So zeichnen Sie in einer PDF-Datei

Tools zur Bearbeitung von PDF-Dateien sind die stillen Helden im Werkzeugkasten eines Profis. Von Studenten bis hin zu Produktdesignern – jeder arbeitet mit PDF-Dokumenten. Und jeder muss sie irgendwann einmal bearbeiten.

Die Bearbeitung von PDFs bietet Ihnen folgende Vorteile: Sie können Abschnitte mit dem Bleistift-Tool markieren, Haftnotizen hinzufügen oder Textfelder einfügen, um Ihre Punkte klar und deutlich hervorzuheben.

Stellen Sie sich vor, wie viel einfacher Ihr Leben wäre, wenn Sie direkt in diese PDF-Datei zeichnen könnten.

Aber seien wir ehrlich: Das Konvertieren von PDFs in ein anderes Format ist wie das Entwirren von Weihnachtslichtern. Die Formatierung, Ausrichtung und Stilelemente können völlig durcheinander geraten, und alles wieder zusammenzufügen ist doppelte Arbeit, wenn man es nicht richtig macht.

Also, lernen wir, wie man in einer PDF-Datei zeichnet. ✏️

Lassen Sie uns einige unterhaltsame und einfache Möglichkeiten durchgehen, wie Sie online in Ihre PDF-Dateien zeichnen können (oder mit einem zuverlässigen Offline-Tool, falls Sie eines haben), ohne sich den Kopf zu zerbrechen. Ob Sie Formen hinzufügen, Linien zeichnen oder einfach nur kreative Anmerkungen machen möchten, hier erfahren Sie, wie es geht:

Formen sind die erste Wahl, wenn Sie eine PDF-Datei sauber und professionell mit Anmerkungen versehen möchten. Suchen Sie zunächst in Ihrem kostenlosen Online-PDF-Editor oder Zeichenprogramm nach dem Form-Tool (zu finden in der Symbolleiste "Kommentar" oder "Markierung").

Sie finden Kreise, Rechtecke und andere Formen, die Sie in Ihrem PDF-Dokument platzieren und in der Größe anpassen können. Das ist wie das Spielen mit digitalen Aufklebern, nur viel produktiver.

Fühlen Sie sich künstlerisch? Das Bleistift-Tool eignet sich perfekt für persönliche Notizen wie Kritzeleien oder Freihandnotizen.

Suchen Sie in Ihrem PDF-Bearbeitungstool nach einem kleinen Bleistift-Symbol – viele kostenlose und kostenpflichtige Optionen verfügen über dieses Feature. Klicken Sie darauf und zeichnen Sie dann direkt auf das PDF-Dokument, als wäre es Papier. Dies eignet sich hervorragend zum Unterstreichen, Markieren oder sogar zum Zeichnen von Pfeilen zu Schlüsselstellen.

Sie möchten es einfach, aber wirkungsvoll halten? Versuchen Sie es mit geraden Linien.

Die meisten Tools zur Bearbeitung von PDF-Dateien verfügen über eine Linienoption, die sich häufig im Bereich "Formen" oder "Zeichnen" befindet. Verwenden Sie Linien, um Ideen zu verbinden, wichtige Punkte zu unterstreichen oder einen Flow zwischen Abschnitten zu erstellen.

Manchmal reicht ein Bild einfach nicht aus und Sie brauchen Worte.

Verwenden Sie dazu Textfelder. Diese lassen sich ganz einfach über die Symbolleiste "Kommentar" oder "Markierung" einfügen und ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Notizen direkt in das PDF einzufügen.

Schreiben Sie Erklärungen, Ideen oder kleine Erinnerungen, ohne den Inhalt zu überladen.

Wenn Sie Kommentare hinzufügen möchten, ohne das Layout der PDF-Datei zu verändern, verwenden Sie Haftnotizen.

Diese digitalen Post-its können an beliebiger Stelle auf der Seite hinzugefügt werden und eignen sich hervorragend für kurze Notizen. Durch Doppelklicken können Sie auch längere Notizen und Gedanken hinzufügen – ideal für die Zusammenarbeit im Team oder als persönliche Erinnerung.

Möchten Sie Ihre Markierungen sichtbar, aber nicht überladene halten?

Passen Sie die Einstellungen für die Deckkraft an – Durch Verringern der Transparenz können Sie Ihre Anmerkungen unauffällig halten, damit sie nicht vom Originaltext ablenken. Dieses Feature ist besonders praktisch, um "Hintergrund"-Notizen hinzuzufügen.

So können Sie die Einstellungen für die Deckkraft anpassen:

Lesen Sie auch: So suchen Sie schnell in PDF-Dateien

Mit PDF-Tools können Sie in der Regel die Farbe und Dicke Ihrer Anmerkungen anpassen, von Neonpink bis zu dezentem Grau. Farben eignen sich hervorragend, um verschiedene Arten von Notizen zu unterscheiden (z. B. rot für dringend, blau für informativ). So bleibt Ihr PDF übersichtlich und gut organisiert.

So passen Sie Ihre Anmerkungen an:

Wenn Sie ein Tablet oder ein Gerät mit Touchscreen verwenden, besorgen Sie sich einen Stylus. Damit haben Sie mehr Kontrolle über Freihandzeichnungen.

Perfekt für detaillierte Markierungen, schnelle Skizzen oder sogar digitale Kalligraphie, wenn Sie Lust dazu haben.

Die Arbeit mit PDFs ist super praktisch, aber dieses Online-Tool hat einige Probleme.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, warum PDFs zwar zuverlässig sind, sich aber manchmal etwas umständlich zum Zeichnen und für andere Zwecke eignen:

Die direkte Bearbeitung von PDF-Dokumenten ist nicht kostenlos – die meisten PDF-Editoren und Online-Tools, wie Adobe Acrobat, sind kostenpflichtig. Ohne sie sind Sie auf die grundlegenden Optionen zum Anzeigen und Kommentieren beschränkt, sodass echte Bearbeitungen und Designänderungen nicht möglich sind.

Das Kommentieren einer PDF-Datei ist einfach, aber Sie sind auf feste Seiten beschränkt. Möchten Sie Text oder Bilder verschieben? Das ist nicht möglich. Der vorhandene Inhalt bleibt an seinem Platz, was kreative Änderungen etwas mühsam macht.

Wenn Sie einige Designänderungen vornehmen möchten, machen Sie sich auf etwas gefasst – PDFs sind nicht so flexibel wie andere Formate. Layout-Elemente, Farben oder Schriftarten hinzufügen oder anpassen? Das ist oft schwieriger, als es aussieht.

Im Gegensatz zu Online-Dokumenten sind PDFs nicht ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Bei der Zusammenarbeit müssen oft unzählige Versionen ausgetauscht werden, was verwirrend und zeitaufwändig sein kann.

Einen Absatz oder ein Bild aus einer PDF-Datei kopieren? Leichter gesagt als getan. PDF-Dateien sind nicht wirklich für die einfache Extraktion von Inhalten konzipiert, sodass Sie dafür spezielle Tools benötigen.

PDFs erfordern oft spezielle Software, und wenn Sie jemanden für die Arbeit daran beauftragen, summieren sich die Kosten schnell. Die Zeit eines Profis ist nicht billig, insbesondere wenn es sich um eine anspruchsvolle Aufgabe wie Design oder komplexe Bearbeitung handelt.

Im Gegensatz zu interaktiven Webinhalten sind PDFs eher wie digitale "Ausdrucke". Sie können starr und statisch wirken und es fehlt ihnen die ansprechende Qualität, die digitale Inhalte interaktiv und visuell ansprechend macht. Um Ihre Inhalte visuell ansprechend zu gestalten, ist es wichtig, dass Sie einige Zeichenwerkzeuge in Ihrem Toolkit zur Hand haben.

PDFs haben in der Regel das Standardformat A3 oder A4. Dies kann einschränkend sein, insbesondere wenn Sie die gesamte Seite auf kleineren Bildschirmen auf einmal anzeigen möchten, und macht Zoomen und Schwenken fast unverzichtbar.

Einige Apps helfen Ihnen beim Bearbeiten und Zeichnen in Dokumenten.

Dann gibt es noch ClickUp, das Kreativität und Organisation auf ein ganz neues Niveau hebt und unglaubliche Techniken für gemeinsames Brainstorming einführt.

ClickUp ist ein Tool für Produktivität und Projektmanagement, das speziell für die Zusammenarbeit entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, ClickUp bietet Ihnen mit seinem umfangreichen Array an Tools und Features alles, was Sie brauchen.

So unterstützt jedes Tool seine Reise:

Ambroise entdeckte ClickUp Whiteboards zum ersten Mal in einer Brainstorming-Sitzung mit Klassenkameraden.

Anstelle von endlosen Notizbüchern und Haftnotizen konnte Ambroise Haftnotizen per Drag & Drop verschieben, Ideen skizzieren und seine Gedanken in Echtzeit organisieren.

In seiner aktuellen Rolle als Designer nutzt Ambroise Whiteboards für schnelle Skizzen und die Zusammenarbeit im Team. So funktioniert es:

Sofortige Aufgabenumwandlung : Eines der Lieblingsfeatures von Ambroise ist die Umwandlung von Skizzen in umsetzbare Aufgaben. Jedes Element auf dem Whiteboard kann in ein zu erledigendes Element oder Projekt umgewandelt werden, sodass Ideen problemlos vom Konzept bis zur Umsetzung umgesetzt werden können

Visuelles Brainstorming und Bearbeitungen in Echtzeit : Mit Whiteboards kann Ambroise Formen, Linien und Textfelder hinzufügen, Freihandskizzen erstellen und Konzepte schnell verknüpfen. Während Meetings mit Clients illustriert er oft erste Ideen direkt auf dem Whiteboard und passt sie anhand des Feedbacks in Echtzeit an

💡 Profi-Tipp: Um zu den besten 1 % der in sozialen Medien geteilten Artikel zu gehören, sollten Sie etwa 2.409 Shares anstreben. Um sich in einem überfüllten digitalen Space abzuheben, sollten Sie also auf visuell ansprechende und interaktive Inhalte setzen – PDFs eignen sich zwar hervorragend zum Drucken, aber digitale Leser wollen mehr! Um eine optimale Teilbarkeit zu erzielen, sollten Sie Formate jenseits von PDFs in Betracht ziehen, die Videos, Animationen und interaktive Features ermöglichen, um die Anzahl der Shares zu steigern.