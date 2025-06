Wie Sie am Freitag produktiv sind

Das "Freitagsgefühl" ist genauso real wie der Montagsblues.

Wenn Sie sich an einem Freitagnachmittag schon einmal lustlos bei der Arbeit gefühlt haben, sind Sie nicht allein. Eine Studie aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass Mitarbeiter an Freitagen tendenziell mehr Tippfehler machen und weniger produktiv sind.

Schließlich ist Freitag der Tag der Woche, an dem der Dopaminrausch beim Scrollen durch TikTok Sie überkommt. Die E-Mail, die Sie schreiben mussten? Die verschieben wir auf das Wochenende, sagen Sie sich.

Und so wird die Liste der unerledigten Aufgaben immer länger, sodass Sie Ihre Wochenendpläne über den Haufen werfen oder sich auf einen unerträglich hektischen Montagmorgen in der folgenden Woche einstellen müssen.

Aber was macht Freitage weniger produktiv und wie können Sie diese Situation ändern?

Lesen Sie weiter und erfahren Sie einige bewährte Tipps, wie Sie Ihren Freitag genauso produktiv gestalten können wie den Rest der Woche.

Den Produktivitätsrückgang am Freitag verstehen

Stress und Müdigkeit, die sich im Laufe der Woche aufgebaut haben, gehören zu den möglichen Gründen für den Produktivitätsabfall am Freitagnachmittag. Die Vorfreude auf das Wochenende kann Mitarbeiter von ihren Aufgaben ablenken und zu einem Rückgang der Produktivität führen.

Wenn die Woche sich dem Ende zuneigt, lässt die Dringlichkeit, Aufgaben abzuschließen, möglicherweise nach, was dazu führt, dass weniger Arbeit erledigt wird.

Die Auswirkungen von Remote-Arbeit auf die Produktivität am Freitag

Laut Forbes bietet Remote-Arbeit Flexibilität, aber die Aufrechterhaltung der Produktivität ist eine Herausforderung. Das Fehlen strukturierter Arbeitszeiten kann zu einem Produktivitätsrückgang führen, insbesondere gegen Ende der Woche.

Andererseits verbessert Remote-Arbeit zwar die Work-Life-Balance, kann aber auch die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verwischen. Dies kann zu Burnout und verminderter Produktivität gegen Ende der Arbeitswoche führen.

Kürzere Arbeitswochen und ihre möglichen Auswirkungen auf die Produktivität

Kürzlich wurde in Spanien eine Testversion durchgeführt, um die Auswirkungen einer Vier-Tage-Woche auf die Produktivität und den Stresspegel der Mitarbeiter zu bewerten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Mitarbeiter nach der Testversion produktiver arbeiteten. Sie fühlten sich gesünder, weniger gestresst, weniger müde und zufriedener mit den Inhalten ihrer Arbeit.

Das Parkinson-Gesetz besagt, dass sich Arbeit so lange ausdehnt, bis die zur Verfügung stehende Zeit aufgebraucht ist. Kürzere Arbeitswochen steigern die Effizienz, da die Mitarbeiter motiviert sind, ihre Aufgaben innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens zu erledigen. Außerdem können sie die Work-Life-Balance der Mitarbeiter verbessern und damit ihre psychische Gesundheit und Arbeitszufriedenheit steigern.

Trotz ihrer Vorteile sind kurze Arbeitswochen weltweit noch nicht zur Norm geworden. Bis dahin müssen Sie Ihre Freitage sinnvoll gestalten und eine Lösung finden, um produktiv zu bleiben, ohne Ihr Wohlbefinden zu gefährden.

Strategien zur Steigerung Ihrer Produktivität am Freitag

Schauen wir uns einige der besten Strategien zur Steigerung der Produktivität am Freitag an. Setzen Sie sie um und genießen Sie ein sorgenfreies Wochenende und einen stressfreien Monday!

1. Beginnen Sie Ihren Tag früh

Freitage fühlen sich oft wie eine Erweiterung des Wochenendes an und verleiten dazu, eine Stunde länger im Bett zu bleiben, bevor man den Tag beginnt. Wir alle lieben es, etwas Schlaf nachzuholen, aber dies an einem Freitag zu tun, ist möglicherweise nicht das Beste für Ihre Produktivität.

Beginnen Sie Ihren Tag stattdessen früh, halten Sie sich an Ihre Morgenroutine und setzen Sie sich pünktlich an Ihren Schreibtisch. Beginnen Sie Ihren Tag immer zur gleichen Zeit und auf die gleiche Weise, auch freitags, damit sich die nächsten acht Stunden wie ein ganz normaler Arbeitstag anfühlen.

Stürzen Sie sich nicht sofort in schwierige Aufgaben. Verbringen Sie stattdessen die erste Arbeitsstunde damit, Ihren Arbeitsplan zu überprüfen. Überprüfen Sie die Fortschritte, die Sie und Ihr Team in dieser Woche gemacht haben, analysieren Sie, ob einige Aufgaben zusätzliche Ressourcen erfordern, und passen Sie den Plan gegebenenfalls an.

Wenn Sie noch kein Rahmenkonzept für Ihre Arbeitsplanung haben, können Sie sich ClickUp ansehen, eine Plattform für Projekt- und Aufgabenmanagement, die verschiedene Vorlagen für die Aufgaben- und Workload-Planung bietet.

Die Vorlage "Arbeitsplan-Whiteboard" von ClickUp hilft Ihnen beispielsweise dabei, Ihre Projektziele zu definieren, Fortschritte zu messen, Prozesse zu analysieren, um Problembereiche zu identifizieren, Prozesse und Leistung zu verbessern und die Kontrolle über neue Prozesse zu behalten. All dies sorgt dafür, dass Sie Ihre Leistung und Produktivität während der gesamten Woche aufrechterhalten können.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Projekte und verbessern Sie die Produktivität am Arbeitsplatz mit der Whiteboard-Vorlage "Arbeitsplan" von ClickUp

Mit dieser gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Vorlage können Sie:

Projektziele skizzieren

Verschaffen Sie sich mit automatisierten Status-Updates einen umfassenden Überblick über Ihr Projekt

Organisieren Sie Aufgaben mit der nahtlosen Drag-and-Drop-Funktion

Aufgaben hinzufügen oder entfernen

Aufgaben an Teammitglieder verteilen

Finden Sie Engpässe und beheben Sie sie sofort, um die Leistung zu verbessern

Schauen Sie zurück und überprüfen Sie alles, was Sie innerhalb einer Woche oder eines Monats erreicht haben, und beginnen Sie Ihren Freitag mit einer positiven, energiegeladenen Notiz!

2. Aufgaben priorisieren

Produktive Mitarbeiter nehmen sich Zeit, um zu analysieren, welche Aufgaben wirklich etwas bewegen, und setzen diese dann ganz oben auf ihre To-do-Liste. Diese Strategie sollten Sie in Ihren Plan zur Steigerung Ihrer Produktivität aufnehmen, um das Beste aus Ihren Freitagen herauszuholen.

Der Prozess umfasst zwei Schritte:

Teilen Sie die Arbeit in kleinere, überschaubare Elemente auf

Priorisieren Sie die zu erledigenden Elemente nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit

ClickUp Tasks wurde entwickelt, um die Projektplanung, die Organisation von Workflows und die Zusammenarbeit zu vereinfachen, und kann Ihnen bei diesen Schritten helfen.

Vereinfachen Sie Workflows und die Zusammenarbeit mit ClickUp Aufgaben

Sie können ClickUp Aufgaben verwenden, um:

Projekte in kleine Aufgaben aufteilen

Weisen Sie einem oder mehreren Teammitgliedern Aufgaben zu

Kommunizieren und Ressourcen mit Aufgaben-Kommentaren freigeben

Fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu, um sie schnell aus verschiedenen Speicherorten abzurufen

Erinnerungen für wiederkehrende Aufgaben festlegen

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit benutzerdefinierten Tags und sortieren Sie mehrere Aufgaben schnell

Sobald Sie Ihre Aufgaben vorbereitet haben, nutzen Sie die ClickUp-Aufgabenprioritäten, um:

Markieren Sie Aufgaben als dringend, wichtig, normal und unwichtig

Sortieren Sie Aufgaben nach Prioritäten und Zeitschätzungen für jede Aufgabe

Erstellen Sie einen Aktionsplan mit Prioritäten neben jeder Aufgabe

Verwenden Sie Abhängigkeiten in ClickUp , um zu bestimmen, welche Aufgaben auf den Abschluss anderer Aktionselemente warten

Markieren Sie Ihre Aufgaben als dringend, hoch, normal oder niedrig priorisiert und erstellen Sie mit ClickUp Aufgabenprioritäten ein Diagramm mit den Aufgaben, die nacheinander erledigt werden müssen

Wenn Sie mehrere Projekte mit einer Vielzahl von Aufgaben und Unteraufgaben bearbeiten, ist es eine Herausforderung, diese schnell zu sortieren und zu priorisieren. Die Prioritätsmatrix-Vorlage von ClickUp bietet eine nahtlose Lösung für dieses Problem und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben anhand ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit zu visualisieren.

Diese Vorlage herunterladen Identifizieren Sie wichtige Aufgaben und verlieren Sie mit der Prioritäten-Matrix-Vorlage von ClickUp nie Ihre Prioritäten aus den Augen

Verstehen wir, wie die Matrix funktioniert:

Quadrant 1 steht für Aufgaben mit hoher Dringlichkeit und geringer Wichtigkeit (als Nächstes zu erledigen)

Quadrant 2 steht für Aufgaben mit hoher Dringlichkeit und hoher Wichtigkeit (zuerst erledigen)

Quadrant 3 steht für Aufgaben mit geringer Dringlichkeit und geringer Wichtigkeit (zuletzt erledigen)

Quadrant 4 steht für Aufgaben mit geringer Dringlichkeit und hoher Wichtigkeit (später erledigen)

Wenn Sie Ihre Aufgaben in die Quadranten einteilen, können Sie erkennen, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen und welche Sie später bearbeiten können. Die Vorlage sorgt dafür, dass funktionsübergreifende Teams hinsichtlich der Reihenfolge der Aufgaben auf dem gleichen Stand sind. Teammitglieder können dieses Framework nutzen, um Fortschritte nachzuverfolgen und Termine einzuhalten.

Profi-Tipp: Erwägen Sie die Verwendung der Eisenhower-Matrix, um Ihre Zeit besser zu verwalten und Ihren Aufwand zunächst auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren.

3. Planen Sie voraus

Wenn Sie sich bei einer Aufgabe festgefahren fühlen, zwingen Sie sich nicht dazu, weiterzumachen. Legen Sie sie für eine Weile beiseite und arbeiten Sie an etwas, das Sie nicht so sehr anstrengt, wie zum Beispiel die Planung für die kommende Woche. Befolgen Sie diese Schritte und bereiten Sie sich auf eine produktive Woche vor:

Sortieren Sie Ihre Prioritäten für die Aufgaben der nächsten Woche

Setzen Sie sich wöchentliche Ziele (und wenn Sie Teamleiter oder Manager sind, auch für Ihr Team)

Blockieren Sie Zeit für wichtige Meetings oder andere zeitkritische Ereignisse

Planen Sie Ihre täglichen Aktivitäten entsprechend Ihrem wöchentlichen Ziel

Wenn Ihre Arbeit die Verwaltung komplexer Projekte, mehrerer Aufgaben und Abhängigkeiten sowie wiederkehrender Ereignisse umfasst, nimmt deren manuelle Planung viel Zeit in Anspruch. Aber nicht, wenn Sie die Zeitblockierungsvorlagen von ClickUp an Ihrer Seite haben!

Die ClickUp-Vorlage zum Blockieren von Terminen ist ein Rahmenwerk zur Nachverfolgung vergangener, aktueller und zukünftiger Verpflichtungen. Sie können sie an Ihre persönlichen und beruflichen Planungsanforderungen anpassen.

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der Vorlage "Terminblockierung" von ClickUp den Überblick über bevorstehende Ereignisse, Meetings und Arbeitsverpflichtungen

Hier sind ein paar Tipps, wie Sie diese Vorlage nutzen können, um Ihre wöchentliche Planung im Griff zu behalten:

Priorisieren Sie die wichtigsten Aufgaben zuerst

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben verstehen

Intuitiv planen und Blöcke blockieren

Zeitleisten für die Fertigstellung von Aufgaben festlegen

Visualisieren Sie, welche Aufgaben wie viel Zeit in Anspruch nehmen

Freizeit in den Plan einbeziehen

Wenn Sie Ihre Woche auf diese Weise planen, bleiben Sie besser organisiert, vermeiden Ablenkungen und verwalten alle Ihre Aufgaben an einem zentralen Ort. Sie müssen nicht mehr E-Mails, Chats und Tabellen durchforsten, um Ihre wöchentliche To-do-Liste zu erstellen.

Schneller Work-Life-Tipp für mehr Produktivität: Wenn Sie Termine für verschiedene Aufgaben blockieren, vergessen Sie nicht, etwas Zeit zum Ausruhen und Auftanken einzuplanen!

4. Nutzen Sie Pausen effektiv

Nur Arbeit und kein Vergnügen sind der Feind der Produktivität. Wenn Sie Ihre Produktivität maximieren möchten, ohne Ihr Wohlbefinden zu beeinträchtigen, sind häufige Pausen zwischen den Aufgaben unerlässlich.

Probieren Sie die Pomodoro-Technik aus, falls Sie das noch nicht getan haben: Arbeiten Sie 25 Minuten lang an einer Aufgabe, machen Sie dann eine 5-minütige Pause und gehen Sie zur nächsten Aufgabe über. Mit dem Tool "Zeiterfassung für Projekte" von ClickUp können Sie den 25-minütigen Block auf einem Gerät Ihrer Wahl aufzeichnen.

Sie haben auch die Möglichkeit, jedem Zeitblock Notizen hinzuzufügen, sodass Sie am Ende des Tages überprüfen können, wofür Sie Ihre Zeit verwendet haben.

Nutzen Sie die Pomodoro-Technik mit dem Tool zur Zeiterfassung für Projekte von ClickUp

Neben diesen 5-minütigen Pausen sollten Sie eine richtige Auszeit einplanen, um den Kopf frei zu bekommen, Stress abzubauen und konzentriert zu bleiben, insbesondere freitags. Das kann ein 15-minütiger Spaziergang im Park oder ein 30-minütiges Nickerchen am Nachmittag sein – was auch immer für Sie am besten funktioniert.

Die Vorlage "Tägliche Zeitblöcke" von ClickUp kann Ihnen dabei helfen. Damit können Sie einen produktiven Tag gestalten und Ihre Work-Life-Balance optimieren.

Diese Vorlage herunterladen Reservieren Sie sich in Ihrem Tagesablauf Zeit für sinnvolle Aktivitäten und kommen Sie mit der Vorlage "Tägliche Zeitblöcke" von ClickUp Ihrem Erfolg näher

Diese Vorlage wurde für Fachleute entwickelt, die viele verschiedene Aufgaben erfüllen und den ganzen Tag über mehrere Aufgaben jonglieren müssen. Sie bietet Ihnen folgende Vorteile:

Visualisieren Sie die wichtigsten Aufgaben und planen Sie sie für die produktivsten Stunden ein

Identifizieren Sie, welche Aufgaben Sie gerade bearbeiten, später planen, delegieren oder löschen sollten

Legen Sie für jede Aufgabe realistische Zeitschätzungen fest, um sich nicht zu viel vorzunehmen

Blockieren Sie Ausfallzeiten für Hobbys, Entspannung und Reflexion, damit Sie nicht ausgebrannt sind

Folgen Sie der Vorlage und ergreifen Sie täglich Maßnahmen, um Ihren Zielen näher zu kommen, während Sie gleichzeitig genügend Zeit für Ihre Interessen außerhalb der Arbeit aufwenden.

5. Organisationstipps für mehr Produktivität

Den Schreibtisch aufzuräumen – ähnlich wie das Bett zu machen – mag morgens trivial erscheinen, ist aber ein wirksames Mittel, um die Produktivität zu steigern. Beide Aufgaben geben Ihnen das Gefühl, etwas erreicht zu haben – ein großartiges Gefühl, um den Tag zu beginnen.

Ein aufgeräumter Arbeitsplatz (egal, ob Sie zu Hause oder im Büro arbeiten) hält Ablenkungen fern. Wenn beispielsweise Dokumente und Dateien auf Ihrem Schreibtisch herumliegen, wird es schwierig, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu finden, und Sie verlieren den Fokus auf die anstehende Aufgabe.

Wenn Sie sich hingegen ein paar Minuten Zeit nehmen, um Ihren Schreibtisch aufzuräumen, finden Sie schnell, was Sie suchen, und können einen produktiven Tag ohne Ablenkungen verbringen. Außerdem wirkt ein aufgeräumter Schreibtisch einladender als ein unordentlicher.

Das gilt auch für Ihren Computerbildschirm. Ein Tool zur Dateiverwaltung wie ClickUp hilft Ihnen, Ihre projektbezogenen Dokumente, Dateien, PDFs und andere Ressourcen in separaten Ordnern mit Tags zu kategorisieren, sodass Sie sie schnell wiederfinden.

Lesen Sie auch: 15 Tipps für das Homeoffice zur Steigerung der Produktivität bei der Remote-Arbeit

6. Kommunikation und Meetings am Freitag

Wenn Sie an einem Freitag Meetings besuchen müssen, planen Sie diese für den Nachmittag (oder für Zeiten, in denen Sie weniger produktiv sind). Intensive Aufgaben wie die Entwicklung einer Fallstudie oder anspruchsvolles Codieren erfordern ungeteilte Konzentration, daher sollten Sie diese Aufgaben besser für einen anderen Zeitpunkt reservieren.

In Meetings hingegen sprechen Sie mit Ihren Team-Mitgliedern oder Clients, arbeiten gemeinsam an Ideen und besprechen den aktuellen Stand von Projekten, wodurch die Arbeit weniger monoton erscheint.

Meetings sind jedoch nicht immer produktiv. Vermeiden Sie unnötige Meetings, wenn möglich, und wechseln Sie zu asynchroner Kommunikation, wenn Sie Input oder Klarstellungen von Teammitgliedern benötigen.

Hier kann die Chat-Ansicht von ClickUp helfen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit oder asynchron mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Kommunizieren Sie mit internen und externen Stakeholdern und weisen Sie Elemente mit der [@]erwähnen-Funktion oder zugewiesenen Kommentaren zu Aufgaben zu

Teilen Sie Links zu Webseiten, Dateien, Tabellen und anderen Anhängen

Formatieren Sie Ihre Nachricht mit Code-Blöcken, Aufzählungen und Bannern, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten

Asynchrones Arbeiten spart Zeit und minimiert den Bedarf an Kontextwechseln (d. h. das Umschalten Ihrer Aufmerksamkeit von einer Aufgabe zur anderen, wie z. B. die Teilnahme an einem Meeting mit dem Kundenerfolgsteam und die Rückkehr zum Codieren), sodass Sie freitags mehr Arbeit erledigen können.

Mit ClickUp eine produktive und ausgeglichene Arbeitswoche erreichen

Mitarbeiter sind freitags nicht besonders produktiv. Gleichzeitig können Sie es sich aber nicht leisten, Ihre Arbeit zu vernachlässigen: Ein fauler Freitag führt oft zu einem schrecklichen Montagmorgen, an dem Sie die verlorene Produktivität wieder aufholen müssen.

Neben den oben genannten Strategien kann ClickUp Ihnen helfen, den letzten Arbeitstag der Woche ohne Schweißausbrüche zu überstehen. Die Features des Tagesplaners halten Sie bei der Stange, helfen Ihnen, Prioritäten zu setzen, und sorgen dafür, dass Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams in Kontakt bleiben, wenn Sie auf Probleme stoßen.

Und Sie können endlich das Friday Feeling genießen und den Wochenendmodus aktivieren, ohne Ihre Produktivität am Freitag zu beeinträchtigen. Machen Sie den Freitag zu Ihrem produktivsten Tag der Woche. Starten Sie noch heute mit ClickUp!