So exportieren Sie Notizen aus Evernote in andere Anwendungen

Evernote ist seit seiner Einführung im Jahr 2008\ eine beliebte Notizen-App. Aufgrund der vielen Änderungen, die in letzter Zeit vorgenommen wurden, sind viele Evernote-Benutzer zu einer anderen Lösung für Notizen gewechselt - oder denken darüber nach.

Egal, ob Sie umziehen möchten oder sich einfach mit einem Backup Ihrer Evernote-Inhalte sicher fühlen, Sie haben die Wahl zwischen zahlreichen Evernote-Alternativen . Und wenn Ihnen der Gedanke an die Übertragung all Ihrer Notizen Alpträume bereitet, dann machen Sie sich keine Sorgen - in diesem Blog erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt aus Evernote exportieren.

Für den Export aus Evernote empfehlen wir die Funktion "Notizbuch exportieren", mit der Evernote-Nutzer ganze Notizbücher exportieren können. Dies ist besser als die Option "Notizen exportieren", da die Struktur, die Sie mühsam in den Notizbüchern angelegt haben, erhalten bleibt. Wir sprechen auch über alternative notizbuch-Apps für Android und iOS. Legen wir los.

Wie exportiere ich Evernote-Notizen in andere Apps

Egal, ob Sie auf eine andere App für Notizen umsteigen oder eine Plattform für die Zusammenarbeit suchen, wie z. B ClickUp hier erfahren Sie, wie Sie einen reibungslosen Exportprozess sicherstellen können

hinweis: Sie können nur über die Desktop-App für Windows oder Mac aus Evernote exportieren; dies ist nicht über den Browser oder die App möglich_.

Schritt 1: Greifen Sie auf Ihr Evernote-Konto zu

Öffnen Sie die App und gehen Sie zu Ihrem Evernote Dashboard

via Evernote Der Exportvorgang ist sowohl auf Mac als auch auf Windows sehr ähnlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Evernote verwenden, um einen reibungslosen Export zu gewährleisten.

Schritt 2: Wählen Sie die zu exportierenden Notizen oder Notizbücher

Navigieren Sie durch Ihre Evernote-Notizbücher und entscheiden Sie, ob Sie bestimmte Notizen oder ganze Notizbücher exportieren möchten. Wenn Sie nur ein paar Dutzend Notizen haben, ist es in Ordnung, diese zu exportieren. Denken Sie jedoch daran, dass der Export von Notizen (anstelle von Notizbüchern) nur für jeweils 100 Notizen möglich ist. Wie bereits erwähnt, bevorzugen wir die Option Notizbücher exportieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste (oder Control-Klick auf dem Mac) auf das Notizbuch oder wählen Sie mehrere Notizen aus, die Sie exportieren möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Exportieren

Nachdem Sie die Notizen oder das Notizbuch ausgewählt haben, suchen Sie die Option "Exportieren".

Diese finden Sie normalerweise im Menü, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl geklickt haben. Klicken Sie auf "Exportieren", um fortzufahren.

Evernote bietet mehrere Exportformate an. Wählen Sie das Dateiformat aus den verfügbaren Optionen aus.

Das ENEX-Dateiformat wird für die meisten Anwendungen zur Erstellung von Notizen empfohlen, da es die meisten der ursprünglichen Formatierungen und Metadaten (z. B. Tags, Erstellungsdatum) beibehält.

Sie können jedoch auch die HTML-Dateioption wählen, um eine breitere Kompatibilität zu erreichen, insbesondere für die Verwendung im Internet oder die Anzeige von Notizen als Dokumente.

ENEX-Format: Wählen Sie diese Option, um die Struktur und die Metadaten Ihrer Notizen beizubehalten. Es ist ideal für den Import in andere Notizen-Apps

HTML-Datei: Wählen Sie HTML, wenn Sie die Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen sicherstellen möchten oder Ihre Notizen in einem webfreundlichen Format benötigen

Schritt 5: Speichern Sie die exportierte Datei

Nachdem Sie das gewünschte Format ausgewählt haben, klicken Sie auf "Speichern". Entscheiden Sie sich für einen Speicherort auf Ihrem Computer, an dem Sie die exportierten Evernote-Dateien speichern möchten. Dies kann ein spezieller Ordner sein, wenn Sie mehrere Notizbücher oder Notizen exportieren.

Geben Sie den Dateinamen ein, wählen Sie das Ziel aus und klicken Sie auf "Speichern".

Schritt 6: Notizen in die neue App importieren

Sobald Sie Ihre Notizen exportiert haben, öffnen Sie die App, in die Sie Ihre Notizen übertragen möchten. Die meisten Notizen-Apps verfügen über eine Schaltfläche oder Option "Importieren", die sich in der Regel in den Einstellungen oder im Dateimenü befindet. Verwenden Sie diese Funktion, um die exportierten ENEX- oder HTML-Dateien auszuwählen und zu importieren.

Verschiedene Apps bieten unterschiedliche Möglichkeiten zum Importieren von Notizen, daher werden Sie wahrscheinlich einen der beiden Schritte befolgen:

Suchen Sie nach direkten Importoptionen von ENEX-Dateien oder verwenden Sie gegebenenfalls Konvertierungstools von Drittanbietern

Schauen Sie in der Support- oder Hilfedokumentation der Anwendung nach spezifischen Anweisungen zum Importieren von Notizen

Schritt 7: Überprüfen Sie den Export und Import

Nehmen Sie sich nach dem Importieren einen Moment Zeit, um zu überprüfen, ob alle Notizen korrekt übertragen wurden. Überprüfen Sie auf Formatierungsprobleme oder fehlende Metadaten und passen Sie sie gegebenenfalls an.

Warum sollten Sie Notizen aus Evernote exportieren

Evernote war jahrelang eine feste Größe in der Branche der Notiz-Apps.

Wie wir jedoch bereits erwähnt haben, werden die Nutzer angesichts der Änderungen an den Preisen und Funktionen von Evernote andere Optionen in Betracht ziehen. Hier sind einige Gründe, die Sie dazu veranlassen könnten, Ihre Notizen aus Evernote zu exportieren:

1. Begrenzter kostenloser Plan

Die letzten änderungen am Free Plan können der Grund sein, warum viele Nutzer zu anderen Plattformen wechseln wollen.

Evernote hat seine Preisstruktur aktualisiert, was sich erheblich auf die Nutzer des kostenlosen Plans auswirkt, da sie nur noch 50 Notizen und ein Notizbuch verwalten können. Diese Änderung hat dazu geführt, dass viele nach Alternativen zu Evernote suchen, die mehr Flexibilität bieten, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist.

2. Eingeschränkter geräteübergreifender Zugriff

In der kostenlosen Version von Evernote können Nutzer ihre Notizen nur eingeschränkt geräteübergreifend synchronisieren.

Diese Einschränkung kann die Produktivität und den Zugriff auf Informationen bei Bedarf für Einzelpersonen und Fachleute, die mit mehreren Geräten arbeiten, erheblich behindern.

3. Hohe Abonnementkosten für Premium-Funktionen

Evernote bietet zwar eine Reihe erweiterter Funktionen, darunter Offline-Zugriff, umfangreichere Upload-Kapazitäten und erweiterte Suchfunktionen, doch diese sind kostenpflichtig.

Die Abonnementkosten für den Zugriff auf diese Funktionen passen vielleicht nicht in jedermanns Budget, vor allem, wenn andere Apps für Notizen ähnliche Funktionen kostenlos oder zu einem niedrigeren Preis anbieten.

4. Formatflexibilität und Exportbeschränkungen

Das proprietäre Format von Evernote kann für Nutzer, die ihre Notizen exportieren möchten, manchmal eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn sie die Integrität ihrer Daten beim Wechsel zu einer anderen Plattform bewahren möchten.

Evernote unterstützt zwar den Export von Notizen im ENEX- und HTML-Format, aber der Übergang zu anderen Notiz-Apps erfordert möglicherweise zusätzliche Schritte oder Tools von Drittanbietern, um eine nahtlose Übertragung zu gewährleisten.

5. Suche nach mehr Funktionen für die Zusammenarbeit

Für Teams oder Projekte, die mehr kollaborative Funktionen erfordern, könnten die Nutzer feststellen, dass die Möglichkeiten von Evernote im Vergleich zu anderen Plattformen wie ClickUp das auf Zusammenarbeit ausgelegt ist.

ClickUp bietet fortschrittliche Funktionen für die Erstellung von Notizen und integriert Projektmanagement, KI-Hilfe und Funktionen für die Zusammenarbeit im Team an einem einzigen Ort.

ClickUp: Eine primäre Alternative zu Evernote

ClickUp ist die erste Wahl für alle, die eine organisierte, intuitive und funktionsreiche Plattform für das Festhalten ihrer Gedanken, Ideen und Aufgaben suchen. Für Personen, die die Kunst des Notierens zu schätzen wissen, bietet ClickUp einzigartige Tools, die das traditionelle Notieren aufwerten. Hier ein genauerer Blick darauf, was ClickUp für Notizenmacher auszeichnet:

ClickUp Notepad ClickUp's Notizblock wurde entwickelt, um die Art und Weise zu verändern, wie Sie Ihre Gedanken und Ideen erfassen, organisieren und umsetzen. Hier sehen Sie, wie ClickUp's Notepad das Erfassen von Notizen vereinfacht:

Organisieren Sie mühelos mit Drag-and-Drop-Checklisten, um Ihre Notizen zu priorisieren und zu strukturieren

ideen in ClickUp's Notizblock mit Leichtigkeit festhalten_

Passen Sie Ihre Notizen mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen wie Überschriften, Aufzählungszeichen und Farben an, um Ihre Notizen zu personalisieren

Verwandeln Sie Ihre Notizen mit ein paar Klicks in ClickUp in Aufgaben. Diese Funktion stellt sicher, dass Maßnahmen aus Meetings oder Brainstorming-Sitzungen sofort umsetzbar sind, was Ihren Workflow und Ihre Produktivität optimiert

clickUp Notepad auf mehreren Geräten und Schnittstellen verwenden

Greifen Sie jederzeit auf Ihre Notizen im Web, auf dem Desktop oder mobil zu. Dieser Grad an Zugänglichkeit stellt sicher, dass Ihr Arbeitsablauf nicht unterbrochen wird und alle guten Ideen an einem Ort sind

ClickUp Brain

ClickUp's Suite von AI-Tools für Notizen steigert die Produktivität und das Wissensmanagement, da Sie Aufgaben, Dokumente, Personen und das gesamte Wissen Ihres Unternehmens nahtlos integrieren können app für Notizen erleben:

Verwandeln Sie Ihre Besprechungsnotizen mitClickUp Brain's fortschrittlichen KI-Tools von ClickUp Brain, die automatische Zusammenfassungen und die Generierung von Ideen für Inhalte bieten. Dies macht die gesamten Notizen und Brainstorming-Sitzungen produktiver, da der Schwerpunkt auf der Ausführung und nicht auf der manuellen Dokumentation liegt

mit der ClickUp-KI können Sie während Ihrer Besprechungen Notizen machen

Organisieren Sie Ihre Notizen effizienter mit vorgeschlagenen Tags, Erstellungsdaten und sogar Empfehlungen, wo sie in Ihrem Arbeitsbereich abgelegt werden sollen. Diese intelligente Organisation sorgt dafür, dass Ihre Notizen immer leicht zu finden sind

Erleben Sie eine deutliche Produktivitätssteigerung mit ClickUp-Tools, die die Zusammenarbeit im Team verbessern und die Betriebskosten senken. Die KI-Lösungen von ClickUp können die Produktivität um 30 % steigern, die Abstimmung im Team verbessern und die Betriebskosten um bis zu 75 % senken

ClickUp Docs ClickUp-Docs verwandelt Ihre Notizen in eine dynamische und kollaborative Erfahrung, die sich nahtlos in Ihre Projekte und Aufgaben integriert. Hier erfahren Sie, wie ClickUp Docs die Art und Weise, wie Sie Informationen erfassen und verwalten, revolutioniert:

Erstellen und organisieren Sie Ihre Ideen, Pläne und Ihr Wissen an einem Ort mit ClickUp Docs, indem Sie verschachtelte Seiten und fortschrittliche Formatierung verwenden, um Ihre Notizen sorgfältig zu strukturieren

erstellen Sie Ihre Pläne, Ideen und mehr in ClickUp Docs

Arbeiten Sie in Echtzeit an Dokumenten und ermöglichen Sie so eine nahtlose Teamarbeit. Erwähnen Sie Kollegen, weisen Sie Aufgaben direkt aus Ihren Notizen zu und stellen Sie sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen

mit ClickUp Docs können Sie an einer einzelnen Seite zusammenarbeiten

Verbessern Sie Ihre Notizen, indem Sie sie mit Aufgaben und Projekten in ClickUp verknüpfen und so einen einheitlichen Arbeitsbereich schaffen, in dem Ihre Dokumentation die Projektergebnisse direkt beeinflusst

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten anzupassen, Aufgabenbeziehungen hinzuzufügen oder direkt im Dokument auf Aufgaben zu verlinken

Halten Sie Ihre Notizen gut organisiert und leicht zugänglich und machen Sie sie zu einer zentralen Anlaufstelle für alle wichtigen Informationen und Ressourcen

Beschleunigen Sie die Erstellung von Notizen mitvorlagen für Besprechungsnotizen und vielem mehr, die es Ihnen leicht machen, die Konsistenz und Effizienz Ihrer Dokumentationsarbeit zu wahren

Umstellung auf intelligenteres Notieren mit ClickUp

Wenn Sie Ihre Notizen aus Evernote exportieren und in andere Anwendungen übertragen, können Sie neue Ebenen der Organisation, Zusammenarbeit und Produktivität für Ihre Projekte und Ideen erschließen.

Mit detaillierten Schritten und einem Verständnis für die Feinheiten jedes Prozesses können Sie eine reibungslose Migration Ihrer digitalen Notizen auf eine Plattform sicherstellen, die besser auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Notizen und Ihr Projektmanagement zu verbessern, indem Sie die fortschrittlichen Funktionen und das intuitive Design von ClickUp nutzen.

Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren? Beginnen Sie noch heute damit, Ihre Notizen nach ClickUp zu exportieren und entdecken Sie eine effizientere Art, Ihre Aufgaben und Projekte zu verwalten. Kostenlos anmelden bei ClickUp jetzt!

FAQs

1. Wie kann ich meine gesamte Evernote-Bibliothek exportieren?

Um Ihre gesamte Evernote-Bibliothek zu exportieren, sind einige einfache Schritte erforderlich. Öffnen Sie zunächst Evernote auf Ihrem Desktop, da diese Funktion auf mobilen Versionen möglicherweise nicht verfügbar ist. Greifen Sie auf Ihr Evernote-Konto zu, und Sie sehen Ihre Liste der Notizbücher in der Seitenleiste. Da es in Evernote nicht möglich ist, alle Notizbücher auf einmal mit einem Klick zu exportieren, müssen Sie jedes Notizbuch einzeln exportieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste (bzw. mit der Ctrl-Taste auf dem Mac) auf das Notizbuch, das Sie exportieren möchten

Wählen Sie "Notizbuch exportieren" aus dem Menü

Wählen Sie das ENEX-Dateiformat, damit alle Notizen, einschließlich Tags und Attribute wie Erstellungsdaten, erhalten bleiben. Wenn Sie Notizen zur Ansicht exportieren möchten, können Sie auch das HTML-Format wählen

Klicken Sie auf "Speichern" und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer, um die Datei zu speichern

Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Notizbuch in Ihrer Evernote-Bibliothek

2. Kann Evernote als PDF exportiert werden?

Evernote exportiert Notizen nicht direkt aus der App heraus als PDF-Dateien. Sie können Ihre Notizen jedoch als HTML- oder ENEX-Dateien exportieren und diese dann mit einer Anwendung oder Software eines Drittanbieters, die diese Formatkonvertierung unterstützt, in eine PDF-Datei umwandeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die zu konvertierende Notiz in Evernote zu öffnen und dann die Druckfunktion auf Ihrem Computer zu verwenden, um in PDF zu drucken", die sowohl auf Mac als auch auf Windows verfügbar ist.

3. Wie exportiere ich von Evernote nach Word?

Beim Exportieren von Evernote nach Microsoft Word müssen Sie Ihre Notizen in ein Format konvertieren, das Word lesen kann. Zu den direkten Exportoptionen von Evernote gehören die Formate ENEX und HTML, die beide nicht direkt mit Word geöffnet werden können. Hier ist ein Workaround: