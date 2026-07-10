Claude Skills pro řízení projektů: Praktický průvodce

V pondělí provedete Clauda svým sprintovým procesem. V pátek to děláte znovu a příští týden zase. Každý chat začíná od nuly a pro každého, kdo denně řídí projekty, tato nutnost neustálého restartu nenápadně ubírá hodiny času.
Claude Skills ukončují neustálé nastavování: stačí jednou sepsat svůj pracovní postup a Claude jej sám načte, kdykoli se úkol objeví. Skutečným uměním však není vytváření Skills, ale rozpoznání, které z nich si stále zaslouží být spuštěny. Zastaralý Skill skrývá svůj vlastní úpadek a poskytuje vám správný formát dlouho poté, co se proces, na kterém je založen, již posunul dál.
TL;DR: Skill je složka obsahující soubor SKILL.md, který naučí Clauda jeden opakovatelný úkol a který se automaticky načte, jakmile váš požadavek odpovídá jeho popisu. Skvěle se hodí pro strukturovanou, opakující se práci: PRD, týdenní souhrny stavu, hodnocení příchozích požadavků a retrospektivy. Nenahrazují agenty, servery MCP ani váš systém záznamů a zpracovávají pouze data, která jim předáte.
Ideální pro: Týmy, které opakovaně provádějí stejné pracovní postupy v oblasti projektového řízení a chtějí pokaždé stejnou strukturu.
Co jsou Claude Skills?
Claude Skills jsou složky s pokyny, které učí Clauda, jak zvládat konkrétní, opakující se úkoly. Oficiální název této funkce od společnosti Anthropic je Agent Skills.
Každá dovednost obsahuje soubor s názvem SKILL.md. Tento soubor začíná krátkým blokem zvaným YAML frontmatter, který obsahuje název dovednosti a popis toho, kdy ji použít. Zbytek souboru obsahuje pokyny, podle kterých Claude postupuje. Dovednost může také obsahovat šablony, referenční dokumenty a skripty.
Od týmu stojícího za Skills: Inženýři společnosti Anthropic, kteří tuto funkci představili – Barry Zhang, Keith Lazuka a Mahesh Murag – přirovnávají vytvoření Skills k sepsání „průvodce pro zaškolení nového zaměstnance“. Stačí jednou zachytit procedurální znalosti potřebné k danému úkolu a Claude si je zapamatuje, kdykoli se tento úkol objeví.
Jak fungují Claude Skills?
Funkce Claude Skills fungují na principu automatické detekce. Claude na začátku každé relace načte název a popis všech nainstalovaných funkcí. Pokud váš požadavek odpovídá popisu některé z funkcí, načte kompletní pokyny a aplikuje je. Není třeba funkci zmiňovat ani do chatu nic vkládat.
Tento přístup se nazývá postupné odhalování a díky němu zůstávají dovednosti nenáročné. Claude načte pouze stručný popis, dokud úkol nevyžaduje více informací. Úplné pokyny zůstávají skryté, dokud nejsou relevantní. To znamená, že můžete nainstalovat mnoho dovedností, aniž by to zpomalilo Clauda nebo zahlcovalo probíhající konverzace.
Takto to vypadá v praxi:
Skill vytvořený pro retrospektivy sprintů zahrnuje strukturu schůzky, formát akčních položek a pravidla pro následné kroky. Když někdo požádá Clauda o shrnutí retrospektivy, systém rozpozná shodu, načte Skill a vygeneruje shrnutí v očekávaném formátu. Stejná struktura, pokaždé, ve všech konverzacích.
Skills se od promptů liší v jednom klíčovém ohledu: trvalostí. Prompt se vztahuje na jednu konverzaci. Skill se vztahuje na každou konverzaci, ve které se daný úkol objeví.
Fungují napříč všemi produkty Claude. Můžete je přidat v nastavení Claude.ai, používat je v Claude Code nebo je nahrát přes API. Stejný soubor dovednosti funguje na všech třech místech.
Věděli jste, že...? Průzkum Asociace pro projektové řízení (APM) z roku 2025, do kterého se zapojilo 1 000 projektových profesionálů, odhalil, že 70 % z nich uvádí, že jejich organizace nyní využívá umělou inteligenci, což je téměř dvojnásobek oproti 36 %, které byly zaznamenány o dva roky dříve. Otázkou již není, zda umělou inteligenci zavést. Otázkou je, jak své procesy zakódovat.
Claude Skills vs. agenti, MCP a CLAUDE.md
Claude Skills, agenti s umělou inteligencí, servery Model Context Protocol (MCP) a soubory CLAUDE.md řeší související problémy. Projektoví manažeři je však často zaměňují.
Skill učí Clauda, jak provádět opakující se úkoly. Agent AI je autonomní systém, který provádí vícefázové úlohy. Server MCP propojuje Clauda s externím systémem. Soubor CLAUDE.md obsahuje trvalá pravidla, která jsou vždy aktivní. Tyto čtyři prvky se navzájem doplňují, nikoli konkurují.
|Funkce
|Co to je
|Kdy se k nim projektový manažer uchýlí
|Skill
|Složka Claude Skills vytvořená kolem souboru SKILL.md, který učí Clauda opakovatelnou úlohu
|Určité úkoly provádíte pokaždé stejným způsobem: specifikace požadavků (PRD), souhrnné zprávy o stavu nebo hodnocení podle modelu RICE
|Agent
|Autonomní systém, který samostatně provádí vícestupňové úlohy
|Chcete, aby práce proběhla od začátku do konce, aniž byste museli kontrolovat každý jednotlivý krok
|Server MCP
|Propojení mezi Claudem a externím nástrojem nebo zdrojem dat
|Claude potřebuje číst nebo zapisovat do vašeho trackeru, dokumentů nebo nástroje pro zpětnou vazbu
|CLAUDE. md
|Soubor, který uchovává trvalou paměť projektu a trvale aktivní pravidla
|Chcete, aby se pokaždé uplatňoval stálý kontext („vždy uveďte metriku“, „tento projekt používá dvoutýdenní sprinty“)
Skill vs. CLAUDE.md – tyto dva pojmy se dají snadno zaměnit: Rozdíl spočívá v tom, kdy se který z nich načítá. Soubor CLAUDE.md je vždy aktivní. Claude jej čte při každé zprávě bez spouštěče, a proto by měl obsahovat pouze malou sadu stálých faktů. Například: „provádíme dvoutýdenní sprinty.“
Skill funguje opačně. Zůstává v nečinném stavu, dokud váš požadavek neodpovídá jeho popisu, a teprve poté na požádání načte kompletní pokyny. Proto může být Skill dlouhý a podrobný, aniž by cokoli zpomaloval, a proto by měl soubor CLAUDE.md zůstat krátký.
Základní pravidlo: Soubor CLAUDE.md obsahuje kontext, který by Claude měl vždy znát; Skill je postup, který by Claude měl dodržovat pouze v případě, že se objeví konkrétní úkol. A fungují společně: soubor CLAUDE.md uvádí, že „provádíme dvoutýdenní sprinty“, a váš Skill pro retrospektivu tuto informaci automaticky převezme, jakmile se spustí.
Poznámka: Pokud již provozujete server MCP, máte tu nejtěžší část za sebou. MCP zajišťuje připojení pro Claude. Funkce (Skill) pak Claudeovi sděluje, jak toto připojení využít pro váš pracovní postup. Oba prvky se vzájemně doplňují a ideální je používat je společně.
Proč jsou Claude Skills důležité pro řízení projektů
Claude Skills přinášejí projektovému týmu pět konkrétních výhod: konzistentní výstupy u všech členů týmu, institucionální paměť, která přežije fluktuaci zaměstnanců, kontext, který již nemusíte znovu dodávat, rozhodovací schopnosti, které se postupně prohlubují, a zaškolení nových členů trvající pouhé dny.
Zde je podrobný přehled toho, co získáte:
- Každý dostane stejný výstup. Pět projektových manažerů, kteří zadají Claudovi požadavek na PRD, vytvoří pět různých formátů a pět definic pojmu „hotovo“. Jedna sdílená dovednost PRD to sjednotí do jediné struktury. Specifikace, kterou si recenzent otevře, vypadá stejně, ať už ji vytvořil nejnovější zaměstnanec nebo vedoucí týmu.
- Váš proces už nezmizí spolu s osobou, která za něj odpovídá. Jediný projektový manažer, který ví, jak by měly být strukturovány vaše retrospektivy, si tyto znalosti odnese s sebou. Dovednost přemění tyto procedurální znalosti na soubor, který zůstane na svém místě. Framework běží bez ohledu na to, zda je jeho autor přítomen v místnosti, či nikoli.
- Skill nese tento kontext sám o sobě. Pokud jste vložili strukturu sprintu do tří samostatných chatů v Claudovi, pokaždé tím přetěžujete agenta. Skill tento kontext přináší. Práce vychází z vašeho standardu. Úspora času je v jednotlivých případech malá, ale za celé čtvrtletí značná.
- Rozhodnutí se kumulují, místo aby se vynulovaly. Jedna výzva vylepší jeden výstup pro jednu osobu. Jedna dovednost vylepší každý budoucí výstup pro všechny, protože každá oprava, kterou zapracujete zpět, vylepšuje sdílenou verzi.
- Nový zaměstnanec přebírá znalosti týmu hned od prvního dne. Bez Skills stráví nový projektový manažer první měsíc tím, že se bude snažit přijít na to, jak váš tým píše zadání a podává zprávy. Díky sdílené knihovně si naklonuje repozitář Claude Skills a okamžitě začne pracovat podle standardů.
Proč většina Claude Skills přestává fungovat správně
Skill v Claude vyžaduje údržbu a jeho selhání přicházejí bez varování. Skill zachycuje způsob práce vašeho týmu v den, kdy jej napíšete, a práce se poté neustále mění.
Přejdete na nový systém pro sledování úkolů, přeskupíte tým a přehodnotíte, co by mělo být součástí PRD. Skill však žádné z těchto změn nezohlední a pokračuje ve starém procesu, přičemž vrací stejné výstupy. Právě proto je zastaralý Skill horší než žádný Skill: zastaralá verze vypadá správně ještě dlouho poté, co přestala být správná.
Slabý zadávací text lze snadno odhalit, protože si přečtete nekvalitní odpověď a opravíte ji. Starý Skill však problém skryje tím, že vám poskytne formát, o který jste požádali. Přirozeně to nikdo nekontroluje, jakmile se podkladový proces posune dál.
Ve skutečnosti 35 % pracovníků výstupy umělé inteligence před jejich použitím kontroluje jen občas. Funkce Skill tuto mezeru překlenuje, protože díky ní i méně přesné výstupy vypadají důvěryhodněji.
Skutečným uměním není psát další Skills, ale posoudit, které z nich si stále zaslouží být v provozu. Každému Skillu přiřaďte vlastníka a termín revize. Jinak se z něj stane jen záznam o pracovním postupu, který váš tým již opustil.
Toto je také upřímná odpověď na otázku, kdy by měla být Claude Skill vyřazena z provozu: když se práce vyvíjí rychleji, než jste ochotni udržovat tuto Skill aktuální.
Jak vytvořit Claude Skill pro pracovní postup v oblasti řízení projektů
Claude Skill vytvoříte v jediném souboru, aniž byste potřebovali samostatnou aplikaci nebo kód. Následujících pět kroků vás provede definováním rozsahu pracovního postupu, napsáním souboru SKILL.md, přidáním referenčních materiálů, udržováním souboru v přehledné podobě a jeho testováním v reálném provozu.
Krok 1: Začněte s vyhodnocením
Než napíšete jediný příkaz, zastavte se na chvíli a zamyslete se nad tím, jaký pracovní postup se u vás neustále opakuje. Skill si své místo zaslouží pouze tehdy, pokud vyplní mezeru, kterou již dokážete pojmenovat.
Spusťte Claude na typickém úkolu a sledujte, co se stane, když mu zadáte stejné vstupní údaje jako minule. Právě tento opakující se kontext je to, co by si dovednost měla osvojit. Týmy, které toto vyhodnocení vynechají, mají tendenci vytvářet propracovanou dovednost pro problém, se kterým se nikdy nepotýkaly.
Krok 2: Vytvořte soubor SKILL.md s názvem, popisem a pokyny
Vytvořte složku obsahující soubor SKILL.md a otevřete jej s úvodním blokem YAML, který obsahuje název a popis. Následně pod ním napište pokyny v běžném formátu Markdown. Tyto tři části plní různé funkce:
- Popis: Jediný řádek, který určuje, kdy se Skill aktivuje, a proto si zaslouží vaši největší pozornost
- Spouštěč: Pojmenujte jej jasně a konkrétně, například „Použít, když uživatel požádá o týdenní souhrnný přehled stavu“.
- Pokyny: Popis by měl být konkrétní, protože právě na jeho základě se rozhoduje, zda Claude soubor vůbec otevře.
Krok 3: Určete výchozí bod, od kterého se budete odvíjet
Kvalita dovednosti pro řízení projektů se projevuje mnohem více v příkladech, které uvedete, než v důmyslnosti samotných pokynů. Vysvětlíme si to na příkladu:
Sachin Rekhi, zakladatel společnosti Notejoy a bývalý vedoucí produktového týmu na LinkedIn, vytvořil funkci pro hodnocení produktové strategie. Ta byla úspěšná, protože k ní poskytl vlastní výukové materiály spolu s příklady účinných strategií. Tím dal Claudovi jasný standard, podle kterého mohl hodnotit návrhy.
Úkol pro vás: Vyberte si dva nebo tři ze svých nejlepších dřívějších PRD nebo zpráv o stavu a odkazujte na ně přímo ze souboru SKILL.md.
Krok 4: Udržujte soubor SKILL.md stručný; podrobnosti přesuňte do odkazovaných souborů
Rozsáhlý soubor SKILL.md skrývá nejdůležitější pokyny, proto jej rozdělte, jakmile se stane nepraktickým.
Příležitostné materiály, jako jsou například podrobné specifikace formátování, přesuňte do samostatných souborů, na které odkazuje soubor SKILL.md. Claude tyto odkazované soubory načítá pouze v případě, že to situace vyžaduje, čímž se omezují náklady spojené s kontextem. Tímto způsobem zůstává hlavní soubor dostatečně krátký, takže jsou stále viditelné pokyny, které nejvíce potřebujete.
Krok 5: Otestujte a vylepšujte úkol v reálném prostředí
Spusťte Agent Skill na rozpracované práci namísto na upraveném demonstračním vzorku. Tak zjistíte, zda Agent Skills fungují dobře pouze na vzorových projektech, nebo zda zvládnou pracovní zátěž i ve stresových situacích.
Pokud se výstup odchýlí od očekávání, nepřepisujte Skill od začátku. Požádejte Claude, aby vám vysvětlil, kde došlo k chybě. Jeho odpověď obvykle odhalí chybějící omezení, o kterém jste předpokládali, že je zřejmé. Může například poukázat na pole, o kterém nevěděl, že má být zahrnuto, nebo na pořadí priorit, které pouze odhadoval.
Toto omezení zapracujte zpět do souboru SKILL.md jako konkrétní řádek. Počítejte s dvěma až třemi iteracemi, než se Skill ustálí. Každá oprava by měla soubor zpřesnit, nikoli prodloužit.
Poznámka: Pokud oprava přidává více než dvě věty, pravděpodobně patří spíše do odkazovaného souboru než do hlavních pokynů.
Přečtěte si také: Jak používat Claude pro řízení projektů (podrobný návod)
Chcete-li získat praktické tipy, jak dosáhnout nejlepších výsledků s aplikací Claude, podívejte se na toto video.
Jak sdílet Claude Skills v rámci týmu
Existují tři způsoby, jak sdílet Claude Skills: zkomprimovat a odeslat, sdílet přímo v Claudovi a použít sdílené úložiště GitHub. Vhodná metoda závisí na vašem tarifu a velikosti vašeho týmu.
Možnost 1: Zkomprimujte a odešlete
Skill je složka. Zkomprimujte ji a pošlete příslušnému členovi týmu, aby ji mohl nahrát do svých nastavení v Claudovi. Funguje to u všech tarifů.
Chcete-li odeslat Skill:
- Najděte ve svém počítači složku „Skill“. Musí obsahovat soubor SKILL.md.
- Rozbalte postranní panel konkrétní složky s dovednostmi a klikněte na Stáhnout
Chcete-li nahrát obdrženou funkci:
- Otevřete Claude a přejděte do Nastavení
- Vyberte možnost „Funkce“ a ověřte, zda je zapnuta funkce Spuštění kódu a vytvoření souboru, protože bez ní se Skills nespustí.
- Přejděte do sekce Přizpůsobit a poté do sekce Skills
- Vyberte možnost Nahrát skill a vyberte soubor ZIP
- Skill se ve vašem seznamu zobrazí s přepínačem; zapněte jej
Tuto metodu použijte pro jednorázové předání, například při odeslání Skills klientovi nebo freelancerovi. Vyhněte se jí v případě týmů. Každá aktualizace znamená nový zip, nové nahrání a nemožnost zkontrolovat, kdo používá aktuální verzi.
Možnost 2: Sdílení v rámci Claude (plány Team a Enterprise)
Claude má ve tarifech Team a Enterprise integrovanou funkci sdílení. Skill můžete sdílet s konkrétními kolegy nebo s celou organizací. Vlastníci mohou také Skill jednou nahrát v nastavení organizace a zpřístupnit ho všem. Členové jej získají automaticky, bez nutnosti nahrávání.
Než bude možné funkci sdílet, musí ji nejprve aktivovat vlastník organizace:
- Přejděte do Nastavení organizace a poté do Skills
- Zapněte Spouštění kódu a vytváření souborů. Bez této funkce se Skills nespustí.
- Chcete-li členům umožnit vzájemné sdílení, zapněte přepínače sdílení ve stejné sekci. Sdílení je ve výchozím nastavení vypnuté.
Chcete-li sdílet Skill, který jste vytvořili, s kolegy (vybranými osobami nebo celou společností):
- Přejděte do části Přizpůsobit a poté do části Skills
- Otevřete Skill, který jste vytvořili, a vyberte možnost Sdílet
- Zadejte jména nebo e-mailové adresy, abyste je mohli sdílet s konkrétními osobami, nebo je sdílejte s celou organizací
Jak zpřístupnit Skill celé organizaci (pouze pro vlastníky):
- Přejděte do Nastavení organizace a poté do Skills
- V sekci „Organizační dovednosti“ vyberte možnost Přidat
- Vyberte soubor ZIP. Musí obsahovat soubor SKILL.md
- Tato funkce je okamžitě dostupná pro všechny. Je ve výchozím nastavení zapnutá a členové si ji mohou sami vypnout.
Takto společnost Anthropic vysvětluje rozdíl mezi sdílenými a přidělenými Claude Skills
|Aspect
|Zajištěno vlastníkem
|Sdíleno s kolegou
|Sdílené v rámci celé organizace
|Kdo má právo sdílet?
|Pouze pro vlastníky
|Kterýkoli člen (pokud je povoleno sdílení)
|Kterýkoli člen (pokud je povoleno sdílení)
|Kde se sdílené dovednosti zobrazují?
|Seznam dovedností každého člena
|Záložka „Sdíleno s vámi“ příjemce
|Adresář dovedností organizace
|Mohou příjemci tyto Skills odstranit?
|Nelze odstranit; lze pouze deaktivovat pro sebe
|Lze odstranit nebo deaktivovat
|Nelze odstranit; lze pouze deaktivovat pro sebe
|Je nutné schválení vlastníkem?
|Vlastník je nahraje
|Ne
|Ne
Tuto metodu použijte, pokud má váš tým tarif Team nebo Enterprise. Jedná se o nejjednodušší možnost, díky níž budou všichni pracovat se stejnou verzí.
Možnost 3: Sdílený repozitář GitHub
Každou dovednost uložte jako složku v jednom repozitáři GitHub, což je sdílená projektová složka, která sleduje každou změnu. Členové týmu si stáhnou synchronizovanou kopii a získají tak kompletní knihovnu. Změny procházejí revizí, než se dostanou k ostatním. Pořádek v knihovně zajišťují dvě konvence:
- Do záhlaví každého souboru SKILL.md přidejte řádek s číslem verze (# Version: 1. 3) a při každé změně jej zvyšte.
- Používejte předpony v názvech, jako je pm- nebo eng-, aby byla jasná odpovědnost i při zapojení více týmů
Tento přístup využijte, pokud váš tým pracuje s více nástroji, potřebuje evidovat, kdo co změnil, nebo již používá Claude Code.
Kterou z nich si vybrat?
Chcete-li poslat Skill jedné osobě: zkomprimujte jej. Chcete-li sjednotit tým v rámci plánu Team nebo Enterprise služby Claude: sdílejte jej přímo v Claudovi. Chcete-li spravovat rostoucí knihovnu napříč týmy nebo nástroji: použijte GitHub.
Jak se naučit vytvářet Claude Skills
Začněte s vestavěným nástrojem pro tvorbu dovedností od společnosti Anthropic, zkopírujte produkční dovednost z jejich otevřeného repozitáře a poté ji vylepšujte při práci na reálných projektech. Zde jsou čtyři kroky, které je třeba dodržet:
Krok 1: Nechte tvůrce dovedností vytvořit vaši první dovednost
Skill „skill-creator“ je skill, jehož úkolem je pomáhat vám při psaní dalších skillů. Centrum nápovědy společnosti Anthropic jej doporučuje pro vaše první několik skillů. Takto to funguje:
- Popište opakující se úkoly nebo pracovní postupy
- Kladou upřesňující otázky a navrhují přesnější popis
- Vytvoří za vás složku a soubor SKILL.md.
Pro projektového manažera to znamená, že můžete „způsob, jakým píšu aktualizaci stavu“ proměnit v funkční Skill, aniž byste museli ručně psát jakoukoli strukturu.
Krok 2: Zkopírujte předem připravenou funkci namísto toho, abyste začínali od nuly
Repozitář antropics/skills obsahuje produkční dovednosti, na nichž je založena práce s dokumenty v systému Claude: soubory ve formátech Word, PDF, PowerPoint a Excel. Přečtení jednoho z nich vám ukáže, jak je skutečná dovednost uspořádána:
- Nahoře se nachází krátký soubor SKILL.md
- Podrobnosti se přesouvají do samostatných odkazovaných souborů
- Skripty zůstávají ve své vlastní složce
Zkopírujte šablonu, přizpůsobte ji svému pracovnímu postupu a nejtěžší část máte za sebou.
Krok 3: Vylepšujte jeden náročný úkol, dokud ho Claude nezvládne správně
Společnost Anthropic doporučuje pracovat na jediném náročném úkolu, dokud Claude neuspěje, a poté tento úspěšný přístup zachytit ve Skillu. Skill pro souhrnné zprávy o stavu se zdokonalí tím, že jej spustíte na nestrukturovaných datech z minulého týdne, zjistíte mezery a zapracujete opravy zpět do systému. Čtení dalších návodů vám to nezajistí.
Krok 4: Považujte aktivaci a výstup za dva samostatné testy
Každá nefunkční dovednost selhává jedním ze dvou způsobů a každý z nich má své vlastní řešení:
- Skill se neaktivuje: Problémem je téměř vždy popis. Rozšiřte jej a přidejte jasné příklady použití.
- Skill se spustí, ale výstup nefunguje: Problémem jsou pokyny. Doplňte konkrétní údaje a příklady, abyste jasně vyjádřili, jaký výstup očekáváte.
Umět tyto dvě věci v hlavě od sebe oddělit je to hlavní, co znamená zvládnutí Skills.
Ethan Mollick, profesor na Whartonově škole a autor knihy Co-Intelligence, nabízí cenné rady ohledně práce s umělou inteligencí.
Schopnosti, díky kterým budete dobří v oblasti AI, nejsou schopnosti zadávat pokyny, ale schopnosti komunikovat s lidmi. Pokud dokážete dobře pochopit, v čem může mít někdo zmatek, pokud umíte rozdělit úkoly na jednotlivé kroky a pokud umíte řešit problémy, když se někomu něco nepovede, budete dobří v oblasti AI.
Schopnosti, díky kterým budete dobří v oblasti AI, nejsou schopnosti zadávat pokyny, ale schopnosti komunikovat s lidmi. Pokud dokážete dobře pochopit, v čem může mít někdo zmatek, pokud umíte rozdělit úkoly na jednotlivé kroky a pokud umíte řešit problémy, když se někomu něco nepovede, budete dobří v oblasti AI.
Rychlý kontrolní seznam: 9 částí kvalitní Claude Skill
Pokud jste postupovali podle výše uvedených pokynů k sestavení, většinu z nich již máte. Před sdílením je použijte k namátkové kontrole:
- Přesný název (weekly-status-rollup, nikoli pm-helper)
- Popis „trigger-first“ (viz Krok 2 výše, toto je řádek, který rozhoduje o aktivaci)
- Řádek s číslem verze v horní části (# Verze: 1. 3)
- Pokyny v prostém formátu Markdown, konkrétnost před chytrostí
- Dva nebo tři praktické příklady (viz Krok 3)
- Soubory s podrobnými informacemi (viz Krok 4)
- Jmenovaný vlastník
- Termín revize
- Vymezený rozsah projektu
Právě tyto tři prvky (vlastník, datum revize, rozsah) zabraňují tomu, aby Skill tiše zastaral – což je právě ten způsob selhání, o kterém se píše v části Časté chyby níže.
Tři pracovní postupy v projektovém řízení jako dovednosti
Konkrétní přínos zajišťují tři pracovní postupy: Skill pro PRD nebo zadání, Skill pro týdenní souhrn stavu a Skill pro retrospektivu. Každý z nich vychází z činností, které projektový tým již v každém cyklu opakuje. Takto vypadá každý z nich v praxi.
1. Skill pro PRD nebo zadání
Řekněme, že produktový tým na začátku každé iniciativy vypracuje PRD. Produktový manažer spustí Skill s hrubým popisem problému a soubor SKILL.md obsahuje několik komponent, které tuto práci provedou:
- Popis: Spouštěcí podmínka, například „Použít, když uživatel požádá o nový PRD nebo popis funkce“
- Šablona sekce: Nadpisy, které vaši recenzenti očekávají, seřazené v pořadí, v jakém je čtou
- Blok metrik: Ukazatele úspěchu, které vedení sleduje u každé specifikace
- Referenční PRD: Dva nebo tři vaše nejlepší briefy z minulosti, seskupené a s odkazy
Klíčový bod: Referenční PRD. Funkce může splnit vaše standardy pouze tehdy, pokud poskytnete reálné příklady; pokud je sada příkladů nedostatečná nebo chybí, tento pracovní postup selže.
V čem je tento Skill výjimečný: Je to nejlepší Skill, který můžete vytvořit jako první. Brief má pokaždé stejnou strukturu, takže se jedná o formát, který budete Claudovi opakovaně popisovat při každé nové iniciativě. Jeho jednorázové sepsání vám ušetří nejvíce opakované práce.
2. Skill pro týdenní souhrn stavu
Představte si, že vedoucí programu každý pátek zasílá aktualizaci pro vedení. Funkce Skill vezme data o úkolech za uplynulý týden a vygeneruje jednu zprávu v pevně daném formátu. Jednotlivé součásti se skládají takto:
- Vstup: Údaje o úkolech za daný týden, exportované z vašeho nástroje pro sledování projektů
- Šablona: Části, které si čte vedení, jako je stav, rizika a další kroky
- Pravidla pro styl: Jak podrobné by měly být jednotlivé části pro čtenáře z řad vedení
Klíčový bod: Vstupní data. Skill shrnuje vše, co mu poskytnete, a sám data nevyhledává. Pokud mu zadáte zastaralá data, obdržíte propracovanou zprávu obsahující zastaralé informace.
V čem je tento případ výjimečný: Právě v tomto bodě se Skill a agent rozcházejí. Pokud chcete, aby si aktualizace načítala vlastní data z trackeru, stává se to úkolem agenta. Skill pouze zpracovává čísla, jakmile se mu dostanou před oči.
3. Retrospektivní Skill
Pro vývojový tým, který na konci každého sprintu pořádá retrospektivu, tato dovednost převádí neuspořádané poznámky na strukturované shrnutí v jednom opakovatelném formátu. Její součásti jsou jednoduché:
- Vstup: Nezpracované poznámky z retrospektivy, ať už jsou jakkoli nestrukturované
- Výstup: Co bylo dodáno, co se zpozdilo, úkoly s odpovědnými osobami a přenesené následné kroky
- Pravidla formátování: V každém cyklu stejné čtyři nadpisy, uspořádané ve stejném pořadí
Klíčový bod: Konzistentní zadávání. Čím méně jsou poznámky označeny, tím více práce dá Skillu jejich třídění, takže jednoduchá konvence pro psaní poznámek na začátku procesu se vyplatí v jeho další fázi.
V čem je tento nástroj výjimečný: Jeho přínos je dlouhodobý, nikoli jednorázový. Retrospektiva z března i ta ze září se čtou stejně, takže se vzorec napříč sprinty jasně vynoří, místo aby se skrýval v šesti různých stylech poznámek.
Časté chyby při používání Claude Skills (a jak je napravit)
Claude Skills selhávají z pěti běžných důvodů: vytvoření jedné obří dovednosti namísto několika menších, vágní popis, který nikdy nespustí akci, chybějící příklady očekávaného výstupu, chybějící verze u sdílené dovednosti a instalace dovedností z nedůvěryhodných zdrojů. Každý z těchto důvodů má jasně identifikovatelný příznak a řešení, které můžete uplatnit ještě dnes.
1. Vytvoření jedné mega-Skill namísto tří specializovaných
Jedna „dovednost produktového manažera“ se snaží najednou psát specifikace produktu (PRD), hodnotit požadavky a psát poznámky k vydání. Výsledkem je, že se nikdy nespustí správně, protože popis je příliš obecný na to, aby jej Claude mohl přiřadit k jedné konkrétní úloze. Na druhou stranu je text příliš dlouhý na to, aby zůstal stručný.
Řešení: Rozdělte to na tři jasně definované dovednosti a každé z nich přiřaďte jeden úkol.
2. Nejasný popis, který nikdy nefunguje
Dobře napsaná dovednost zůstává nevyužitá, zatímco Claude ji stále přeskakuje. Proč? Protože popis uvádí téma namísto spouštěče a model nemá z čeho poznat, kdy ji má načíst.
Řešení: Přepište text tak, aby obsahoval přesnou frázi, která by měla spustit Skill, protože právě tato fráze určuje, kdy se Skill načte, nikoli pokyny uvnitř.
3. Chybí příklady toho, jak vypadá dobrý výstup
Výstup má správnou strukturu, ale obsahově je obecný. Důvodem je, že daná dovednost obsahuje pravidla bez standardu, podle kterého by se dala měřit, a proto se Claude spokojí s průměrnou verzí výsledku.
Řešení: Sestavte balíček dvou nebo tří svých nejlepších dřívějších výstupů a odkazujte na ně, aby model mohl novou práci hodnotit podle vaší laťky.
4. Chybějící řádek s verzí u sdílené dovednosti
Dva členové týmu získají odlišné výstupy z toho, co považují za stejnou dovednost. Může se to stát, protože někdo soubor upravil a nikdo neví, kterou verzi každý z nich spouští.
Řešení: Přidejte na začátek každého souboru SKILL.md řádek s verzí a při každé změně jej zvyšte, aby se nesoulad projevil během několika sekund.
5. Instalace Skills z nedůvěryhodných zdrojů
Někdo si stáhne Skill z internetu a spustí ho, aniž by si ho přečetl, což je důležité, protože jeho pokyny a přiložené skripty se spouštějí s jakýmkoli přístupem, který Claude již má.
Řešení: Používejte pouze Skills, kterým důvěřujete, a každý přiložený soubor nejprve zkontrolujte.
Jak v ClickUp provozujeme pracovní postupy pro řízení projektů s využitím umělé inteligence
Skill pro Claude funguje, protože poskytuje modelu kontext, který by mu jinak chyběl. ClickUp řeší stejný problém z opačné strany: umělá inteligence již existuje tam, kde jsou úkoly, dokumenty a termíny. To znamená, že nikdy nepotřebuje samostatný soubor s pokyny, aby věděla, na čem váš tým pracuje.
To se stává důležitým měřítkem pro vše, co tento článek právě popsal. Funkce vyžaduje, abyste vytvořili a spravovali soubor SKILL.md. ClickUp Brain, umělá inteligence pro pracovní prostory, tento krok přeskočí, protože čte vaše skutečná projektová data v reálném čase.
- Požádejte ho, aby napsal PRD, a on čerpá z vašich posledních deseti PRD uložených v Docs.
- Požádejte o souhrn sprintu a nástroj zkontroluje, které úkoly se posunuly, co bylo zablokováno a kdo je zodpovědný za otevřené položky.
Tyto znalosti jsou již strukturované a propojené.
Brain využívá modely Claude, GPT a Gemini v rámci jediného předplatného. Můžete si vybrat model pro každou konverzaci samostatně, nebo nechat Brain, aby jej automaticky přiřadil podle daného úkolu. Potřebujete, aby Claude uvažoval nad složitou specifikací? Přepněte na něj. Potřebujete rychle shrnout padesát aktualizací? Nechte Brain, ať vybere.
Můžete nechat Claude analyzovat rozsáhlou specifikaci a poté přepnout na rychlejší model, který shrne padesát aktualizací, aniž byste museli opustit dokument nebo se přihlašovat k různým účtům.
Vytvářejte prezentace, sestavujte přehledové panely a spravujte projekty, aniž byste museli ručně psát jediný soubor s pokyny – stačí využít vestavěné funkce Brain.
Rozdíl oproti ručně vytvořeným Claude Skills spočívá v tom, že tyto Skills již disponují úplným kontextem pracovního prostoru. Nikdy nemusíte sdružovat referenční soubory ani spravovat složky. Tyto Skills se zlepšují, jak se Brain učí z oprav, výsledků a vzorců používání v rámci celého vašeho týmu.
Co se pro tyto pracovní postupy konkrétně osvědčuje:
- Opakující se rozhodnutí probíhají bez vašeho zásahu: Vytvořte kompletní projektový plán ihned po schválení zadání pomocí ClickUp Super Agents. Ti sledují váš seznam požadavků a hodnotí každý nový požadavek podle náročnosti, dopadu a souladu s cíli. Můžete si také zvolit, zda chcete každý pátek dostávat souhrnnou zprávu pro vedení vygenerovanou na základě aktuálních dat. Stačí jednou nakonfigurovat, přiřadit odpovědnost a už se o nic nemusíte starat.
- Myšlení zůstává propojeno s činy: Vytvářejte, upravujte a shrňujte specifikace požadavků (PRD) v ClickUp Docs pomocí ClickUp Brain. A když už tam jste, požádejte ho také o aktualizaci stavu a informací o úkolu (který je již s dokumentem propojen). Brain při provádění nových změn vychází z historie úkolu a dokumentu, takže kontext nikdy nezmizí.
- Můžete si prohlédnout portfolio, aniž byste museli vytvářet zprávu: Vizualizujte rychlost, pracovní zátěž na osobu, pokrok v plnění cílů a překážky pomocí dashboardů ClickUp. Brain zodpoví otázky týkající se toho, co dashboard zobrazuje, čímž šetří čas a předchází lidským chybám při výpočtech.
Upřímné upozornění: Jedná se o variantu bez nutnosti vývoje. Pokud váš pracovní postup probíhá mimo ClickUp, přenosná Claude Skill s vlastními skripty vám poskytne větší kontrolu. ClickUp Brain funguje nejlépe, když se práce i koordinace odehrávají na jednom místě.
Pro koho je určen: Pro mezioborové týmy, které řeší skutečně komplexní projekty: více pracovních toků, měnící se priority, zainteresované strany, které potřebují přehled, aniž by o něj musely žádat. Pro samostatného freelancera, který sleduje pět úkolů, je to nástroj, který přesahuje potřeby dané práce.
Toto se stane, když vaše AI již zná kontext celé vaší práce:
Žádné ruční souhrny: Jak společnost Rillsoft Sistemas řídí 5 oddělení pomocí pracovních postupů založených na umělé inteligenci
Brazilská společnost Rillsoft Sistemas, zabývající se ERP, spravuje pět oddělení v jednom pracovním prostoru ClickUp. Čtyři superagenti zpracovávají souhrny sprintů, aktualizace stavu a seznamy úkolů po hovorech zcela bez ručního zadávání.
Během nasazení u klienta jeden Super Agent odhalil blokovanou závislost mezi dvěma moduly dříve, než si toho všiml kdokoli z týmu. Tím zabránil zpoždění spuštění. K tomu nebylo třeba, aby někdo psal soubor Skill ani exportoval data o úkolech. Umělá inteligence již měla kontext k dispozici, protože fungovala přímo v prostředí, kde se práce odehrávala.
Rodrigo Nascimento, vývojář ve společnosti Rillsoft Sistemas, řekl:
To byl první okamžik, kdy tým skutečně pocítil, že se AI chová jako aktivní projektový asistent, a ne jen jako nástroj na generování textu.
To byl první okamžik, kdy tým skutečně pocítil, že se AI chová jako aktivní projektový asistent, a ne jen jako nástroj pro generování textu.
Přestaňte AI dvakrát učit své procesy
Tento článek má za cíl vyplnit jednoduchou mezeru: obecný asistent sice rozumí projektovému řízení, ale neví, jak váš tým projekty realizuje. Funkce Claude Skills přeměňuje tacitní znalosti na infrastrukturu. Tým přestává být závislý na osobě, která ví, jak se to dělá, a začíná se spoléhat na soubor, který popisuje, jak se to dělá.
Háčkem je dosah. Skill provádí pouze to, k čemu má přístup. Zpracovává data, která mu předáte, ale nemůže si je sama načíst. To znamená, že přínos se znásobí, když se proces a práce odehrávají na stejném místě, kde AI k provedení úkolů nepotřebuje exportovat ani vkládat data.
Zaznamenejte své rozhodnutí. Umístěte ho vedle dané práce. Umělá inteligence přestane navrhovat vlastní plány a začne realizovat ten váš. Začněte s ClickUpem zdarma a vytvořte si nastavení projektu ještě předtím, než k němu přidáte umělou inteligenci.
Často kladené otázky týkající se funkcí Claude pro řízení projektů
Může Claude Skill sám načítat data z mého nástroje pro sledování projektů?
Ne. Funkce pouze zpracovává data, která jí poskytnete; sama nemůže nic načítat. Propojení platformy Claude s externím trackerem je úkolem serveru MCP a autonomní provádění vícestupňových úloh spadá do kompetence agentů. Pro projektové týmy je nejúčinnější kombinace funkce (jak) a MCP (propojení). ( Dokumentace platformy Claude )
Nahrazují Claude Skills MCP nebo nástroje pro řízení projektů?
Ne, Claude Skills nenahrazují servery MCP ani váš systém pro řízení projektů. MCP poskytuje Claudovi přístup k externím systémům, zatímco Skills mu říkají, jak tento přístup využít pro opakovatelný pracovní postup. Pro projektové týmy je obvykle nejlepším řešením kombinace Skills s kontextem aktuálních úkolů a dokumentů, nikoli použití Skills izolovaně.
Které tarify služby Claude podporují Skills?
Skills jsou k dispozici ve všech tarifech služby Claude a pro jejich spuštění je nutné v nastaveních zapnout možnost „Spouštění kódu a vytváření souborů“. V tarifech Team a Enterprise mohou administrátoři v nastavení pro správu nasadit Skills v rámci celé organizace, přičemž jsou ve výchozím nastavení povoleny pro všechny uživatele.
Jaký je rozdíl mezi funkcemi Claude Skills a Claude Projects?
Projekt Claude je trvalý pracovní prostor, který obsahuje sdílený kontext a znalosti pro probíhající práci. Funkce je přenositelný postup na vyžádání, který se načte pouze tehdy, když úkol odpovídá jejímu popisu. Projekt využijte k seskupení souvisejících chatů a referenčních materiálů; funkci využijte k tomu, aby Claude pokaždé stejným způsobem prováděl konkrétní opakující se úkol.
Kolik dovedností můžete nainstalovat, aniž by to zpomalilo fungování Clauda?
Neexistuje žádné praktické omezení, a to díky postupnému odhalování informací. Claude na začátku relace přečte pouze krátký název a popis každé dovednosti a úplné pokyny načte až v případě, že se objeví odpovídající úkol. Díky tomuto řešení můžete mít nainstalovanou rozsáhlou knihovnu, aniž by to zahlcovalo konverzace nebo zvyšovalo náklady na kontext.
V čem se Claude Skills liší od Custom GPT?
Claude Skill je přenosný postup na vyžádání, který se načte pouze tehdy, když úkol odpovídá jeho popisu, takže si jich můžete nainstalovat mnoho, aniž by to zpomalovalo Clauda. Custom GPT je samostatně nakonfigurovaný chatbot, na který záměrně přepnete. Skills se neviditelně začleňují do běžných konverzací; Custom GPT je samostatný asistent, kterého si vybíráte pro každý úkol zvlášť.
Musíte umět programovat, abyste mohli vytvořit Claude Skill?
Ne. Soubor SKILL.md je napsán v prostém Markdownu a vestavěný nástroj pro tvorbu dovedností od společnosti Anthropic za vás vygeneruje složku a soubor na základě popisu vašeho pracovního postupu v běžném jazyce. Skripty jsou volitelné; většina dovedností pro projektové řízení (PRD, souhrnné zprávy o stavu, retrospektivy) obsahuje pouze pokyny a příklady.