So erstellen Sie einen grafischen Organizer in Google Docs

Mindmap: Brauchen Sie ein Brainstorming? Brauchen Sie ein Brainstorming? Mindmaps beginnen mit einer zentralen Idee und verzweigen sich in verwandte Themen, sodass sie sich perfekt für den freien Gedankenfluss eignen

Flussdiagramm: Ein Flussdiagramm eignet sich hervorragend zum Abbilden von Prozessen und verwendet Pfeile und Symbole, um Schritte in ihrer Reihenfolge darzustellen

Venn-Diagramm: Zwei (oder mehr) sich überschneidende Kreise zeigen, was in der Mitte ähnlich ist und was an den Seiten unterschiedlich ist. Es eignet sich hervorragend zum Vergleichen und Gegenüberstellen von Ideen

Kreis-Karte: Schreiben Sie eine Hauptidee in die Mitte und umgeben Sie diese mit verwandten Gedanken. Dies ist ideal, um Konzepte zu definieren oder Schreiben Sie eine Hauptidee in die Mitte und umgeben Sie diese mit verwandten Gedanken. Dies ist ideal, um Konzepte zu definieren oder Brainstorming-Techniken zu einem bestimmten Thema zu entwickeln

Zeitleiste: Eine geradlinige Zeitleiste, in der Ereignisse in ihrer Reihenfolge dargestellt werden. Sie eignet sich am besten für den Geschichtsunterricht, die Projektplanung oder die Nachverfolgung von Fortschritten