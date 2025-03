Wie man zeichnet, während man eine Bildschirmaufnahme macht

Präsentieren Sie den wichtigen Bericht über ein Projekt oder versuchen Sie, Ihre Online-Vorlesungen zu verbessern? Wenn Sie die Kunst des Zeichnens während der Bildschirmaufnahme beherrschen, kann dies Ihre Präsentationsfähigkeiten erheblich verbessern. Es überrascht nicht, dass die meisten Einzelpersonen oder Organisationen auf Tools zur Bildschirmaufnahme zurückgreifen, um komplexe Workflows zu erklären, Videos mit Anleitungen zu erstellen und kritische Momente zu dokumentieren. Da der Markt für diese Tools stetig wächst (

6,5 % CAGR wachsen, werden sie für die Kommunikation in der Bildung und am Arbeitsplatz immer wichtiger. Dieser Anstieg unterstreicht auch die zunehmende Rolle der asynchronen Videokommunikation, um Lernen und Zusammenarbeit dynamischer zu gestalten. Sind Sie bereit, Ihren Bildschirm in eine Leinwand zu verwandeln? Erfahren Sie hier, wie es geht!

Wählen Sie aus Tools wie ohne die App zu wechseln. Ob Sie ein Update für Ihr Team geben oder ein kurzes Tutorial erstellen, es ist eine einfache Möglichkeit, Ihren Computerbildschirm in Sekundenschnelle aufzunehmen und zur Überprüfung zu versenden. Drücken Sie einfach auf Aufnahme, geben Sie Ihren Bildschirm frei und versenden Sie ihn schneller, als Sie eine Antwort tippen können. Ihre Zuschauer und Mitwirkenden können sogar bestimmte Momente kommentieren, was zu konstruktiven Diskussionen führt – ein netter Bonus! Hier sind die Gründe, warum es der perfekte integrierte kostenlose Bildschirmrekorder ist:

Beseitigen Sie Missverständnisse und bringen Sie Unterhaltungen mit asynchroner Kommunikation voran. Nehmen Sie Bildschirme mit oder ohne Voice-Over auf. Fügen Sie Kommentare zu bestimmten Momenten in einem Clip hinzu, um die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer zu lenken. Ermöglichen Sie Ihren Kollegen bei Bedarf den Zugriff auf Clips. Betten Sie Ihre Clips direkt in ClickUp ein. Erstellen Sie einen öffentlichen Link, um sie extern freizugeben oder Benutzern das Herunterladen zu ermöglichen. Transkribieren Sie Ihre Videos automatisch mit, um Skizzen direkt in Ihrem Workspace zu erstellen und Ihre Zeichnungen in Aufgaben und Projekte zu integrieren. Wenn Sie andere Tools wie Microsoft Paint oder Google Jamboard bevorzugen, sind diese auch großartige Optionen für externes Zeichnen! 📮ClickUp Insight: Der ständige Wechsel des Kontexts beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass vereint Ihre Workflows, Clips und Chats auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Dokumente, Whiteboards und mehr hinweg – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

Verwandeln Sie Ihre Ideen mit ClickUp Mindmaps in Elemente zum Handeln. Wenn Sie die Zeichenwerkzeuge von ClickUp verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie ein Whiteboard oder eine Mindmap in Ihrem ClickUp-Workspace Richten Sie Ihren Zeichenbereich mit der von Ihnen bevorzugten Größe und dem Layout ein Wählen Sie Ihre Zeichenwerkzeuge und Farben aus, um kreativ zu werden

Erleben Sie schnellere Ladezeiten, reibungslosere Interaktionen und Zusammenarbeit in Echtzeit ohne Verzögerung mit ClickUp Whiteboards. ClickUp Whiteboards bieten schnelle Ladezeiten und reibungslose Zusammenarbeit in Echtzeit, was sich perfekt für die Integration von Zeichnungen während der Aufzeichnung eignet. Außerdem können sie in Ihre Aufgaben und Projekte integriert werden, sodass Sie Skizzen schnell in umsetzbare Pläne verwandeln können! 💡Schneller Hack Verwenden Sie Verknüpfungen für Mindmaps auf der Tastatur, um die Aufzeichnung zu beschleunigen:

Strg + D (Cmd + D), um Bereiche zu duplizieren *Eingabetaste, um einen neuen Bereich unter dem aktuellen hinzuzufügen *Registerkarte, um schnell einen Unterbereich zu erstellen Lesen Sie auch: Es ist an der Zeit, mit der Aufnahme Ihres Videos und Ihrer Skizze zu beginnen. Zu erledigen ist Folgendes: #### 1. ClickApp aktivieren. Vor der Aufnahme Ihres ersten Clips stellen Sie sicher, dass die ClickApp "Clip: Bildschirmaufnahme" für Ihren Workspace aktiviert ist. Zu erledigen: Klicken Sie auf Ihren Avatar im Workspace in der oberen linken Ecke. Navigieren Sie zu Apps und wählen Sie dann ClickApps aus. Suchen Sie nach *Clip: Bildschirmaufzeichnung und aktivieren Sie ihn. #### 2. Bildschirmclip aufzeichnen Nach der Aktivierung können Sie Clips direkt über die Symbolleiste, einen Aufgabenkommentar oder den Clips Hub aufzeichnen. So nehmen Sie auf: Öffnen Sie das Schnellaktionsmenü über die Symbolleiste, einen Aufgabenkommentar oder den Clips Hub Klicken Sie in einem Kommentar zu einer Aufgabe auf das Symbol für Videos, um die Aufnahme eines Clips oder Sprachclips in einem Kommentar zu einer Aufgabe zu starten Klicken Sie oben rechts auf *Neuer Clip, um mit der Bildschirmaufnahme im Clips Hub zu beginnen. Verwenden Sie verschiedene Formen, Farben, Textfelder, Pfeile und Bilder, um auf ClickUp Whiteboards zu zeichnen. Experimentieren Sie beim Zeichnen mit den folgenden Optionen, um Ihre Videos – und Ihre Kunst – zu verbessern! wird im Handumdrehen von einfach zu fesselnd! undefined

Fügen Sie Kommentare mit Zeitstempel zu Videos hinzu, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten. Wenn Sie Schlüsselmomente hervorheben oder zusätzliche Details hinzufügen möchten, ClickUps Video Proofing tools haben Sie abgedeckt. Sie können: *Notizen hinzufügen: Kommentare zu bestimmten Zeitstempeln hinterlassen *Aufmerksamkeit lenken: Schlüsselmomente hervorheben, auf die man sich konzentrieren muss

Auf Details hinweisen: Weisen Sie auf wichtige Informationen hin, um sicherzustellen, dass sie wahrgenommen werden. ClickUp unterstützt die Formate MP4, WEBM und Ogg für die Prüfung von Videos und gewährleistet so die Kompatibilität mit gängigen Browsern wie Edge, Chrome, Firefox, Safari und Opera. Mit diesen Features werden Ihre Bildschirmaufnahmen viel interaktiver und ansprechender! Lesen Sie auch: undefined ## Tipps für effektives Zeichnen während der Aufnahme Das Hinzufügen von Zeichnungen während der Bildschirmaufnahme oder das Kommentieren Ihrer Clips kann Ihre Inhalte auf die nächste Stufe heben – egal, ob Sie YouTube-Videos oder Tutorial-Videos erstellen. Zu erledigen ist dies jedoch auf eine Weise, die den Inhalt verbessert und nicht ablenkt.

Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Aufnahmen effektiver und ansprechender gestalten können: *Planen Sie im Voraus: Skizzieren Sie Ihre Ideen, bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen. Eine klare Struktur sorgt für hervorragende Präsentationsfähigkeiten und ermöglicht es Ihnen, organisiert zu bleiben und unnötige Pausen während der Aufnahme zu vermeiden. Ein KI-Assistent, hilft Ihnen beim Brainstorming von Inhalten und Präsentationsideen, damit Sie nicht in einer kreativen Blockade stecken bleiben ✅

Mit ClickUp Brain können Sie Ideen generieren, Präsentationsflows entwickeln und das Beste aus Ihren Videoanrufen machen. Wenn Sie herkömmliche Zeichenwerkzeuge verwenden, versuchen Sie Folgendes: *Optimieren Sie die Linienstärken: Wählen Sie die richtige Linienstärke für mehr Klarheit – dünne Linien für Details, dickere für Hervorhebungen. So heben sich Ihre Zeichnungen ab, ohne zu unruhig zu wirken ✅

Heben Sie Schlüsselbereiche hervor: Verwenden Sie das Textmarker-Tool, um die wichtigsten Abschnitte Ihrer Zeichnung hervorzuheben und den Fokus Ihres Publikums zu lenken. ✅ *Halten Sie es einfach: Vermeiden Sie es, die Leinwand zu überladen. Konzentrieren Sie sich auf prägnante visuelle Darstellungen, die Ihre Erzählung unterstützen, und lenken Sie die Aufmerksamkeit des Publikums auf die wichtigsten Punkte. ✅

Verwenden Sie das Textmarker-Tool, um die wichtigsten Abschnitte Ihrer Zeichnung hervorzuheben und den Fokus Ihres Publikums zu lenken. ✅ *Halten Sie es einfach: Vermeiden Sie es, die Leinwand zu überladen. Konzentrieren Sie sich auf prägnante visuelle Darstellungen, die Ihre Erzählung unterstützen, und lenken Sie die Aufmerksamkeit des Publikums auf die wichtigsten Punkte. ✅ Arbeiten Sie mit Flussdiagrammen: Verwenden Sie Formen und Pfeile, um Verbindungen, Prozesse oder Beziehungen zu veranschaulichen. Flussdiagramme können komplexe Ideen in leicht verdauliche visuelle Darstellungen aufschlüsseln ✅ *Machen Sie bei Bedarf eine Pause: Schalten Sie auf Pause, wenn Sie Ihre Zeichnungen anpassen oder Details hinzufügen müssen. Es ist eine gute Idee, während der Präsentation oder nach Abschluss der Präsentation um Kommentare zu bitten. Versuchen Sie um direktes Feedback zu Aufgaben oder zum Clip zu erhalten. ✅

Zentralisieren Sie Ihre Unterhaltungen, Aufgaben und mehr in ClickUp Chat *Vor dem Freigeben überprüfen: Spielen Sie Ihre Aufnahme ab, bevor Sie sie freigeben. Stellen Sie sicher, dass alles reibungslos fließt, Ihre Zeichnungen klar sind und die Schlüsselbotschaften richtig vermittelt werden ✅ Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie Bildschirmaufnahmen erstellen, die informativ, visuell ansprechend und leicht zu verfolgen sind! ## Verbessern Sie Ihre Zeichnung und Bildschirmaufnahme mit ClickUp

Das Zeichnen im Bildschirmaufzeichnungsmodus ist wie das Hinzufügen einer Prise Würze zu Ihren Erklärungen. Sie können Ihre Zuschauer fesseln, indem Sie Schlüsselpunkte hervorheben oder komplexe Ideen skizzieren. Aber machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie Picasso sein müssen – das Ziel ist Klarheit, kein Meisterwerk. Im Vergleich zu den meisten anderen Tools können Sie mit ClickUp Ihre Bildschirmaufzeichnungen organisieren, Kommentare zu Bildschirmaufzeichnungen mit Zeitstempeln hinzufügen, Ihre Vorlagen für Zeichnungen speichern und ganz einfach mit Ihrem Team zusammenarbeiten – alles an einem Ort!

Von der Planung von Skripten bis hin zur Sammlung von Feedback bietet ClickUp alle tools in einem praktischen Paket. Sind Sie bereit, Ihre Bildschirmaufnahmen von "meh" auf "wow" zu bringen?