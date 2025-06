So lassen Sie ChatGPT einen Artikel effektiv zusammenfassen

Jeder nutzt KI. Das sagen nicht wir, sondern McKinsey. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass satte 94 % der Mitarbeiter und 99 % der Führungskräfte mit generativen KI-Tools vertraut sind. Dreimal mehr Mitarbeiter nutzen generative KI bereits am Arbeitsplatz, als ihre Vorgesetzten vermuten.

Die größte Herausforderung für Mitarbeiter bei der Einführung von KI-Tools ist jedoch die Schulung. Fast die Hälfte der Mitarbeiter gibt zu, dass sie bei der Nutzung von KI nur "moderaten oder geringen Support" erhalten.

Wir möchten das ein wenig ändern. In diesem Blogbeitrag bieten wir Ihnen eine umfassende Anleitung, wie Sie ChatGPT dazu bringen, einen Artikel zusammenzufassen. Wir untersuchen Vorteile, Best Practices und potenzielle Fallstricke, die Sie vermeiden sollten.

Fangen wir ganz von vorne an.

Wie funktioniert das? Es verwendet große Sprachmodelle, die anhand von Unmengen von Texten trainiert wurden, um Antworten zu generieren

Was kann es? Neben dem Zusammenfassen kann es suchen, Inhalte erstellen, Code schreiben, Brainstorming betreiben und vieles mehr! Vorteile der Verwendung von ChatGPT Geschwindigkeit : Fasst lange Artikel mit nur wenigen Klicks zusammen

Skalierbarkeit : Verarbeitet mehrere Artikel ohne Ermüdungserscheinungen

Kostengünstig : Spart Zeit und Ressourcen

Konsistenz: Sorgt für einheitliche und zuverlässige Zusammenfassungen Anwendungen aus der Praxis Zusammenfassungen : Schnelle Übersichten für vielbeschäftigte Führungskräfte

Recherche : Fasst Artikel zusammen, um ihre Relevanz zu prüfen

Persönliche Lektüre: Vereinfacht komplexe Themen für ein besseres Verständnis Kurz gesagt: ChatGPT ist ein solides Tool, um Artikel schnell und effizient zusammenzufassen. Wenn Sie jedoch einen KI-Summarizer suchen, der den gesamten Kontext Ihrer Arbeit berücksichtigt, sind Sie bei ClickUp Brain genau richtig!

ChatGPT verstehen

Seit seiner Einführung im November 2022 hat ChatGPT die Welt im Sturm erobert. Vor DeepSeek (einem weiteren generativen KI-Tool, das kürzlich den Rekord gebrochen hat) war ChatGPT die am häufigsten heruntergeladene App im Apple App Store.

Experten sagen, mit gewisser Übertreibung, dass ChatGPT die Dampfmaschine dieses Jahrhunderts sein könnte. Was ist also das Besondere daran? Finden wir es heraus.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein KI-gestützter Chatbot, der von OpenAI entwickelt wurde und mit dem Sie sich in menschlicher Sprache unterhalten können. Sie können Fragen aller Art stellen, und der Chatbot gibt Ihnen anhand der Datenbank, auf die er Zugriff hat, passende Antworten.

Wie funktioniert ChatGPT?

ChatGPT basiert auf großen Sprachmodellen (LLMs), die mit riesigen Mengen an Textdaten aus dem gesamten Internet und anderen Quellen trainiert wurden. Auf Grundlage dieses Trainings entwickelt ChatGPT die Fähigkeit, Ihre Eingaben (sogenannte Prompts) zu verarbeiten und passende Antworten zu generieren.

Was kann ChatGPT?

Derzeit beherrscht ChatGPT eine Reihe spezifischer Aufgaben, darunter:

Suche : Verwenden Sie diese Funktion als Alternative zur Google-Suche, indem Sie einen dialogorientierten Ansatz und das Kurzzeitgedächtnis der aktuellen Unterhaltung nutzen

Inhalte erstellen : Erstellen Sie Gliederungen und schreiben Sie Entwürfe für Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge, E-Mail-Kampagnen usw.

Code schreiben : Generieren oder vervollständigen Sie Code in jeder beliebigen Programmiersprache

Brainstorming : Helfen Sie Kreativen beim Brainstorming, indem Sie ihnen Ideen liefern und Möglichkeiten aufzeigen

Zusammenfassen: Verarbeiten Sie lange Dokumente zu kompakten Zusammenfassungen, damit vielbeschäftigte Fachleute sie schnell verstehen und sich merken können

Wir haben bereits ausführlich über die Verwendung von ChatGPT für verschiedene Zwecke geschrieben. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den letzten Punkt: Zusammenfassungen.

Wie generiert ChatGPT Zusammenfassungen?

ChatGPT fasst Texte zusammen, indem es das Dokument analysiert, die wichtigsten Punkte extrahiert und diese in der vom Benutzer gewünschten Form präsentiert. Der Prozess hinter den Kulissen sieht wie folgt aus.

Kontext: ChatGPT verarbeitet den gesamten Text hinsichtlich Bedeutung, Struktur und Beziehungen.

Priorisierung: Identifiziert wichtige Informationen anhand der Häufigkeit bestimmter Wörter, der Satzstruktur und der semantischen Bedeutung.

Zusammenfassung: Es handelt sich um eine extraktive Zusammenfassung (Auswahl der Schlüssel-Sätze) oder einen abstrahierenden Ansatz (Paraphrasierung und Umformulierung).

Redundanz: Es werden sich wiederholende Ideen, Wörter, Zitate usw. entfernt.

Stil: Anschließend organisiert es die Zusammenfassung des Artikels anhand der Eingaben des Benutzers. Sie können ChatGPT beispielsweise bitten, Ihnen die Zusammenfassung eines Artikels in fünf Stichpunkten zu geben oder eine einseitige Zusammenfassung zu erstellen.

Nachdem Sie nun wissen, wie es funktioniert, sehen wir uns an, wie es Ihnen helfen kann.

Vorteile der Verwendung von ChatGPT für Zusammenfassungen

Die Verwendung eines intelligenten Tools wie ChatGPT für die Zusammenfassung bietet mehrere Vorteile, darunter:

Geschwindigkeit: ChatGPT kann Artikel mit Tausenden von Wörtern innerhalb weniger Sekunden zusammenfassen. Das spart nicht nur Zeit beim Verfassen der Kurzversion, sondern auch beim Lesen langer Seiten mit Text, beim Verstehen, Kommentieren und anschließenden Erstellen von Artikelzusammenfassungen, wodurch Ihr Workflow im Dokumentenmanagement beschleunigt wird.

Skalierbarkeit: ChatGPT kann Dutzende von Artikeln verarbeiten, was für Menschen praktisch unmöglich wäre; Chatbots werden auch nicht müde.

Kosteneffizienz: Die Verwendung von ChatGPT zum Zusammenfassen von Forschungs- oder Fachartikeln ist ebenfalls kosteneffizient, da man ohne ein großes Team von Assistenten viel schneller zu den wichtigsten Punkten gelangt.

Konsistenz: Je nachdem, wie Sie ChatGPT anweisen, können Sie die Ausgabe steuern und so alle Ihre Zusammenfassungen konsistent und zuverlässig gestalten.

Praktische Anwendungen der ChatGPT-Zusammenfassung

Nach "Kann ChatGPT Texte zusammenfassen?" ist die häufigste Frage, wie man die Zusammenfassungs-Features im Alltag nutzen kann. Schauen wir uns ein paar Beispiele an.

Zusammenfassungen

Jedes Geschäftsdokument enthält eine Zusammenfassung für Führungskräfte, die nicht die Zeit haben, das gesamte Dokument durchzugehen. ChatGPT kann diese Zusammenfassung im Handumdrehen erstellen. Und das Beste daran? Wenn Sie die Vorlieben der Führungskraft kennen, für die Sie die Zusammenfassung erstellen, können Sie diese auch an deren Bedürfnisse anpassen.

Visualisierung

Umfragen und Forschungsberichte sind oft voller Zahlen, was das Durcharbeiten erschwert. ChatGPT kann die wichtigsten Punkte und Daten identifizieren, die Sie dann zur besseren Verständlichkeit visualisieren können.

Recherchieren

Forscher und Akademiker lesen im Rahmen ihrer Literaturrecherche Dutzende, wenn nicht Hunderte von Artikeln. Erst wenn Sie den gesamten Artikel gelesen haben, wissen Sie, ob er für Sie relevant ist oder nicht.

Vermeiden Sie dies mit ChatGPT-Zusammenfassungen. Bitten Sie das KI-Tool, Forschungsarbeiten oder Nachrichtenartikel zusammenzufassen, und lesen Sie die Details nur, wenn es notwendig ist.

Persönliche Lektüre

Sie interessieren sich sehr für ein Thema, finden Wikipedia aber zu verwirrend? ChatGPT hilft Ihnen weiter. ChatGPT kann die meisten Nachrichtenartikel, lange Essays und Wiki-Seiten zusammenfassen. Auf der Grundlage der Informationen auf dieser Seite können Sie dem Chatbot auch Fragen stellen.

Informationsmanagement

Egal, ob Sie Lesezeichen setzen oder ein Notizbuch führen möchten, ChatGPT-Zusammenfassungen sind eine großartige Möglichkeit, um Informationen zu archivieren, die Sie interessieren. Wenn Sie einen langen Artikel oder ein Sachbuch gelesen haben, können Sie ChatGPT bitten, ihn zusammenzufassen, damit Sie ihn für später speichern können.

Genug der Möglichkeiten, lassen Sie uns zur Tat schreiten.

So verwenden Sie ChatGPT zum Zusammenfassen eines Artikels

Das Zusammenfassen eines Artikels mit ChatGPT ist so einfach wie das Kopieren und Einfügen von Text und die entsprechende Aufforderung dazu. Sie können es selbst ausprobieren und Ihren Prozess nach und nach optimieren. Mit den folgenden Tipps kommen Sie jedoch möglicherweise schneller ans Ziel.

1. Vorbereitung Ihres Dokuments für ChatGPT

ChatGPT kann jede externe Datei oder jedes Dokument, das Sie hochladen, verarbeiten und eine prägnante Zusammenfassung erstellen. Um sicherzustellen, dass die Zusammenfassung effektiv ist, formatieren Sie das Dokument entsprechend.

Entfernen Sie unnötigen Ballast wie Werbung oder irrelevante Bilder

Teilen Sie das Dokument in Abschnitte auf, um den Flow des Textes zu verbessern

Strukturieren Sie ihn in Absätze und fügen Sie die erforderlichen Überschriften ein

Entfernen Sie alle vertraulichen Informationen

Sobald das Dokument fertig ist, kann es an die Arbeit gehen. Übrigens können Sie ChatGPT auch Videos anhand von Transkripten zusammenfassen lassen.

2. Artikel eingeben und Zusammenfassungen erstellen

Für die Erstellung von Zusammenfassungen ist ein formatiertes Dokument zwar ideal, aber nicht zwingend erforderlich. Sie können den Text auch kopieren und in das ChatGPT-Chatfenster einfügen oder eine URL eingeben, um eine Zusammenfassung zu erhalten. Beachten Sie dabei Folgendes.

Geben Sie "summarize" oder "tl;dr" ein, um die Zusammenfassung zu erhalten, die ChatGPT für am besten geeignet hält. Bitten wir ChatGPT, den Wikipedia-Artikel über Taylor Swift zusammenzufassen, und schauen wir uns das Ergebnis an.

ChatGPTs Zusammenfassung der Taylor Swift Wiki-Seite für die obige Eingabe (Quelle: openai.com )

Geben Sie Ihren Bedarf an

Nun, ChatGPT hat sein Bestes gegeben. Wenn Sie jedoch mehr über ihren beruflichen Werdegang erfahren möchten, ist es hilfreich, dies anzugeben.

Auf die Bedürfnisse zugeschnittene Zusammenfassung von ChatGPT (Quelle: openai.com )

Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe

Sagen Sie ChatGPT, für wen die Zusammenfassung bestimmt ist. Je nachdem, ob es sich um eine Zusammenfassung für einen CEO oder eine Klassenpräsentation für einen Fünftklässler handelt, kann die Zusammenfassung an die Zielgruppe angepasst werden.

Für das Publikum benutzerdefinierte ChatGPT-Zusammenfassung (Quelle: openai.com )

Erläutern Sie Ihre Ziele

Sagen Sie ChatGPT, was Sie mit der Zusammenfassung vorhaben. Wenn Sie beispielsweise einen komplexen technischen Bericht zusammenfassen, können Sie ChatGPT bitten, ihn zu vereinfachen. Wenn der Artikel fachspezifisch ist, bitten Sie ChatGPT, ihn einem Laien zu erklären. Wenn Sie wichtige Entscheidungen auf der Grundlage der Ergebnisse von ChatGPT treffen, bitten Sie um eine umfassendere Zusammenfassung.

ChatGPT-Zusammenfassung, jedoch vereinfachte Version (Quelle: openai.com )

3. Überprüfen und Bearbeiten der zusammengefassten Ausgabe

Sind Sie mit der Zusammenfassung Ihres Textes durch ChatGPT zufrieden? Wenn nicht, keine Sorge. Der Chatbot ist so konzipiert, dass er sich wie ein Gespräch führt und seine Antworten auf der Grundlage Ihrer Eingaben überarbeitet und optimiert.

Sie können ChatGPT entweder bitten, zurückzugehen und Ihren Quellartikel zusammenzufassen, oder einfach seine eigene Zusammenfassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Sie können es auch bitten, prägnante Zusammenfassungen längerer Versionen zu erstellen, die es bereits erstellt hat.

Einfach, oder? Ja, das ist es. Wie jedes neue Tool ist jedoch auch ChatGPT nicht perfekt. Es gibt einige Einschränkungen, die Sie beachten sollten.

Mögliche Nachteile der Verwendung von ChatGPT für Zusammenfassungen

Obwohl ChatGPT intelligent ist, bleibt es doch ein Bot. Das bringt gewisse Nachteile und Einschränkungen mit sich.

Mangelnde Fachkenntnisse: ChatGPT ist kein Experte in irgendeinem Bereich (es ist ein Bot!). Daher versteht es komplexe Inhalte möglicherweise nicht vollständig. Das Ergebnis kann eine ungenaue Zusammenfassung des Textes sein, die für Sie kontraproduktiv ist.

Fehlende Nuancen: ChatGPT übersieht möglicherweise oft implizierte Bedeutungen oder Emotionen. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass es darin immer besser wird.

Beispielsweise kann es anhand des Kontexts zwischen einer Bank, bei der Sie Geld sparen, und einer Bank am Fluss unterscheiden.

Sarkasmus, Ironie oder nicht offensichtliche, aber entscheidende Details können jedoch von ChatGPT völlig übersehen werden.

Übermäßige Vereinfachung: Sie können ChatGPT bitten, ein Buch in einem Satz zusammenzufassen, und es würde dies tun. Dies birgt jedoch die Gefahr einer übermäßigen Vereinfachung, was zu einer falschen Darstellung der Daten führen kann.

Bias: Das Modell könnte unbeabsichtigt bestimmte Perspektiven gegenüber anderen bevorzugen. Ohne Kenntnis der dem Modell und den Trainingsdaten innewohnenden Verzerrungen ist es nahezu unmöglich zu erkennen, ob die Zusammenfassung voreingenommen ist.

Ungenauigkeiten: Wir haben festgestellt, dass einige große Sprachmodelle zu Halluzinationen neigen. In seltenen Fällen kann die Zusammenfassung Details enthalten, die in Ihrem Ausgangsmaterial nicht vorhanden sind.

Technische Einschränkungen: Unabhängig davon, ob Sie ein kostenloses oder kostenpflichtiges Abonnement nutzen, gibt es bei ChatGPT ein Limit für die Anzahl der Token, die Sie verwenden können. Für die meisten Nutzer dürfte dies ausreichend sein. Wenn Sie jedoch Zusammenfassungen wiederholt verfeinern, können Sie an diese Limits stoßen.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie die oben genannten Herausforderungen bewältigen können.

Verbesserung der ChatGPT-Nutzung für bessere Zusammenfassungen

Der erste Schritt zur effektiven Nutzung von ChatGPT für Zusammenfassungen besteht darin, sich der Nachteile bewusst zu sein und sich darauf vorzubereiten. Die oben genannten Punkte sind die häufigsten Einschränkungen von ChatGPT und anderen ähnlichen Tools. Sehen wir uns an, wie Sie diese überwinden können.

Formulieren Sie Ihre Anforderungen an die Zusammenfassung klar und deutlich

Wenn Sie um eine Zusammenfassung bitten, teilen Sie ChatGPT genau mit, was Sie möchten. Fügen Sie Folgendes in Ihre erste Eingabe ein.

Format : Möchten Sie die Zusammenfassung als Absätze, Aufzählung oder Abschnitte?

Zielgruppe : Für wen ist es gedacht und wofür könnte es benötigt werden (z. B. für einen CEO, der es in weniger als fünf Minuten lesen möchte)?

Einblicke : Wenn Sie möchten, dass ChatGPT wichtige Punkte oder bestimmte Aspekte des Dokuments hervorhebt (z. B. "Konzentrieren Sie sich auf den beruflichen Werdegang in den 1990er Jahren")

Länge: Wie viele Wörter oder Zeichen bevorzugen Sie, oder benötigen Sie eine detaillierte Zusammenfassung?

Arbeiten Sie mit ChatGPT

ChatGPT findet möglicherweise nicht immer auf Anhieb die richtige Zusammenfassung. Geben Sie nicht auf. Schlagen Sie Verbesserungen vor. Sagen Sie beispielsweise "Fasse es prägnanter zusammen", "Fasse das stichpunktartig zusammen" oder "Füge wichtige Informationen hinzu", damit ChatGPT versteht, wie die bereits erstellte Zusammenfassung bearbeitet werden soll.

Überprüfen Sie ChatGPT noch einmal

ChatGPT ist ein guter Ausgangspunkt. Es ist ein Entwurfs-Ersteller. Allerdings ist es noch nicht ausgereift genug, um ohne Aufsicht eigenständig verwendet zu werden. Einige Zusammenfassungen können plausibel klingende Ungenauigkeiten und Fehler enthalten.

Um eine genaue Zusammenfassung zu erhalten, überprüfen Sie die von ChatGPT bereitgestellten Fakten anhand Ihres Quellartikels. Es kann auch sinnvoll sein, den Text mit KI-Grammatikprüfprogrammen auf Klarheit und Effektivität zu überprüfen.

Von Hand bearbeiten

Als Bot kann ChatGPT auch emotionslos oder langweilig wirken. Um dies zu vermeiden, lernen Sie, wie Sie KI-Inhalte selbst bearbeiten können. Fügen Sie Ihre persönliche Note, Ihren Stil oder Ihre Individualität hinzu, um die Zusammenfassung ansprechender zu gestalten.

Möglicherweise möchten Sie auch eine Software zur Versionskontrolle von Dokumenten verwenden, um sicherzustellen, dass Sie den Überblick über Ihre Bearbeitungen und Korrekturen nicht verlieren.

Sobald Sie die Zusammenfassung von ChatGPT haben, können Sie sie mit anderen KI-Tools zur Erstellung von Inhalten verbessern. Mit Quillbot können Sie beispielsweise Aspekte identifizieren, die zu roboterhaft wirken, und sie bearbeiten, um einen menschlicheren Ton zu erzielen. Sie können es als Teil Ihrer Blogging-Tools für sprachbezogene Bearbeitungen mit Grammarly ausführen.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihnen beim Zusammenfassen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Geschäftsinformationen hilft, sollten Sie ClickUp Brain in Betracht ziehen.

ClickUp und KI für Zusammenfassungen

ClickUp Brain ist ein All-in-One-KI-Assistent, der Ihr gesamtes Unternehmenswissen verbindet, egal ob innerhalb von ClickUp oder anderswo. Unter anderem ist ClickUp Brain auch ein hervorragender KI-Dokumentenzusammenfasser. Hier erfahren Sie, warum.

ClickUp-Dokumente + ClickUp Brain: Das leistungsstarke Duo

ClickUp Docs ist ein schönes Wissensmanagement-Tool, das Ihnen beim Verfassen von Inhalten hilft. Mit der Dokumentbearbeitungssoftware ClickUp können Sie verschachtelte Seiten erstellen, diese formatieren, Lesezeichen einfügen, Tabellen hinzufügen, Aufgaben verbinden, Personen mit Tags versehen, Kommentare hinterlassen und vieles mehr.

Das Beste daran? Sobald Sie Ihr Dokument fertiggestellt haben, können Sie ClickUp Brain bitten, es zusammenzufassen und oben hinzuzufügen! Bewegen Sie den Mauszeiger in einem geöffneten ClickUp-Dokument über den Titel. Klicken Sie auf "Ask AI" und wählen Sie "Summary" aus – schon erhalten Sie das Gewünschte!

Fassen Sie Meeting-Notizen sofort mit ClickUp Brain zusammen

Für einen schnelleren und effizienteren Publishing-Workflow probieren Sie die Blog-Vorlage von ClickUp aus. Optimieren Sie den Erstellungsprozess und fügen Sie KI-generierte Zusammenfassungen, Meta-Beschreibungen, Titel usw. hinzu!

Fassen Sie mehr als nur Artikel zusammen

Mit ClickUp können Sie Zusammenfassungen für fast alles erstellen. Einige der häufigsten Anwendungsfälle sind:

Meetings : Integrieren Sie Ihre Video-Meetings, erstellen Sie Transkripte und fassen Sie diese für weitere Maßnahmen zusammen

Projekt-Updates : Bitten Sie ClickUp, Ihnen eine Zusammenfassung aller Ihrer bisherigen Projekte zu geben

Status-Updates: Erstellen Sie Zusammenfassungen für tägliche Standups oder regelmäßige Berichte über alle fertiggestellten Arbeiten

Automatisierte Updates mit ClickUp Brain

Automatisieren Sie die Erstellung von Zusammenfassungen mit ClickUp

Das Beste an einem Projektmanagement-Tool wie ClickUp ist, dass Sie sich nicht alles merken müssen. Wenn Sie jedoch an lang laufenden Projekten beteiligt sind, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie zurückkommen, alle Updates von Anfang an lesen. Vermeiden Sie das mit automatisierten KI-Zusammenfassungen.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um KI-Zusammenfassungen oder KI-Projektaktualisierungen zu Ihrer Aufgabe hinzuzufügen und automatische Zusammenfassungen zu erhalten, wann immer Sie sie benötigen.

Automatisierung der Zusammenfassung mit ClickUp

Wenn Sie ein Framework wie die Blog-Management-Vorlage von ClickUp für Ihre Inhalte verwenden, können Sie auch KI einsetzen, um Lücken in Themen zu identifizieren, Gliederungen vorzuschlagen und Ideen zu empfehlen. Damit können Sie auch die Struktur Ihrer Inhaltsdatenbank aufbauen.

Von KI generierte Zusammenfassungen übersetzen

ClickUp kann mehr als nur Englisch. Für verteilte Teams kann ClickUp Docs dabei helfen, Zusammenfassungen in verschiedene Sprachen zu übersetzen.

Übersetzung und Zusammenfassung mit ClickUp Docs

Inhalte zusammenfassen und Arbeit vereinfachen mit ClickUp

In einer Welt der Informationsüberflutung sind alle und alles Geschäft. Kurze Inhalte, sei es in Form von Tweets oder Videos, werden immer beliebter. Die Menschen möchten eine Vielzahl von Artikeln überfliegen, bevor sie sich entscheiden, welche sie im Detail lesen möchten.

Um das Publikum dieser Generation anzusprechen, muss man in der Lage sein, aufmerksamkeitsstarke Zusammenfassungen zu erstellen. ClickUp hilft Ihnen genau dabei.

Egal, ob Sie einen Blog schreiben, einen Bericht einreichen oder bei Ihrer Leistungsbeurteilung präsentieren, ClickUp kann verschiedene Formen von Daten zusammenfassen und Ihre Cliff Notes erstellen. Eines der besten Features von ClickUp Brain ist, dass es Inhalte mit Aufgaben integrieren und Ihre Workflows vereinfachen kann. Es kann dabei helfen, wichtige Trends zu identifizieren und verborgene Erkenntnisse aufzudecken.

ClickUp hilft Ihnen beim Schreiben, Bearbeiten, Transkribieren, Hinzufügen von Tabellen und sogar beim Erstellen von Vorlagen für die zukünftige Verwendung. Mit leistungsstarken Integrationen bietet Ihnen ClickUp eine vollständige 360-Grad-Ansicht Ihrer Arbeit. Probieren Sie ClickUp Brain aus. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos.