So verbessern Sie die Effizienz Ihrer Workflows und steigern Ihre Produktivität

Visualisieren Sie Ihren Workflow: Erstellen Sie anpassbare Spalten, die verschiedene Phasen Ihres Prozesses darstellen. Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop durch diese Phasen, während sie Fortschritte machen, und verschaffen Sie sich so einen klaren Überblick über Ihren Workflow. Fügen Sie Untergruppen (Swimlanes) hinzu, um Aufgaben nach Mitarbeiter, Priorität oder Projekttyp zu kategorisieren und so für mehr Klarheit und Fokus zu sorgen

Engpässe aufdecken: Identifizieren Sie Phasen mit einer hohen Anzahl an Karten. Dies sind potenzielle Engpässe. Nutzen Sie IB-Limits, um die Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Aufgaben zu begrenzen und Überlastung zu vermeiden. Farbcodierte Beschreibungen, Fälligkeitsdaten und Prioritäts-Tags heben wichtige Aufgaben und potenzielle Hindernisse hervor

Optimieren Sie Ihre Prozesse: Aktualisieren Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig, indem Sie mehrere Karten auswählen und in neue Spalten verschieben. Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu und hängen Sie relevante Dateien direkt in den Karten an, um die Zusammenarbeit und Transparenz zu fördern. Passen Sie Ihr Board mit benutzerdefinierten Spalten an Ihren Workflow an, egal ob es sich um Aufgaben im Umfang, in Bearbeitung, zur Überprüfung oder erledigt handelt