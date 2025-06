So fügen Sie Audio zu Google Slides hinzu, um Präsentationen ansprechender zu gestalten

Fügen Sie Audiodateien mit verschiedenen Schritten zu Google Slides hinzu Laden Sie die Audiodatei in Google Drive hoch und klicken Sie dann in der Menüleiste von Google Slides auf Einfügen, um die Audiodatei hochzuladen. Kopieren Sie den Link der Audiodatei von Musikplattformen wie Spotify oder SoundCloud und fügen Sie die Datei hinzu, indem Sie auf Einfügen und dann auf Link klicken. Klicken Sie auf Einfügen und wählen Sie dann Video, um YouTube-Videos in die Google Slides-Präsentation einzufügen. Nehmen Sie Ihre eigene Erzählung des Originalinhalts mit Online-Sprachaufzeichnungsprogrammen aufund fügen Sie diese in Google Slides ein, indem Sie auf Einfügen und dann Audio klicken