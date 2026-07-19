Claude Skills für das Marketing: So verwandeln Sie das Strategiehandbuch Ihrer Marke in eine KI, die es umsetzt

Claude Skills wandeln Ihr Marken-Playbook in Regeln um, denen die KI bei jedem Entwurf folgt. Das ist wichtig, da KI-Tools bekanntermaßen ein Problem mit der Gleichförmigkeit haben.

Eine Auswertung von mehr als 130 Studien in der Fachzeitschrift „Trends in Cognitive Sciences“ ergab, dass die Ergebnisse von Sprachmodellen sich den häufigsten Mustern in ihren Trainingsdaten annähern. Da Marken dieselben KI-Tools verwenden, erzeugen sie denselben Tonfall.

Ein Claude-Skill verhindert genau das. Er lädt Ihre Sprachregeln, Ihre Position und Ihre Formate in den Entwurf, bevor das Modell auch nur ein Wort schreibt. Da die Sprache und der Kontext Ihnen gehören, können Wettbewerber nicht einfach eine Verknüpfung mit dem gleichen Tool nutzen, um zum gleichen Ergebnis zu gelangen.

Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Claude-Skills für das Marketing erstellen und wie KI, die Ihren Workspace bereits kennt, Ihre Idee weiterentwickeln kann.

TL;DR: Ein Claude-Skill ist ein Ordner mit Anweisungen, Referenzdateien und Skripten, den Claude selbstständig lädt, sobald eine Aufgabe der Beschreibung entspricht, sodass er jedes Mal im Stil Ihrer Marke schreibt. Erstellen Sie einen, sobald Sie einer KI dreimal dieselben Regeln für den Tonfall oder das Format erklärt haben. Werbetexte, Kampagnen-Briefings und Newsletter sind die naheliegenden ersten Kandidaten. Ein Einzelkämpfer im Marketing, der einmalige Aufträge abwickelt, kommt mit einem eigenständigen Skill in claude.ai gut zurecht. Ein Team, das in einer Flut unzusammenhängender Tools versinkt, profitiert mehr davon, die Arbeit dort zu bündeln, wo die KI bei laufenden Kampagnen eingreifen kann. Dieser Leitfaden behandelt beides.

Was sind Claude-Skills?

Ein Claude-Skill ist ein Ordner mit Anweisungen, den Claude selbstständig lädt, wenn eine Aufgabe dazu passt. Jeder Skill benötigt eine Datei: SKILL.md. Die Datei beginnt mit einem kurzen Block namens „YAML-Frontmatter“, der den Namen des Skills, eine Beschreibung, wann er verwendet werden soll, sowie die Anweisungen enthält. Ein Skill kann auch Referenzdateien und Skripte bündeln.

Anthropic hat Skills entwickelt, damit Claude eine Aufgabe jedes Mal auf dieselbe Weise abschließen kann. Für ein Marketingteam besteht diese Aufgabe darin, im Stil Ihrer Marke zu schreiben: die Tonfallregeln, die verbotenen Formulierungen, die Wertversprechen und die Formate, die die Prüfer erwarten.

Anthropic hat Skills im Oktober 2025 eingeführt. Im Dezember desselben Jahres wurde das Format als offener Standard veröffentlicht. Erstellen Sie ein Skill, und es läuft auf claude.ai, der Claude-API, Cowork und Claude Code.

Wie funktionieren Claude-Skills?

Claude-Skills arbeiten nach dem Prinzip der schrittweisen Offenlegung. Claude lädt jede Ebene eines Skills erst dann, wenn die Aufgabe dies erfordert:

Beim Start: Claude lädt zunächst nur den Namen und die Beschreibung jedes installierten Skills vor.

Bei einer Übereinstimmung: Wenn Ihre Anfrage einer Beschreibung entspricht, liest Claude die vollständige SKILL.md-Datei dieses Skills vor.

On Demand: Wenn die Datei „SKILL.md“ auf zusätzliche Dateien verweist, wie beispielsweise Ihren vollständigen Styleguide, öffnet Claude diese nur dann, wenn die Aufgabe diese Detailtiefe erfordert.

Diese Schichtung ist notwendig, da das Markenwissen für eine einzelne Eingabeaufforderung zu umfangreich ist. Sprachregeln, Messaging-Frameworks, Produktdaten, rechtlich unbedenkliche Formulierungen: Zusammen übersteigen sie das, was eine Eingabeaufforderung erfassen kann. Ein Skill hält die Datei „SKILL.md“ kurz. Die Detailtiefe liegt in referenzierten Dateien, die nur bei Bedarf geladen werden.

Die Beschreibung ist wichtiger als jede andere Zeile, denn sie entscheidet darüber, ob der Skill überhaupt aktiviert wird. Eine Beschreibung wie „Hilfe bei Inhalten“ wird niemals funktionieren. Eine Beschreibung wie „Verwenden, wenn der Benutzer nach einem Anzeigentext, einer Landingpage oder einer E-Mail in unserem Markenton fragt“ generiert benutzerdefinierte Marketinginhalte.

Skills funktionieren auch über den Chat hinaus. Sie laufen in Claude Code und in Claude Cowork, dem Desktop-Agenten, der Ihre tatsächlichen Dateien liest und mehrstufige Aufgaben im Hintergrund ausführt. Das Wachstumsteam von Anthropic hat beispielsweise in Claude Code einen Google-Ads-Workflow erstellt. Dieser nutzt Skills für die Markenstimme und die Produktgenauigkeit und fasst anschließend 15 Überschriften und 4 Beschreibungen pro Anzeige in einer CSV-Datei zusammen, die das Team überprüft und hochlädt.

Was ist der Unterschied zwischen Claude-Skills, Prompts, Agenten und MCP?

Ein „Skill“ bringt Claude bei, wie man eine wiederholbare Aufgabe zu erledigen hat, während ein „Prompt“ eine einmalige Anweisung ist. Ein KI-Agent ist ein System, das mehrstufige Arbeitsabläufe selbstständig ausführt. MCP, kurz für „Model Context Protocol“, verbindet Claude mit externen Tools wie Google Ads oder HubSpot.

Die vier ergänzen sich, anstatt miteinander zu konkurrieren.

Ebene Was ist das? Wann man darauf zurückgreifen sollte Aufgabe Eine einmalige Anweisung, die du beim Chatten eingibst Sie haben eine kurze Anfrage, die Sie nicht wiederholen werden Skill Ein Ordner, der Claude eine wiederholbare Aufgabe im Stil Ihrer Marke beibringt Sie erstellen häufig dieselbe Arbeit: Kampagnen-Briefings, Anzeigenvarianten, Landing-Seiten Agent Ein System, das mehrstufige Arbeiten selbstständig ausführt Sie möchten, dass ein Workflow von Anfang bis Ende durchläuft, ohne dass Sie jeden Schritt überprüfen müssen MCP-Server Eine Live-Verbindung zwischen Claude und einem externen Tool Claude benötigt aktuelle Daten aus Google Ads, GA4, HubSpot oder Ihrem CMS

Skills und MCP werden am häufigsten verwechselt. Ein MCP-Server gewährt Claude Zugriff: Er verbindet Claude mit Ihrem Google-Ads-Konto, Ihren GA4-Daten oder Ihrem CMS. Claude kann dann reale Zahlen lesen und schreiben, anstatt mit einem eingefügten Export zu arbeiten.

Ein Skill sagt Claude, was er mit diesem Zugriff zu erledigen hat – in Ihrer Stimme und gemäß voreingestellter Regeln.

Wenn Sie Claude also über MCP mit Google Ads verbinden, kann es die Leistung der Überschriften des letzten Monats abrufen. Es kennt jedoch noch nicht Ihre Markenstimme oder die Konventionen zur Anzahl der Zeichen. Dieses Wissen ist im Skill hinterlegt.

Was sind die Vorteile der Erstellung eines Marketing-Skills in Claude?

Die Entwicklung eines Skills bietet vier Vorteile: Sie heben sich von der Masse ab, die Zyklen sind kürzer, die Sprachausgabe bleibt erhalten, auch wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, und der Skill verbessert sich im Laufe der Zeit.

Heben Sie sich ab, während das Internet von Gleichförmigkeit überschwemmt wird: KI-Inhalte überschwemmen mittlerweile das Internet, doch der Großteil davon erreicht nie ein gutes Ranking oder wird zitiert. Graphite hat herausgefunden, dass KI-Inhalte überschwemmen mittlerweile das Internet, doch der Großteil davon erreicht nie ein gutes Ranking oder wird zitiert. Graphite hat herausgefunden, dass 86 % der Artikel, die bei Google ranken , von Menschen verfasst wurden. Bei Artikeln, die von ChatGPT und Perplexity zitiert werden, liegt dieser Anteil bei 82 %. Ein unverwechselbarer Schreibstil sichert die Platzierung. Ein Skill sorgt dafür, dass Ihre KI-Ergebnisse präzise genug sind, um zu den erfolgreichen 14 % zu gehören. Und Sie können sie an einem Nachmittag erstellen

Kürzere Zyklen der Bearbeitung: Wenn Ihr Editor in jeder Runde dasselbe Problem mit dem Schreibstil meldet, erfolgt die Korrektur zu spät. Ein Skill korrigiert diese Fehler, bevor sie den Entwurf erreichen. Er erspart wiederholte Korrekturen, die einem Editor eine ganze Woche kosten, sodass jede Überprüfung schneller voranschreitet.

Ihre Stimme bleibt erhalten, auch wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen: Wenn Ihr bester Texter eine Auszeit nimmt oder kündigt, geht der von ihm gesetzte Standard in der Regel mit ihm. Die Qualität Ihrer Texte lässt nach, bis jemand die Lücke füllt. Ein „Skill“ hält diesen Standard aufrecht, egal wer den Entwurf verfasst. Der dritte Entwurf des neuen Mitarbeiters erreicht denselben Standard wie der Ihres besten Texters.

Das Asset verbessert sich mit der Zeit: Eine Eingabeaufforderung ist in dem Moment, in dem Sie die Registerkarte schließen, nichts mehr wert. Ein Skill speichert jede Korrektur, die Sie ihm zuführen. Im sechsten Monat funktioniert er besser als am ersten Tag. Das macht ihn zu dem einen Teil Ihres Eine Eingabeaufforderung ist in dem Moment, in dem Sie die Registerkarte schließen, nichts mehr wert. Ein Skill speichert jede Korrektur, die Sie ihm zuführen. Im sechsten Monat funktioniert er besser als am ersten Tag. Das macht ihn zu dem einen Teil Ihres KI-Workflows , der sich kontinuierlich verbessert, anstatt immer wieder von vorne zu beginnen.

Sich von der Masse abzuheben, ist nur die halbe Miete Deine Stimme in einen Skill einzuspielen, ist ein guter Instinkt. Damit hebst du dich vom Branchendurchschnitt ab. Aber anders zu klingen, sorgt nur einmal dafür, dass man dich bemerkt. Jedes Mal wie du selbst zu klingen, ist das, was dafür sorgt, dass man sich an dich erinnert. Die Arbeit des Ehrenberg-Bass-Instituts, der Gruppe hinter How Brands Grow, zeigt eine einfache Tatsache: Menschen erkennen eine Marke anhand derselben wenigen Hinweise, die immer wieder gezeigt werden. Professorin Jenni Romaniuk weist auf eine Ursache für Unordnung hin, die die meisten Teams übersehen: die widersprüchlichen Signale einer Marke. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie sich ständig verändern, konkurrieren Sie mit sich selbst um Aufmerksamkeit. Als Tropicana beispielsweise seine bekannte Verpackung gegen ein schlichteres Design austauschte, konnten die Kunden den Karton nicht mehr in den Regalen finden. Der Umsatz sank um schätzungsweise 26 Millionen US-Dollar, bevor das alte Design einen Monat später wieder eingeführt wurde. Ihre Stimme ist ein Markenwert, für den dieselbe Regel gilt. Jedes Mal, wenn sie vom Kurs abweicht, verlieren Sie an Wiedererkennungswert. Ein Leitfaden für die Markenstimme kann zwar das Einzelziel beschreiben, aber er kann die Linie nicht halten, wenn zehn Personen gleichzeitig daran schreiben. Ein Skill hingegen leistet gute Arbeit dabei, diese Linie zu wahren. Das hebt Sie nicht nur von der Konkurrenz ab, sondern sorgt auch dafür, dass Sie in jedem Entwurf sich selbst treu bleiben, sodass sich der Wiedererkennungswert verstärkt, anstatt zu schwinden. Diese Art von Konsistenz – bei der Geschwindigkeit, mit der Sie dank KI heute veröffentlichen können – ist das Einzige, was Ihnen eine Vorlage niemals bieten kann.

Welche Marketing-Workflows eignen sich für Claude-Skills?

Neun Marketing-Workflows eignen sich am besten für Claude Skills: SEO und KI-Suchoptimierung, bezahlte Anzeigen, Inhalt, Landingpages, E-Mail, Planung von Marketingkampagnen, UGC und Video-Skripte, Analytik sowie Social Media. Jeder dieser Workflows wiederholt sich in einer festgelegten Form – und genau das ist der entscheidende Test.

Wenn Sie einer KI bereits dreimal Ihre Markenstimme oder das Format Ihres Inhalts-Briefings erklärt haben, gehört dieses Wissen in eine Skill.

Hier erfahren Sie, was die einzelnen Cluster abdecken:

SEO, GEO und AEO: Ein Skill kann ein technisches Audit durchführen, Schema-Daten generieren und Seiten optimieren, damit sie von KI-Antwortmaschinen berücksichtigt werden. Er lässt sich mit einer MCP-Verbindung zur Search Console oder einem Rank-Tracker koppeln.

Bezahlte Anzeigen: Ein Skill für Anzeigentexte generiert Überschriften und Beschreibungen für Anzeigen, die jeweils vorab auf die von Google vorgegebenen Zeichenlimits überprüft werden. Außerdem werden sie abwechselnd aus verschiedenen Blickwinkeln wie Nutzen, Nachweis und Einwände dargestellt.

Inhalt-Management: Ein Inhalt-Skill entwirft Blogbeiträge, erstellt Briefings, wandelt einen Langtext in einen Newsletter und Beiträge für soziale Medien um und entfernt dabei die KI-typischen Formulierungen. All dies geschieht im Stil und Ton Ihrer Marke. So bleibt Ihr Kalender gefüllt, ohne dass manueller Aufwand erforderlich ist.

Landingpages und Webdesign: Ein Skill generiert eine Marketing-Seite oder eine Kampagnen-Microsite gemäß Ihrem Designsystem anstelle einer generischen Vorlage. Ein Skill generiert eine Marketing-Seite oder eine Kampagnen-Microsite gemäß Ihrem Designsystem anstelle einer generischen Vorlage. Claude Design fügt die visuelle Arbeitsfläche hinzu, in die Ihr Markensystem bereits integriert ist, und exportiert das Ergebnis als PDF, PPTX oder in Canva.

E-Mail-Marketing: Ein E-Mail-Skill Ein E-Mail-Skill erstellt Lebenszyklus-Sequenzen , Variationen der Betreffzeilen und Kampagnentexte entsprechend Ihrer Segmentierungslogik und Ihrem Tonfall. Kombinieren Sie ihn mit einer MCP-Verbindung zu Ihrer Versandplattform, damit Claude mit echten Daten der Liste arbeiten kann.

Kampagnenplanung und Markteinführung: Ein „Brief“-Skill verwandelt eine einzeilige Idee in ein vollständiges Briefing mit den Abschnitten, die Ihre Stakeholder erwarten. Außerdem kennzeichnet er Unbekanntes als offene Fragen, anstatt Antworten zu erfinden.

UGC und Video: Ein Skript-Skill übernimmt Produkt-Erklärvideos und Werbeskripte im UGC-Stil und formt jedes einzelne nach Ihren Vorgaben hinsichtlich Aufhänger, Tempo und Länge. Er übernimmt die sich wiederholenden Strukturteile, sodass Ihr Team Zeit für die Ideen hat, die ein Video ausmachen.

Analytik, Attribution und CRO: Ein Analytik-Skill führt ein Conversion-Audit durch oder diagnostiziert einen Rückgang einer Metrik anhand einer festgelegten Methodik. Er verwandelt eine vage Feststellung wie „Der Traffic ist gesunken“ in eine nach Prioritäten geordnete Liste von Maßnahmen.

Soziale und persönliche Marke: Ein Social-Skill erstellt LinkedIn-Beiträge, Texte für die Verteilung über mehrere Kanäle sowie Ghostwriting-Texte für Gründer – jeweils in der richtigen Tonalität und Länge für den jeweiligen Kanal.

Auf einen Blick: Welchen Skill sollten Sie als Erstes erstellen?

Beginnen Sie mit der Zeile, die Ihrer am häufigsten wiederkehrenden Aufgabe entspricht.

Anwendungsbeispiel Erstellen Sie diesen zuerst Kombinieren Sie dies mit Markengerechte Texte überall Skill „Markenstimme“ Vorhandene Ausgabe-Assets und eine Liste verbotener Ausdrücke Google/RSA-Anzeigentexte in großem Maßstab Skill „Werbetext“ MCP-Verbindung zu Google Ads und ein CSV-Export-Skript Sichtbarkeit in der KI-Suche GEO/AEO-Skill MCP-Verbindung zu Search Console und ein FAQ-Schema-Skill Blog und Pipeline für den Inhalt Skill „Inhalt“ Ein persönlicher Ansatz und Ihre Briefing-Vorlage Landingseiten und Kampagnengrafiken Claude Design „Brand Voice“-Skill und Ihr Designsystem Verwandeln Sie eine Idee in Kampagnen-Briefings Kampagnenbriefing-Skill Vorlage für einen Marketingplan und Projekte Verwenden Sie ein Asset für viele Zwecke Skill zur Wiederverwendung von Inhalten Skill zur Markenstimme und Formatregeln pro Kanal E-Mails im Lebenszyklus und in Kampagnen E-Mail-Skill MCP-Verbindung zu Ihrem ESP und Ihren Segmentierungsregeln Einen Rückgang der Metriken diagnostizieren Analytics/CRO-Skill MCP-Verbindung zu GA4 und eine CRO-Methodikdatei

Eine Kategorie passt nicht: Strategie und Geschmack. Ein Skill entscheidet nicht über Ihre Position und kann nicht beurteilen, ob das Ergebnis bei Ihrer Zielgruppe Anklang findet.

Betrachten Sie jeden Claude-Entwurf als Ausgangspunkt und verfeinern Sie jedes Ergebnis anhand Ihrer Kenntnisse über Ihre Zielgruppe. Um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie dem Agenten Ihre besten Inhalte zur Verfügung. Auf diese Weise entspricht das Ergebnis dem erwarteten Standard und nicht nur einem durchschnittlichen Niveau.

So erstellen Sie eine Claude-Skill für das Marketing: 6 einfache Schritte

Erstellen Sie einen Marketing-Skill in sechs Schritten: Wählen Sie eine sich wiederholende Aufgabe aus, schreiben Sie die Datei „SKILL.md“, fügen Sie Markenregeln hinzu, teilen Sie lange Inhalte in verknüpfte Dateien auf, testen Sie den Skill anhand eines Live-Auftrags und korrigieren Sie eventuelle Abweichungen.

Bevor Sie mit der Erstellung beginnen: Prüfen Sie, was bereits vorhanden ist Sie müssen nicht immer bei einer leeren Datei anfangen. Drei Orte, die Sie sich zuerst ansehen sollten: Anthropics eigenes Marketing-Plugin. First-Party und so etwas wie ein Starter-Kit: Befehle wie /draft-Inhalt, /Campaign-Plan, /Brand-Review, /SEO-Audit und /E-Mail-Sequenz. Gut geeignet, um die Form eines gut aufgebauten Skills zu sehen.

Die Anthropic-Prompt-Bibliothek. Bewährte Prompts für einzelne Aufgaben (Varianten von Betreffzeilen, Zusammenfassung von Interviews), die Sie direkt in die Anweisungen eines Skills übernehmen können

Community-Repos auf GitHub. Es gibt umfangreiche Sammlungen, von denen einige Zehntausende von Sternen haben. Nützlich als strukturelle Referenz, selten als fertige Assets.

Um Ihre eigene Skill zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:

Schritt 1: Wählen Sie eine sich wiederholende Aufgabe aus

Der richtige erste Skill ergibt sich aus der Arbeit, die Sie bereits regelmäßig wiederholen. Sehen Sie sich Ihre letzten KI-Chats an und finden Sie die Aufgabe, bei der Sie immer wieder denselben Kontext einfügen. Eine Aufgabe eignet sich als Skill, wenn diese drei Kriterien zutreffen:

Sie haben einer KI mindestens dreimal dieselbe Stimme oder dieselben Format-Regeln zugewiesen

Die Struktur bleibt unverändert, während sich die Eingaben ändern

Eine schriftliche Checkliste könnte einem neuen Mitarbeiter die Aufgabe vermitteln

Werbetexte, Kampagnen-Briefings und Newsletter erfüllen alle drei Kriterien, da ihre Formate und Regeln von einer Ausgabe zur nächsten gleich bleiben. Die Positionierungsstrategie besteht die Checkliste nicht, da sich die Strategie mit jeder Entscheidung verändert. Wiederholende Arbeiten werden in die „Skill“ ausgelagert, während die Entscheidungsfindung weiterhin bei Ihrem Team liegt.

Schritt 2: Schreiben Sie die SKILL.md-Datei

Erstellen Sie einen Ordner und fügen Sie eine „SKILL.md“-Datei hinzu. Diese besteht aus drei Teilen:

Name: Geben Sie dem Skill eine kurze, aussagekräftige Beschreibung, z. B. Markenname-Werbetext

Beschreibung: Formulieren Sie den Auslöser in einem Satz, zum Beispiel: Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Benutzer darum bittet, Anzeigentexte, E-Mails oder Texte für Landingpages im Stil der Marke zu verfassen oder zu aktualisieren.

Anleitung: Schreibe die Regeln in einfacher Sprache unterhalb des Frontmatter

Konzentriere deinen Aufwand vor allem auf die Beschreibung, denn sie allein entscheidet darüber, ob der Skill ausgelöst wird. Formuliere sie mit den Begriffen, die dein Team in echten Anfragen verwendet. Wenn deine Kollegen nach „RSA-Aktualisierung“ fragen, während du „Werbetext“ eingibst, muss die Beschreibung beides enthalten.

Schritt 3: Fügen Sie Ihren Markenkontext hinzu

Ein heruntergeladener Skill enthält allgemeine Regeln, und diese allgemeinen Regeln erzeugen genau die durchschnittlichen Texte, die Sie mit dem Skill eigentlich vermeiden wollten. Ersetzen Sie sie durch Inhalte, über die nur Ihr Team verfügt:

Tonfallregeln, die als Befehle formuliert sind, wie zum Beispiel „in der zweiten Person schreiben“

Eine Liste mit Wörtern, Formulierungen und Aussagen, die Ihre Marke niemals verwendet

Ihre Werte, formuliert in den Worten, die Ihre besten Werbetexte verwenden

Zwei oder drei veröffentlichte Beiträge, die den richtigen Ton treffen

Füge den Text direkt aus deinem eigentlichen Styleguide ein, anstatt ihn aus dem Gedächtnis zusammenzufassen. Die Zusammenfassung enthält zwar die Regeln, an die du dich erinnerst, lässt aber die Einzelheiten außer Acht – und gerade diese Einzelheiten machen den Stil zu deinem ganz eigenen.

Profi-Tipp: Wenn Sie eine einzelne Marke verwalten, integrieren Sie den Tonfall direkt in den Skill. Wenn Sie mehrere Marken verwalten, halten Sie den Skill allgemein gehalten und laden Sie den Markenkontext stattdessen in ein Claude-Projekt, sodass ein einziger Skill für alle Marken genutzt werden kann.

Schritt 4: Lange Dateien aufteilen

Ein Skill wächst, wenn Sie ihm Korrekturen zuführen, und eine SKILL.md-Datei, die über einen Bildschirm hinausgeht, verlangsamt Alles. Wenn Ihre Datei diese Länge erreicht, teilen Sie sie in miteinander verknüpfte Teile auf:

SKILL.md enthält den Auslöser, die Kernregeln und die Verknüpfungen zum Rest

references/style-guide.md enthält alle Details zur Tonalität und zum Format

references/product-facts.md enthält verifizierte Angaben, Preise und Beschreibungen der Features

references/beispiele.md enthält Ihre besten bisherigen Texte, sortiert nach Asset-Typ

Claude öffnet jede referenzierte Datei nur dann, wenn die Aufgabe diese Detailtiefe erfordert. Bei Ihrer Anfrage zum Anzeigentext werden die Regeln zur Zeichenanzahl geladen und die Preisliste übersprungen, sodass der Skill schnell bleibt, egal wie viel Wissen er enthält.

Schritt 5: Testen Sie an einem Live-Auftrag

Testen Sie den Skill anhand einer unvollständigen Kampagnenanfrage, bei der Details fehlen und der Termindruck erhalten bleibt. Ein makelloses Beispiel verdeckt die Lücken, während ein echtes Briefing den Verbesserungsbedarf offenlegt.

Achten Sie auf zwei verschiedene Fehler:

Der Skill wurde nie aktiviert, was bedeutet, dass die Beschreibung nicht genau Ihrer Formulierung entsprach. Erweitern Sie sie und fügen Sie den Wortlaut der Anfrage hinzu, der nicht erkannt wurde.

Die Funktion wurde aktiviert, aber die Sprachausgabe ist ins Stocken geraten, was bedeutet, dass die Anweisungen eine Lücke aufweisen. Fügen Sie die spezifische Regel hinzu, gegen die die Sprachausgabe verstoßen hat.

Halten Sie bei der Diagnose beides auseinander. Wenn das Problem in der Beschreibung liegt und Sie die Anweisungen korrigieren, verschwenden Sie eine Runde; im umgekehrten Fall verschwenden Sie zwei.

Schritt 6: Korrekturen wieder einarbeiten

Der Skill verbessert sich durch den Einsatz, und der Zyklus ist kurz. Wenn das Ergebnis nicht mehr der Marke entspricht, teilen Sie Claude mit, was schiefgelaufen ist, korrigieren Sie den Entwurf manuell und schreiben Sie diese Korrektur anschließend in den Skill oder dessen Beispiele ein.

Mit jeder Runde fließt ein weiterer Teil Ihrer Einschätzung in die Datei ein. Der nächste Entwurf basiert auf einer verfeinerten Logik, wodurch die Bearbeitung und Umgehungslösungen noch weiter minimiert werden.

So geben Sie Marketing-Skills Ihrem Team frei

Marketingteams geben Claude-Skills auf drei Arten weiter: durch das direkte Versenden von komprimierten Skill-Ordnern, über die integrierte Funktion zum Freigeben in den Team- und Enterprise-Plänen von Claude oder über ein gemeinsames GitHub-Repository.

Der direkte Versand eignet sich für externe Partner, die die integrierte Freigabe für interne Teams verwenden und GitHub für Bibliotheken, die eine Überprüfung und Versionshistorie benötigen. Ausschlaggebend ist, wer Ihre Markenbibliothek benötigt und wie oft sie sich ändert.

Option 1: Als ZIP-Datei komprimieren und versenden

Ein Skill ist ein Ordner, den Sie komprimieren und per E-Mail oder über Slack versenden können. Der Empfänger lädt ihn in seine Claude-Einstellungen hoch – und das funktioniert bei jedem Plan.

So versendest du einen Skill:

Suchen Sie den „Skill“-Ordner auf Ihrem Computer. Er muss eine Datei namens „SKILL.md“ enthalten.

Umschalten Sie die Seitenleiste des jeweiligen Skill-Ordners und klicken Sie auf Herunterladen

ZIP-Ordner mit Claude-Skills herunterladen

So laden Sie eine erhaltene Skill hoch:

Öffne Claude und gehe zu Einstellungen

Wählen Sie Funktionen aus und vergewissern Sie sich, dass „Codeausführung und Erstellung von Dateien“ aktiviert ist, da Skills ohne diese Funktion nicht ausgeführt werden können.

Umschalten auf die Codeausführung und Dateierstellung für Claude Skills

Gehen Sie zu Benutzerdefiniert und dann zu „Skills“

Wählen Sie Skill hochladen und wählen Sie die ZIP-Datei aus

Hochladen eines Skills-Ordners in Claude

Nutzen Sie diesen Weg, wenn Sie einen Skill zur Markenstimme an einen Freiberufler oder einen Agenturpartner weitergeben. Vermeiden Sie ihn jedoch innerhalb des Teams, da jede Aktualisierung des Sprachleitfadens eine neue ZIP-Datei, einen neuen Upload und keine Nachverfolgung darüber bedeutet, wer die aktuelle Version verwaltet. Ein Marketing-Skill ändert sich häufiger als die meisten anderen, da sich Kampagnen, Werbeslogans und Produktinformationen monatlich ändern. Das Problem der Aktualisierung trifft diese Kategorie stärker als andere.

Option 2: In Claude teilen (Team- und Enterprise-Pläne)

Claude verfügt in den Team- und Enterprise-Plänen über eine integrierte Freigabefunktion. Sie können eine Funktion für bestimmte Kollegen oder Ihre gesamte Organisation freigeben, und Eigentümer können eine Funktion auf einmal an alle weitergeben.

Bevor jemand Inhalte freigeben kann, muss der Eigentümer der Organisation das Feature aktivieren:

Gehen Sie zu den Einstellungen der Organisation und dann zu „Skills“

Aktivieren Sie „Codeausführung und Erstellung von Dateien“ und anschließend Skills .

Damit Mitglieder Inhalte miteinander teilen können, aktivieren Sie die Schaltflächen zum Teilen im selben Abschnitt, da die Freigabe standardmäßig deaktiviert ist.

So freigibst du einen von dir erstellten Skill:

Gehen Sie zu Benutzerdefiniert und dann zu „Skills“

Öffne einen von dir erstellten Skill und wähle Freigeben

Geben Sie Namen oder E-Mail-Adressen ein oder geben Sie die Informationen frei

So stellen Sie einen Skill für das gesamte Unternehmen bereit (nur für Eigentümer):

Gehen Sie zu den Einstellungen der Organisation und dann zu Skills

Wählen Sie im Abschnitt „Organisations-Skills“ die Option Hinzufügen und wählen Sie die ZIP-Datei aus.

Die Funktion erreicht sofort alle Nutzer und ist im Standard aktiviert.

Dies ist der richtige Standard für ein internes Marketing-Team. Der „Brand Voice“-Skill ist das einzige Asset, das jeder Marketer identisch einsetzen sollte, und die Bereitstellung durch den Eigentümer ist der einzige Weg, bei dem niemand den Upload überspringen oder hinter einer Version zurückbleiben kann.

Option 3: Ein gemeinsames GitHub-Repository

Speichere jeden Skill als Ordner in einem GitHub-Repository – einem gemeinsamen Projekt-Ordner mit Nachverfolgung jeder Änderung. Teamkollegen laden eine synchronisierte Kopie herunter und erhalten so Zugriff auf die gesamte Markenbibliothek; Änderungen werden einer Überprüfung unterzogen, bevor sie an andere weitergegeben werden.

Das Marketing weist dem Überprüfungsschritt eine konkrete Aufgabe zu: Wenn jemand die Wertversprechen im „Brand-Voice“-Skill aktualisiert, genehmigt eine zweite Person die Änderung, bevor sie an die Ausgabekanäle aller Marketingmitarbeiter weitergeleitet wird. Zwei Konventionen sorgen für die Reihenfolge in der Bibliothek:

Fügen Sie am Anfang jeder SKILL.md-Datei eine Version ein (# Version: 1.3) und erhöhen Sie diese bei jeder Änderung, damit zwei Teammitglieder niemals unwissentlich unterschiedliche Versionen der Markenstimme verwenden.

Halten Sie das Repository privat. Ein Marketing-Skill enthält Informationen zu Tonfall, Positionierung und noch nicht veröffentlichten Produktdetails, die Sie nicht öffentlich machen möchten.

Nutzen Sie diesen Pfad, wenn Ihr Team mehrere Tools einsetzt, einen Genehmigungsweg für Markenänderungen benötigt oder bereits mit Claude Code arbeitet.

Für welche solltest du dich entscheiden? Eine Skill an einen externen Partner weitergeben: Zip-Datei erstellen. Ein internes Team auf einen Team- oder Enterprise-Plan standardisieren: innerhalb von Claude freigeben. Eine wachsende Markenbibliothek mit Überprüfungsfunktion und Verlauf verwalten: GitHub nutzen. Eine Funktion gilt für alle drei Pfade. Skills sind kombinierbar, das heißt, Claude kann Ihren „Markenstimme“-Skill und Ihren „E-Mail-Format“-Skill gemeinsam für dieselbe Aufgabe laden, sodass die Bibliothek als System funktioniert, unabhängig davon, wie Sie sie verteilen.

4 Marketing-Skills, die Sie mit Claude als Erstes erstellen sollten

Vier Claude-Skills decken den Großteil der wiederholten Arbeiten eines Marketing-Teams ab: ein „Brand Voice“-Skill, ein „Ad Copy“-Skill, ein „Campaign Brief“-Skill und ein „Repurposing“-Skill.

Jedes davon basiert auf einem Workflow, den Teams bereits jede Woche ausführen. Und jedes folgt dem gleichen Aufbau: eine SKILL.md-Datei mit einer Beschreibung des Auslösers sowie den Referenzdateien, die die Tiefe Ihrer Marke widerspiegeln.

So sieht das jeweils in der Praxis aus.

1. Ein „Brand Voice“-Skill

Beispiel für „Claude Skills“ für das Marketing im Bereich „Markenstimme“

Ein sechsköpfiges Team erstellt Texte für Anzeigen, E-Mails und soziale Medien, und jeder Text muss denselben Stil haben. Jede Textanfrage ist der Auslöser für diesen Skill, und die Datei „SKILL.md“ enthält vier Komponenten, die die Arbeit zu erledigen haben:

Referenzmaterial: Zwei oder drei veröffentlichte Beiträge, die den richtigen Ton treffen, in einer verknüpften Datei mit den entsprechenden Beispielen

Auslöser-Beschreibung: Die Zeile, die den Skill aktiviert, z. B. Verwenden, wenn der Benutzer einen kundenorientierten Text für die Marke verfasst oder durchführt

Regeln für den Tonfall: Ihre Sprachbefehle, als Anweisungen formuliert: Person, Satzlänge, Rhythmus

Verbotsliste: Die Wörter, Formulierungen und Aussagen, die Ihre Marke niemals verwendet

Entscheidend für den Erfolg: Der Referenztext. Claude gleicht Beispiele zuverlässiger ab, als dass es beschriebenen Regeln folgt. Ein Skill mit Adjektiven zur Tonfallbestimmung, aber ohne echte Beispiele liefert Ihnen nur eine Annäherung an Ihre Stimme, nicht Ihre Stimme selbst. Der Vorteil: Alle anderen Skills hier laden ihn als Ebene. Erstellen Sie ihn zuerst, dann übernimmt jeder nachfolgende Skill die Stimme, anstatt sie neu zu definieren. Er ist das Fundament, auf dem der Rest Ihrer Bibliothek aufbaut.

2. Ein Skill für Anzeigentexte

Beispiel für einen Claude-Skill-Werbetext

Stellen Sie sich nun einen Performance-Marketer vor, der alle paar Wochen responsive Suchanzeigen aktualisiert. Eine Anfrage mit Kampagnendaten und Keywords ist der Auslöser für den Skill, und die Komponenten teilen sich die Aufgabe auf:

Regeln zum Limit an Zeichen: Die festen Vorgaben – 30 Zeichen pro Überschrift und 90 pro Beschreibung – werden vor der Ausgabe überprüft.

Checkliste für Werbebotschaften: Die Mischung, die jedes Anzeigenset braucht, wie z. B. Nutzen, Social Proof, CTA und Überschriften, die Einwände entkräften

Verbotene Werbeaussagen: Die Produktangaben, die von der Rechtsabteilung nicht genehmigt wurden und in einer verknüpften Faktenliste gespeichert sind

Exportformat: Die CSV-Spalte, die Ihre Werbeplattform erwartet

Entscheidend für den Erfolg: Das Zeichen-Limit sollte strikt eingehalten werden. Ein Skill, der 30 Zeichen nur als Richtwert betrachtet, liefert Überschriften zurück, die Sie manuell kürzen müssen – wodurch die manuelle Arbeit wieder entsteht. Der Vorteil: Damit entfällt der zeitaufwändigste Teil der Anzeigenproduktion. Sobald die Limite und Blickwinkel im Skill hinterlegt sind, gelangen Sie in einem einzigen Durchgang von einer leeren Seite zu einem vollständigen Satz anzeigereifer Textzeilen. Jede Zeile wird weiterhin von einer Person freigegeben, bevor sie veröffentlicht wird.

3. Ein Skill für das Kampagnenbriefing

Beispiel für ein Kampagnen-Briefing zu Claude Skills

Nehmen wir als Nächstes einen Marketingmanager, der grobe Ideen in für Stakeholder geeignete Briefings umwandelt. Eine Idee in einem Satz ist der Auslöser für den Skill, und die Struktur erledigt den Rest:

Abschnittsvorlage: Die Überschriften, die Ihre Stakeholder erwarten – in der Reihenfolge, in der sie sie lesen

Pflichtfelder: Die Einträge, ohne die kein Briefing auskommt, wie z. B. Zielgruppe, Budget und Metrik für den Erfolg

Platzhalterregel: Die Anweisung, Unbekanntes als offene Fragen zu kennzeichnen, anstatt Antworten zu erfinden

Frühere Briefings: Zwei aussagekräftige Beispiele in einer verknüpften Datei, damit Tiefe und Tonfall mit dem übereinstimmen, was zuvor genehmigt wurde

Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg: Die Platzhalterregel. Ohne sie erfindet der Skill Antworten, um leere Felder auszufüllen. Und eine erfundene Budgetnummer, die echt aussieht, ist schlimmer als ein leeres Feld, von dem jemand weiß, dass es ausgefüllt werden muss. Der Vorteil: Damit sparen Sie am meisten Zeit. Aus einer groben Idee wird innerhalb weniger Minuten ein strukturiertes, für die Beteiligten aufbereitetes Briefing. Und dank der Platzhalter-Regel bleibt klar, was noch unbekannt ist.

4. Ein Skill zur Wiederverwendung

Beispiel für die Umnutzung von Claude-Skills

Stellen Sie sich schließlich ein Team für den Inhalt vor, das aus jedem Langform-Asset eine Woche lang Kanalinhalte generiert. Ein Blogbeitrag oder ein Webinar-Transkript ist der Auslöser für den Skill, und die Komponenten definieren jede Ausgabe:

Channel-Formate: Die genauen Formen, die Sie wählen, wie z. B. ein Newsletter-Abschnitt und ein Thread, jeweils mit eigenen Längenvorgaben

Extraktionsregeln: Was aus der Quelle extrahiert werden soll, z. B. der beste Wert für den Newsletter

Stimmnotizen pro Kanal: Wie sich der Ton je nach Kanal verändert, während die Markenstimme erhalten bleibt

Der „Brand Voice“-Skill: Wird gleichzeitig geladen, da Skills auf derselben Aufgabe basieren

Entscheidend für den Erfolg: Wie präzise Sie das Format jedes Kanals festlegen. Eine vage Anweisung wie „Erstelle ein paar Social-Media-Beiträge“ führt zu pauschalen, nichtssagenden Ergebnissen. Geben Sie dem Skill vor, dass Sie drei LinkedIn-Beiträge wünschen, die jeweils weniger als 150 Wörter umfassen und jeweils auf einer Aussage aus der Quelle basieren – dann erhalten Sie Inhalte, die Sie unverändert planen können. Der Vorteil: Es vervielfacht die Arbeit, die Sie bereits erledigt haben, sodass keine neuen Produktionen finanziert werden müssen. Hier kommt auch die Komposition in der Praxis zum Tragen: Ein Skill sorgt für den richtigen Ton, während ein anderer die Struktur neu gestaltet.

So verwaltet ClickUp Marketing-Workflows an einem Ort

Erstellen eines Kampagnen-Briefings in ClickUp Brain

ClickUp bietet dir dasselbe „Skill“-Verhalten direkt in einem Workspace, in dem sich bereits deine Kampagnen, Briefings und dein Team befinden. Anstatt eine Markdown-Datei zu erstellen und als ZIP-Datei zu verteilen, bringst du der KI deinen Prozess einmal bei – und sie speichert dieses Wissen für alle im Team.

Hier sind einige Tipps, die speziell für Marketing-Skills gut funktionieren:

Bringen Sie ClickUp Brain Ihre Workflows bei, ohne sie erneut eingeben zu müssen

Nutzen Sie das spezielle Skills-Feature in ClickUp Brain. Beschreiben Sie einen sich wiederholenden Workflow in einfacher Sprache, zum Beispiel: „Verfassen Sie Werbetexte im Stil unserer Marke gemäß diesen Regeln und diesem Format.“ Brain speichert diese Anweisung.

Wenn das nächste Mal jemand aus dem Team diese Aufgabe anfordert, führt Brain sie auf dieselbe Weise aus. Wenn jemand das Ergebnis korrigiert, speichert Brain diese Korrektur für zukünftige Ausführungen. Dies ist derselbe iterative Zyklus wie in Schritt 6, allerdings sind Sie als Verfasser niemals für die Erstellung einer SKILL.md-Datei zuständig.

Außerdem müssen Sie im Gegensatz zu Claude keine verknüpften Referenzdateien in einem Skill-Ordner hinzufügen. Da sich Ihr Styleguide, Ihre Produktdaten und Ihre Kampagnen-Briefings in ClickUp Docs befinden, greift Brain bei der Erstellung von Inhalten direkt darauf zurück. So können Sie sicher sein, dass die KI immer die aktuelle Version verwendet. Niemand muss einen Ordner neu verteilen, wenn sich die Positionierung ändert oder eine Aussage nicht mehr gültig ist.

Stellen Sie Ihren Super-Agenten den Kontext Ihrer Marke zur Verfügung

Lassen Sie Kampagnentexte oder Briefings erstellen, indem Sie einen Super Agent@erwähnen. Dabei handelt es sich um einen KI-Teamkollegen, der über einen Builder in einfacher Sprache Anweisungen, Auslösern und Wissen entgegennimmt.

Verweisen Sie auf Ihren Styleguide in ClickUp Docs, und das Tool verfasst Kampagnentexte oder erstellt Briefings, wobei es diesen Guide als maßgebliche Quelle nutzt. Das Ergebnis wird zu einer Aufgabe mit einem Eigentümer, einem Status und einem Fälligkeitsdatum innerhalb Ihres Workflows. Es bleibt nicht in einem Chat-Fenster liegen und wartet darauf, in einen Projekt-Tracker kopiert zu werden.

Schau dir dieses Video an, um deinen ersten Super-Agenten zu erstellen:

Greifen Sie von einem einzigen Workspace aus auf Claude und andere Sprachmodelle zu

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Claude, GPT und Gemini in einem Arbeitsbereich, ohne separate Abonnements. Sie können das Modell selbst auswählen oder Brain die Auswahl je nach Aufgabe überlassen. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Claude-Logik nutzen, die auch eigenständige Skills antreibt, zusammen mit anderen Modellen – und zwar direkt an dem Ort, an dem Sie Ihre Kampagnen verwalten.

Verwalten Sie ganze Workflows an einem Ort

Über KI hinaus kümmert sich ClickUp für Marketingteams im selben Workspace um die operativen Aspekte des Marketings.

Automatisieren Sie die Planung, Freigabe und Weitergabe von Inhalten mit über 100 vorgefertigten Automatisierungen

Verfolgen Sie Kampagnen-KPIs über mehr als 50 Kartentypen hinweg in ClickUp-Dashboards , die in Echtzeit aktualisiert werden.

Sammeln Sie Kreativaufträge und leiten Sie diese mit ClickUp Formularen in den richtigen Workflow weiter

Integrieren Sie Skills in alle Ihre üblichen tools, darunter HubSpot, Slack, Figma und Google Drive, damit die Daten, auf deren Grundlage Ihre Skills agieren müssen, stets mit den anderen Tools verbunden sind.

Ehrliche Einschränkungen. Brain ist für den Einsatz innerhalb des ClickUp-Workspaces konzipiert. Wenn Sie einen portablen Skill mit benutzerdefinierten Skripten benötigen, der gleichzeitig auf claude.ai, über die API und in Claude Code läuft, sollten Sie diesen möglicherweise außerhalb von ClickUp erstellen und dort verwalten. Für wen es geeignet ist. ClickUp eignet sich am besten, wenn Ihr Marketingteam Kampagnen, Kalender für den Inhalt und die Koordination bereits in einem Workspace verwaltet. Oder wenn Sie den Kontext nicht mehr zwischen einem Skill in Claude und einem Projekt-Tracker an anderer Stelle aufteilen möchten.

So sieht diese Konsolidierung in der Praxis aus: Ein Marketingmanager verwaltet Kampagnen, Briefings und KI-Workflows von einem einzigen Workspace aus:

Häufige Fehler bei Marketing-Skills (und wie man sie behebt)

Sechs Fehler führen dazu, dass die meisten Marketing-Skills hinter den Erwartungen zurückbleiben: sich überschneidende Beschreibungen, Beispiele, die den Regeln widersprechen, die Marke nicht überall zu nennen, veraltete Produktangaben, Regelwerke, die alles verbieten, und das Testen anhand der Formulierungen einer einzigen Person.

So erkennen und schließen Sie die einzelnen Skills ab.

Zwei Skills beanspruchen dieselbe Anfrage. Sie erstellen einen Skill für die Markenstimme und anschließend einen Skill für E-Mail-Texte, und in beiden Beschreibungen wird „E-Mail“ erwähnt. Nun kann Claude nicht erkennen, welcher Skill für die Aufgabe zuständig ist, sodass sich die Ladereihenfolge von Tag zu Tag ändert und Ihre Qualität entsprechend schwankt.

Lösung: Weisen Sie jedem Skill seinen eigenen Zuständigkeitsbereich zu. Überlassen Sie dem Sprach-Skill alle benutzerdefinierten Texte und dem E-Mail-Skill die Struktur, Abfolge und Betreffzeilen der E-Mails. Fügen Sie in der Anleitung eine Notiz hinzu, dass dieser Skill parallel zum Sprach-Skill läuft und diesen nicht ersetzt.

Die Regeln und die Beispiele widersprechen sich, und die Beispiele haben Vorrang. Ihre SKILL.md-Datei verbietet Ausrufezeichen, aber eine echte Kampagne, die Sie als Beispiel eingefügt haben, verwendet zwei davon. Claude orientiert sich mehr an dem, was Sie zeigen, als an dem, was Sie sagen, daher taucht diese verbotene Gewohnheit immer wieder auf.

Korrektur: Überprüfe jedes Beispiel anhand deiner Regeln, bevor du es in die Sammlung aufnimmst. Jedes Beispiel sollte entweder den Regeln entsprechen oder eine einzeilige Notiz enthalten – quasi als Kennzeichnung, dass es aus einer Zeit stammt, als es deine Regel zum Verzicht auf Ausrufezeichen noch nicht gab. So wird ein Widerspruch zu einer lehrreichen Erfahrung.

Der Skill verwendet das Wort „wir“, funktioniert aber nicht mehr, wenn ein Partner ihn nutzt. Formulierungen wie „unser Produkt“ und „unser Tonfall“ funktionieren gut für ein internes Team. Wenn Sie den Skill jedoch an eine Agentur weitergeben, die drei Clients gleichzeitig betreut, kann Claude unmöglich erkennen, auf welche Marke sich Ihr „wir“ bezieht.

Korrektur: Erwähne den Markennamen überall, damit der Text im spezifischen Ton der Marke klingt. Das kostet intern nichts und sorgt dafür, dass der Skill auch dann klar bleibt, wenn er an einen Freiberufler oder eine Agentur weitergegeben wird.

Produktangaben werden hinzugefügt und verfallen dann. Jemand legt im März Preise und Features fest. Im Juni ändern sich die Preise, und der Skill fügt weiterhin die alten Nummern in jeden Entwurf ein – ganz im Stil Ihrer Marke. Das ist schlimmer als gar keine Angaben, denn die Fehler werden bereits vorab genehmigt.

Korrektur: Trenne Fakten von der Tonalität. Stabile Tonalitätsregeln bleiben im SKILL.md; sich ändernde Fakten werden in eine Produktdaten-Datei verschoben, in der oben der Eigentümer und das Überprüfungsdatum angegeben sind. So kann jeder auf einen Blick erkennen, ob etwas überfällig ist.

Jede Regel ist ein „Verbot“, sodass Claude zwar weiß, was er vermeiden soll, aber nicht, was er zu erledigen hat. Ein Skill, der auf 20 verbotenen Wörtern basiert und keine positive Anleitung enthält, drängt Claude lediglich in die allgemeine Mittelmäßigkeit. Das führt genau zu jener Gleichförmigkeit, die Sie eigentlich vermeiden wollen.

Korrektur: Ordnen Sie jedem verbotenen Begriff einen Ersatz zu. Streichen Sie nicht einfach „leverage“, sondern weisen Sie das System an, „use“ zu verwenden. Fordern Sie es nicht nur auf, Hype zu vermeiden, sondern weisen Sie es an, die Nummer anzugeben und diese für die Aussage sprechen zu lassen. Streben Sie mehr „Do’s“ als „Don’ts“ an.

Der Skill wurde ausschließlich anhand der Vorgaben des Entwicklers getestet, nicht anhand anderer Vorgaben. Der Verfasser bittet um eine Überarbeitung des Anzeigentextes, und der Skill wird jedes Mal als Auslöser verwendet. Ein Teamkollege bittet darum, einige RSA-Varianten zu erstellen, und es wird nichts geladen. Die Gefahr: Claude macht keine Fehler; er antwortet lediglich allgemein, sodass der Teamkollege einen plausiblen Entwurf erhält, bei dem keine Ihrer Regeln angewendet wurde.

Korrektur: Bevor du den Skill einführst, sammle eine Woche lang die tatsächlichen Anfrageformulierungen deines Teams aus dem Chat und teste die Beschreibung anhand all dieser Beispiele. Füge dann den Anweisungen ein Erkennungsmerkmal hinzu, z. B. dass jeder Entwurf in der ersten Zeile den Asset-Typ und den Kanal enthalten muss. So lässt sich anhand eines fehlenden Erkennungsmerkmals sofort erkennen, dass der Skill nicht geladen wurde.

Beginnen Sie mit einem Skill und erstellen Sie ein Repo

Claude Skills verändern das Wissen der KI über Ihre Marke. Ohne Skills stützt sich jedes Modell auf dieselben Trainingsdaten und liefert immer dieselben durchschnittlichen Ergebnisse. Sobald Sie Skills einsetzen, stützt sich das Modell jedes Mal auf einen benutzerdefinierten Tonfall, Regeln und Belege.

Der Fehler, den die meisten Teams machen, besteht darin, ein Paket mit generischen Skills herunterzuladen und bessere Ergebnisse zu erwarten. Damit wird lediglich eine Ansammlung von Durchschnittsleistungen durch eine andere ersetzt. Der Wert entsteht durch die Einbindung Ihres eigenen Urteilsvermögens: den von einem Editor vorgegebenen Ton, echte Fallstudien und eine bewährte Inhaltsstruktur.

Beginnen Sie mit dem Element, das Sie am häufigsten erstellen. Bringen Sie Ihren Stil in einem einzigen Skill zum Ausdruck. Testen Sie ihn anhand eines echten Auftrags. Korrigieren Sie Abweichungen und arbeiten Sie kontinuierlich daran. Der Skill wird mit jeder Runde präziser, da er Ihre Korrekturen zusammenfasst, anstatt von Grund auf neu zu beginnen.

Wenn Sie die KI, das Markenwissen und Ihre Kampagnen vom ersten Tag an an einem Ort bündeln möchten, starten Sie kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zu Claude-Skills für das Marketing

Wie erstelle ich eine Claude-Skill ohne Code?

Um eine Claude-Skill ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, legen Sie einen Ordner mit einer SKILL.md-Datei an und fügen Sie YAML-Frontmatter mit einem Namen und einer auf den Auslöser bezogenen Beschreibung hinzu. Schreiben Sie dann Ihre Anweisungen in einfacher Sprache. Fügen Sie den typischen Ton Ihrer Marke sowie zwei oder drei Beispiel-Assets hinzu. Testen Sie die Skill anschließend anhand eines echten Briefings und verfeinern Sie sie an den Stellen, an denen der Ton nicht ganz passt.

Lohnt es sich, die Claude-Marketing-Skills der Community auf GitHub zu installieren?

Die von der Community auf GitHub bereitgestellten Claude-Marketing-Skills dienen als nützliche Referenzvorlagen. Die Installation einer Vielzahl dieser Skills führt jedoch häufig zu generischen Inhalten, da jeder Skill eher die Einschätzung eines Fremden widerspiegelt als die Ihrer Marke. Öffentliche Repositorys wie anthropics/skills zeigen, wie eine SKILL.md-Datei aufgebaut ist. Es lohnt sich, diese vor der Erstellung genau zu studieren. Am besten kopieren Sie die Struktur, nicht den Inhalt: Erstellen Sie einen Skill, der Ihre eigene Stimme, Ihr ICP und Ihre verbotenen Ausdrücke widerspiegelt.

Kann ich firmeneigene Markendaten in einem Skill Privat halten?

Ja, Sie können proprietäre Markendaten in einem Skill privat halten. Ein Skill ist eine Sammlung von Dateien, über die Sie die Kontrolle haben, sodass Sprachregeln, Positionierung und noch nicht veröffentlichte Produktinformationen in Ihrem eigenen Workspace oder Repository verbleiben. Bei den Team- und Enterprise-Plänen legen die Eigentümer fest, mit wem ein Skill freigegeben wird. Durch die Speicherung der Bibliothek in einem privaten GitHub-Repo bleibt diese intern und es entsteht ein Nachverfolgungspfad.

Ist Claude die beste KI für das Marketing?

Es gibt keine allgemein beste KI für das Marketing; die richtige Wahl hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Claude wird hierfür häufig eingesetzt, da es Kampagnendaten fundiert auswertet und über einen langen Kontext verfügt, der einen vollständigen Markenleitfaden aufnehmen kann. Zudem unterstützt es Agent Skills und MCP-Verbindungen an Tools wie Google Ads und HubSpot. Der entscheidende Unterschied liegt in der Regel nicht im Modell, sondern darin, ob Ihr Markenwissen und Ihre Arbeit an einem Ort zusammengeführt sind.

Welches Claude-Modell sollten Sie für das Marketing verwenden?

Verwenden Sie für alle sprachrelevanten Aufgaben (Texte, Briefings, Langform-Inhalte) das leistungsstärkste Modell, das Ihr Plan bietet, da dieses den Markenkonttext und den Rhythmus über ein langes Dokument hinweg am besten beibehält. Einfachere Modelle eignen sich gut für schnelle, volumenstarke Aufgaben mit geringem Risiko, wie zum Beispiel Varianten für Betreffzeilen in großen Mengen. Skills funktionieren bei allen Modellen gleich, daher beeinflusst die Modellwahl die Qualität und die Kosten, nicht aber, ob der Skill ausgeführt wird.

Was ist der Unterschied zwischen einem Claude-Skill und einem benutzerdefinierten GPT?

Beide enthalten wiederverwendbare Anweisungen. Ein Claude-Skill wird jedoch nur in folgenden Szenarien geladen: wenn eine Aufgabe seiner Beschreibung entspricht; er kann Skripte und mehrere Referenzdateien bündeln und läuft auf claude.ai, der API und Claude Code als offener Standard. Ein benutzerdefiniertes GPT bleibt innerhalb des OpenAI-Ökosystems und wird über einen einzigen Befehlssatz konfiguriert. Für Marketingteams liegt der praktische Vorteil in der Portabilität und der Möglichkeit, einen vollständigen Styleguide als verknüpfte Dateien beizufügen.

In welchen Claude-Tarifen funktionieren Skills?

Skills laufen in den Tarifen „Free“, „Pro“, „Max“, „Team“ und „Enterprise“, sofern die Codeausführung und die Dateierstellung aktiviert sind. Die integrierte Freigabefunktion, bei der ein Eigentümer einen Skill an die gesamte Organisation weiterleitet, ist auf die Tarife „Team“ und „Enterprise“ beschränkt. In den anderen Tarifen erfolgt die Freigabe, indem Sie den Ordner als ZIP-Datei komprimieren und versenden.