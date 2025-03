Wie schneidet man eine Bildschirmaufnahme zu, um die Qualität des Videos zu verbessern?

Sie haben gerade ein Tutorial aufgenommen und bemerken dann, dass unnötige Symbolleisten, überladene Hintergründe und unschöne Ränder wertvollen Platz auf dem Bildschirm einnehmen. Das ist frustrierend, oder? Diese Ablenkungen lenken von Ihren Inhalten ab und lassen selbst die besten Videos unprofessionell aussehen. Die gute Nachricht ist, dass sie leicht zu beheben sind.

Mit den richtigen Zuschneideverfahren können Sie Ihr Video aufpolieren und ihm ein professionelles Finish verleihen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Bildschirmaufnahme zuschneiden, um ein schärferes, ablenkungsfreies Ergebnis zu erzielen. 🎯

Spezielle tools wie OBS Studio und Camtasia vereinfachen das Zuschneiden von Videos mit visuellen Steuerelementen Benutzer von macOS können Aufnahmen mit iMovie zuschneiden oder sie mit QuickTime ergänzen, um sie zu trimmen iPhones ermöglichen ein intuitives Zuschneiden mit der Photos App mit vordefinierten Seitenverhältnissen Android-Benutzer können Videos über Google Fotos oder Apps von Drittanbietern wie CapCut zuschneiden

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Durch das Zuschneiden von Bildschirmaufnahmen werden Ablenkungen vermieden und die Aufmerksamkeit des Betrachters fokussiert. Saubere, zugeschnittene Videos erhöhen die Professionalität und die Qualität der Präsentation. VLC Media Player bietet kostenlose, schrittweise Zuschneideoptionen für Benutzer von Windows-PCs

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zuschneiden eines Videos unter macOS. 💫 ### Methode 1: iMovie verwenden iMovie ist ein großartiges Tool zur Bearbeitung von Videos, das auf macOS vorinstalliert ist. Es bietet solide Zuschneidefunktionen und ist damit ein idealer Editor für fokussierte Bildschirmaufnahmen. Sehen wir uns die Schritte an: Schritt 1: Neues Projekt erstellen

Starten Sie iMovie über Ihren Ordner "Programme" oder die "Spotlight-Suche". Klicken Sie auf "Neu erstellen" und wählen Sie "Film", um ein neues Projekt zu beginnen. Dadurch wird ein leerer Workspace für die Bearbeitung geöffnet. Schritt 2: Bildschirmaufzeichnung importieren Klicken Sie auf die Schaltfläche "Medien importieren". Navigieren Sie zu Ihrer Bildschirmaufzeichnungsdatei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf "Auswahl importieren". Ziehen Sie das importierte Video aus der Medienbibliothek in die Zeitleiste am unteren Bildschirmrand. Schritt 3: Auswahl des Clips für die Bearbeitung und Zugriff auf Zuschneide-Tools Klicken Sie auf das Video in der Zeitleiste, um die Tools für die Bearbeitung zu aktivieren. Um das Video wird ein Rahmen angezeigt. Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Schaltfläche "Zuschneiden auf Füllung", um einen anpassbaren Rahmen über Ihrem gesamten Video einzublenden. Schritt 4: Passen Sie den Zuschneiderahmen und die Vorschau an

Ziehen Sie die Ränder des Rahmens, um den gewünschten Bereich zu fokussieren, und behalten Sie dabei das Seitenverhältnis bei, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Sehen Sie sich die Vorschau des Zuschnitts in der Wiedergabe an, und klicken Sie auf "Anwenden", um den Vorgang abzuschließen, sobald Sie zufrieden sind. Schritt 5: Exportieren Sie das zugeschnittene Video

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Teilen" in der oberen rechten Ecke von iMovie. Wählen Sie "Datei" oder eine andere Exportoption wie YouTube, passen Sie die Auflösung und Qualität an und speichern und laden Sie die Datei dann an den von Ihnen gewählten Speicherort hoch. 💡Zu Ihrer Information: Wenn Ihr Video Standardabmessungen hat, verwenden Sie die Standard-Seitenverhältnisse für eine schnellere Bearbeitung. ### Methode 2: Verwenden von QuickTime zum Zuschneiden QuickTime ist ein einfacher Media Player mit grundlegenden Funktionen zur Bearbeitung wie dem Zuschneiden. Er verfügt zwar nicht über Tools zum Zuschneiden, eignet sich aber gut für die Arbeit mit anderen undefined für einen reibungslosen Workflow. Sehen wir uns an, wie Sie es verwenden können:

schritt 1: Laden Sie die Bildschirmaufnahme*. Sie finden den QuickTime Player in Ihrem Ordner "Programme" oder suchen Sie mit der Spotlight-Suche danach. Klicken Sie auf "Datei > Datei öffnen …" und wählen Sie "Neue Bildschirmaufnahme" aus. Schritt 2: Video aufnehmen Um unerwünschte Abschnitte am Anfang oder Ende Ihres Videos zu entfernen, klicken Sie auf Bearbeiten > Trimmen. Passen Sie die gelben Trimmgriffe in der Leiste für die Wiedergabe an, um den gewünschten Teil zu isolieren. Drücken Sie auf Trimmen, um die Änderungen zu übernehmen. Sie können sogar die Wiedergabegeschwindigkeit der Aufnahme anpassen. Schritt 3: Speichern Sie das bearbeitete Video

Klicken Sie auf "Datei" > "Exportieren als", um das zugeschnittene Video zu exportieren, und wählen Sie eine Auflösung wie 1080p oder 720p. Da QuickTime Videos nicht zuschneidet, öffnen Sie die exportierte Datei in iMovie oder einer Drittanbieter-Software, um sie bei Bedarf weiter zuzuschneiden. 🔍Wussten Sie schon? QuickTime wurde ursprünglich 1991 von Apple entwickelt und war einer der ersten Mediaplayer, der das Streaming von Videos über das Internet unterstützte. Es ebnete den Weg für moderne Video-Player und Bearbeitungstools! ## Wie man Bildschirmaufnahmen auf Mobilgeräten zuschneidet Wenn die Bearbeitung auf einem Laptop nicht bequem ist, z. B. auf Reisen, wenn man wenig Zeit hat oder keinen Zugang zu seinem Computer hat, ist das Smartphone die perfekte Alternative für die Online-Videobearbeitung. iPhone und Android-Geräte bieten integrierte Tools, um Bildschirmaufnahmen zuzuschneiden oder Ablenkungen zu entfernen. Sehen wir uns an, wie das geht! 💪

Starten Sie die App "Fotos" von Ihrem Startbildschirm aus und navigieren Sie durch Ihre Alben oder den Ordner "Zuletzt verwendet". Hier finden Sie die Bildschirmaufnahme, die Sie zuschneiden möchten. zuschneiden: So schneiden Sie eine Bildschirmaufnahme zu /%img/) via /href/ https://www.descript.com Descript /%href/ Schritt 2: Video auswählen und auf Tools zur Bearbeitung zugreifen

Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos, um es im Vollbildmodus zu öffnen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke, um auf die Tools zur Bearbeitung zuzugreifen, einschließlich des Zuschneidetools. Schritt 3: Zuschneiden-Tool verwenden Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Zuschneiden-Symbol, das einem Quadrat mit überlappenden Linien ähnelt. Auf Ihrem Video wird ein Raster eingeblendet. Ziehen Sie die Ecken oder Kanten des Rasters, um den Bereich zu fokussieren, den Sie behalten möchten. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Seitenverhältnis" in der rechten Ecke, um vordefinierte Seitenverhältnisse wie 16:9 oder quadratisch auszuwählen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Use-the-Crop-tool--647x1400.png Verwenden Sie das Zuschneide-Tool: So schneiden Sie eine Bildschirmaufnahme zu /%img/

💡Profi-Tipp: Für präzises Zuschneiden mit zwei Fingern zoomen. Für Social Media ein einheitliches Seitenverhältnis beibehalten, um einen perfekten Look zu erzielen. Schritt 4: Änderungen speichern Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie auf "Fertig", um Ihre Bearbeitungen zu speichern. Die zugeschnittene Version ersetzt das Original, aber Sie können im Bearbeitungsmenü die Auswahl "Zum Original zurückkehren" treffen, um die vorherige Version wiederherzustellen. 💡Profi-Tipp: Speichern Sie vor der Bearbeitung eine Kopie des Originalvideos, um eine unveränderte Version für die zukünftige Verwendung aufzubewahren. ### So schneiden Sie Bildschirmaufnahmen auf Android-Geräten zu

Android-Geräte verwenden in der Regel die App "Google Fotos", um Bildschirmaufnahmen zu bearbeiten. Sehen wir uns an, wie Sie sie verwenden können: Schritt 1: Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Sobald Sie die App "Google Fotos" aus Ihrer App-Übersicht geöffnet haben, durchsuchen Sie Ihre Galerie, um die Bildschirmaufnahme zu finden. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos und wählen Sie das Symbol "Bearbeiten" unten auf dem Bildschirm aus. Dadurch gelangen Sie zur Bearbeitungsoberfläche der App.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/How-to-crop-screen-recordings-on-Android-devices.jpg So schneiden Sie eine Bildschirmaufnahme auf Android-Geräten zu /%img/

📌 Kurztipp: Laden Sie Videos vor der Bearbeitung von Google Drive auf Ihr Gerät herunter und halten Sie Ihre App auf dem neuesten Stand, um auf die neuesten Features für die Bearbeitung zugreifen zu können. Schritt 2: Öffnen Sie das Zuschneide-Tool

Tippen Sie auf die Option "Zuschneiden". Es erscheint ein Raster, mit dem Sie das Video zuschneiden können. Wenn das Zuschneidetool nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Berechtigungen Ihrer App oder versuchen Sie es mit einer Drittanbieter-App wie "KineMaster" oder "CapCut". Schritt 3: Schneiden Sie Ihr Video zu Ziehen Sie die weißen Kreise oder Linien an den Rändern des Rasters, um den Rahmen Ihres Videos anzupassen. Um ein bestimmtes Seitenverhältnis beizubehalten, tippen Sie auf das Symbol für das Seitenverhältnis, das wie ein Rechteck mit Pfeilen aussieht, und wählen Sie das gewünschte Verhältnis aus. ⚡Kurztipp: Halten Sie sich an das Seitenverhältnis 16:9 für YouTube und 1:1 für Instagram, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf beiden Plattformen gut aussehen.

*schritt 4: Bearbeitungen in der Vorschau anzeigen und das Video speichern Tippen Sie im Editor auf die Schaltfläche "Abspielen", um das zugeschnittene Video in der Ansicht zu öffnen. Achten Sie auf unbeabsichtigte Schnitte oder Bereiche, die Sie übersehen haben. Ein guter Tipp ist, das Video im Vollbildmodus anzusehen, um sicherzustellen, dass der zugeschnittene Abschnitt mit dem beabsichtigten Fokus übereinstimmt.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf "Kopie speichern". Dadurch wird eine neue Datei mit den zugeschnittenen Bearbeitungen erstellt, wobei die Originalversion erhalten bleibt. Benennen Sie die zugeschnittene Datei um, um sie vom Original zu unterscheiden, insbesondere wenn Sie mehrere Versionen derselben Aufnahme verwalten. 📖Lesen Sie mehr: undefined ## Fortgeschrittene Zuschneideverfahren und -tipps Für ein ausgefeilteres Aussehen und eine bessere Plattformanpassung können Sie diese fortgeschrittenen Zuschneideverfahren ausprobieren: *Füllmodus: Passt die Größe Ihres Videos an bestimmte Abmessungen an, ohne es zu verzerren, wobei jedoch einige Teile abgeschnitten werden können. Passen Sie den Bereich mithilfe von Einstellungen wie "Mitte" oder "Nordosten" an. *Zuschneidemodus: Extrahiert einen präzisen Bereich ohne Größenänderung, sodass Sie die volle Kontrolle über exakte Koordinaten oder Prozentsätze haben

Automatische Schwerkraft (g_auto) : KI-gesteuertes Zuschneiden, das sich auf die interessantesten Bereiche konzentriert, wie Gesichter oder Objekte mit Schlüsselfunktion Weitere Tipps für kreatives Zuschneiden⚒️: *Qualität erhalten: Vermeiden Sie Pixelbildung, indem Sie die Originalauflösung beibehalten und Rasterüberlagerungen zur Ausrichtung verwenden. *Drittel-Regel: Positionieren Sie wichtige Elemente vor Beginn der Aufnahme entlang der Rasterlinien, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// 41 % der Fachkräfte /%href/ bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen wiederzufinden.

Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz auf Kurs bleibt. /href/ https://clickup.com/blog/collaboration-in-the-workplace///de/zusammenarbeit-am-arbeitsplatz/%href/ on track.

In einem Projekt zur Bildschirmaufnahme gibt ein Mitglied des Teams möglicherweise Feedback zu einem Clip im Chat. Die Nachricht wird in eine Aufgabe umgewandelt, sodass die für die Aktualisierung des Videos verantwortliche Person problemlos Maßnahmen ergreifen kann, ohne den Chat verlassen zu müssen.Teilen Sie Updates und Ankündigungen Ihres Teams mit ClickUp Chat. Darüber hinaus erleichtern Ankündigungen das Freigeben von Updates, wie das Finalisieren neuer Aufnahmepläne oder das Einführen neuer Richtlinien für die Bearbeitung, sodass alle auf dem Laufenden bleiben.

Die Erstellung von Aufgaben im Chat durch KI wandelt Unterhaltungen automatisch in umsetzbare Aufgaben um und vereinfacht so den Prozess der Erfassung der nächsten Schritte während der Bearbeitung von Bildschirmaufzeichnungen oder Diskussionen über die Ausrichtung von Inhalten. Und mit KI CatchUp können Mitglieder des Teams schnelle, prägnante Zusammenfassungen laufender Chats erhalten, ohne durch lange Chat-Verläufe scrollen zu müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

📖**Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/ai-screen-recorders// Die besten KI-Bildschirmrekorder in: Ein Leitfaden für Profis /%href/ ## Mit ClickUp das Chaos ausschneiden

Die Bearbeitung einer Bildschirmaufnahme ist mit den richtigen Tools ganz einfach. Mit iMovie und QuickTime können Sie Ihre Videos ganz einfach zuschneiden, trimmen und verfeinern, um sicherzustellen, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Von Tutorials und Präsentationen bis hin zu kreativen Inhalten – Ihre Videos hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Über die grundlegende Bearbeitung hinaus sorgen tools wie ClickUp Clips für mehr Effizienz in Ihrem Workflow. Von der Transkription mit ClickUp Brain bis hin zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team per Chat sorgt die "Alles-App für die Arbeit" dafür, dass alle Teile Ihres Projekts in Verbindung bleiben und optimiert werden. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an!