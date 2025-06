So erstellen Sie einen Stammbaum in Google Docs

Google Docs bietet eine Plattform zum Erstellen eines digitalen Stammbaums, in dem Sie Text, Fotos, Formen und Linien verwenden können, um Familienmitglieder und ihre Verbindungen darzustellen. Diese visuelle Darstellung hilft dabei, Beziehungen über Generationen hinweg zu verdeutlichen

Schritte zum Erstellen eines Stammbaums in Google Docs: Anmelden: Rufen Sie Google Docs mit Ihrem Konto auf und erstellen Sie ein neues Dokument. Struktur erstellen: Öffnen Sie über das Menü "Einfügen" das Tool "Zeichnen", in dem Sie Formen für jedes Familienmitglied hinzufügen und diese mit Linien verbinden können. Details hinzufügen: Doppelklicken Sie auf Formen, um Namen und Titel einzugeben, oder verwenden Sie Textfelder für mehr Flexibilität. Erweitern Sie die Personalisierung, indem Sie Bilder aus Google Fotos oder von Ihrem Gerät hinzufügen. Fertigstellen und speichern: Speichern Sie das Diagramm nach Fertigstellung in Ihrem Dokument und laden Sie es herunter, um es offline freizugeben