Wie man ein Skript für ein Video schreibt, das die Zuschauer fesselt

Was bringt Sie dazu, nicht weiterzuscrollen und ein Video anzusehen?

Es geht nicht nur um den Wert der Produktion, sondern darum, wie die Botschaft ankommt. Ein gut geschriebenes Skript kann selbst ein einfaches Konzept in etwas Unvergessliches verwandeln, wenn es richtig umgesetzt wird.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie ein Skript für ein Video schreiben, das Ihre Zuschauer fesselt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Legen wir los! 🎯

Schritte zur Erstellung eines effektiven Videoskripts Klären Sie Ihre Ziele, um zu definieren, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten. Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe, um sicherzustellen, dass das Video bei ihr Anklang findet. Entwickeln Sie eine Gliederung, um Ihr Video in Anfang, Mitte und Ende zu strukturieren. Schreiben Sie das Skript mit Fokus auf einen Aufhänger, Storytelling und Prägnanz. Bearbeiten, überarbeiten und finalisieren Sie das Skript mit Feedback von Kollegen

Betrachten Sie es als Blaupause für alles, was gesagt und gezeigt wird, einschließlich Dialoge, Handlungen und visuelle Elemente, um während des gesamten Drehs für Klarheit und Organisation zu sorgen.

Hier sind einige Schlüsselkomponenten eines Videoskripts:

Videoskripte werden je nach Zweck unterschiedlich formatiert. Beispielsweise stützen sich Unterhaltungsskripte stark auf Dialoge und Szenendetails, während kommerzielle Skripte häufig ein zweispaltiges Layout verwenden, um Audio- und visuelle Elemente für ein reibungsloses Projektmanagement im Produktionsbereich abzubilden.

🧠 Fun Fact: Das erste Video, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde , trug den Titel "Me at the zoo" und wurde 2005 vom Mitbegründer Jawed Karim hochgeladen. Es handelt sich um ein einfaches 18-Sekunden-Video, das den massiven Wachstum der Plattform ausgelöst hat.

Ein klares Videoskript sorgt dafür, dass Ihre Botschaft klar bleibt, dass Ihre Bilder zu Ihrer Geschichte passen und dass Sie bei der Produktion Zeit sparen. Schauen wir uns einmal an, warum Sie ein Skript brauchen:

🔍 Wussten Sie schon? Videoskripte gibt es schon seit den Anfängen des Kinos. Das erste Drehbuch wurde 1902 für den Film A Trip to the Moon geschrieben.

Das Schreiben eines detaillierten Drehbuchs mag zunächst entmutigend klingen, muss aber nicht sein.

Sie müssen den Prozess in überschaubare Abschnitte unterteilen, die Ihre Ideen von einem groben Konzept zu einer ausgefeilten Geschichte führen. Ganz gleich, ob Sie Skripte für öffentlich freigegebene YouTube-Videos oder interne Videos für Ihr Unternehmen schreiben, Sie können mit einfachen Tools wie Google Docs beginnen.

Wenn Sie nach Tools suchen, mit denen Sie den Workflow für die Erstellung von Inhalten optimieren können, vom Brainstorming bis zur Fertigstellung Ihres Videoskripts, können Sie sich für eine Plattform wie ClickUp entscheiden.

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Ihre Projekte, Dokumente, Aufgaben und Chats in einem leistungsstarken KI-gesteuerten Tool zusammenführt. Sie optimiert das Projektmanagement, die Zusammenarbeit und die Kommunikation für Teams jeder Größe.

Gehen wir Schritt für Schritt durch eine Anleitung zur Erstellung Ihres eigenen Videoskripts mit ClickUp als Videomarketing-Software. 👇

Identifizieren Sie, was Sie mit Ihrem Video erreichen möchten. Möchten Sie informieren, unterhalten oder überzeugen? Ein klares Ziel leitet Ihr Skript.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter und legen Sie fest, welche Aktion die Zuschauer nach dem Anschauen ausführen sollen. Das kann alles Mögliche sein, vom Besuch einer Website oder dem Abonnieren Ihres Kanals bis hin zur Anmeldung für einen Dienst oder einem Kauf. Je präziser Ihr Ziel ist, desto einfacher ist es, einen überzeugenden Call-to-Action (CTA) zu formulieren.

📌 Anstelle eines allgemeinen Ziels für Ihr Video- , wie beispielsweise "das Engagement steigern", könnten Sie beispielsweise ein messbares Ziel wie "50 Kommentare zum Video innerhalb von 48 Stunden erzielen" anstreben

Analysieren Sie Ihr Publikum gründlich, um sicherzustellen, dass das Video Anklang findet. Berücksichtigen Sie dabei demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Speicherort, Beruf und Vorlieben. Gehen Sie über oberflächliche Details hinaus und erkunden Sie die Zinsen, Probleme und Motivationen Ihrer Zielgruppe. Wenn Sie diese Aspekte verstehen, können Sie eine persönlichere Verbindung zu ihnen aufbauen.

Sammeln Sie umsetzbare Erkenntnisse mit Tools wie Umfragen, Social-Media-Analysen und Website-Daten. Wenn Sie Fachleute als Einzelziel haben, berücksichtigen Sie die Trends und Herausforderungen ihrer Branche.

Passen Sie Ihr Skript auf der Grundlage dieser Recherche an. Sprechen Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe, verwenden Sie Beispiele, mit denen sie sich identifizieren kann, und gehen Sie direkt auf ihre Bedürfnisse ein. Ein lockerer und energiegeladener Ton funktioniert gut bei einem jüngeren Publikum, während Fachleute möglicherweise prägnante und datengestützte Botschaften bevorzugen.

ClickUp Whiteboards sind ein visuelles Tool, mit dem Sie Ihre Ideen in Echtzeit aufzeichnen können – perfekt für Storyboards, den Inhalt Flow oder sogar zum Notieren wichtiger Punkte für das Skript. Durch die Integration mit ClickUp Aufgaben kann jedes Konzept in umsetzbare Schritte umgewandelt werden, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen.

Beginnen Sie mit einem leeren Whiteboard und skizzieren Sie Ihr Videokonzept – fügen Sie Bilder, Textblasen für Dialoge und Pfeile für Übergänge hinzu.

Arbeiten Sie live mit Teammitgliedern zusammen, um den Flow zu verfeinern, und verknüpfen Sie Ihr Whiteboard dann direkt mit einer Aufgabe, damit Sie während der Produktion jederzeit darauf zugreifen können. Dank Export- und Freigabeoptionen bleibt Ihr gesamtes Team von Anfang bis Ende auf dem gleichen Stand.

Teilen Sie Ihr Video in klare Abschnitte auf: Anfang, Mitte und Ende. Jeder Abschnitt dient einem bestimmten Zweck. Wenn Sie diese Teile frühzeitig definieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Geschichte einen logischen Flow hat und die Zuschauer bei der Stange hält.

Stellen Sie zu Beginn Ihr Thema vor und wecken Sie sofort die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer. Verwenden Sie eine spannende Frage, eine kühne Aussage oder eine überzeugende Tatsache, um die Zuschauer zu fesseln. Im mittleren Teil sollten Sie die Kernbotschaft vermitteln und diese in kleinere, leicht verständliche Punkte unterteilen, die aufeinander aufbauen.

Schließen Sie mit einem starken Finale, das Ihre Schlüsselbotschaft bekräftigt und zum gewünschten CTA auffordert.

📌 Wenn Sie beispielsweise einen Prozess erklären, unterteilen Sie ihn in klare Schritte und ordnen Sie diese dem mittleren Abschnitt zu. Durch Hinzufügen konkreter Beispiele oder Daten für jeden Abschnitt verstärken Sie Ihre Botschaft und machen den Inhalt anschaulicher.

ClickUp Dokumente sind ein hervorragendes Tool zum Entwerfen, Organisieren und gemeinsamen Bearbeiten von Videoskripten. Das in ClickUp integrierte Feature hilft Ihnen dabei, Ihre Skripte zusammen mit anderen Projektaufgaben zu verwalten, sodass alles an einem Ort bleibt.

Verschachtelte Seiten in Dokumenten eignen sich hervorragend, um Ihr Skript in verschiedene Abschnitte wie Szenen oder Akte zu unterteilen, ohne mehrere, unzusammenhängende Dokumente erstellen zu müssen.

Wenn Sie beispielsweise ein Skript für ein Erklärvideo entwerfen, könnten Sie ein Hauptdokument mit dem Titel "Erklärvideo-Skript" erstellen und für jeden Teil des Videos verschachtelte Seiten verwenden, z. B. "Einführung", "Kernfeatures" und "Call to Action"

Hier ist ein unterhaltsames Erklärvideo, das wir für ClickUp Docs erstellt haben!

Sie können auch externe Inhalte, wie z. B. Referenz-Anleitungsvideos oder Forschungsdokumente, mithilfe von Slash-Befehlen direkt in ClickUp-Dokumente einbetten.

💡 Profi-Tipp: Arbeiten Sie gemeinsam an Ihrem Videoskript mit der Echtzeit-Bearbeitung in ClickUp Docs. Die Mitglieder Ihres Teams können das Skript gemeinsam verfeinern, gezieltes Feedback in Form von Kommentaren hinterlassen und andere per Tag für Beiträge markieren. Verwenden Sie den Versionsverlauf, um Änderungen nachzuverfolgen und bei Bedarf frühere Entwürfe wiederherzustellen.