede Liste der „besten Konnektoren“ behandelt Konnektoren wie Sammelobjekte. Das ist die falsche Sichtweise. Ein Konnektor ist eine dauerhafte Beziehung zwischen Claude und einem Datensystem, und dauerhafte Beziehungen müssen gepflegt werden. Berechtigungen laufen ab. Anbieter stellen neue Objekte bereit und nehmen alte aus dem Verkehr. Der Zugriff, den Sie im Januar gewährt haben, ist im Juli immer noch aktiv und verweist stillschweigend auf Daten, die Sie gar nicht mehr abfragen. Dahinter steckt ein konkreter Mechanismus, der Sie bei jedem einzelnen Chat Geld kostet. Konnektoren werden auf Kontoebene und nicht pro Projekt geladen. Daher fügt jeder Konnektor, den Sie aktiviert lassen, seine Tool-Definitionen in jede neue Unterhaltung ein, die Sie beginnen. Ein einziger ressourcenintensiver Konnektor kann Dutzende von Tools umfassen. Aktivieren Sie zwölf davon, und ein beträchtlicher Teil des Kontextfensters ist bereits weg, bevor Sie auch nur ein Wort eingegeben haben. Claude Code bildet hier eine Ausnahme, da es Server pro Projekt einschränken kann. Claude bietet eine Einstellung namens „Tools bei Bedarf laden“ an, die dies verzögern soll; Benutzer haben jedoch berichtet, dass dies nicht immer funktioniert und die vollständigen Definitionen dennoch im Voraus geladen werden. Betrachten Sie dies als Hilfe, nicht als Garantie. Die Lösung liegt also eher in einer Gewohnheit als in einer Einstellung. Aktivieren Sie vor einer Arbeitssitzung nur das, was für die jeweilige Aufgabe erforderlich ist, und deaktivieren Sie den Rest. Öffnen Sie einmal pro Quartal Ihre Liste der Konnektoren und fragen Sie sich, welche Sie tatsächlich genutzt haben – trennen Sie dann die Verbindung zu den übrigen Konnektoren direkt im Quelltool, nicht nur in Claude. Der Widerruf des OAuth-Zugriffs an der Stelle, an der Sie ihn gewährt haben, ist der einzige Weg, die Tür wirklich zu schließen.

So richten Sie einen Claude-Konnektor ein

Die Einrichtung eines Verzeichnis-Konnektors dauert nur wenige Minuten und erfordert keinen Code. Der Ablauf ist für jedes Marketing-Tool, das Sie hinzufügen, nahezu identisch.

Gehen Sie in Claude zu Benutzerdefiniert > Konnektoren und durchsuchen Sie das Konnektorenverzeichnis Suchen Sie die gewünschte Verbindung und klicken Sie auf Verbinden Schließen Sie den OAuth-Flow in der sich öffnenden Browser-Registerkarte ab. Sie melden sich beim Tool selbst an und erteilen Claude die Berechtigung innerhalb der von Ihnen genehmigten Bereiche Zurück in Claude erscheint der Konnektor in Ihrem Chat, und Sie aktivieren ihn als Datenquelle für die Unterhaltung

Für ein Tool, das nicht im Verzeichnis enthalten ist, fügen Sie stattdessen einen benutzerdefinierten Konnektor hinzu. Gehen Sie zu Anpassen > Konnektoren, klicken Sie auf das +, wählen Sie Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen und geben Sie den Namen sowie die URL des externen MCP-Servers ein. Fügen Sie unter den erweiterten Einstellungen OAuth-Anmeldedaten hinzu, falls der Server diese benötigt.

Ein einziges Detail beim Setup erspart stundenlange Verwirrung. Anthropic weist darauf hin, dass benutzerdefinierte Konnektoren von der Anthropic-Cloud aus auf Ihren MCP-Server zugreifen, nicht von Ihrem lokalen Rechner. Ein Server hinter Ihrer Unternehmensfirewall wird daher nicht funktionieren, es sei denn, Sie setzen die IP-Bereiche von Anthropic auf die Whitelist. Das gilt sogar für Claude Desktop, das ansonsten auf Ihrem Rechner läuft.

Noch eine Notiz: In jedem Plan kann ein benutzerdefinierter Konnektor hinzugefügt werden, für kostenlose Benutzer gilt jedoch eine Beschränkung auf einen. Verzeichnis-Konnektoren sind in allen Plänen allgemein verfügbar.

MCP oder Plattform für die Automatisierung: Was brauchen Sie?

Claude-Konnektoren können wie eine weitere Version von Zapier, Make oder einer nativen App-Integration aussehen. Es gibt zwar Überschneidungen, doch sie lösen unterschiedliche Probleme.

Eine Automatisierungsplattform funktioniert am besten, wenn der Ablauf fest vorgegeben ist. Ein Auslöser tritt ein, eine vordefinierte Aktion folgt darauf, und jedes Mal wird dieselbe Abfolge ausgeführt. Wenn beispielsweise jemand ein Kampagnenanfrageformular absendet, kann dadurch eine Aufgabe erstellt, dem Leiter des Marketingbetriebs zugewiesen und eine Slack-Benachrichtigung gesendet werden.

MCP funktioniert am besten, wenn der Ablauf davon abhängt, was Claude herausfindet. Sie können Claude beispielsweise bitten, zu untersuchen, warum die bezahlten Conversions zurückgegangen sind, Anzeigen-Daten mit CRM-Ergebnissen zu vergleichen, zu prüfen, ob sich die Botschaft auf der Landingpage geändert hat, und die nächste Maßnahme zu empfehlen. Claude entscheidet selbst, welche verbundenen Quellen überprüft werden sollen und wie diese im Rahmen der von Ihnen festgelegten Regeln interpretiert werden.

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So binden Sie Konnektoren in einen Kampagnen-Workflow ein

Sie kennen die Konnektoren bereits. Der eigentliche Nutzen entsteht erst, wenn Sie sie zu einer Abfolge verknüpfen. Ein einzelner Konnektor beantwortet eine Frage. Ein Workflow geht noch einen Schritt weiter und teilt Claude mit, in welcher Reihenfolge er arbeiten soll, welche Quelle Vorrang hat, wenn zwei davon widersprüchliche Ergebnisse liefern, und an welcher Stelle er für Ihre Freigabe pausieren muss. Die Konnektoren kommunizieren niemals von sich aus miteinander. Claude führt die Abfolge aus, und Ihre Anweisungen sind die Betriebsregeln, denen er folgt.

1. Beginnen Sie mit dem Kampagnenbriefing

Alles, was nachgelagert ist, übernimmt das, was Sie hier festlegen. Legen Sie daher zunächst eine maßgebliche Seite als „Quelle der Wahrheit“ fest. Sobald Claude diese Notion-Seite als maßgebend behandelt, stützt sich jeder nachfolgende Schritt auf dieselbe Positionierung, dieselbe Zielgruppe und dieselben genehmigten Aussagen.

„Verwenden Sie das genehmigte Kampagnenbriefing für das 3. Quartal in Notion als maßgebliche Quelle für Positionierung, Zielgruppe, Angebotsdetails und genehmigte Aussagen. Kennzeichnen Sie alle späteren Quellen, die damit in Konflikt stehen.“

2. Überprüfen Sie die kreative Umsetzung anhand des Briefings

Nun bewertet Claude den Entwurf anhand dieses Briefings, und die von Ihnen festgelegten Rahmenbedingungen geben den Ausschlag. Bitten Sie das System, Textkonflikte zu kennzeichnen und die Datei so lange unverändert zu lassen, bis Sie sie freigeben. Das Erkennen von Abweichungen ist eine sinnvolle Nutzung des Konnektorzugangs, während die Beurteilung in Bezug auf die Marke weiterhin einer Person obliegt.

„Überprüfen Sie das Design der Landingpage anhand des Notion-Briefings. Markieren Sie Aussagen, Überschriften, Handlungsaufforderungen oder Formulierungen, die im Widerspruch zur genehmigten Positionierung stehen. Beginnen Sie mit der Bearbeitung der Datei erst, nachdem ich die vorgeschlagenen Änderungen genehmigt habe.“

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse der Plattformen mit den CRM-Ergebnissen

Nach dem Launch liest Claude die Werbekennzahlen aus Supermetrics und die CRM-Ergebnisse aus HubSpot in einem Durchgang aus. Die Herausforderung bei der Koordination besteht darin, die beiden voneinander zu trennen. Da eine Conversion auf einer Werbeplattform selten einem qualifizierten Lead entspricht, weisen Sie Claude an, diese als separate Kennzahlen auszuweisen, damit die Zahlen aussagekräftig bleiben.

„Rufen Sie Ausgaben, CPA und ROAS aus Supermetrics ab. Nutzen Sie dann HubSpot, um die neu gewonnenen Kontakte, den Fortschritt im Lebenszyklus, die qualifizierte Pipeline und den mit diesen Kampagnen verbundenen geschlossenen Umsatz darzustellen. Behalten Sie die Conversions der Werbeplattformen und die CRM-Ergebnisse als separate Kennzahlen bei.“

4. Setzen Sie die Erkenntnisse in eine Übergabe an das Team um

Schließlich erstellt Claude den Bericht und bereitet ihn für Slack vor. Hier sollte eine klare Genehmigungsregel gelten: Lassen Sie Claude das Update verfassen und Ihnen zeigen, und halten Sie den Beitrag zurück, bis Sie ihn freigeben.

„Entwirf einen Slack-Beitrag mit der Zusammenfassung, drei wesentlichen Änderungen, noch bestehenden Datenlücken und den namentlich genannten Eigentümern. Zeig ihn mir, bevor du ihn im Kanal #marketing-performance veröffentlichst.“

Damit hat das Team den Kreis geschlossen:

Briefing → Kreativprüfung → Leistungsanalyse → Freigabebericht

Zwischen diesen Schritten findet kein CSV-Export statt. Der Zugriff allein reicht noch nicht für einen Workflow aus. Die Reihenfolge, die Entscheidungskriterien, die Definitionen der Metriken und die Genehmigungsschritte sind es, die aus vier Konnektoren einen wiederholbaren Kreislauf machen. Die Konnektoren ermöglichen den Zugriff, Claude sorgt für die Koordination, und Ihre Anweisungen legen die Regeln fest.

Ein Prompt, der den gesamten Kreislauf miteinander verknüpft: Verwenden Sie das genehmigte Kampagnenbriefing für das 3. Quartal in Notion als verlässliche Quelle für Zielgruppen, Position, Angebotsdetails und genehmigte Aussagen. Überprüfen Sie das aktuelle Design der Landingpage in Figma anhand dieses Briefings. Listen Sie etwaige Konflikte bei Texten oder Botschaften, aber vermeiden Sie die Bearbeitung des Designs. Verwenden Sie anschließend Supermetrics, um Ausgaben, CPA, ROAS und die Leistung auf Kampagnenebene für Google Ads, Meta Ads und LinkedIn Ads der letzten sieben Tage abzurufen. Nutzen Sie HubSpot, um die erstellten Kontakte, die Lebenszyklusbewegungen, die qualifizierte Pipeline und den mit diesen Kampagnen verbundenen geschlossenen Umsatz anzuzeigen. Trennen Sie Plattform-Conversions und CRM-Ergebnisse voneinander und kennzeichnen Sie alle Kampagnennamen oder Datensätze, die Sie nicht zuordnen können. Erstelle einen prägnanten Wochenbericht mit einer Zusammenfassung, einem Kanalvergleich, den drei größten Veränderungen und maximal fünf empfohlenen Maßnahmen. Bereite anschließend einen Slack-Beitrag für #marketing-performance vor, warte aber auf meine Freigabe, bevor du ihn versendest.

Aboli Gangreddiwar, ein Experte für Lifecycle-Marketing, der einen ausführlichen Leitfaden zum Thema MCPs für Marketingfachleute verfasst hat, bringt es auf den Punkt:

Ich stelle mir das in etwa wie einen USB-C-Anschluss für Ihren Marketing-Stack vor. Wenn Sie Databricks als CDP und HubSpot als ESP nutzen, könnte MCP dafür sorgen, dass diese beiden Systeme nahtloser miteinander kommunizieren. Sie müssten nicht jedes Mal ein BI-Ticket erstellen, wenn Sie ein neues Feld benötigen. “

Ich stelle mir das in etwa wie einen USB-C-Anschluss für Ihren Marketing-Stack vor. Wenn Sie Databricks als CDP und HubSpot als ESP nutzen, könnte MCP dafür sorgen, dass diese beiden Systeme nahtloser miteinander kommunizieren. Sie müssten nicht jedes Mal ein BI-Ticket erstellen, wenn Sie ein neues Feld benötigen. “

Das ist der Wandel von einer KI, die über Ihr Marketing spricht, hin zu einer KI, die es umsetzt. Wenn Sie sich eine umfassendere Tour darüber verschaffen möchten, wo KI in der Marketing-Arbeit zum Einsatz kommen kann, bevor Sie sie integrieren, sehen Sie sich das hier an:

Sind Claude-Konnektoren für Marketingdaten sicher?

Das ist möglich. Die Sicherheit hängt von drei Faktoren ab: dem von Ihnen gewählten Konnektor, den von Ihnen erteilten Berechtigungen und den Aktionen, die Claude ausführen darf. Die meisten Verzeichniskonnektoren verwenden OAuth, sodass Sie sich über die Quellplattform anmelden, anstatt ein Passwort freizugeben. Benutzerdefinierte MCP-Server verwenden möglicherweise OAuth, API-Schlüssel oder andere Verfahren. Lesen Sie daher zunächst die Anleitung des Anbieters.

Beachten Sie bei Marketingdaten vier Regeln:

Bevorzugen Sie Verzeichnis-Konnektoren oder First-Party-MCP-Server. Anthropic weist darauf hin, dass Anthropic weist darauf hin, dass benutzerdefinierte Konnektoren Claude mit Diensten verknüpfen können, die nicht von Anthropic verifiziert wurden . Fügen Sie einen benutzerdefinierten Endpunkt nur hinzu, wenn er aus der Dokumentation des Anbieters selbst stammt. Überprüfen Sie außerdem, wer den Server betreibt und auf welche Daten er zugreifen kann

Schreiben Sie nur nach Genehmigung. Mit Claude können Sie jedes tool auf Immer zulassen , Genehmigung erforderlich oder Block einstellen. Beginnen Sie, wo immer möglich, mit schreibgeschütztem Zugriff. Verlangen Sie eine Bestätigung, bevor Claude Budgets ändert, CRM-Datensätze aktualisiert, eine Zielgruppe bearbeitet, Nachrichten versendet oder Live-Dokumente überschreibt

Überprüfen Sie die Berechtigungen des verbundenen Benutzers. Claude übernimmt die Zugriffsrechte dieser Person auf der Quellplattform, sodass es nur das sehen oder tun kann, wozu diese Person bereits berechtigt ist. OAuth-Bereiche, Organisationseinstellungen und toolbezogene Berechtigungen können den Zugriff weiter einschränken

Rechnen Sie damit, dass einige Daten zurückgehalten werden. HubSpot beispielsweise HubSpot beispielsweise blockiert den gesamten Interaktionsverlauf , wenn die Option „Sensible Daten“ aktiviert ist. Dies umfasst E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und Aufgaben. Eine Antwort kann also von Natur aus unvollständig sein

Fügen Sie diese Anweisung zu sensiblen Workflows hinzu:

Führen Sie eine Liste aller Datensätze, Felder, Dateien oder Kanäle auf, auf die Sie keinen Zugriff hatten. Leiten Sie keine fehlenden Werte ab.

Der sicherste Weg ist ganz einfach: Gewähren Sie nur den geringstmöglichen nützlichen Zugriff, lassen Sie wichtige Aktionen von Menschen genehmigen und erweitern Sie die Berechtigungen nur dann, wenn ein echter Workflow dies erfordert.

Warum Ihre Claude-Konnektoren nicht funktionieren

Wenn ein Konnektor Probleme macht, liegt die Ursache meist in einer von wenigen vorhersehbaren Ursachen. Selten liegt es an Ihrer Eingabe.

Der Server ist nicht erreichbar : Benutzerdefinierte und Remote-Konnektoren greifen von der Anthropic-Cloud aus zu, nicht von Ihrem Rechner. Befindet sich Ihr MCP-Server hinter einer Firewall oder in einem privaten Netzwerk, wird der Verbindungsaufbau so lange fehlschlagen, bis Sie die IP-Bereiche von Anthropic auf die Whitelist setzen

OAuth ist unbemerkt abgelaufen : OAuth-Token für benutzerdefinierte Konnektoren bleiben nach einem Neustart der App nicht immer erhalten. : OAuth-Token für benutzerdefinierte Konnektoren bleiben nach einem Neustart der App nicht immer erhalten. Das Claude-Code-Repository von Anthropic dokumentiert Konnektoren, die als „verbunden“ angezeigt werden, obwohl keine Tools geladen sind. Die zuverlässige Lösung ist die Abfrage zur Authentifizierung im Chat, die einmal pro Sitzung ausgeführt wird

Der Ausfall liegt auf der Upstream-Seite : Remote-Konnektoren können auf der Serverseite ausfallen, auch wenn sich auf Ihrer Seite nichts geändert hat. Wenn ein Tool ein Update an seinen MCP-Server übermittelt, kann Ihre Verbindung ohne Ihr Verschulden unterbrochen werden

Limit für Pläne: Kostenlose Benutzer erhalten einen einzigen benutzerdefinierten Konnektor; für mehrere Konnektoren ist ein kostenpflichtiger Anthropic-Plan erforderlich

Wie ClickUp die Verbindung zwischen dem Marketing-Stack und anderen Systemen herstellt

Mittlerweile haben die Konnektoren ihre Arbeit erledigt. Claude hat die Anzeigenzahlen abgerufen, mit dem CRM abgeglichen und Ihnen einen präzisen Überblick darüber geliefert, was funktioniert hat. Dann muss jemand diese Empfehlungen in ein Aufgabentool kopieren, Eigentümer zuweisen, das Briefing verknüpfen und die Entscheidung bei der nächsten Besprechung erneut erläutern. Eine Woche später kann niemand mehr sagen, welche Empfehlungen genehmigt wurden, welche umgesetzt wurden und welche auf der Strecke geblieben sind.

Genau diese Lücke schließt ClickUp. Konnektoren leiten Kampagnendaten in Claude ein. ClickUp verknüpft das Briefing, die Entscheidungen, die zu erbringenden Leistungen und die Folgearbeiten mit demselben Kampagnen-Datensatz.

Von der Claude-Anzeige zur eigenen Aufgabe

Wenn Claude eine Landingpage identifiziert, bei der Konversionen verloren gehen, kann ClickUp Brain die Aufgabe direkt dort eröffnen, einen Eigentümer zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen, das Quellen-Briefing verknüpfen und die Aufgabe in die Unteraufgaben „Text“, „Design“ und „Qualitätssicherung“ aufteilen.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen, Workloads einzuschätzen und vieles mehr

Und die Überprüfungen, die Sie bei jeder Kampagne durchführen, übernimmt ein ClickUp Super Agent selbstständig. Er prüft neue Eingänge anhand Ihrer Kriterien, erstellt Produktionsaufgaben aus genehmigten Briefings und macht auf eine ins Stocken geratene Überprüfung aufmerksam, bevor die Frist abläuft. Sie entscheiden, welche Quellen er auswertet und welche Aktionen Ihre Freigabe erfordern, sodass die Automatisierung niemals schneller voranschreitet als der Mensch.

Zusammenfassung, Entscheidungen und Status in einem Datensatz

Ihre Positionierung, Ihre Aussagen und Ihr Genehmigungsverlauf befinden sich in ClickUp Docs, direkt neben den Aufgaben, mit denen diese umgesetzt werden. Und Brain liest beides, wenn Sie ihm eine Frage stellen. So bleibt die Begründung für eine Entscheidung mit der Arbeit verknüpft, anstatt in einem alten Thread unterzugehen. Sie können den nächsten Auftrag im selben Dokument entwerfen und Brain die verknüpfte Aufgabe währenddessen aktualisieren lassen – dabei geraten die beiden nie aus der Synchronisierung.

Ein ClickUp-Dashboard fasst diese Kampagne dann in einer Live-Ansicht zusammen: Fortschritt nach Arbeitsstrang, Workload und Hindernissen, die sich parallel zur Arbeit aktualisieren. Fragt man „Brain“, was sich geändert hat, liest es die Informationen direkt aus diesen Live-Daten aus, was den Großteil des wöchentlichen Status-Chaos ersetzt.

Gebrauchsfertige Vorlage Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement, um Ihre Kampagne in fünf Phasen zu strukturieren Wenn Sie diese Struktur nicht von Grund auf neu aufbauen möchten, gliedert die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement eine Kampagne in fünf Phasen: Planung, Produktion, Start, Auswertung und Kundenbindung. In benutzerdefinierten Feldern werden das Team, der Kanal, das Budget und die Art des Ergebnisses erfasst, und Sie erhalten ein Board, einen Kalender sowie vorgefertigte Ansichten für den Start und die sozialen Medien.

Die ehrliche Einschränkung: Nichts davon macht ClickUp zu einem Ersatz für die Tools, in denen Ihre aktuellen Kampagnendaten gespeichert sind. HubSpot, Supermetrics und die anderen Tools besitzen nach wie vor die Rohdaten, und wenn der Großteil Ihrer Arbeit in diesen Tools stattfindet, halten Sie die spezialisierten Konnektoren näher an der Quelle. ClickUp verdient seinen Platz, sobald die Entscheidungsfindung und die Umsetzung unter einem Dach vereint werden müssen.

Für wen es geeignet ist: Marketingteams, die mehrere Kampagnen gleichzeitig durchführen, bei denen Prioritäten sich verschieben und die Beteiligten einen Status-Bericht wünschen, ohne danach fragen zu müssen. Ein einzelner Marketingmitarbeiter, der gelegentlich eine Abfrage startet, wird feststellen, dass der Aufwand größer ist, als es die Situation erfordert.

Decimal Point Analytics hat die Arbeit des Marketings mit ClickUp um 40 % reduziert Decimal Point Analytics hatte mit dem gleichen Problem zu kämpfen: Kampagnenkontext, Anfragen und Berichterstellung waren über Tabellenkalkulationen, Formulare, E-Mail-Threads und separate KI-Tools verstreut. Nachdem mehr als 800 Mitarbeiter auf ClickUp umgestellt wurden und Brain in den Arbeitsalltag des Marketingteams integriert wurde, berichtet das Unternehmen von einer um 40 % schnelleren Marketingproduktion und einer Zeitersparnis von etwa zwei Stunden pro Person und Tag bei der Erstellung von Inhalten und Recherchen. Live-Dashboards ersetzten manuell erstellte Präsentationen für Management-Besprechungen. Die Erkenntnis für Teams, die intensiv mit Konnektoren arbeiten: Das Einlesen von Daten in Claude beschleunigt die Analyse – und das ist der Teil, den man sofort zu schätzen weiß. Der eigentliche Nutzen zeigt sich erst später, wenn die Entscheidungen, Aufgaben und Berichterstellung auch lange nach Beendigung des Chats miteinander verbunden bleiben.

Konnektoren verschaffen Claude Zugriff. Sie müssen ihm aber noch eine Aufgabe zuweisen.

Der Zugriff ist der einfache Teil. Die Koordination ist die eigentliche Arbeit. Was ein Claude-Konnektorset, das sich bezahlt macht, von einem unterscheidet, das nur herumliegt, ist die Reihe von Regeln, die Sie dafür festlegen: Welche Quelle bei Gleichstand den Vorrang hat, wie jede Metrik definiert wird und wo Claude anhalten und auf einen Menschen warten muss.

Fangen Sie also klein an. Wählen Sie eine Aufgabe aus, die Sie jede Woche ausführen, sei es die Leistungsauswertung am Monday, die Überprüfung der Kreativkonzepte vor dem Launch oder die monatliche Wettbewerbsanalyse. Verbinden Sie nur die Konnektoren, die für diese Aufgabe relevant sind, und zwar in der Reihenfolge, in der sie benötigt werden. Führen Sie den Ablauf dann so oft aus, bis sich die Eingabeaufforderung nicht mehr ändert. Das ist Ihr erster Workflow, und er wird Ihnen mehr darüber vermitteln, was Sie tatsächlich benötigen, als jede wilde Installationsorgie.

Es gibt eine Lücke, die Konnektoren allein nicht schließen können: den Moment, in dem aus Erkenntnissen Maßnahmen werden müssen. Claude kann Ihnen zwar mitteilen, dass eine Landingpage Conversions verschenkt, aber jemand muss sich dennoch um die Behebung kümmern, eine Frist setzen und den Vorgang bis zum Abschließen der Nachverfolgung nachverfolgen. Genau hier zahlt es sich aus, wenn Entscheidung und Umsetzung an einem Ort stattfinden – und genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Die konvergente KI-Arbeitsplattform von ClickUp wandelt eine Claude-Empfehlung in eine zugewiesene Aufgabe um, wobei das Briefing, der Eigentümer und das Dashboard bereits als Anhänge angehängt sind. Probieren Sie ClickUp also gleich kostenlos aus.

Häufig gestellte Fragen zu Claude MCP-Konnektoren

Das hängt vom jeweiligen Konnektor ab. Schreibgeschützte Konnektoren wie Ahrefs und Similarweb rufen lediglich Daten ab, während HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion und Slack Schreibvorgänge wie das Anlegen von Datensätzen, das Aktualisieren von Kampagnen oder das Versenden von Nachrichten unterstützen. Sie können dies in Claude für jedes Tool einzeln steuern, indem Sie die Einstellung auf „Immer zulassen“, „Genehmigung erforderlich“ oder „Blockiert“ festlegen. Stellen Sie daher sicher, dass wichtige Schreibvorgänge einer Genehmigung unterliegen.

Muss ich Code schreiben können, um Claude-Konnektoren zu nutzen?

Nein. Verzeichnis-Konnektoren lassen sich mit wenigen Klicks und einer OAuth-Anmeldung installieren – ganz ohne Code. Selbst für einen benutzerdefinierten Konnektor sind lediglich ein Name und die URL eines externen MCP-Servers erforderlich, wobei die Einrichtung des MCP-Servers selbst eine Aufgabe für Entwickler ist, falls Ihr Tool noch keinen solchen Server bereitstellt.

Wodurch unterscheidet sich MCP von einer herkömmlichen API?

Eine API ist eine benutzerdefinierte Integration, die man für jeden Dienst einzeln erstellt. Daher bedeutete die separate Anbindung von Claude an HubSpot und Google Ads früher zwei separate Implementierungen. MCP ersetzt dies durch einen offenen Standard, den jedes MCP-kompatible tool versteht. Anthropic hat MCP im Jahr 2024 als Open-Source-Projekt veröffentlicht, um fragmentierte, einmalige Integrationen zu beseitigen.

Nicht mit dedizierten First-Party-Konnektoren, aber ja, über Supermetrics, das Claude über eine einzige Verbindung mit über 200 Quellen verknüpft, darunter Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads und die Search Console. Claude erkennt einen einzigen Supermetrics-Konnektor statt eines pro Plattform und kann Ausgaben, ROAS und CPA kanalübergreifend vergleichen.

Sind die Claude-Konnektoren kostenlos?

Die meisten Verzeichnis-Konnektoren sind in allen Tarifen verfügbar, auch im kostenlosen Tarif, wobei kostenlose Benutzer auf einen benutzerdefinierten Konnektor beschränkt sind. Für bestimmte Konnektoren, wie beispielsweise den von HubSpot, ist ein kostenpflichtiger Anthropic-Plan (Pro, Max, Team oder Enterprise) erforderlich. Der Konnektor selbst ist in der Regel im Preis inbegriffen; Ihre Kosten setzen sich aus dem Claude-Abonnement sowie den Kosten für ein eventuelles kostenpflichtiges Konto für das Tool zusammen, das Sie anbinden möchten.

Können Claude-Konnektoren Zapier oder Make ersetzen?

Nicht ganz. Claude-Konnektoren eignen sich besser für flexible, kontextbezogene Arbeiten, bei denen der nächste Schritt davon abhängt, was das Modell ermittelt. Zapier, Make und ähnliche Tools sind besser für festgelegte Auslöser-Automatisierungen geeignet, die jedes Mal auf dieselbe Weise ablaufen müssen. Viele Teams nutzen Claude zur Analyse und Entscheidungsfindung und übergeben eine genehmigte Aktion anschließend an eine deterministische Automatisierung.