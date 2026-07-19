Claude Skills pro marketing: Jak proměnit strategii vaší značky v umělou inteligenci, která ji uvede do praxe

Skills od Claude promění vaši strategii značky v pravidla, kterými se umělá inteligence řídí při každém návrhu. To je důležité, protože nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci mají prokazatelný problém s opakováním.
Přehled více než 130 studií publikovaný v časopise Trends in Cognitive Sciences zjistil, že výstupy jazykových modelů se přibližují nejčastějším vzorcům v trénovacích datech. Jelikož značky používají stejné nástroje umělé inteligence, vytvářejí stejný hlas.
Skill od Claude tomu zabrání. Načte vaše hlasová pravidla, pozici a formáty do konceptu ještě předtím, než model napíše jediné slovo. Protože hlas a kontext patří vám, konkurence nemůže pomocí stejného nástroje dosáhnout stejného výstupu.
Tento průvodce vám ukáže, jak vytvořit Claude Skills pro marketing a jak může umělá inteligence, která již zná váš pracovní prostor, tento nápad dále rozvinout.
TL;DR: Skill pro Claude je složka s pokyny, referenčními soubory a skripty, kterou si Claude sám načte, kdykoli se úkol shoduje s jejím popisem, a tak pokaždé píše ve stylu vaší značky stejným způsobem. Vytvořte si ji hned, jakmile budete muset AI třikrát vysvětlovat stejná pravidla týkající se stylu nebo formátu. Prvními jasnými kandidáty jsou reklamní texty, zadání kampaní a newslettery.
Samostatný marketér, který řeší jednorázové úkoly, si vystačí s samostatnou dovedností v claude.ai. Tým, který se topí v nesourodých nástrojích, získá více tím, že sjednotí práci tam, kde může AI zasahovat do probíhajících kampaní. Tato příručka se zabývá oběma případy.
Co jsou Claude Skills?
Skill v systému Claude je složka s pokyny, kterou si Claude sám načte, jakmile se objeví odpovídající úkol. Každý Skill potřebuje jeden soubor: SKILL.md. Soubor začíná krátkým blokem zvaným YAML frontmatter, který obsahuje název Skillu, popis toho, kdy jej použít, a samotné pokyny. Skill může také obsahovat referenční soubory a skripty.
Společnost Anthropic vyvinula Skills, aby Claude mohl úkoly plnit pokaždé stejným způsobem. Pro marketingový tým je tímto úkolem psaní v duchu vaší značky: pravidla pro styl, zakázané fráze, klíčové výhody a formáty, které recenzenti očekávají.
Společnost Anthropic spustila Skills v říjnu 2025. V prosinci téhož roku zveřejnila tento formát jako otevřený standard. Vytvořte si vlastní Skills a bude fungovat na claude.ai, v rozhraní Claude API, v Coworku i v Claude Code.
Jak fungují Claude Skills?
Skills v Claudovi fungují na principu postupného odhalování. Claude načte každou vrstvu Skills pouze tehdy, když to daný úkol vyžaduje:
- Při spuštění: Claude načte předem pouze název a popis každé nainstalované dovednosti
- Při shodě: Pokud váš dotaz odpovídá popisu, Claude přečte celý soubor SKILL.md dané dovednosti.
- Na vyžádání: Pokud soubor SKILL.md odkazuje na další soubory, jako je například váš kompletní stylový průvodce, Claude je otevře pouze v případě, že daný úkol vyžaduje takovou míru detailnosti.
Tato vrstvená struktura existuje proto, že znalosti o značce jsou příliš rozsáhlé na to, aby se vešly do jediného zadání. Pravidla pro hlas, rámce pro sdělení, fakta o produktech, právně bezpečné formulace: dohromady přesahují to, co může jedno zadání obsáhnout. Funkce „Skill“ udržuje soubor SKILL.md krátký. Hloubka informací spočívá v odkazovaných souborech, které se načítají pouze v případě potřeby.
Popis má větší váhu než jakákoli jiná část, protože rozhoduje o tom, zda se Skill vůbec spustí. Popis typu „pomoc s obsahem“ nikdy nebude fungovat. Popis typu „použít, když uživatel požádá o reklamní text, vstupní stránku nebo e-mail v duchu naší značky“ vygeneruje marketingový obsah na míru.
Skills fungují i mimo chat. Spouštějí se v Claude Code a v Claude Cowork, desktopovém agentovi, který čte vaše skutečné soubory a na pozadí provádí vícestupňové úkoly. Například tým pro růst společnosti Anthropic vytvořil v Claude Code pracovní postup pro Google Ads. Využívá Skills pro zachování hlasu značky a přesnost popisu produktů a následně sestaví 15 nadpisů a 4 popisy pro každou reklamu do souboru CSV, který tým zkontroluje a nahraje.
Jaký je rozdíl mezi funkcemi Claude, výzvami, agenty a MCP?
Skill učí Clauda, jak provádět opakovatelnou úlohu, zatímco prompt je jednorázový pokyn. Agent AI je systém, který samostatně provádí vícefázové úlohy. MCP, zkratka pro Model Context Protocol, propojuje Clauda s externími nástroji, jako jsou Google Ads nebo HubSpot.
Tyto čtyři prvky se navzájem doplňují, místo aby si konkurovaly.
|Vrstva
|Co to je
|Kdy je využít
|Podnět
|Jednorázový pokyn, který zadáte do chatu
|Máte rychlý dotaz, který se nebude opakovat
|Skill
|Složka, která naučí Clauda opakovatelný úkol v duchu vaší značky
|Často vytváříte stejný typ práce: zadání kampaní, varianty reklam, vstupní stránky
|Agent
|Systém, který samostatně provádí vícefázové úlohy
|Chcete, aby pracovní postup proběhl od začátku do konce, aniž byste museli kontrolovat každý krok
|Server MCP
|Živé propojení mezi Claudem a externím nástrojem
|Claude potřebuje aktuální data z Google Ads, GA4, HubSpot nebo vašeho CMS
Nejčastěji dochází k záměně mezi Skills a MCP. Server MCP poskytuje Claudovi přístup: propojuje Clauda s vaším účtem Google Ads, daty GA4 nebo CMS. Claude pak může číst a zapisovat skutečná čísla, místo aby pracoval s vloženým exportem.
Skill říká Claudovi, co má s tímto přístupem dělat, a to vaším hlasem a podle předem nastavených pravidel.
Pokud tedy propojíte Clauda s Google Ads prostřednictvím MCP, může načíst výkonnost nadpisů z minulého měsíce. Stále však nezná styl vaší značky ani konvence týkající se počtu znaků. Tyto znalosti jsou uloženy ve Skills.
Jaké jsou výhody vytvoření marketingové dovednosti v Claudovi?
Vytvoření Skills přináší čtyři výhody: vyniknete v davu, zkracují se cykly revizí, hlas zůstává zachován i po odchodu zaměstnanců a aktivum se časem zlepšuje.
- Vynikněte v době, kdy je internet zaplaven uniformitou: Web je nyní zaplaven obsahem generovaným umělou inteligencí, ale většina z něj se nikdy nedostane do žebříčku ani není citována. Společnost Graphite zjistila, že 86 % článků v žebříčku Google je napsáno lidmi. U článků citovaných ChatGPT a Perplexity je toto číslo 82 %. Výrazný styl psaní zajišťuje lepší umístění. Skill udržuje výstup vaší umělé inteligence dostatečně výjimečný, aby se dostal do těch vítězných 14 %. A můžete ji vytvořit za jedno odpoledne
- Kratší revizní cykly: Když váš redaktor v každém kole upozorňuje na stejný problém se stylem, oprava přichází příliš pozdě. Funkce tyto chyby opraví ještě předtím, než se dostanou do návrhu. Odstraňuje opakované úpravy, které redaktorovi zabírají celý týden, takže každá revize probíhá rychleji.
- Váš styl zůstane zachován, i když lidé odejdou: Když si váš nejlepší autor vezme volno nebo odejde, standard, který udržoval, obvykle odejde s ním. Kvalita vašich textů klesá, dokud někdo tuto mezeru nezaplní. Funkce „Skill“ tento standard udržuje bez ohledu na to, kdo návrh píše. Třetí návrh nového zaměstnance splní stejná kritéria jako návrh vašeho nejlepšího autora.
- Tento nástroj se časem zlepšuje: Podnět ztratí veškerou hodnotu v okamžiku, kdy zavřete záložku. Funkce si však uchovává každou opravu, kterou do ní vložíte. V šestém měsíci funguje lépe než první den. Díky tomu je to jediná součást vašeho nastavení pracovního postupu s umělou inteligencí, která se postupně vylepšuje, místo aby se resetovala.
Vymanit se z uniformity je jen polovina práce
Nahrání vlastního hlasu do Skills je dobrý nápad. Odliší vás to od průměru v oboru. Ale když zníte jinak, zaujmete jen jednou. Teprve když zníte pokaždé jako vy sami, lidé si vás zapamatují.
Práce Ehrenberg-Bass Institute, skupiny stojící za knihou How Brands Grow, ukazuje jednu jednoduchou věc: lidé poznávají značku podle několika málo signálů, které se opakují znovu a znovu.
Profesorka Jenni Romaniuk poukazuje na zdroj zmatku, který většina týmů přehlíží: protichůdné signály vycházející od samotné značky. Zjednodušeně řečeno, když se neustále měníte, soupeříte sami se sebou o pozornost.
Například když společnost Tropicana vyměnila své známé balení za jednodušší, zákazníci již nemohli tento karton na regálech najít. Tržby klesly odhadem o 26 milionů USD, než se o měsíc později vrátil starý design.
Váš hlas je aktivem značky, na které platí stejné pravidlo. Pokaždé, když se odchýlí, ztrácíte rozpoznatelnost. Průvodce hlasem může popsat cíl, ale nedokáže udržet jednotný tón, když na něj píše současně deset lidí. Skill však tuto jednotu udržuje velmi dobře.
Nejenže vás odliší od konkurence, ale také zajistí, že zůstanete věrní sami sobě v každém návrhu, takže se vaše rozpoznatelnost bude zvyšovat, místo aby slábla. Taková konzistence, a to při rychlosti, s jakou vám nyní AI umožňuje publikovat, je to jediné, co vám prompt nikdy nemůže poskytnout.
Které marketingové pracovní postupy se hodí pro Claude Skills?
Pro Claude Skills se nejlépe hodí devět marketingových pracovních postupů: SEO a optimalizace vyhledávání pomocí umělé inteligence, placená reklama, správa obsahu, vstupní stránky, e-mail, plánování marketingových kampaní, uživatelsky generovaný obsah (UGC) a scénáře videí, analytika a sociální sítě. Každý z nich se opakuje ve stanovené formě, což je klíčový test.
Pokud jste již třikrát vysvětlovali umělé inteligenci, jak má znít hlas vaší značky nebo jak má vypadat formát zadání obsahu, pak by tyto znalosti měly být součástí dovednosti.
Zde je přehled toho, co jednotlivé skupiny zahrnují:
- SEO, GEO a AEO: Funkce dokáže provést technický audit, vygenerovat schéma a optimalizovat stránky tak, aby byly citovány vyhledávači využívajícími umělou inteligenci. Spolupracuje s připojením MCP k Search Console nebo nástroji pro sledování pozic.
- Placené reklamy: Skill pro tvorbu reklamních textů generuje nadpisy a popisy reklam, přičemž u každého z nich je předem zkontrolováno dodržení limitů počtu znaků stanovených společností Google. Tyto texty se také střídají z různých úhlů pohledu, jako jsou výhody, důkazy a námitky.
- Správa obsahu: Skill pro správu obsahu připravuje návrhy blogových příspěvků, vytváří briefy, přetváří jeden dlouhý obsahový materiál na newsletter a příspěvky pro sociální sítě a odstraňuje stopy umělé inteligence. To vše probíhá v souladu s vaší strukturou a stylem komunikace. Díky tomu máte kalendář plný bez nutnosti ruční práce.
- Vstupní stránky a webový design: Funkce „Skill“ generuje marketingovou stránku nebo mikrostránku kampaně podle vašeho designového systému namísto použití obecné šablony. Claude Design přidá vizuální plátno s integrovaným systémem vaší značky a exportuje jej do formátů PDF, PPTX nebo Canva.
- E-mailový marketing: E-mailová dovednost vytváří sekvence v rámci životního cyklu, varianty předmětů e-mailů a texty kampaní v souladu s vaší logikou segmentace a tónem komunikace. Spojte ji s propojením MCP s vaší odesílací platformou, aby Claude pracoval s reálnými údaji ze seznamu adresátů.
- Plánování kampaní a uvedení na trh (GTM): Krátká „Skill“ promění nápad v jedné větě na kompletní brief s částmi, které vaši stakeholdeři očekávají. Neznámé prvky navíc označí jako otevřené otázky, místo aby si vymýšlela odpovědi.
- UGC a videa: Skill pro scénáře zpracovává vysvětlující videa o produktech a reklamní scénáře ve stylu UGC a přizpůsobuje je vašim pravidlům pro úvodní háček, tempo a délku. Přebírá opakující se strukturu, takže váš tým může věnovat čas nápadům, které video posunou dál
- Analytika, atribuce a CRO: Analytická dovednost provádí audit konverzí nebo diagnostikuje pokles metriky podle stanovené metodiky. Promění vágní konstatování „návštěvnost klesá“ v seznam prioritních opatření.
- Sociální a osobní značka: Sociální Skill vytváří příspěvky na LinkedIn, texty pro distribuci napříč kanály a texty pro zakladatele v anonymním autorství, a to vždy ve správném stylu a délce pro daný kanál
Rychlý přehled: Kterou dovednost byste měli vytvořit jako první?
Začněte s řádkem, který odpovídá vaší nejčastěji opakované úloze.
|Případ použití
|Začněte tímhle
|Zkombinujte to s
|Texty v duchu značky všude
|Skill „Hlas značky“
|Stávající výstupní materiály a seznam zakázaných frází
|Reklamní texty pro Google/RSA ve velkém měřítku
|Skill pro reklamní texty
|Propojení MCP s Google Ads a skript pro export do CSV
|Viditelnost ve vyhledávání pomocí umělé inteligence
|Dovednost GEO/AEO
|Propojení MCP se Search Console a dovednost pro schéma FAQ
|Blog a obsahový pipeline
|Skill pro správu obsahu
|Osobní přístup a vaše šablona zadání
|Vstupní stránky a vizuální prvky kampaní
|Claude Design
|Skill „Hlas značky“ a váš designový systém
|Proměňte nápad v zadání kampaně
|Skill „Brief kampaně“
|Šablona marketingového plánu a projekty
|Vytvořte z jednoho obsahu mnoho různých verzí
|Skill pro opětovné využití obsahu
|Skill pro hlas značky a pravidla formátu pro jednotlivé kanály
|E-maily v rámci životního cyklu a kampaní
|E-mailová dovednost
|Propojení MCP s vaším ESP a vašimi pravidly segmentace
|Zjistěte příčinu poklesu metriky
|Dovednost v oblasti analytiky/CRO
|Propojení MCP s GA4 a soubor s metodikou CRO
Jedna kategorie sem nepatří: Strategie a vkus. Skill nerozhoduje o vašem positioning a nedokáže posoudit, zda výsledek osloví vaše publikum.
Každý návrh od Clauda berte jako výchozí bod a každý výsledek vylepšujte na základě toho, co víte o své cílové skupině. Chcete-li dosáhnout kvalitních výstupů, poskytněte agentovi své nejlepší podklady. Tímto způsobem bude výstup odpovídat očekávanému standardu, nikoli průměru.
Jak vytvořit dovednost Claude pro marketing: 6 jednoduchých kroků
Vytvořte marketingovou funkci v šesti krocích: vyberte opakující se úkol, napište soubor SKILL.md, přidejte pravidla značky, rozdělte dlouhý obsah do propojených souborů, otestujte na reálném zadání a opravte případné odchylky.
Než začnete s vytvářením: zkontrolujte, co již existuje
Nemusíte vždy začínat s prázdným souborem. Tři místa, která stojí za to nejprve zkontrolovat:
- Vlastní marketingový plugin společnosti Anthropic. Vytvořený přímo vývojáři a nejbližší ekvivalent startovací sady: příkazy jako /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit a /email-sequence. Vhodné pro seznámení se s podobou dobře vytvořené dovednosti.
- Knihovna pokynů Anthropic. Osvědčené pokyny pro jednotlivé úkoly (varianty předmětů e-mailů, syntéza rozhovorů), které můžete použít jako pokyny pro dovednost.
- Komunitní repozitáře na GitHubu. Existují rozsáhlé sbírky, z nichž některé mají desítky tisíc hvězdiček. Jsou užitečné jako strukturální reference, zřídka však jako hotové materiály.
Chcete-li si vytvořit vlastní, postupujte podle těchto kroků:
Krok 1: Vyberte si jeden opakující se úkol
Správná první dovednost vychází z práce, kterou již opakovaně provádíte. Projděte si své nedávné konverzace s umělou inteligencí a najděte úkol, při kterém neustále vkládáte stejný kontext. Úkol je připraven stát se dovedností, pokud se shodují tyto tři věci:
- Už jste alespoň třikrát zadali AI stejný hlas nebo pravidla formátování
- Struktura zůstává neměnná, zatímco vstupy se mění
- Písemný kontrolní seznam může novému zaměstnanci pomoci osvojit si daný úkol
Reklamní texty, zadání kampaní a newslettery splňují všechna tři kritéria, protože jejich formáty a pravidla zůstávají neměnné od jedné série k druhé. Strategie positioning však testem kontrolního seznamu neprojde, protože se mění s každým rozhodnutím. Opakující se práce se přesouvá do dovednosti, zatímco rozhodování zůstává na vašem týmu.
Krok 2: Napište soubor SKILL.md
Vytvořte složku a přidejte do ní jeden soubor SKILL.md. Ten se skládá ze tří částí:
- Název: Pojmenujte funkci krátkým a výstižným názvem, například název značky-reklamní text
- Popis: Uveďte spouštěč v jedné větě, například Použijte, když uživatel požádá o napsání nebo aktualizaci textu reklamy, e-mailu nebo textu na vstupní stránce v duchu značky
- Pokyny: Napište pravidla srozumitelným jazykem pod úvodní částí dokumentu.
Většinu úsilí věnujte popisu, protože právě ten rozhoduje o tom, zda se Skill aktivuje. Napište jej pomocí frází, které váš tým používá v reálných požadavcích. Pokud vaši kolegové žádají o „aktualizaci RSA“, zatímco vy píšete „reklamní text“, popis musí obsahovat obojí.
Krok 3: Přidejte kontext vaší značky
Stažená dovednost obsahuje obecná pravidla, která generují průměrný text, kterému jste se právě touto dovedností snažili vyhnout. Nahraďte je materiálem, který má k dispozici pouze váš tým:
- Pravidla pro styl psaní formulovaná jako příkazy, například „pište ve druhé osobě“
- Seznam zakázaných slov, frází a tvrzení, které vaše značka nikdy nepoužívá
- Vaše hodnotové nabídky, vyjádřené slovy, která používá váš nejlepší copywriter
- Dva nebo tři publikované příspěvky, které správně vystihují styl vaší značky
Zkopírujte text přímo ze svého skutečného stylového průvodce, místo abyste jej shrnovali z paměti. Shrnutí zachovává pravidla, která si pamatujete, ale opomíjí detaily, a právě ty dělají váš styl jedinečným.
Tip pro pokročilé: Pokud spravujete jednu značku, zakomponujte její styl vyjadřování přímo do Skills. Pokud spravujete více značek, nechte Skills obecné a kontext značky načtěte místo toho do projektu Claude, aby jedna Skills sloužila všem značkám.
Krok 4: Rozdělte dlouhé soubory
Skill se rozšiřuje, jakmile do něj vkládáte opravy, a soubor SKILL.md delší než jedna obrazovka vše zpomaluje. Až se váš soubor dostane do této délky, rozdělte jej na propojené části:
- SKILL. md uchovává spouštěč, základní pravidla a odkazy na ostatní soubory
- Soubor references/style-guide.md obsahuje kompletní informace o stylu a formátování.
- Soubor references/product-facts.md obsahuje ověřené údaje, ceny a popisy funkcí.
- Soubor references/examples.md obsahuje vaše nejlepší texty z minulosti, seřazené podle typu materiálu
Claude otevírá každý odkazovaný soubor pouze tehdy, když to daný úkol vyžaduje. Vaše žádost o text reklamního sdělení načte pravidla pro počet znaků a přeskočí ceník, takže dovednost zůstává rychlá bez ohledu na to, kolik znalostí obsahuje.
Krok 5: Otestujte na reálném zadání
Spusťte Skill na neúplné zadání kampaně, ve kterém chybí některé podrobnosti a zůstává tlak termínu. Čistý vzorek skryje mezery, ale skutečný brief odhalí prostor pro zlepšení.
Dávejte pozor na dva různé typy selhání:
- Funkce se nikdy neaktivovala, což znamená, že popis neodpovídal vaší formulaci. Rozšiřte jej a přidejte znění požadavku, které selhalo
- Funkce se aktivovala, ale hlas se odchýlil, což znamená, že v pokynech je mezera. Přidejte konkrétní pravidlo, které tato odchylka porušila.
Při diagnostice tyto dvě věci oddělujte. Oprava pokynů, když je problémem popis, znamená promarnění jednoho kola, a naopak – promarnění dvou kol.
Krok 6: Zapracujte opravy zpět do projektu
Dovednost se zlepšuje s každým použitím a cyklus je krátký. Pokud výstup neodpovídá značce, sdělte Claudovi, co se pokazilo, ručně opravte návrh a poté tuto opravu zapracujte do dovednosti nebo jejích příkladů.
S každým kolem se do souboru přidá další část vašeho úsudku. Další návrh vychází z vylepšené logiky, čímž se ještě více minimalizují úpravy a provizorní řešení.
Jak sdílet marketingové dovednosti v rámci týmu
Marketingové týmy sdílejí Claude Skills třemi způsoby: přímým odesláním komprimovaných složek se Skills, prostřednictvím vestavěné funkce sdílení v tarifech Claude Team a Enterprise nebo prostřednictvím sdíleného repozitáře GitHub.
Přímé odesílání se hodí pro externí partnery, integrované sdílení pro interní týmy a GitHub pro knihovny, které vyžadují revize a historii verzí. Rozhodujícím faktorem je, kdo vaši knihovnu značky potřebuje a jak často se mění.
Možnost 1: Zkomprimujte a odešlete
Skill je složka, takže jej můžete zkomprimovat a odeslat e-mailem nebo přes Slack. Druhá osoba jej nahraje do svých nastavení Claude a funguje to v rámci jakéhokoli tarifu.
Chcete-li odeslat Skill:
- Najděte ve svém počítači složku „Skill“. Musí obsahovat soubor SKILL.md.
- Rozbalte postranní panel konkrétní složky dovednosti a klikněte na Stáhnout
Chcete-li nahrát obdrženou dovednost:
- Otevřete Claude a přejděte do Nastavení
- Vyberte Funkce a ujistěte se, že je zapnuta možnost „Spouštění kódu a vytváření souborů“, protože bez ní se Skills nespustí.
- Přejděte do části Přizpůsobit a poté na Skills
- Vyberte možnost Nahrát dovednost a vyberte soubor ZIP
Tuto cestu využijte, když předáváte Skill představující hlas značky freelancerovi nebo partnerské agentuře. Vyhněte se jí však v rámci týmu, protože každá aktualizace hlasového průvodce znamená nový zip, nové nahrání a žádný záznam o tom, kdo aktuální verzi spravuje. Marketingový Skill se mění častěji než většina ostatních, protože kampaně, slogany a informace o produktech se mění každý měsíc. Problém s aktualizacemi postihuje tuto kategorii mnohem více než ostatní.
Možnost 2: Sdílení v rámci Claude (plány Team a Enterprise)
Claude má ve tarifech Team a Enterprise integrovanou funkci sdílení. Skill můžete sdílet s konkrétními kolegy nebo s celou organizací a vlastníci mohou Skill nasadit pro všechny najednou.
Než bude možné sdílet, musí majitel organizace tuto funkci nejprve aktivovat:
- Přejděte do nastavení organizace a poté do sekce „Dovednosti“
- Zapněte možnost „Spouštění kódu a vytváření souborů“ a poté zapněte Skills
- Chcete-li členům umožnit vzájemné sdílení, zapněte přepínače sdílení ve stejné sekci, protože sdílení je ve výchozím nastavení vypnuté.
Chcete-li sdílet Skill, který jste vytvořili:
- Přejděte do části Přizpůsobit a poté na Skills
- Otevřete Skill, který jste vytvořili, a vyberte možnost Sdílet
- Zadejte jména nebo e-mailové adresy, případně sdílejte s celou organizací
Chcete-li nasadit Skill v celé organizaci (pouze pro vlastníky):
- Přejděte do nastavení organizace a poté do sekce Dovednosti
- V sekci „Organizační dovednosti“ vyberte možnost Přidat a vyberte soubor ZIP.
- Skill osloví všechny okamžitě, je ve výchozím nastavení zapnutý
Toto je správné výchozí nastavení pro interní marketingový tým. Skill „hlas značky“ je jediným aktivem, které by každý marketér měl provozovat stejným způsobem, a přidělení vlastnictví je jedinou cestou, při které nikdo nemůže vynechat nahrání nebo zaostávat za aktuální verzí.
Možnost 3: Sdílený repozitář GitHub
Každou dovednost uložte jako složku v jednom repozitáři GitHub, což je sdílená projektová složka, která sleduje každou změnu. Členové týmu si stáhnou synchronizovanou kopii a získají tak kompletní knihovnu značky, přičemž všechny změny procházejí revizí, než se dostanou k ostatním.
Marketing přiřazuje kroku kontroly konkrétní úkol: když někdo aktualizuje hodnotové nabídky ve Skillu s hlasem značky, druhá osoba změnu schválí, než se dostane do výstupů všech marketérů. Pořádek v knihovně zajišťují dvě konvence:
- Do záhlaví každého souboru SKILL.md přidejte řádek s číslem verze (# Version: 1. 3) a při každé změně jej zvyšte, aby se nikdy nestalo, že by dva členové týmu nevědomky používali různé verze hlasu značky.
- Udržujte repozitář v soukromí. Marketingová dovednost kóduje tón hlasu, positioning a dosud nezveřejněné informace o produktech, které byste nechtěli zveřejnit.
Tuto cestu využijte, pokud váš tým používá více nástrojů, potřebuje schvalovací proces pro změny značky nebo již pracuje v Claude Code.
Kterou si vybrat?
Předání Skills externímu partnerovi: zipujte jej. Standardizace interního týmu v rámci tarifu Team nebo Enterprise: sdílejte jej uvnitř Claude. Správa rostoucí knihovny značky s revizemi a historií: použijte GitHub.
Jedna funkce se vztahuje na všechny tři cesty. Funkce jsou kombinovatelné, což znamená, že Claude může načíst vaši funkci pro hlasovou komunikaci značky a funkci pro formátování e-mailů společně v rámci stejného úkolu, takže knihovna funguje jako systém bez ohledu na to, jak ji rozdělíte.
4 marketingové dovednosti, které se vyplatí vytvořit jako první s Claudem
Čtyři dovednosti Claude pokrývají většinu opakujících se úkolů marketingového týmu: dovednost pro styl komunikace značky, dovednost pro tvorbu reklamních textů, dovednost pro zadání kampaně a dovednost pro repurposing.
Každá z nich vychází z pracovního postupu, který týmy již každý týden provádějí. A každá má stejnou strukturu: soubor SKILL.md s popisem spouštěče a referenčními soubory, které v sobě nesou hloubku vaší značky.
Takto vypadá každý z nich v praxi.
1. Skill představující hlas značky
Šestičlenný tým vytváří texty pro reklamy, e-maily a sociální sítě, přičemž každý text musí mít jednotný styl. Jakýkoli požadavek na text spustí tuto dovednost a soubor SKILL.md obsahuje čtyři komponenty, které zajišťují její fungování:
- Referenční materiály: Dva nebo tři publikované články, které správně vystihují styl vaší značky, v souboru s odkazy na příklady
- Popis spouštěče: Řádek, který aktivuje Skill, například Použít, když uživatel píše nebo upravuje jakýkoli text určený zákazníkům pro danou značku
- Pravidla tónu: Vaše hlasové příkazy, zapsané jako pokyny: osoba, délka věty, rytmus
- Seznam zakázaných výrazů: Slova, fráze a tvrzení, která vaše značka nikdy nepoužívá
Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu: Referenční text. Claude porovnává příklady spolehlivěji, než se řídí popsanými pravidly. Funkce obsahující adjektiva popisující tón, ale bez skutečných vzorů, vám poskytne pouze přibližnou podobu vašeho hlasu, nikoli váš skutečný hlas.
Výhoda: Každá další funkce zde tuto funkci načte jako vrstvu. Vytvořte ji jako první a každá následující funkce zdědí její hlas, místo aby jej znovu definovala. Je to základ, na kterém stojí zbytek vaší knihovny.
2. Skill pro reklamní texty
Nyní si představte výkonnostního marketéra, který každých několik týdnů aktualizuje responzivní reklamy ve vyhledávání. Požadavek s údaji o kampani a klíčovými slovy spustí Skill a jednotlivé komponenty si rozdělí práci:
- Pravidla pro omezení počtu znaků: Přísná omezení – 30 znaků na nadpis a 90 znaků na popis – se kontrolují před výstupem
- Kontrolní seznam úhlů pohledu: Kombinace, kterou potřebuje každá reklamní sada, jako jsou výhody, sociální důkaz, výzva k akci (CTA) a nadpisy reagující na námitky
- Zakázané tvrzení: Tvrzení o produktu, která právní oddělení neschválilo, jsou uvedena v souboru s odkazy na fakta
- Formát exportu: Struktura sloupců souboru CSV, kterou vaše reklamní platforma očekává
Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu: Je třeba dodržovat omezení počtu znaků. Funkce, která považuje 30 znaků pouze za orientační hodnotu, vám vrátí nadpisy, které jste ručně zkrátili, čímž se ruční práce vrátí zpět.
Výhoda: Odstraňuje nejpomalejší část výroby reklam. Jakmile jsou v dovednosti nastaveny limity a úhly pohledu, dostanete se z prázdné stránky k úplné sadě textů připravených ke kontrole v jediném kroku. Každý text však před zveřejněním stále schvaluje člověk.
3. Skill s briefem kampaně
Vezměme si například marketingového manažera, který proměňuje hrubé nápady v briefy připravené pro zainteresované strany. Nápad vyjádřený jednou větou spustí Skill a o zbytek se postará jeho struktura:
- Šablona sekce: Nadpisy, které vaši partneři očekávají, v pořadí, v jakém je čtou
- Povinná pole: Údaje, bez nichž se žádný brief neobejde, jako je cílová skupina, rozpočtová položka a ukazatel úspěchu
- Pravidlo pro zástupné symboly: Pokyn označovat neznámé položky jako otevřené otázky namísto vymýšlení odpovědí
- Předchozí zadání: Dva výstižné příklady v přiloženém souboru, aby hloubka a tón odpovídaly tomu, co bylo schváleno dříve
Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu: Pravidlo zástupných symbolů. Bez něj si Skill vymýšlí odpovědi, aby vyplnil prázdná pole. A vymyšlená částka rozpočtu, která vypadá reálně, je horší než prázdné pole, o kterém někdo ví, že ho má vyplnit.
Výhoda: Právě tento postup vám ušetří nejvíce času. Hrubý nápad se během několika minut promění ve strukturovaný brief připravený pro zainteresované strany. A díky pravidlu o zástupných symbolech zůstává jasné, co je zatím neznámé.
4. Skill pro změnu účelu
A nakonec zvažte vytvoření týmu pro tvorbu obsahu, který z každého dlouhého obsahu vytvoří týdenní obsah pro jednotlivé kanály. Jediný blogový příspěvek nebo přepis webináře spustí Skill a jednotlivé komponenty definují každý výstup:
- Formáty kanálů: Konkrétní formáty, které si vyberete, jako je například sekce v newsletteru nebo vlákno, z nichž každý má svá pravidla ohledně délky
- Pravidla extrakce: Co extrahovat ze zdroje, například nejvýraznější statistiku pro newsletter
- Hlasové poznámky pro jednotlivé kanály: Jak se tón mění v závislosti na kanálu, zatímco hlas značky zůstává zachován
- Skill „Hlas značky“: Je nainstalován současně, protože Skills se vztahují ke stejnému úkolu
Co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu: Jak přesně definujete formát pro každý kanál. Nejasný požadavek typu „Vytvořte nějaké příspěvky na sociálních sítích“ vám přinese jen obecný blábol. Řekněte dovednosti, že chcete tři příspěvky na LinkedIn, každý do 150 slov a každý založený na jednom tvrzení ze zdroje, a dostanete obsah, který můžete naplánovat tak, jak je.
Výhoda: Znásobuje hodnotu práce, kterou jste již dokončili, takže není třeba financovat žádnou novou produkci. Právě zde se také v praxi projevuje kompozice: jedna dovednost udržuje tón, zatímco jiná přetváří strukturu.
Jak ClickUp spravuje marketingové pracovní postupy na jednom místě
ClickUp vám nabízí stejné chování Skills přímo v pracovním prostoru, kde již máte své kampaně, zadání a tým. Namísto vytváření souboru Markdown a jeho distribuce jako souboru ZIP stačí AI jednou naučit váš proces a ona si tuto znalost uchová pro všechny členy týmu.
Zde je přehled toho, co se osvědčuje zejména u marketingových Skills:
Naučte své pracovní postupy ClickUp Brain, aniž byste je museli znovu zadávat
Využijte speciální funkci „Skills“ v ClickUp Brain. Popište opakující se pracovní postup srozumitelným jazykem, například: „Napište text reklamy v duchu naší značky podle těchto pravidel a formátu.“ Brain si tuto instrukci uloží.
Až příště někdo z týmu požádá o provedení tohoto úkolu, Brain jej spustí stejným způsobem. Když někdo opraví výstup, Brain si tuto opravu zapamatuje pro budoucí spuštění. Jedná se o stejnou iterativní smyčku jako v kroku 6, ale nikdy nevytváříte soubor SKILL.md.
Na rozdíl od Clauda navíc nemusíte do složky Skills přidávat propojené referenční soubory. Vzhledem k tomu, že vaše stylová příručka, informace o produktech a zadání kampaní jsou uloženy v ClickUp Docs, Brain na ně při generování obsahu odkazuje přímo. Tímto způsobem si můžete být jisti, že AI vždy čerpá z aktuální verze. Nikdo nemusí sdílet složku, když dojde ke změně pozice nebo vyprší platnost tvrzení.
Poskytněte kontext své značky superagentům
Nechte si napsat texty kampaní nebo briefy tím, že @zmíníte Super Agenta. Jedná se o AI kolegu, který přijímá pokyny, spouštěče a znalosti prostřednictvím nástroje pro tvorbu v běžném jazyce.
Nasměrujte jej na svůj stylový průvodce v ClickUp Docs a on napíše texty kampaně nebo vygeneruje briefy s využitím tohoto průvodce jako spolehlivého zdroje informací. Výsledek se stane úkolem s odpovědnou osobou, stavem a termínem splnění přímo ve vašem pracovním postupu. Nezůstává v okně chatu a nečeká, až bude zkopírován do nástroje pro sledování projektů.
Podívejte se na toto video a vytvořte si svého prvního Super agenta:
Získejte přístup k Claudovi a dalším jazykovým modelům z jednoho pracovního prostoru
S ClickUp Brain získáte Claude, GPT a Gemini v jednom pracovním prostoru, a to bez nutnosti samostatných předplatných. Model si můžete vybrat sami, nebo nechat Brain, aby jej vybral na základě daného úkolu. To znamená, že můžete využívat stejné logické uvažování modelu Claude, které pohání samostatné Skills, společně s dalšími modely, a to přímo z místa, kde spravujete své kampaně.
Spravujte celé pracovní postupy na jednom místě
Kromě umělé inteligence se ClickUp pro marketingové týmy stará o provozní stránku marketingu v rámci stejného pracovního prostoru.
- Automatizujte plánování obsahu, schvalování a předávání úkolů pomocí více než 100 přednastavených automatizací
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti kampaní (KPI) na více než 50 typech karet v panelech ClickUp, které se aktualizují v reálném čase.
- Shromažďujte kreativní požadavky a směrujte je do správného pracovního postupu pomocí formulářů ClickUp
- Propojte je se všemi svými obvyklými nástroji, včetně HubSpot, Slack, Figma a Google Drive, aby data, na jejichž základě Skills fungují, zůstala propojená.
Upřímné omezení. Brain je navržen tak, aby fungoval v rámci pracovního prostoru ClickUp. Pokud potřebujete přenosnou dovednost s vlastními skripty, která běží současně na claude.ai, přes API a v Claude Code, možná bude lepší ji vytvořit mimo ClickUp a spravovat ji tam.
Pro koho je to vhodné. ClickUp se nejlépe hodí, pokud váš marketingový tým již spravuje kampaně, kalendáře obsahu a koordinaci v jednom pracovním prostoru. Nebo pokud chcete přestat rozdělovat kontext mezi dovednost v Claudovi a nástroj pro sledování projektů někde jinde.
Takto vypadá tato konsolidace v praxi: marketingový manažer řídí kampaně, zadání a pracovní postupy s využitím umělé inteligence z jednoho pracovního prostoru:
Časté chyby při používání marketingových dovedností (a jak je napravit)
Šest chyb způsobuje, že většina marketingových Skills nedosahuje očekávaných výsledků: překrývající se popisy, příklady, které jsou v rozporu s pravidly, neuvádění názvu značky na všech místech, zastaralé informace o produktech, sady pravidel zakazující vše a testování na formulacích jedné osoby.
Zde je návod, jak jednotlivé příležitosti rozpoznat a uzavřít.
Dvě dovednosti si nárokují stejný požadavek. Vytvoříte dovednost pro hlas značky a poté dovednost pro text e-mailu, přičemž v popisu obou se zmiňuje e-mail. Claude nyní nedokáže rozlišit, která z nich má úkol na starosti, takže se pořadí zpracování den ode dne mění a s ním kolísá i kvalita.
Řešení: Každé dovednosti přiřaďte vlastní oblast působnosti. Nechte hlasovou dovednost spravovat veškeré texty určené zákazníkům a e-mailovou dovednost nechte spravovat strukturu e-mailů, jejich pořadí a předměty zpráv. Do pokynů přidejte poznámku, že tato dovednost běží souběžně s hlasovou dovedností, nikoli místo ní.
Pravidla a příklady si protiřečí, a příklady mají přednost. Váš soubor SKILL.md zakazuje vykřičníky, ale skutečná kampaň, kterou jste vložili jako příklad, jich používá dva. Claude se spoléhá spíše na to, co ukážete, než na to, co řeknete, takže tento zakázaný zvyk se stále vrací.
Oprava: Než příklady zařadíte do balíčku, zkontrolujte každý z nich podle vašich pravidel. Každý z nich by měl buď pravidla dodržovat, nebo obsahovat jednovětou poznámku, která bude sloužit jako upozornění, že vznikl před zavedením vašeho pravidla o zákazu vykřičníků. Tím se z rozporu stane příležitost k poučení.
Skill používá výraz „my“, ale přestane fungovat, když jej použije partner. Výrazy jako „náš produkt“ a „náš styl“ fungují dobře pro jeden interní tým. Pokud však tento Skill předáte agentuře, která obsluhuje tři klienty, Claude nemá jak zjistit, kterou značku vaše „my“ označuje.
Oprava: Uveďte název značky všude, aby text působil v jejím specifickém tónu. Interně to nic nestojí a zajistí to srozumitelnost Skills i při předání freelancerovi nebo agentuře.
Údaje o produktu se přidávají a poté vyprší jejich platnost. Někdo v březnu pevně naprogramuje ceny a popisy funkcí. V červnu se ceny změní a Skill nadále vkládá stará čísla do každého návrhu, a to v dokonalém stylu vaší značky. To je horší než žádné údaje, protože chyby jsou předem schválené.
Oprava: Oddělte fakta od tónu sdělení. Stabilní pravidla pro tón sdělení zůstanou v souboru SKILL.md; proměnlivá fakta přesuňte do jednoho souboru s fakty o produktu, v jehož záhlaví bude uveden vlastník a datum revize. Takto každý na první pohled uvidí, zda je termín již překročen.
Každé pravidlo je „nedělej“, takže Claude ví, čemu se má vyhnout, ale neví, co má dělat. Funkce vytvořená na základě 20 zakázaných slov a bez pozitivního směřování pouze tlačí Clauda do obecného středu. To vede přesně k té uniformitě, kterou se snažíte odstranit.
Rada: Ke každému zakázanému výrazu přiřaďte jeho náhradu. Neomezujte se jen na vynechání slova „využít“, ale řekněte mu, aby použilo „použít“. Nežádejte ho jen, aby se vyhýbalo přehnaným tvrzením, ale řekněte mu, aby uvedl konkrétní číslo a nechal ho, aby to samo podpořilo tvrzení. Snažte se o více „co dělat“ než „co nedělat“.
Skill byl testován na základě slov samotného tvůrce, nikoli na základě slov někoho jiného. Autor požádá o aktualizaci reklamního textu a skill se spustí pokaždé. Kolega z týmu požádá o vygenerování několika variant RSA a nic se nenačte. Nebezpečí: Claude se nemýlí; pouze odpovídá obecně, takže kolega z týmu dostane věrohodný návrh, na který se nevztahují žádná z vašich pravidel.
Oprava: Před spuštěním si z chatu vyberte skutečné formulace požadavků vašeho týmu za jeden týden a otestujte popis na všech těchto případech. Poté do pokynů přidejte identifikátor, například že každý návrh musí začínat v prvním řádku typem materiálu a kanálem, takže chybějící identifikátor okamžitě ukáže, že se dovednost nenačetla.
Začněte s jednou dovedností a vytvořte repozitář
Skills služby Claude mění to, co umělá inteligence o vaší značce ví. Bez nich každý model čerpá ze stejných trénovacích dat a produkuje stejný průměrný výstup. Jakmile je začnete používat, model bude pokaždé čerpat z přizpůsobeného hlasu, pravidel a podkladů.
Chybou, kterou většina týmů dělá, je stažení balíčku obecných Skills a očekávání lepších výsledků. Tím se jen nahradí jedna hromada průměrných výsledků jinou. Hodnota spočívá v zakódování vašeho vlastního úsudku: tónu, který prosazuje redaktor, skutečných případových studií a osvědčené struktury obsahu.
Začněte s tím, co vytváříte nejčastěji. Vtiskněte svůj styl do jedné dovednosti. Otestujte ji na reálném zadání. Opravte, co se vymyká, a neustále to vylepšujte. Dovednost se s každým kolem zdokonaluje, protože vaše opravy se v ní kumulují, místo aby se resetovaly.
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Často kladené otázky ohledně Claude Skills pro marketing
Jak vytvořím Claude Skill bez programování?
Chcete-li vytvořit dovednost Claude bez programování, vytvořte složku s jedním souborem SKILL.md a přidejte do úvodní části YAML název a popis zaměřený na spouštěče. Poté napište pokyny v běžném jazyce. Naplňte je skutečným hlasem vaší značky a dvěma nebo třemi ukázkovými materiály. Následně ji otestujte na reálném zadání a vylepšete místa, kde hlas sklouzává.
Stojí za to nainstalovat marketingové dovednosti komunity Claude na GitHubu?
Marketingové Skills komunity Claude na GitHubu jsou užitečné jako referenční vzory. Instalace velkého množství z nich však často vede k vytváření generického obsahu, protože každý z nich odráží úsudek někoho jiného, nikoli vaší značky. Veřejná repozitáře, jako je anthropics/skills, ukazují, jak je soubor SKILL.md strukturován. Před vytvořením vlastního Skills se vyplatí si je prostudovat. Lepším řešením je kopírovat strukturu, nikoli obsah: vytvořte si jeden Skill naplněný vaším vlastním hlasem, ICP a zakázanými frázemi.
Mohu v rámci Skills uchovávat proprietární údaje o značce jako soukromé?
Ano, vlastní data o značce můžete v dovednosti uchovávat jako soukromá. Dovednost je soubor souborů, nad nimiž máte kontrolu, takže hlasová pravidla, pozice a dosud nezveřejněné informace o produktech zůstanou ve vašem vlastním pracovním prostoru nebo repozitáři. V tarifech Team a Enterprise spravují vlastníci, s kým je dovednost sdílena. Uložení knihovny do soukromého repozitáře GitHub zajistí její interní uchování a přidá historii revizí.
Je Claude nejlepší AI pro marketing?
Neexistuje jediná nejlepší AI pro marketing; správná volba závisí na konkrétní práci. Claude se pro tyto účely hojně využívá díky silné schopnosti vyvozovat závěry z dat kampaní a dlouhému kontextu, který pojme kompletní příručku značky. Navíc pomáhá jeho podpora dovedností agentů a propojení MCP s nástroji, jako jsou Google Ads a HubSpot. Rozhodujícím faktorem obvykle není model, ale to, zda jsou znalosti o vaší značce a vaše práce soustředěny na jednom místě.
Který model Claude byste měli pro marketing použít?
Pro vše, co je citlivé na intonaci (texty, briefy, dlouhé texty), použijte nejvýkonnější model, který váš plán nabízí, protože ten nejlépe zachovává kontext a rytmus značky v celém dlouhém dokumentu. Lehčí modely jsou vhodné pro rychlé, objemné úkoly s nízkým rizikem, jako jsou hromadné varianty předmětů e-mailů. Funkce Skills fungují ve všech modelech stejně, takže volba modelu ovlivňuje kvalitu a náklady, nikoli to, zda funkce Skills běží.
Jaký je rozdíl mezi dovedností Claude a vlastním GPT?
Oba formáty obsahují opakovaně použitelné pokyny. Skill pro Claude se však načte pouze v těchto scénářích: když úkol odpovídá jeho popisu, může sdružovat skripty a více referenčních souborů a běží napříč claude.ai, API a Claude Code jako otevřený standard. Vlastní GPT zůstává uvnitř ekosystému OpenAI a konfiguruje se prostřednictvím jediné sady pokynů. Pro marketingové týmy je praktickou výhodou přenositelnost a možnost připojit kompletní stylový průvodce jako propojené soubory.
Na jakých plánech služby Claude dovednosti fungují?
Skills fungují v tarifech Free, Pro, Max, Team a Enterprise, pokud je povoleno spouštění kódu a vytváření souborů. Integrované sdílení, při kterém vlastník nasadí jednu Skill do celé organizace, je omezeno na tarify Team a Enterprise. V ostatních tarifech sdílení provádíte tak, že složku zkomprimujete do souboru ZIP a odešlete.