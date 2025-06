Wie generiert man Bilder mit ChatGPT?

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie ein benutzerdefiniertes Bild erstellen mussten, aber weder die Zeit noch die Fähigkeiten hatten, um ein Meisterwerk zu schaffen? Vielleicht haben Sie lange nach dem richtigen Foto für einen Blogbeitrag gesucht oder brauchten ein auffälliges Design für ein Projekt.

Zum Glück kommt ChatGPT jetzt zur Hilfe! Über die Erstellung von Texten hinaus ist es auch ein solides KI-Tool für Designer.

Das Erstellen von Bildern mit ChatGPT ist kinderleicht – Sie benötigen lediglich einen Text als Eingabe. Beschreiben Sie einfach, was Sie möchten, egal ob es sich um ein realistisches Bild oder eine kleine Fantasievorstellung handelt.

Lust auf eine Katze mit Zylinder? Oder eine futuristische Stadt bei Sonnenuntergang? Die Möglichkeiten sind endlos. Aber wie fängt man an? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um mit ChatGPT Bilder zu generieren – von KI-Kunst-Prompts bis hin zu fortgeschrittenen kreativen Techniken, mit denen Sie professionelle Visualisierungen erstellen können.

Verwenden Sie ClickUp , um KI-generierte Bilder zusammen mit Aufgaben und Projekten zu organisieren, zu verwalten und nachzuverfolgen, um eine bessere Integration in das Projektmanagement zu erreichen

Melden Sie sich zunächst an und rufen Sie die Box "Message ChatGPT" auf

So können Sie mit ChatGPT Bilder generieren:

Einführung in die Bildgenerierungsfunktionen von ChatGPT

ChatGPT bedient jede Woche 250 Millionen Benutzer. Aber wir wetten, dass die meisten von ihnen das Potenzial der Plattform nicht voll ausschöpfen.

Können Sie mehr als nur E-Mails oder Blogbeiträge erstellen? Oder Antworten auf Ihre drängenden Fragen finden? Mit der Erstellung von Bildern ist das ganz einfach möglich.

Das Feature zur Bilderzeugung der Plattform nutzt KI, um Ihre Worte in visuelle Kunst zu verwandeln. Dank DALL-E 3 kann ChatGPT alles von realistischen Bildern bis hin zu abstrakter Kunst erstellen.

Dieser leistungsstarke KI-Bildgenerator ist für Benutzer mit einem kostenlosen, Plus- oder Team-Abonnement von ChatGPT ohne zusätzliche Kosten enthalten. Das Mini-Modell GPT-4o, das das ältere GPT-3. 5 ersetzt hat, bietet eine hohe Ausgabequalität bei gleichzeitig geringerer Ressourcenauslastung.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2018 wurde ein KI-generiertes Gemälde mit dem Titel Edmond de Belamy, geschaffen vom Pariser Kunstkollektiv Obvious, als erstes KI-Kunstwerk überhaupt verkauft. Es wurde bei einer Auktion von Christie's für unglaubliche 432.500 US-Dollar ersteigert und markierte einen bedeutenden Moment in der allgemeinen Anerkennung von KI als ernstzunehmendes Tool für die Schaffung von Kunst.

Es ist ganz einfach: Mit ChatGPT ist das Erstellen einzigartiger, hochwertiger Bilder einfach und für jedermann zugänglich. Egal, ob Sie Inhalte erstellen, ein Unternehmen besitzen oder einfach nur Spaß haben möchten – mit nur einer Textvorlage können Sie realistische oder künstlerische Bilder generieren.

Außerdem ist es schnell, anpassbar und jederzeit verfügbar, sodass Sie Zeit sparen und gleichzeitig Ihre Kreativität steigern können – möglicherweise eine bessere Option als viele andere ChatGPT-Alternativen!

Das macht ChatGPT besonders nützlich für die Erstellung von Bildern:

Um ein guter Digitalkünstler zu sein, müssen Sie keine speziellen Befehlssyntaxen oder Menüstrukturen lernen. Mit ChatGPT können Sie Ihre Anforderungen in einfacher Sprache erklären.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind Lehrer und möchten eine visuelle Hilfe für die Photosynthese erstellen. In diesem Fall können Sie einfach den Prozess beschreiben, den Sie veranschaulichen möchten, und ChatGPT hilft Ihnen dabei, passende Visualisierungen zu erstellen.

Diese einfache Bedienung ermöglicht schnellere und effizientere Ergebnisse, ohne dass Sie sich komplexe Anweisungen merken müssen.

Das Anpassen Ihrer Bilder mit ChatGPT ist ein Kinderspiel. Nachdem Sie Ihre Eingabe gemacht haben, können Sie Elemente wie Stil, Farbe und Seitenverhältnis an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ob Sie nun eine realistische Szene oder etwas Abstrakteres suchen, dank der Flexibilität bei der Anpassung von Details entspricht das Endergebnis garantiert Ihrer Vorstellung.

Außerdem können Sie mit verschiedenen Versionen experimentieren, um den perfekten Look zu finden, sodass Sie die vollständige Kontrolle über den Prozess der Bilderstellung haben.

Visuell orientierte Abteilungen wie Marketing-Teams nutzen häufig KI-Kunst, um präzise erste Konzepte für ihre Kampagnen, Mockups und Posts zu erstellen. Der Einsatz eines Tools wie ChatGPT, das bereits in ihren Arbeitsplänen vorgesehen ist, erleichtert ihnen die Arbeit.

Mit ChatGPT ist die Erstellung großartiger KI-generierter Kunst schnell und effizient. Was früher mit herkömmlichen Design-Tools oder der Arbeit mit einem Profi Stunden gedauert hat, ist jetzt in Sekundenschnelle erledigt.

Sie geben einfach einen Text als Eingabe, und die KI erstellt sofort Ihr Bild. So einfach ist das! Die schnelle Bearbeitung sorgt dafür, dass Sie im Zeitplan bleiben und Termine einhalten können, ohne sich mit langwierigen Prozessen oder Wartezeiten auf Designer herumschlagen zu müssen.

Das Erstellen von Bildern mit ChatGPT ist äußerst kostengünstig. Anstatt in teure Design-Software zu investieren oder einen Grafikdesigner zu beauftragen, können Sie hochwertige Bilder erstellen, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Mit diesem Tool können Unternehmen, Ersteller von Inhalten und Privatpersonen professionelle Visualisierungen ohne zusätzliche Kosten erstellen, insbesondere bei einem knappen Budget.

Mit einem kostenlosen Konto oder erschwinglichen kostenpflichtigen Optionen bietet die Bildgenerierung von ChatGPT einen hervorragenden Wert ohne Qualitätseinbußen.

Sie können loslegen, aber bevor Sie Bilder mit ChatGPT generieren, ist es hilfreich, die Schritte im Voraus zu kennen. Wenn Sie den Prozess verstehen, erzielen Sie mit Ihren Eingaben die besten Ergebnisse.

Wir führen Sie durch jeden Schritt, damit Sie bestens vorbereitet sind, um Ihr perfektes Bild zu erstellen.

Um ChatGPT nutzen zu können, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich mit Ihrem bestehenden Konto anmelden. Sie können Ihre E-Mail-Adresse verwenden oder sich über Google anmelden, um loszulegen.

Sehen Sie sich die Benutzeroberfläche an. In der Box "Message ChatGPT" geschieht das Wunder. Hier können Sie Eingabeaufforderungen für Ihre Text- oder Bildgenerierung hinzufügen.

Die an den Abschnitt angehängte Symbolleiste bietet viele Optionen zur Verbesserung Ihrer Arbeit. Es gibt eine Option zum Anhängen von Dateien zur Analyse, eine Tool-Box (mehr dazu gleich) und eine Mikrofonoption, mit der Sie Ihre Abfragen und Eingabeaufforderungen direkt in das Textfeld sprechen können.

Klicken Sie nun auf die Box "Tools" und wählen Sie die Option "Bild", um ChatGPT mitzuteilen, dass Sie eine visuelle Erstellung wünschen. Dieses Tool ist wie ein talentierter Künstler, der genau das malt, was Sie beschreiben!

Der Schlüssel zu großartigen Bildern liegt jedoch in der effektiven Eingabe von Prompts in ChatGPT. Je präziser Ihr Prompt ist, desto besser wird die Bildgenerierung. Bitten Sie das Tool nicht einfach, "ein Bild vom Sonnenuntergang zu malen". Schreiben Sie konkrete Beschreibungen, die visuelle Elemente (Farben und Formen), Stilvorlieben (realistisch, abstrakt) und Details zur Komposition (Vordergrund, Hintergrund) enthalten.

Geben Sie beispielsweise statt "Eine Katze" "Eine rote Katze sitzt bei Sonnenuntergang auf einem Fensterbrett, sanftes orangefarbenes Licht fällt auf ihr Fell, in Aquarelloptik. "

Sie werden sofort den Unterschied zwischen einem zufälligen Bild einer Katze, das von ChatGPT generiert wurde, und dem genauen Stil des Katzenbildes, das Sie suchen, erkennen!

Natürlich können Sie ChatGPT bitten, Teile zu korrigieren, die Ihnen nicht gefallen. Fordern Sie das Tool erneut auf, die Beleuchtung, die Katze oder alles andere zu korrigieren. Sie können dies so oft wiederholen, bis Sie genau das Ergebnis erhalten, das Sie benötigen.

💡Profi-Tipp: Teilen Sie Ihre Eingabe in kleinere, überschaubare Teile auf, anstatt eine lange Eingabe zu schreiben. Fordern Sie ChatGPT beispielsweise zunächst auf, die Szene zu generieren (z. B. "Ein mystischer Wald"), und fügen Sie dann in einer Folgeeingabe Details zur Stimmung, Beleuchtung und Farben hinzu. So haben Sie mehr Kontrolle über die Details und können die Ergebnisse feinabstimmen.