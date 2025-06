Wie man Prompt Engineer wird

2022 war ein bedeutendes Jahr für die künstliche Intelligenz. Mit der Einführung von ChatGPT von OpenAI ist sie explosionsartig in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Heute ist KI wohl das heißeste Thema auf dem Planeten, über das alle reden.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, wer die wahren MVPs (Most Valuable Players) hinter intelligenten und dialogfähigen KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Google Gemini sind?

Prompt-Engineers?

Sie schreiben Prompts, die Sprachmodellen wie ChatGPT beibringen, menschliche Eingaben zu verstehen und darauf zu reagieren. Und sie sind sehr gefragt.

Das angegebene Gehalt für Prompt Engineers liegt in einem Bereich von 200.000 bis über 300.000 US-Dollar pro Jahr, wobei Unternehmen wie Anthropic 300.000 US-Dollar für interne Stellen im Bereich Prompt Engineering bieten.

Das ist ein enormes Wachstumspotenzial.

Wie schafft man also den Einstieg in die Welt des Prompt Engineering?

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Prompt Engineer werden können. Egal, ob Sie KI-Enthusiast oder Profi mit Hintergrundwissen in Datenwissenschaft oder künstlicher Intelligenz sind, wir haben praktische Tipps und Erkenntnisse für Sie.

Wenn Sie Student oder Entwickler sind und neugierig auf die Welt der KI und die unglaublichen generativen KI-Tools sind, die Ingenieure zu neuen Entwicklungen inspirieren, sollten Sie sich unbedingt unsere kostenlosen Ressourcen unten ansehen.

Wer ist ein Prompt Engineer?

Ein Prompt Engineer ist darauf spezialisiert, klare und effektive Anfragen, sogenannte Prompts, für Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude zu erstellen. Zwar kann jeder Prompts eingeben, doch Unternehmen beschäftigen Prompt Engineers aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeiten, die zu genaueren und aufschlussreicheren Ergebnissen führen.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie erstellen eine Anmeldeseite mit Python über Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT oder Perplexity.

Ein normaler Benutzer würde eine einfache Eingabe wie "Wie erstelle ich eine Anmeldeseite mit Python" eingeben, um eine allgemeine Antwort mit grundlegenden Informationen zu erhalten.

Ein Prompt-Engineer mit Kenntnissen über LLM-Interaktionen und spezifische Prompts würde hingegen beispielsweise Folgendes sagen: "Erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer sicheren Anmeldeseite in Python mit Flask und SQLAlchemy, einschließlich Authentifizierung und Passwort-Hashing-Techniken. "

Natürlich liefert der detaillierte Prompt des Prompt Engineers maßgeschneiderte Ergebnisse, die weitaus tiefergehend und strukturierter sind.

Warum? Weil der Prompt Engineer den KI-Assistenten dazu angeleitet hat, sich auf bestimmte Aspekte der Aufgabe zu konzentrieren.

Prompt-Engineers wissen auch, wie man Kontext nutzt und Unterhaltungen führt, um die Fähigkeiten der KI voll auszuschöpfen. Darüber hinaus sind sie sich bewusst, dass: Wann und wo bestimmte Schlüsselwörter in Eingabeaufforderungen verwendet werden sollten

Wie man ideale Prompts für maximale Verständlichkeit gestaltet

Wann zusätzliche Kontextinformationen oder Einschränkungen bereitgestellt werden sollten

Die Fähigkeit eines Prompt Engineers, klare Anweisungen zu schreiben, nutzt das volle Potenzial der KI für Aufgaben wie das Korrekturlesen von Rechtsdokumenten oder das Verfassen von Kundendienstantworten.

Daher untersuchen Prompt-Engineers das Verhalten künstlicher Intelligenz und suchen nach Möglichkeiten, die Leistung zu verbessern und Verzerrungen zu reduzieren, indem sie die Prompts verfeinern, die für die Interaktion mit diesen Systemen verwendet werden.

Die Rolle eines Prompt Engineers

Die Rolle eines Prompt Engineers ist einfach: Er erstellt und verfeinert Prompts, die großen Sprachmodellen helfen, Aufgaben präzise und konsistent auszuführen.

Zu den Aufgaben im Bereich Prompt Engineering und den täglichen Aufgaben gehören unter anderem:

Klare, prägnante und spezifische Anweisungen , die KI-Modelle zu den gewünschten Ergebnissen oder Verhaltensweisen führen

Unter Verwendung fortschrittlicher Methoden wie Few-Shot-Learning, Chain-of-Thought-Prompting und konstitutioneller KI zur Verbesserung von LLMs

Enge Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams wie Datenwissenschaftlern und UX/UI-Designern, um das KI-Modell auf verschiedenen Plattformen zu integrieren und zu implementieren

Ständige Verfeinerung und Verbesserung der Prompts durch Anpassung, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Bewertung der Prompt-Performance durch Festlegen von Metriken und Benchmarks

Zusammenarbeit mit Fachexperten in bestimmten Feldern (z. B. Recht, Finanzen, Gesundheitswesen) zur Erstellung spezialisierter Eingabeaufforderungen

Aufbau und Verwaltung von Bibliotheken mit wiederverwendbaren Prompt-Vorlagen zur Beschleunigung der Entwicklung verschiedener Anwendungen

Teilnahme an Teamdiskussionen, Code-Reviews und Sitzungen zum Wissensaustausch

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends in den Bereichen KI, NLP (Natural Language Programming) und NLU (Natural Language Understanding) Technologien

Erforderliche Fähigkeiten, um Prompt Engineer zu werden

Wenn Sie an einer Rolle als Prompt Engineer interessiert sind, müssen Sie die folgenden Fähigkeiten entwickeln:

Datenanalyse

Prompt-Engineers müssen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten verfügen, um Daten zu interpretieren, die Leistung von Prompts zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Um die Effektivität der Prompts zu optimieren, müssen sie komplexe Informationen analysieren, Muster erkennen und aussagekräftige Erkenntnisse aus den Daten der KI-Plattform gewinnen.

Hier sind Vorkenntnisse in Datenanalysetechniken und -tools ein großer Vorteil.

Strategisches Denken

Um als KI-Prompt-Engineer erfolgreich zu sein, müssen Sie strategisch denken, um die Entwicklung von Prompts an den Zielen des Unternehmens und den Bedürfnissen der Benutzer auszurichten.

Strategisches Denken ermöglicht es Ihnen, zeitnahe Engineering-Initiativen zu planen und umzusetzen, die die Leistung von KI-Systemen und die Benutzerinteraktion verbessern.

Wenn Sie bereits KI-Prompts erstellt und getestet haben, insbesondere mit großen Modellen wie GPT und Plattformen wie ChatGPT, können Sie diese Fähigkeiten schnell weiterentwickeln.

Problemlösung und KI-Wissen

Um die Herausforderungen bei der Entwicklung von Prompts und dem Training von KI-Modellen zu meistern, benötigen Sie ausgeprägte Problemlösungsfähigkeiten und ein gutes Verständnis von KI-Technologien wie Natural Language Processing (NLP), Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL).

NLP-Konzepte wie Tokenisierung, Sentimentanalyse und Named Entity Recognition geben Einblicke in die Funktionsweise von Modellen wie ChatGPT. Gleichzeitig helfen Ihnen Prinzipien und Algorithmen des maschinellen Lernens, darunter auch neuronale Netze, die in NLP verwendet werden, das Verhalten von KI-Modellen zu verstehen.

Wenn Sie sich außerdem mit Deep-Learning-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch auskennen, können Sie Prompts entwerfen, die die Stärken des Modells ergänzen und qualitativ hochwertige Antworten liefern.

Mit Problemlösungsfähigkeiten sind Sie in der Lage, Probleme zu identifizieren, Lösungen vorzuschlagen und KI-generierte Eingabeaufforderungen zu verbessern, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Kreativität

Technisches Fachwissen allein reicht nicht aus, um ein Prompt Engineer zu sein; man muss auch kreativ sein.

Prompt Engineers vereinfachen komplexe Probleme aus der realen Welt mithilfe gut durchdachter Prompts in Formate, die von großen Sprachmodellen verarbeitet werden können. Außerdem benötigen Sie kreative Fähigkeiten, um die Ergebnisse der Modelle zu analysieren, neue Wege zur Leistungsverbesserung zu finden und Verzerrungen in diesen Modellen zu reduzieren.

In speziellen Feldern wie Recht oder Gesundheitswesen ist Kreativität wichtig, um Anweisungen genau umzusetzen. Sie hilft auch dabei, komplexe Ideen mithilfe von Storytelling und einfacher Sprache für unterschiedliche Zielgruppen aufzuschlüsseln.

Verhandlungen mit funktionsübergreifenden Teams

Erfahrene Prompt-Engineers arbeiten häufig mit verschiedenen Teams zusammen, darunter Produktmanager, Fachexperten und Datenwissenschaftler, um Anforderungen zu erfassen und effektive Prompts zu erstellen.

Sie müssen also Prioritäten, Zeitleisten und Ressourcen mit verschiedenen Stakeholdern aushandeln, um eine reibungslose und zeitnahe Entwicklung sicherzustellen.

Für Prompt-Engineers ist es außerdem von entscheidender Bedeutung, ethische Richtlinien mit der Unternehmensleitung zu besprechen, um Risiken wie Voreingenommenheit oder schädliche Ergebnisse zu minimieren.

Führungsqualitäten

Da Prompt Engineering in der KI-Produktentwicklung immer wichtiger wird, müssen Prompt Engineers möglicherweise Teams oder Initiativen in diesem Bereich leiten.

Diese Führungsrolle umfasst die Bereitstellung von Visionen, Leitlinien und strategischer Planung für zeitnahe technische Maßnahmen innerhalb eines Unternehmens.

Ein erfahrener Prompt Engineer muss seine Vordenkerrolle unter Beweis stellen, indem er sich über die neuesten Techniken auf dem Laufenden hält, sein Wissen freigibt und Innovationen bei der Entwicklung von Prompt-Methoden vorantreibt.

Neben technischen Fähigkeiten sind Führungsqualitäten unerlässlich, um Teams zu inspirieren, Workflows effektiv zu verwalten und hohe Standards für schnelle Ergebnisse in allen Projekten aufrechtzuerhalten.

Wie man diese Fähigkeiten aufbaut

Wenn Sie bereits über die oben genannten Fähigkeiten verfügen, können Sie Ihren Weg zum Prompt Engineer fortsetzen. Wenn nicht, erfahren Sie hier, wie Sie diese Fähigkeiten entwickeln und verfeinern können:

Entwickeln Sie starke Soft Skills: Bauen Sie Ihre Soft Skills aus, um effektiv zu kommunizieren, zu gestalten und zusammenzuarbeiten. Lernen Sie, klare, prägnante und ansprechende Eingabeaufforderungen für KI-Systeme zu schreiben, und verfeinern Sie Ihr kreatives Denken durch Experimente mit Wörtern und Sätzen Schaffen Sie eine solide Grundlage in NLP und ML: Lernen Sie Schlüsselkonzepte der natürlichen Sprachverarbeitung wie Textvorverarbeitung, Sprachmodelle und Sequenz-zu-Sequenz-Modelle. Entdecken Sie verschiedene Sprachmodelle (z. B. GPT, BERT, T5) und deren Architekturen und verstehen Sie die Prinzipien des maschinellen Lernens mit gängigen Algorithmen Erfahren Sie mehr über Prompt-Engineering-Techniken: Studieren Sie Methoden wie Few-Shot-Learning, Chain-of-Thought-Prompting und konstitutionelle KI. Arbeiten Sie an Ihrem strategischen Denken durch effektive Prinzipien für das Prompt-Design und Strategien zur Aufgabenteilung. Sehen Sie sich außerdem Prompt-Bibliotheken und Vorlagen für Best Practices an

Wenn Sie sich mit Prompt Engineering beschäftigen, können Sie Ihre Produktivität durch den Einsatz der richtigen Tools erheblich steigern. Ein solches Tool, das speziell für Prompt Engineers entwickelt wurde, ist ClickUp Brain, das native KI-Neuralnetzwerk innerhalb der Produktivitätsplattform von ClickUp.

Es unterstützt Prompt-Engineers durch die Vereinfachung alltäglicher Aufgaben und Verantwortlichkeiten mittels Automatisierung und Wissensmanagement-Funktionen.

ClickUp Brain für Prompt-Engineers

Der generative KI-Assistent von ClickUp unterstützt mühelos die Erstellung von Inhalten, die Ideenfindung und das Wissensmanagement.

Verwenden Sie ClickUp Brain für schnelle und präzise Antworten basierend auf dem Kontext Ihrer Arbeit in ClickUp und verbundenen Apps

Damit können Prompt-Engineers auf über 100 branchenspezifische, forschungsbasierte Prompts zugreifen, die für verschiedene Rollen in Projektteams geeignet sind. Starten Sie einfach das KI-Tool und wählen Sie Prompts aus, um Projekt-Zeitleisten, Berichte und Meeting-Agenden zu erstellen.

Stöbern Sie in den über 100 Vorschlägen von ClickUp Brain für verschiedene Prozesse und Rollen in Projekten

Darüber hinaus integriert das neuronale Netzwerk von ClickUp Brain alle Aufgaben, Prozesse, Dokumente und die Workflow-Kommunikation und dient so als interaktive Wissensdatenbank. Sie können es verwenden, um Informationen zu extrahieren, indem Sie einfache Fragen zu den Zielen einer Aufgabe, den letzten Arbeitsfortschritten, Unternehmensprozessen und Qualitätsbewertungsverfahren stellen.

Fassen Sie Meeting-Notizen zusammen, suchen Sie nach bestimmten Informationen und automatisieren Sie manuelle Aufgaben mit ClickUp Brain

Für Prompt-Engineers ist ClickUp Brain ein Arbeitsassistent, der manuelle Aufgaben, wiederkehrende Pflichten und Erinnerungen automatisiert. Diese Automatisierung ermöglicht es Prompt-Engineers, sich auf die Kernentwicklung von Prompts zu konzentrieren, ohne von weniger wichtigen Aufgaben abgelenkt zu werden.

Experimentieren Sie mit Prompt-Engineering-Tools und -Frameworks: Sammeln Sie praktische Erfahrungen mit Tools wie GPT-3 und Claude und probieren Sie verschiedene Prompting-Techniken für die Textgenerierung und -zusammenfassung aus. Analysieren Sie die Modelausgaben, iterieren Sie Prompt-Designs und verfeinern Sie Prompts auf der Grundlage der Ergebnisse

Nehmen Sie an Veranstaltungen zum Thema Prompt Engineering teil: Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie Online-Foren oder Diskussionsgruppen beitreten und an Konferenzen oder Workshops zu Sprachmodellen teilnehmen

ClickUp Brain kann auch als Spielwiese dienen, auf der Sie verschiedene Prompts ausprobieren und die Ergebnisse verschiedener Versionen des Prompts vergleichen können. Übung macht den Meister, und Prompt Engineering ist da keine Ausnahme.

Wie man Prompt Engineer wird

Da es so viel zu lernen und so viele Fähigkeiten zu erwerben gibt, ist der Weg zum Prompt Engineer vielleicht nicht sofort klar. Hier ist ein einfacher Fahrplan, an dem Sie sich orientieren können:

1. Denken Sie über Ihre Karriereziele nach

Bevor Sie sich auf die Reise ins Prompt Engineering begeben, sollten Sie sich Ihre Ziele sehr genau überlegen.

Möchten Sie Prompt Engineering in Ihre derzeitige Rolle integrieren und das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen? Oder möchten Sie Prompt-Engineering-Fähigkeiten erlernen, um im Bereich der KI-Technologie voranzukommen? Wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie spezifische Fähigkeiten entwickeln, die Ihren Karrierezielen entsprechen.

Anstelle eines allgemeinen Weges in die "KI-Technologie" sollten Sie eine spezifische Nische innerhalb des Prompt Engineering identifizieren. Dies könnte die kreative Textgenerierung, Dialogsysteme, die Generierung von Code oder Aufgaben im Bereich der faktischen Sprache sein.

Passen Sie Ihr Lernen an diese Nische an. Für die kreative Textgenerierung sollten Sie sich auf Flüssigkeit und Vorstellungskraft konzentrieren. Bei faktischen Aufgaben sollten Genauigkeit und die Verankerung in realen Daten im Vordergrund stehen.

2. Erwerben Sie die richtigen Qualifikationen

Um sich für eine Rolle im Bereich Prompt Engineering zu bewerben, benötigen Sie Bildungszertifikate oder Abschlüsse in relevanten Feldern.

Ein Bachelor-Abschluss in Informatik, Datenwissenschaft oder Linguistik ist eine gute Grundlage. Allerdings entwickelt sich das Feld schnell weiter. Ziehen Sie alternative Wege wie Bootcamps oder Online-Kurse mit Schwerpunkt auf Prompt Engineering in Betracht. Mit den richtigen Qualifikationen zeigen Sie Ihr Engagement für die Beherrschung der neuesten Techniken.

Ressourcen: Entdecken Sie Online-Kurse von Plattformen wie Coursera, Udacity oder Fast. ai, die sich auf Prompt Engineering und bestimmte LLMs wie LaMDA oder Jurassic-1 Jumbo konzentrieren.

3. Programmiersprachen lernen

Beherrschen Sie weit verbreitete Programmiersprachen, insbesondere Python. Es ist die Lingua franca der KI und NLP, mit Bibliotheken wie TensorFlow und PyTorch, die speziell für die Arbeit mit LLMs entwickelt wurden.

Sie sollten auch ergänzende Sprachen für bestimmte Aufgaben lernen. Für die Datenanalyse und -bearbeitung sollten Sie R oder Julia in Betracht ziehen. Für webbasierte Anwendungen mit Eingabeaufforderungen sollten Sie JavaScript-Frameworks wie React erkunden.

Sie können Ihre Programmierkenntnisse in bestimmten Sprachen verbessern, indem Sie an Programmierwettbewerben teilnehmen, zu Open-Source-Projekten beitragen oder an KI-gesteuerten Anwendungen arbeiten.

4. Spezialisieren Sie sich auf KI-Technologien wie NLP und ML

Ohne fundierte Kenntnisse in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung kann es schwierig sein, sich in Prompt Engineering zu versieren.

Gehen Sie über ein allgemeines Verständnis hinaus. Verstehen Sie zentrale NLP-Konzepte wie Tokenisierung, Transformer und Aufmerksamkeitsmechanismen. Sammeln Sie praktische Erfahrungen, indem Sie an Projekten arbeiten und Schlüsselkonzepte und Tools in realen Szenarien anwenden.

Nutzen Sie Ihre Kernkonzepte, um effiziente und effektive Techniken des Prompt Engineerings zu üben. Nehmen Sie nach Möglichkeit an praktischen Projekten teil, bei denen Sie die Kernkonzepte anwenden können.

Ressourcen: Nutzen Sie den Crashkurs "Maschinelles Lernen" von Google und diese TensorFlow-Tutorials, um Ihre Kenntnisse im Bereich KI-Technologien zu erweitern.

5. Meistern Sie die Techniken des Promptings

Entdecken Sie verschiedene Prompting-Methoden wie Few-Shot-Learning, Cloze-Deletion und Temperaturkontrolle. Jede davon beeinflusst die Ausgabe des LLM auf einzigartige Weise.

Experimentieren Sie mit vorab trainierten Modellen, die über Plattformen wie Hugging Face Transformers verfügbar sind. Versuchen Sie, sie mithilfe von Prompt-Engineering-Techniken für bestimmte Aufgaben zu optimieren.

Ressourcen: Um Ihr Verständnis zu vertiefen, melden Sie sich für Online-Kurse oder Lehrbücher zum Thema NLP an, wie beispielsweise "Speech and Language Processing" von Jurafsky und Martin. Nehmen Sie an Online-Communities wie r/PromptEngineering oder Foren teil. Auch OpenAI bietet gute Ressourcen.

6. Vernetzen Sie sich mit Fachleuten aus diesem Feld

Die richtige Vernetzung mit KI-Fachleuten ist der Schlüssel, insbesondere bei der Jobsuche. Bauen Sie Beziehungen zu KI-Experten auf, besuchen Sie Konferenzen und nehmen Sie an Online-Foren teil, um Ideen und Herausforderungen mit Gleichgesinnten zu diskutieren.

Veranstaltungen wie die North American Conference on Language Learning (NAACL) oder die AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) Conference sind gute Ausgangspunkte.

Die Zusammenarbeit innerhalb der KI- und NLP-Community fördert das Lernen und hält Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich Prompt Engineering auf dem Laufenden.

Diese Vorlage herunterladen Bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Jobsuche bei der Suche nach einem Job im Bereich Prompt Engineering auf Kurs

Um Ihren Aufwand bei der Jobsuche zu reduzieren, sollten Sie den Einsatz von Tools zur Steigerung der Produktivität wie die ClickUp-Vorlage für die Jobsuche in Betracht ziehen. Diese praktische Vorlage hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, indem sie Ihnen die Nachverfolgung von Bewerbungen, Stellenangeboten, Unternehmensbewertungen, Vorstellungsgesprächen und vielem mehr an einem Ort ermöglicht.

6. Erstellen Sie ein Portfolio, das Ihre Fachkenntnisse präsentiert

Konzentrieren Sie sich darauf, beeindruckende Projekte zu erstellen, um ein tiefes Verständnis für KI-Technologien zu entwickeln und ein starkes Portfolio aufzubauen, das potenziellen Arbeitgebern und der KI-Community Ihre Fähigkeiten im Bereich Prompt Engineering demonstriert.

Sie können auch Ihre Qualifikationen verbessern und Ihr Fachwissen unter Beweis stellen, indem Sie relevante Zertifizierungen im Bereich Prompt Engineering erwerben.

Experimentieren Sie mit Open-Source-LLMs: Plattformen wie OpenAI's Playground und Hugging Face bieten Zugang zu verschiedenen LLMs zum Ausprobieren. Üben Sie das Erstellen von Prompts, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen

Beiträge zu Open-Source-Projekten: Beteiligen Sie sich an Projekten auf GitHub, die sich mit Prompt-Engineering-Anwendungen befassen. So sammeln Sie wertvolle Erfahrungen und können potenziellen Arbeitgebern Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen

Entwickeln Sie persönliche Projekte: Erstellen Sie Projekte, die Ihre Fähigkeiten im Bereich Prompt Engineering unter Beweis stellen. Dazu könnte beispielsweise die Erstellung eines Chatbots mithilfe von Prompts, die Generierung verschiedener kreativer Textformate oder die Zusammenfassung sachlicher Themen gehören

Das Feld des Prompt Engineering entwickelt sich rasant. Verfolgen Sie relevante Blogs, Forschungsarbeiten und Branchennachrichten, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Prompt-Engineering-Zertifizierungen sind zwar nicht obligatorisch, können jedoch Ihr Engagement in diesem Feld unter Beweis stellen und Ihnen einen strukturierten Lernpfad bieten.

Wenn Sie sich auf diese spezifischen Fähigkeiten, Ressourcen und Strategien konzentrieren, sind Sie auf dem besten Weg, ein kompetenter Prompt Engineer zu werden.

Hindernisse beim Einstieg in das Prompt Engineering überwinden

Wie jedes Feld ist auch das Prompt Engineering nicht ohne Herausforderungen.

Da diese Disziplin noch neu ist, müssen Sie spezifische Fähigkeiten entwickeln (wie oben erwähnt).

Hier eine kurze Zusammenfassung der Fähigkeiten, die Sie benötigen, um in das Prompt Engineering einzusteigen: Analytische Fähigkeiten zur Interpretation des Verhaltens von KI-Modellen und des Erfolgs ihrer Ergebnisse

Eine starke Grundlage aus KI-Konzepten wie maschinelles Lernen, NLP und Deep Learning

Kreative Problemlösungsfähigkeiten zum Entwerfen und Verfeinern von Prompts

Die Fähigkeit, mit funktionsübergreifenden Teams zusammenzuarbeiten und zu verhandeln

Eine Vorliebe für Führungsaufgaben, um hochrangige Projekte zu leiten und zu verwalten

Fähigkeiten sind gut. Aber es ist auch wichtig, sich der potenziellen Hindernisse bewusst zu sein, denen Sie auf Ihrem Weg zum Prompt Engineer begegnen könnten.

Hier sind die häufigsten Herausforderungen, denen Sie begegnen können:

Prompt Engineering ist ein neues und sich schnell entwickelndes Feld , das es schwierig macht, mit den neuesten Techniken und Tools Schritt zu halten

Der Zugang zu leistungsstarken Sprachmodellen ist oft eingeschränkt und erfordert möglicherweise eine Lizenz von großen Technologieunternehmen, was für Einzelpersonen und Start-ups eine Hürde darstellt

Da Prompt Engineering noch relativ neu ist, gibt es noch nicht genügend Experten, die Neulinge betreuen können

Ohne einheitliche Regeln und Praktiken können die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch beeinträchtigt werden

Die Verwendung einer fairen und sicheren Sprache in Eingabeaufforderungen oder Ausgaben erfordert Verständnis und sorgfältigen Umgang

Es gibt noch nicht viele spezifische Rollen für Prompt Engineers, obwohl immer mehr Menschen sie suchen

Profi-Tipp: Eine Möglichkeit für Einzelpersonen, Startups und kleine Unternehmen, Lizenz- und Entwicklungsbarrieren im Bereich KI zu überwinden, besteht darin, einsteigerfreundliche KI-Tools und -Ressourcen zu erkunden, die keine nennenswerten Investitionen oder Fachkenntnisse erfordern.

Die Vor- und Nachteile des Berufs als Prompt Engineer

Prompt Engineering ist in der Tat eine spannende Karriereoption, aber wie alles andere hat auch sie ihre Vor- und Nachteile.

Vorteile

Einige der wichtigsten Vorteile einer Karriere im Bereich Prompt Engineering sind:

Karriere-Outlook

Die Nachfrage nach Prompt-Engineers wächst stetig, da Unternehmen zunehmend auf Software setzen, um ihre Abläufe und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Der weltweite Markt für Prompt Engineering wird von 2024 bis 2030 voraussichtlich um 32,8 % jährlich wachsen, was den Bedarf an qualifizierten Prompt Engineers in den kommenden Jahren belegt.

Gehaltsvorstellungen

Laut einer Studie von Velents AI gehören Prompt Engineers in den Vereinigten Staaten mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von rund 300.000 US-Dollar zu den bestbezahlten Fachkräften im KI-Sektor.

Solche Zahlen zeigen, dass Prompt Engineering ein äußerst lohnender Karriereweg sein kann.

Mögliche Beschäftigungsmöglichkeiten

Das Beste daran?

Prompt-Engineers finden Arbeit in allen Branchen und Bereichen von Unternehmen, darunter:

Tech-Unternehmen wie Google, OpenAI, Anthropic und Microsoft

KI-Forschungslabore und akademische Einrichtungen

Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf KI- und NLP-Lösungen

Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen

Organisationen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften

Anwaltskanzleien und Technologieunternehmen, die für die Rechtsbranche tätig sind

Website-Baukästen und No-Code-Plattformen

Nachteile

Prompt Engineer zu sein, kann ein lohnender Karriereweg sein, hat aber auch einige Nachteile. Hier erfahren Sie, wie Sie diese überwinden können:

Eingeschränkter Zugang zu Sprachmodellen

Viele fortschrittliche Sprachmodelle sind für Prompt-Engineers ohne Lizenz nicht zugänglich.

Die Lösung? Verwenden Sie Open-Source-Sprachmodelle und Prompting-Frameworks, arbeiten Sie mit Forschungseinrichtungen zusammen oder treten Sie Unternehmen bei, die Zugang dazu haben.

Und denken Sie daran: Setzen Sie sich für offenere und zugänglichere KI-Technologien ein.

Ethische Überlegungen

Unfaire und unsichere Modellergebnisse sind ein echtes Problem beim Prompt Engineering.

Um diese Herausforderung zu meistern, sollten Sie ethische KI-Grundsätze lernen, mit Ethikern und Fachexperten zusammenarbeiten und Techniken zur Förderung einer verantwortungsvollen KI-Entwicklung beherrschen.

Ein beliebtes Beispiel für ethische KI ist Claude von Anthropic, das einen dynamischen Ansatz zur Minderung von Verzerrungen verfolgt.

Probleme mit Skalierbarkeit und Leistung

Die effiziente und genaue Verwaltung großer, komplexer Sprachmodelle kann schwierig sein. Aber denken Sie daran: Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg im Prompt Engineering.

Erforschen Sie weiterhin Methoden wie Prompt-Tuning oder Chaining, um die Prompt-Leistung zu optimieren.

Ein unsicherer Arbeitsmarkt

Spezielle Rollen im Bereich Prompt Engineering sind derzeit auf dem Arbeitsmarkt rar gesät.

Umso wichtiger ist es, über einschlägige Fachkenntnisse in den Bereichen natürliche Sprachverarbeitung, maschinelles Lernen oder Softwareentwicklung zu verfügen. Außerdem sind vielseitige Fähigkeiten wie Prompt Engineering sehr gefragt.

