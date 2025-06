So zeichnen Sie während einer Bildschirmaufnahme

Präsentieren Sie einen wichtigen Projektbericht oder möchten Sie Ihre Online-Vorlesungen verbessern? Wenn Sie die Kunst des Zeichnens während der Bildschirmaufzeichnung beherrschen, können Sie Ihre Präsentationen erheblich verbessern.

Es überrascht nicht, dass die meisten Einzelpersonen oder Organisationen auf Bildschirmaufzeichnungstools zurückgreifen, um komplexe Workflows zu erklären, Anleitungsvideos zu erstellen und wichtige Momente zu dokumentieren.

Mit einem stetigen Wachstum von 6,5 % CAGR werden diese Tools immer wichtiger für die Bildung und die Kommunikation am Arbeitsplatz.

Dieser Anstieg unterstreicht auch die zunehmende Rolle der asynchronen Videokommunikation für ein dynamischeres Lernen und eine dynamischere Zusammenarbeit.

Sind Sie bereit, Ihren Bildschirm in eine Leinwand zu verwandeln? Entdecken Sie, wie das geht!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Das Zeichnen während der Bildschirmaufnahme hilft dabei, Ideen zu verdeutlichen und das Publikum zu fesseln

Wählen Sie aus Tools wie ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam oder Snagit, um während der Aufnahme mit dem Skizzieren zu beginnen

Mit einem Tool wie ClickUp können Sie ClickUp Whiteboards zum Zeichnen, ClickUp Mindmaps für detaillierte Strukturen und die Prüfung für Anmerkungen nutzen

Nehmen Sie mit ClickUp Clips den gesamten Bildschirm, ein bestimmtes Fenster oder eine Registerkarte des Browsers auf

Bearbeiten Sie Aufzeichnungen, versehen Sie sie mit Anmerkungen zur Prüfung und geben Sie sie über die Funktionen für die Zusammenarbeit von ClickUp zur Rückmeldung frei

Warum sollten Sie während der Bildschirmaufnahme zeichnen?

Warum während der Bildschirmaufnahme zeichnen, fragen Sie sich? Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine komplexe Idee ohne visuelle Hilfsmittel erklären – das ist, als würde man jemandem im Dunkeln Farben beschreiben.

Das Hinzufügen von Zeichnungen während der Aufnahme sieht nicht nur cool aus (obwohl das wahrscheinlich auch stimmt 😎), sondern erhöht auch die Klarheit und das Engagement.

Für eine verbesserte Zusammenarbeit am Arbeitsplatz kann das Live-Zeichnen auf Videos Verständnislücken bei asynchroner Kommunikation oder Präsentationen überbrücken. Ob beim Brainstorming von Workflows oder beim Kommentieren von Feedback zu einem gemeinsamen Projekt – das direkte Zeichnen auf dem Bildschirm sorgt für das gewisse Extra, das Ihren Zuschauern hilft zu verstehen: "Ah, jetzt verstehe ich!".

Außerdem erspart Ihnen eine Bildschirmaufzeichnungssoftware mit integrierten Zeichenwerkzeugen mühsame Nachbearbeitung. Das Ergebnis ist sofort sichtbar, beeindruckend und sorgt dafür, dass Ihre Botschaft hängen bleibt. Warum also nicht Ihre Ideen während der Aufnahme zum Leben erwecken?

Es gibt heute viele Tools für Bildschirmaufnahmen, aber das richtige für Ihre speziellen Anforderungen zu finden – sei es für Live-Sitzungen oder asynchrone Kommunikation – kann einen großen Unterschied machen.

Mit dem richtigen Tool können Sie Anmerkungen und Skizzen aufzeichnen und hinzufügen, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Sehen wir uns die besten Optionen an, darunter ein Tool wie ClickUp, um Ihnen bei der Auswahl des für Sie passenden Tools zu helfen.

1. ClickUp Clips

Betten Sie ClickUp-Clips direkt in Ihren Workspace ein, um lästiges Wechseln zwischen Apps oder das Verwalten von Uploads zu vermeiden

Beginnen wir mit dem besten Tool, das es gibt – ClickUp Clips.

Es lässt sich direkt in ClickUp integrieren, sodass Sie Videos aufzeichnen und freigeben können, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Ganz gleich, ob Sie Ihr Team auf den neuesten Stand bringen oder ein kurzes Tutorial erstellen möchten – mit dieser App können Sie Ihren Computerbildschirm ganz einfach aufzeichnen und innerhalb von Sekunden zur Überprüfung versenden.

Einfach aufnehmen, Bildschirm freigeben und schneller versenden als eine Antwort tippen. Ihre Zuschauer und Mitwirkenden können sogar bestimmte Momente kommentieren, was zu konstruktiven Diskussionen führt – ein netter Bonus!

Hier sind die Gründe, warum dies der perfekte integrierte kostenlose Bildschirmrekorder ist:

Beseitigen Sie Missverständnisse und bringen Sie Unterhaltungen mit asynchroner Kommunikation voran

Nehmen Sie Bildschirme mit oder ohne Voice-Over auf

Fügen Sie Kommentaren zu bestimmten Momenten in einem Clip hinzu, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu lenken

Geben Sie Ihren Kollegen bei Bedarf Zugriff auf Clips

Betten Sie Ihre Clips direkt in ClickUp ein. Generieren Sie einen öffentlichen Link, um sie extern freizugeben oder Benutzern das Herunterladen zu ermöglichen

Transkribieren Sie Ihre Videos automatisch mit ClickUp Brain – einem innovativen KI-Tool, das Bildschirmaufnahmen ergänzt –, um Highlights schnell zu überfliegen und wichtige Inhalte anhand von Zeitstempeln zu finden

Kopieren Sie Ausschnitte aus Clips, um sie wiederzuverwenden

Sie können zwar nicht direkt in Clips zeichnen, aber Sie können Feedback hinzufügen und Ihre Leser durch Kommentare auf bestimmte Teile Ihrer Bildschirmaufnahme hinweisen.

2. Loom

via Loom

Wenn Sie schon einmal ein Video-Update versenden mussten, aber kein Meeting planen wollten, ist Loom genau das Richtige für Sie.

Sie können Ihren Bildschirm (und auf Wunsch auch Ihre Kamera) aufzeichnen, um Ideen zu erklären oder Feedback zu geben. Dank einfacher Freigabelinks und Analysen zur Nachverfolgung der Zuschauerinteraktion eignet sich die Software hervorragend für den persönlichen Gebrauch und für Teams.

💡So zeichnen Sie auf Loom: Um auf Loom zu zeichnen, verwenden Sie während Ihrer Bildschirmaufnahme die integrierten Anmerkungs-Tools und wählen Sie aus Optionen wie Text, Formen und einem Laserpointer, um wichtige Punkte hervorzuheben.

3. Zoom

über Zoom

Sie kennen Zoom wahrscheinlich für Meetings, aber wussten Sie, dass Sie damit auch Bildschirm-Sitzungen aufzeichnen können? Es eignet sich perfekt für die Aufzeichnung von kurzen Tutorials, Schulungsmaterialien oder Brainstorming-Sitzungen. Sobald Sie die Aufzeichnung starten, erhalten Sie für Ihr Video einfache Freigabelinks und sogar Transkriptionsoptionen.

Sie können Ihren Bildschirm während Meetings mit Anmerkungen versehen und das Video lokal speichern. So müssen Sie später keine Skizzen hinzufügen, was Ihnen Zeit und Bandbreite spart.

💡So zeichnen Sie in Zoom: Aktivieren Sie in Zoom während eines Meetings oder einer Bildschirmfreigabe das Feature "Anmerkungen", um in Echtzeit zu zeichnen, Text hinzuzufügen oder Bereiche Ihres Bildschirms hervorzuheben.

4. Bandicam

via Bandicam

Bandicam ist die erste Wahl für alle, die hochwertige Aufnahmen wünschen. Die Unterstützung für 4K-Aufnahmen und benutzerdefinierte Aufnahmebereiche ist perfekt für Gamer oder alle, die detaillierte Video-Tutorials erstellen möchten.

Und wenn Sie während der Aufnahme Anmerkungen machen müssen, ist das mit den integrierten Zeichen-Tools ein Kinderspiel.

💡So zeichnen Sie mit Bandicam: Während Sie Bandicam verwenden, können Sie das Zeichenwerkzeug über die Funktion "Rechteck" oder "Stift" in den Einstellungen aktivieren, um während der Bildschirmaufnahme Anmerkungen und Markierungen hinzuzufügen

5. Snagit

via Snagit

Snagit ist die beste Wahl, wenn Sie etwas Unkompliziertes und Einfaches suchen. Snagit ist bekannt für seine Bildschirmaufnahmefunktionen und bietet einfache Tools zur Bildschirmaufnahme, mit denen Sie Videos aufnehmen und spontan Text oder Anmerkungen hinzufügen können.

Das ist ideal für schnelle, ausgefeilte Tutorials oder zum Erklären komplizierter Konzepte ohne den Schnickschnack einer komplexeren Software.

💡So zeichnen Sie in Snagit: Mit Snagit können Sie auf Ihrem Bildschirm zeichnen, indem Sie vor Beginn der Aufzeichnung die Registerkarte "Zeichnen" auswählen und so während der Bildschirmaufnahme Freihandkommentare und Formen hinzufügen

Lesen Sie auch: Wir haben die beste Tutorial-Video-Software getestet

Es hat buchstäblich ALLE Features in einer einzigen App. Nehmen Sie Clips auf, verfolgen Sie Zeiten, verfolgen Sie Serviceprojekte oder Produktentwicklungen. Ich habe es zufällig entdeckt und bin so froh, dass ich es getan habe ... Ich habe Trello, Monday.com, Bitrix und alle anderen Apps, die es zu diesem Zweck auf diesem Planeten gibt, in 10 verschiedenen Organisationen ausprobiert. NICHTS kommt auch nur annähernd daran heran.

Es hat buchstäblich ALLE Features in einer einzigen App. Nehmen Sie Clips auf, verfolgen Sie die Zeit, verfolgen Sie Serviceprojekte oder die Produktentwicklung. Ich habe es zufällig gefunden und bin so froh, dass ich es getan habe ... Ich habe Trello, Monday, Bitrix und alle anderen Apps für diesen Zweck in 10 verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt verwendet. NICHTS kommt daran heran.

Zeichnen während der Bildschirmaufnahme: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Jedes Tool hat seine eigene Benutzeroberfläche und Methode zum Zeichnen während der Bildschirmaufnahme, aber im Allgemeinen folgen alle dem gleichen Prozess.

In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickUp Clips während der Aufnahme auf Ihrem Bildschirm zeichnen können – ganz ohne zusätzliche Software!

1. Installieren Sie die erforderliche Software

Bevor Sie während Ihrer Bildschirmaufnahme mit dem Zeichnen beginnen, benötigen Sie zwei wichtige Tools: etwas, um Ihren Bildschirm aufzunehmen, und etwas, um damit zu zeichnen.

Während die meisten Softwareoptionen das Herunterladen und lokale Installieren der App erfordern, funktioniert ClickUp Clips direkt aus der ClickUp-App heraus!

Mit Clips Hub bleiben Sie organisiert – finden und verwalten Sie alle Ihre ClickUp-Aufzeichnungen schnell an einem zentralen Speicherort, wo Sie sie suchen, sortieren und visualisieren können, um maximale Produktivität zu erzielen

Melden Sie sich einfach bei Ihrem ClickUp-Konto an, um mit der Aufnahme zu beginnen.

💡 Profi-Tipp: Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit ClickUp-Integrationen. Mit über 1.000 kostenlosen Verbindungen zu Tools wie Gmail, HubSpot, Salesforce und mehr können Sie Aufgaben automatisieren und alles reibungslos im Flow halten – und das mit nur wenigen Klicks.

2. Bildschirmaufzeichnung einrichten

Mit den richtigen Einstellungen für die Aufnahme können Sie Ihr Video verbessern. So bereiten Sie sich auf den Erfolg vor:

ClickUp-Clips öffnen: Suchen Sie nach dem Kamerasymbol oder der Schaltfläche "Clip aufnehmen" (normalerweise in der oberen rechten Ecke). Klicken Sie darauf, um loszulegen

Probieren Sie verschiedene Optionen zum Freigeben und Aufzeichnen Ihrer ClickUp-Clips aus

Wählen Sie aus, was Sie aufzeichnen möchten: Entscheiden Sie, ob Sie den gesamten Bildschirm im Vollbildmodus, nur ein Fenster oder nur eine bestimmte Registerkarte des Browsers aufzeichnen möchten

Testen Sie Ihr Mikrofon: Wenn Sie während des Zeichnens sprechen möchten, stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon funktioniert! Mit ClickUp Clips können Sie gleichzeitig Ihre Stimme und den Bildschirm aufzeichnen – ideal für ansprechende Tutorials oder Präsentationen

🧠 Wissenswertes: ScreenCam, eines der ersten kommerziell erhältlichen Screencasting-Produkte in den 1990er Jahren, wurde für das Streaming und die Übertragung von Bildschirmdemos und Tutorials populär.

Lesen Sie auch: Wie Sie wie ein Profi Notizen aus einem Video machen

3. Starten Sie Ihr Zeichen-Tool

Während Sie während einer Bildschirmaufnahme mit ClickUp Clips zeichnen, haben Sie zwei zuverlässige Optionen:

Mit ClickUp Whiteboards und ClickUp Mindmaps können Sie Skizzen direkt in Ihrem Workspace erstellen und Ihre Zeichnungen in Aufgaben und Projekte integrieren.

Wenn Sie andere Tools wie Microsoft Paint oder Google Jamboard bevorzugen, sind diese ebenfalls hervorragende Optionen für das Zeichnen auf externen Geräten!

📮ClickUp Insight: Kontextwechsel beeinträchtigen still und leise die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Jonglieren zwischen Plattformen, die Verwaltung von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen eliminieren könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows, Clips und Chats auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben aus Dokumenten, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext verbunden, durchsuchbar und verwaltbar halten!

Verwandeln Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mindmaps in Aktionselemente

Wenn Sie die Zeichentools von ClickUp verwenden, können Sie wie folgt loslegen:

Öffnen Sie ein Whiteboard oder eine Mindmap in Ihrem ClickUp-Workspace

Richten Sie Ihren Zeichenbereich mit Ihrer bevorzugten Größe und Ihrem bevorzugten Layout ein

Wählen Sie Ihre Zeichenwerkzeuge und Farben, um kreativ zu werden

Erleben Sie schnellere Ladezeiten, flüssigere Interaktionen und Zusammenarbeit in Echtzeit ohne Verzögerungen auf ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieten schnelle Ladezeiten und reibungslose Zusammenarbeit in Echtzeit, was sich perfekt für die Integration von Zeichnungen während der Aufnahme eignet. Außerdem können sie in Ihre Aufgaben und Projekte integriert werden, sodass Sie Skizzen schnell in umsetzbare Pläne verwandeln können!

💡Schneller Tipp Verwenden Sie Mindmap-Tastaturverknüpfungen, um während der Aufnahme schneller voranzukommen: Strg + D (Cmd + D) zum Duplizieren von Bereichen

Geben Sie ein, um einen neuen Bereich unter dem aktuellen hinzuzufügen

Registerkarte zum schnellen Erstellen eines Unterbereichs

Lesen Sie auch: Die besten Chrome-Erweiterungen für Bildschirmaufnahmen

4. Bildschirmaufnahme starten

Es ist Zeit, mit der Aufnahme Ihres Videos und Ihrer Skizze zu beginnen. Das müssen Sie tun:

1. Aktivieren Sie die ClickApp

Bevor Sie Ihren ersten Clip aufzeichnen, stellen Sie sicher, dass die ClickApp "Clip: Bildschirmaufnahme" für Ihren Workspace aktiviert ist.

Zu erledigen:

Klicken Sie oben links auf Ihren Workspace-Avatar.

Navigieren Sie zu Apps und wählen Sie ClickApps aus.

Suchen Sie nach Clip: Bildschirmaufnahme und aktivieren Sie diese Funktion.

2. Bildschirmclip aufnehmen

Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie Clips direkt über die Symbolleiste, einen Aufgabenkommmentar oder den Clips-Hub aufzeichnen. So nehmen Sie auf:

Öffnen Sie das Schnellaktionsmenü über die Taskleiste, einen Aufgabenkommentar oder den Clips-Hub

Klicken Sie in einem Aufgaben-Kommentar auf das Videosymbol, um die Aufnahme eines Clips oder Sprachclips in einem Aufgaben-Kommentar zu starten

Klicken Sie oben rechts auf Neuer Clip, um Ihre Bildschirmaufnahme im Clips Hub zu starten.

5. Mit dem Zeichnen beginnen

Nach der Einrichtung können Sie Ihre Ideen mit ClickUp Whiteboards oder Mindmaps zum Leben erwecken. Nehmen wir zum Beispiel ein Whiteboard:

Verwenden Sie verschiedene Formen, Farben, Textfelder, Pfeile und Bilder, um auf ClickUp-Whiteboards zu zeichnen

Probieren Sie während des Zeichnens die folgenden Funktionen aus, um Ihre Videos und Ihre Kunstwerke zu verbessern!

Linienstärke: Wählen Sie aus verschiedenen Stärken, um Ihre Linien je nach Bedarf hervorzuheben oder zu integrieren

Auswahl der Farben: Wählen Sie Ihre Lieblingsfarben, um die Dinge übersichtlich zu halten oder kreativ zu werden

Linienstil: Passen Sie den Stil an die Stimmung Ihres Bildes an.

Textmarker: Verwenden Sie den Textmarker-Tool, um Schlüsselstellen auf Ihrem Whiteboard hervorzuheben.

Radiergummi-Tool: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Radiergummi" und ziehen Sie sie über die Leinwand, um versehentlich hinzugefügte Linien oder Formen zu löschen

Laserpointer: Verwenden Sie das Laser-Tool, um Ihr Publikum zu führen. Klicken und ziehen Sie, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche zu lenken

Formen und Flussdiagramme: Erstellen Sie elegante visuelle Diagramme – wählen Sie Formen aus, passen Sie sie an, duplizieren Sie sie zur schnellen Erweiterung und verbinden Sie Ideen mit Pfeilen

Textfelder und Haftnotizen: Fügen Sie bearbeitbaren Text für Anmerkungen, Beschreibungen oder Notizen hinzu. Fügen Sie Text direkt in das Whiteboard ein, um automatisch ein Textfeld zu erstellen, oder verwenden Sie Haftnotizen, um Ideen hervorzuheben und To-Do-Listen zu erstellen

Mit den vielseitigen Zeichen-Tools von ClickUp werden Ihre Bildschirmaufnahmen im Handumdrehen von einfach zu faszinierend!

6. Bearbeiten Sie Ihre Aufzeichnung

Sobald Sie auf die Aufnahmetaste geklickt und die Bildschirmaufnahme beendet haben, bietet ClickUp praktische Bearbeitungsoptionen, mit denen Sie Ihr Video optimieren können. Wenn Sie zusätzliche Präzision wünschen, können Sie jederzeit Snipping-Tools für detailliertere Bearbeitungen verwenden.

Fügen Sie Videos Kommentare mit Zeitstempeln hinzu, um klar zu kommunizieren

Wenn Sie wichtige Momente hervorheben oder zusätzliche Details hinzufügen möchten, sind die Video-Prüfungstools von ClickUp genau das Richtige für Sie. Sie können:

Notizen hinzufügen: Hinterlassen Sie Kommentare an bestimmten Zeitmarken

Aufmerksamkeit erregen: Markieren Sie Schlüsselmomente, die besonders hervorgehoben werden sollen

Details hervorheben: Markieren Sie wichtige Informationen, damit sie nicht übersehen werden

ClickUp unterstützt die Formate MP4, WEBM und Ogg für die Prüfung von Videos und gewährleistet so die Kompatibilität mit gängigen Browsern wie Edge, Chrome, Firefox, Safari und Opera. Mit diesen Features werden Ihre Bildschirmaufnahmen viel interaktiver und ansprechender!

Lesen Sie auch: Projektmanagement für die Videoproduktion

Tipps für effektives Zeichnen während der Aufnahme

Das Hinzufügen von Zeichnungen während der Bildschirmaufnahme oder das Kommentieren Ihrer Clips kann Ihre Inhalte auf die nächste Stufe heben – egal, ob Sie YouTube-Videos oder Tutorial-Videos erstellen. Dabei ist es jedoch wichtig, dass Sie dies auf eine Weise tun, die den Inhalt bereichert und nicht ablenkt.

Hier sind einige Tipps, um Ihre Aufnahmen effektiver und ansprechender zu gestalten:

Planen Sie im Voraus: Skizzieren Sie Ihre Ideen, bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen. Eine klare Struktur sorgt für Skizzieren Sie Ihre Ideen, bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen. Eine klare Struktur sorgt für hervorragende Präsentationsfähigkeiten , hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, und vermeidet unnötige Pausen während der Aufnahme. ClickUp Brain , ein KI-Assistent, hilft Ihnen beim Brainstorming von Inhalten und Präsentationsideen, damit Sie nicht in kreativen Blöcken stecken bleiben ✅

Generieren Sie Ideen, brainstormen Sie Präsentations-Flows und holen Sie mit ClickUp Brain das Beste aus Ihren Videoanrufen heraus

Probieren Sie bei der Verwendung herkömmlicher Zeichen-Tools Folgendes aus:

Optimieren Sie die Linienbreiten: Wählen Sie die richtige Linienstärke für mehr Klarheit – dünne Linien für Details, dickere für Hervorhebungen. So heben sich Ihre Zeichnungen ab, ohne überladen zu wirken ✅

Schlüsselbereiche hervorheben: Verwenden Sie das Textmarker-Tool, um die wichtigsten Abschnitte Ihrer Zeichnung hervorzuheben und so die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu lenken ✅

Halten Sie es einfach: Vermeiden Sie Unordnung auf der Leinwand. Konzentrieren Sie sich auf prägnante Bilder, die Ihre Erzählung unterstützen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Schlüsselpunkte lenken ✅

Arbeiten Sie mit Flussdiagrammen: Verwenden Sie Formen und Pfeile, um Verbindungen, Prozesse oder Beziehungen zu veranschaulichen. Flussdiagramme können komplexe Ideen in leicht verständliche Grafiken zerlegen ✅

Pausieren Sie bei Bedarf: Drücken Sie die Pause-Taste, wenn Sie Ihre Zeichnungen anpassen oder Details hinzufügen möchten. Es empfiehlt sich, während der Präsentation oder nach deren Beendigung um Kommentare zu bitten. Probieren Sie Drücken Sie die Pause-Taste, wenn Sie Ihre Zeichnungen anpassen oder Details hinzufügen möchten. Es empfiehlt sich, während der Präsentation oder nach deren Beendigung um Kommentare zu bitten. Probieren Sie ClickUp Chat aus, um direktes Feedback zu Aufgaben oder zum Clip zu erhalten. ✅

Zentralisieren Sie Ihre Unterhaltungen, Aufgaben und mehr im ClickUp-Chat

Vor dem Freigeben überprüfen: Spielen Sie Ihre Aufnahme vor dem Freigeben ab. Stellen Sie sicher, dass alles flüssig läuft, Ihre Zeichnungen klar sind und die Schlüsselbotschaften richtig vermittelt werden ✅

Mit diesen Tipps erstellen Sie informative, visuell ansprechende und leicht verständliche Bildschirmaufnahmen!

Verbessern Sie Ihre Zeichnungen und Bildschirmaufnahmen mit ClickUp

Das Zeichnen im Bildschirmaufzeichnungsmodus ist wie das Hinzufügen einer Prise Würze zu Ihren Erklärungen. Sie können Ihre Zuschauer fesseln, indem Sie Schlüsselpunkte hervorheben oder komplexe Ideen skizzieren.

Aber keine Sorge, Sie müssen kein Picasso sein – das Ziel ist Klarheit, nicht ein Meisterwerk.

Im Vergleich zu den meisten anderen Tools können Sie mit ClickUp Ihre Bildschirmaufnahmen organisieren, Kommentare mit Zeitstempeln zu Bildschirmaufnahmen hinzufügen, Ihre Vorlagen für Zeichnungen speichern und ganz einfach mit Ihrem Team zusammenarbeiten – alles an einem Ort!

Von der Planung von Skripten bis zum Sammeln von Feedback bietet Ihnen ClickUp alle Tools in einem übersichtlichen Paket.

Sind Sie bereit, Ihre Bildschirmaufnahmen von "na ja" zu "wow" zu verbessern?

Melden Sie sich bei ClickUp an und gestalten Sie Ihre Aufnahmen so dynamisch wie Ihre Ideen!