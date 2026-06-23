Brain²: Die kommende Welle

Wir freuen uns, Brain² vorstellen zu dürfen.

Heute führen wir einen Schritt zur Verbesserung unserer KI-Fähigkeiten ein. Dies ist das größte Upgrade für ClickUp Brain seit seiner Einführung, und wir sind fest davon überzeugt, dass es die Möglichkeiten für Wissensarbeiter grundlegend verändert.

Brain² ist nun ein hochmoderner Agent, der auf den neuesten Pioniermodellen basiert und eng in Ihren Graphen für die Arbeit eingebunden ist. Es ist, als würden Sie eine ganze Armee von Genies für Ihr Unternehmen einstellen.

Es ist ehrlich gesagt umwerfend, wie gut Frontier-Modelle bei der Wissensarbeit abschneiden, sobald sie mit den richtigen Tools und dem richtigen Kontext ausgestattet sind. Ganze Kategorien von Aufgaben sind nun einfach gelöst: Projektmanagement, persönliche Verwaltung, eingehende Recherche, Bearbeitung von Dokumenten, Präsentationen und vieles mehr.

Wir glauben, dass dies die Art und Weise, wie Menschen Wissensarbeit verrichten, grundlegend verändern und Teams (im wahrsten Sinne des Wortes!) 100-mal produktiver machen wird.

Hier sind einige Funktionen, die Ihnen sicher gefallen werden:

Die Kontext-Engine: Der entscheidende Vorteil von ClickUp

Andere KI-Tools beginnen jede Unterhaltung bei Null. „Erzählen Sie mir von Ihrem Projekt.“ „Was sind Ihre Ziele?“ „Wer sind die Beteiligten?“ Es ist, als würde man mit jemandem sprechen, der unter Amnesie leidet.

Brain² weiß es bereits. Und zwar ganz genau.

Aufgaben, Dokumente, Chat, Tabellen, Meetings, Whiteboards, Dashboards. Alle Oberflächen fließen in eine einzige Kontext-Engine ein. Brain² erkennt, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist, was seit zwei Wochen auf der Stelle tritt, was Ihr Designer gestern im Chat gesagt hat und auf welches OKR all dies hinausläuft.

Wenn Sie fragen: „Wie sieht es mit der Markteinführung aus?“, müssen Sie kein Briefing vorlegen. Brain² ist das Briefing.

Und das verstärkt sich noch. Mit jedem Tag versteht er Ihre Arbeit besser. Ab dem dritten Monat fühlt es sich an, als würden Sie mit dem klügsten Kopf Ihres Teams brainstormen.

Frontier-Agenten: der Stack

Brain² ist nicht nur ein einziges Modell. Es umfasst alle „Frontier“-Modelle mit optimierter Weiterleitung, sodass jede Aufgabe an das Modell weitergeleitet wird, das sie am besten bewältigt. Claude-Modelle für tiefgreifendes logisches Denken und Schreiben. GPT für schnelle Generierung und die präzise Ausführung umfangreicher Workflows. Gemini für multimodale Aufgaben. Sie müssen nie manuell auswählen. Sie fragen einfach nur.

Doch Modelle allein reichen nicht aus. Brain² nutzt außerdem:

Über 1.000 Tools und Fähigkeiten: auf Abruf verfügbares Fachwissen sowie alles Weitere über MCP

Anpassungsfähiges Gedächtnis: Brain lernt Ihre Standards und Ihre Vorlieben kennen, und Sie können Ihre Daten aus anderen KI-Tools importieren, sodass es nie bei Null anfangen muss

Rechenvorgänge in einer Sandbox: Echter Code mit echten Daten, Berechnungen durchführen, verifizierte Ergebnisse liefern

Automatisierung ohne manuelles Eingreifen: Sich wiederholende Workflows werden zu Pipelines, die sich von selbst ausführen

Der Arbeitskontext-Graph: Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Entscheidungen werden erfasst, sodass die KI Ihr Unternehmen vom ersten Tag an kennt

Vertrauen auf Unternehmensniveau: RBAC, Isolierung von Workspaces, Prüfpfade. KI, die berücksichtigt, wer was sieht

Modelle × Tools × Kontext × Rechenleistung × Automatisierungen = eine Agent-Belegschaft in Ihrem Workspace.

Wissensarbeit: Es funktioniert einfach

Eine sprunghafte Verbesserung. Die alltäglichen Aufgaben, die einen Arbeitstag ausfüllen, werden von Anfang bis Ende erledigt:

Umfassende Recherche: Untersuchungen aus mehreren Quellen, zusammengefasst und mit Quellenangaben versehen. Ihre gesamten Workspace-Daten sowie das Live-Web und Ihre verbundenen Apps stehen Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung – aufbereitet und bereit für die Umsetzung. Die ClickUp-Kontext-Engine fasst Ihr Workspace-Wissen effizient zusammen und komprimiert es so, dass es für KI leicht verwertbar ist. Dadurch wird die Qualität der Ergebnisse verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt.

Projektmanagement: Pläne, Aktualisierungen, Statusberichte. Entworfen und umgesetzt. Wenn Brain² angibt, dass die Geschwindigkeit um 18 % gesunken ist, hat es eine echte Analyse anhand Ihrer tatsächlichen Daten durchgeführt und seine Arbeit offengelegt.

Ihr persönlicher Stabschef: Die Routineaufgaben, die früher Ihren ganzen Vormittag in Anspruch genommen haben. E-Mails sortieren, den Kalender vorbereiten, Nachfassaktionen. Das wird jetzt für Sie erledigt.

Präsentationen: „Erstelle mir eine Präsentation für die Mitarbeiterversammlung am Donnerstag.“ Echte Typografie, intelligente Farbpaletten, Animationen, bei denen man nicht zusammenzuckt. Erledigt, noch bevor du die Auswahl einer Vorlage abgeschlossen hast.

Zusammenarbeit im Mehrspielermodus: Menschen + Agenten, ein Thread

Brain² ist keine Seitenleiste, die einfach an eine App angehängt wird. Es läuft in denselben Threads, in denen Ihr Team bereits arbeitet. Sie können Brain² überall einbinden, so als würden Sie mit einem Teamkollegen auf einer beliebigen Plattform zusammenarbeiten. Der Projektmanager stellt eine Frage, der Entwickler greift sie auf, Brain² ruft die Daten ab und entwirft die Lösung, der Designer bestätigt sie. Eine einzige Unterhaltung, kein Kontextwechsel.

Hintergrundagenten laufen rund um die Uhr: Sie überwachen Ihr CRM, priorisieren Fehler und übernehmen die wöchentliche Berichterstellung. Sie warten nicht darauf, dass Sie sie darum bitten. Sie zeigen Ihnen das Wesentliche an, noch bevor Sie es benötigen.

Stellen Sie eine Verbindung zu allem über MCP her

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Kalender und alles andere, was MCP unterstützt. Ihr Workspace wird zur einzigen zuverlässigen Informationsquelle – statt Registerkarte #47.

Wir nutzen ihn intern im Entwicklerteam, und er hat die Art und Weise, wie wir Abfragen zu Analysen durchführen und diese freigeben, grundlegend verändert.

Eine persönliche Anmerkung: Die kommende Welle

Ich möchte ganz offen sagen, warum wir so begeistert sind. KI hat die Softwareentwicklung bereits grundlegend verändert. Die Einführung erfolgte branchenübergreifend, und der Beruf hat sich für immer gewandelt. Entwickler, die KI nutzen, sind nicht nur geringfügig besser – sie unterscheiden sich grundlegend darin, was sie leisten können.

Jeder zweite Wissensarbeiter befindet sich auf derselben Kurve, nur zeitlich etwas nach links verschoben. Marketing, Rechtsabteilung, Buchhaltung, Finanzdienstleistungen, PR, Betrieb. Die Welle kommt.

Wir haben Brain² entwickelt, weil wir davon überzeugt sind, dass ClickUp die ideale Grundlage für ein Betriebssystem ist, das die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Agenten ermöglicht. Alles an einem Ort, eine Kontext-Engine, eine Agenten-Belegschaft, die Ihr Unternehmen bereits kennt. Die Zeitspanne zwischen „Ich wünschte, ich hätte dabei Hilfe“ und „Es ist bereits erledigt“ schrumpft auf wenige Sekunden.

Dies ist der bedeutendste Schub bei der Produktivität, den wir je erlebt haben. Und das ist erst der Anfang.

Brain² ist ab sofort verfügbar.