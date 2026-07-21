12-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество с клиенти през 2026 г.

Инструментите за сътрудничество с клиенти се разделят на две групи. От една страна, имате инструменти, интегрирани в портала, които предоставят на клиентите отделно пространство с фирмено лого. От друга страна, има вътрешни инструменти с гостуващ достъп, които позволяват на клиентите да имат ограничен достъп до вашето работно пространство.

Изберете грешния вариант и веднага ще се върнете към пропуснати одобрения, множество версии на файлове и промени в обхвата, които са били отбелязани в отговор, който никой не е видял.

В този наръчник се сравняват 12-те най-добри софтуерни инструмента за сътрудничество с клиенти по критерии, които са важни за външната работа, за да можете да подберете инструменти, които пасват на вашия технологичен набор.

Инструмент Най-подходящи за Отличителна характеристика Цени* Къде има недостатъци Teamwork.com Средни по размер агенции, управляващи сложни, многопластови цикли на взаимодействие с клиенти Безплатен външен достъп до табла за управление, етапи и споделени задачи, с вградени таймери, които изчисляват разходите за ресурси спрямо бюджета Цени от 9,99 $/месец (фактурира се годишно) Използва оценки на базата на часове, а не на „стори точки“, поради което екипите за гъвкаво разработване пропускат планирането на спринтовете Moxo Фирми в регулирани сектори, които прилагат интензивен подход при въвеждането на нови клиенти Отделни входни точки с брандиране за клиенти и доставчици, с ясни работни процеси и криптирани електронни подписи Безплатно; Бизнес – 960 $/година Базовият план ограничава интеграциите и не разполага с вътрешни таймери за почасово фактуриране monday.com Маркетингови агенции, които се нуждаят от прозрачно проследяване на напредъка с цветно кодиране Табла със статуси, обозначени с цветове, които ясно показват закъсненията Безплатен; платен от 9 $/месец Липсва защита на личните данни на ниво колона, което затруднява скриването на чувствителна информация от подизпълнителите ClickUp Мащабируеми, мултифункционални екипи, които искат да консолидират вътрешните си операции и работата с клиенти Правата на гостите контролират точно какво вижда клиентът, като задачите, документите, проверката, чатът и формулярите са обединени в едно работно пространство, а гостите имат достъп само за преглед Безплатни; платени от 7 $ на потребител на месец Екипите, които използват приложение с една единствена функция, се нуждаят от една или две седмици, за да конфигурират пространствата и правата за достъп Asana Малки екипи, координиращи строги, зависими от срокове етапи в работата с клиенти Проследяване на зависимостите, което гарантира, че предаването на задачите според графика се извършва навреме Безплатни; платени от 10,99 $/месец Създаден за кратки срокове, а не за интензивна комуникация с клиенти; изисква ясна йерархия, за да остане използваем Basecamp Развиващи се агенции, които търсят фиксирана цена с неограничен брой клиентски потребители Фиксирана цена без такси за работно място за неограничен брой клиентски потребители Безплатен; Pro 15 $/месец/потребител; Pro Unlimited 299 $/месец Липсват детайлни разрешения за ограничаване на достъпа до чувствителни данни в споделените табла Slack Инженерни и технически екипи, за които бързата комуникация с клиентите в реално време е приоритет Безплатни канали в Slack Connect, които включват външни партньори в общи разговори Безплатен; платен от 8,75 $/месец/потребител Важни актуализации могат да останат незабелязани в каналите с голям трафик; безплатният план ограничава историята на съобщенията Google Workspace Разпръснати екипи, които се нуждаят от лек софтуер за съвместно редактиране на документи с клиенти Редактиране в реално време в облака, което премахва цикъла „изпращане – преработка – прикачване“ Цени от 7 $/месец (фактуриране на годишна база) Оптимизиран за документи, а не за големи обеми данни, така че много големите таблици с формули могат да забавят работата; известията от различни приложения се натрупват Notion Креативни студиа, които се нуждаят от силно персонализируеми табла за клиенти и центрове за ресурси Гъвкави блокове и разделяне на Teamspace за създаване на персонализирани клиентски портали Безплатни; платени от 10 $/месец Големите бази данни могат да забавят работата; ограничен офлайн достъп FuseBase Агенции, работещи с клиенти, които търсят изцяло персонализирани портали в стила на уебсайтове Вградени в портала пространства, които приличат на уебсайтове, с достъп чрез „магически линк“ и пълна възможност за брандиране под собствена марка Цени от 32 $/месец (фактуриране на годишна база) По-бавно зареждане и липса на директен износ на данни към Google Sheets Zoho Projects Екипи, които се съобразяват с бюджета и търсят познати актуализации за заинтересованите страни в стила на социалните медии Фийд на проекта в стила на социалните медии за актуализации, файлове и обратна връзка Безплатни; платени от 4 $/месец Богат на функции, така че навигацията изглежда по-натоварена в сравнение с минималистичен инструмент при големи портфейли Trello Фрийлансъри и малки екипи, които планират прости и нагледни работни процеси с клиенти Пощенска кутия на управителния съвет, която автоматично преобразува имейлите на клиентите в картички със задачи, които могат да се преместват Безплатен; платен от 5 $/месец Без вградени зависимости или проследяване на времето за сложни, многослойни проекти

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.

Какво представлява софтуерът за сътрудничество с клиенти?

Софтуерът за сътрудничество с клиенти предоставя на външните клиенти сигурно, споделено пространство, в което да работят заедно с вашия екип. В него те могат да следят напредъка по проектите, да обменят файлове, да одобряват крайни резултати и да ви изпращат съобщения – и всичко това, без да се намесват във вашите вътрешни операции.

Те не са същите като инструментите за вътрешно сътрудничество, които са създадени за служителите. И се различават от софтуера за управление на клиенти, който проследява взаимоотношенията, вместо да се занимава със съвместната работа.

Разликата, която има значение: добрите инструменти за сътрудничество с клиенти ви позволяват да контролирате точно какво вижда клиентът, така че работата остава споделена, но вашето работно пространство остава лично.

Какво да търсите в софтуера за сътрудничество с клиенти

Оценете всеки инструмент по девет критерия: модел за външен достъп, сигурно споделяне на файлове и разрешения, одобрения и проверка, сътрудничество в реално време, видимост на проектите за клиентите, „white-labeling“, интеграции, цени за гости и усилия за въвеждане на нови клиенти.

Взети заедно, тези критерии разграничават инструмент, създаден за външни лица, от такъв за вътрешна употреба, към който е добавена функция за гости. Ето защо всеки от тези аспекти е от значение именно за работата с клиенти:

Модел на външен достъп (портал срещу гост срещу и двете) : Решете колко от вашата дейност клиентът ще вижда. Порталът е отделно пространство с вашата марка, в което клиентът влиза; достъпът като гост го прехвърля във вашето работно пространство с ограничения

Сигурно споделяне на файлове и разрешения : Контролирайте кой може да преглежда, коментира, редактира или изтегля файловете – за всеки файл поотделно, а не само за цялото работно пространство. Работата с клиенти зависи изцяло от документите, което прави : Контролирайте кой може да преглежда, коментира, редактира или изтегля файловете – за всеки файл поотделно, а не само за цялото работно пространство. Работата с клиенти зависи изцяло от документите, което прави сигурното споделяне на файлове задължително условие за регулираната дейност

Одобрения и проверка : Документирайте одобренията, вместо да ги загубите в имейли. Клиентите одобряват крайните продукти и правят бележки върху творческите материали на едно място, а най-добрите онлайн : Документирайте одобренията, вместо да ги загубите в имейли. Клиентите одобряват крайните продукти и правят бележки върху творческите материали на едно място, а най-добрите онлайн инструменти за проверка запазват тази обратна връзка прикрепена към работата

Сътрудничество в реално време : Намалете размяната на съобщения, като позволите на клиентите да редактират и да обменят идеи заедно с вас в споделени документи и бели дъски

Прозрачност на проектите за клиентите : Показвайте на клиентите статуса, графиците и кой какво дължи, без да разкривате вътрешни подзадачи и разговорите в екипа

„Уайт-лейбъл“ и брандиране : Поставете вашето лого на портала, а не това на доставчика. За консултантите и агенциите това е част от професионалното впечатление

Интеграции : Свържете се с хранилището за файлове, чата и календара, които клиентите вече използват, за да не се налага на никого да се отказва от своите инструменти

Модел на ценообразуване за гости и клиенти : Обърнете внимание на този аспект: някои инструменти таксуват за всеки гост, други ги включват в цената, трети поставят ограничения, а при работа с клиенти това може да надхвърли значително цената на основния абонамент

Усилие за въвеждане на клиента: Лесното въвеждане стимулира приемането; ако клиентът се нуждае от обучение само за да публикува коментар, процесът се забавя. Комбинирайте вашия инструмент със специализиран : Лесното въвеждане стимулира приемането; ако клиентът се нуждае от обучение само за да публикува коментар, процесът се забавя. Комбинирайте вашия инструмент със специализиран софтуер за въвеждане на клиенти , за да изградите отношения с висока степен на ангажираност

Ако се колебаете между различни варианти за фирмен клиентски портал, това видео ще ви запознае с няколко възможности:

В този списък са включени дванадесет инструмента за сътрудничество: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects и Trello.

Всеки от тях има предимства при различни сценарии на работа, но и недостатъци в други аспекти. Всяка от предложените по-долу опции е разгледана по един и същ начин: за кого е подходяща, в какво се отличава, къде не отговаря на изискванията и колко струва.

1. Teamwork.com (Най-добър за управление на клиенти на агенции в екипи със среден размер)

Ако екипът ви се нуждае от координация на резултатите за клиентите, без да плащате за допълнителни лицензи за софтуер, Teamwork.com е подходящият избор. Той предоставя на външни заинтересовани страни безплатен достъп до табла за управление, етапи и споделени задачи. Това го прави отличен избор за фирми, предлагащи професионални услуги, които се нуждаят от прозрачност през целия дълъг жизнен цикъл на проектите.

Да приемем, че дадена маркетингова агенция управлява създаването на уебсайт. Клиентът получава покана да преглежда директно задачите по разработката, да оставя обратна връзка или да проследява часовете, отработени по проекта, в споделения списък. Мениджърите могат също да задействат вградени таймери за отделни задачи, а платформата автоматично изчислява разходите за ресурси спрямо общия бюджет.

Основни функции и предимства

Предотвратете разпръснатите разговори: Създайте временни канали за чат за краткосрочни проекти, за да изолирате автоматично дискусиите

Намалете ръчната административна работа с изкуствен интелект: Използвайте Teamwork AI, за да обобщавате актуализации по проектите, да изготвяте съдържание и да отговаряте на въпроси относно данните по проектите

Открийте контекста зад минали решения: Търсете в пълната история на съобщенията, за да разкриете мотивите, без да се налага да претърсвате веригите от имейли

Актуализирайте задачите от съществуващите си канали: Свържете Slack, за да променяте списъците със задачи директно, без да се налага Свържете Slack, за да променяте списъците със задачи директно, без да се налага използването на множество инструменти

Цени

Основни характеристики: 9,99 $/месец на потребител

Accelerate : 24,99 $/месец на потребител

Оптимизиране: Индивидуални цени

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,4/5 (над 1 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Къде Teamwork.com не е на висота: Екипите за гъвкаво разработване ще се сблъскат с проблеми при адаптирането, тъй като инструментът използва оценки на базата на часове вместо „story points“. Платформата също така не разполага с разширено управление на закъсненията и подробни работни потоци за жизнения цикъл на бъговете. Пропуснете Teamwork.com, ако: Вашите екипи се нуждаят от вградени рамки за планиране на спринтове или трябва да виждат едновременно завършените и активните задачи на един екран.

Какво казват реалните потребители за Teamwork.com?

Прочетете мнението на този рецензент от G2 за Teamwork.com:

Това, което най-много ми харесва в Teamwork.com, са неговите всеобхватни възможности за управление на проекти, включително проследяване на задачи, управление на времето, инструменти за сътрудничество и функции за отчитане. Той помага на екипите да поддържат организация, да подобрят производителността си, да спазват ефективно крайните срокове и успешно да поддържат ясна комуникация през целия жизнен цикъл на проекта.

Това, което най-много ми харесва в Teamwork.com, са неговите всеобхватни възможности за управление на проекти, включително проследяване на задачи, управление на времето, инструменти за сътрудничество и функции за отчитане. Той помага на екипите да поддържат организация, да подобрят производителността си, да спазват ефективно крайните срокове и успешно да поддържат ясна комуникация през целия жизнен цикъл на проекта.

2. Moxo (Най-добър за автоматизация на регистрацията в клиентския портал)

чрез Moxo

Създаден, за да пренесе управлението на клиентските профили в унифицирани работни пространства, Moxo създава отделни точки за достъп за различните външни заинтересовани страни. Клиентите виждат един портален интерфейс, доставчиците взаимодействат чрез отделен интерфейс, а вътрешните екипи описват етапите на изпълнение на прост език, за да генерират работни потоци. Външните страни са в крак с графиците за изпълнение още от първия ден.

Агенция за недвижими имоти може да го използва за управление на процеса по набиране на нови партньори. Фирмата споделя рекламни материали за обявите и насрочва разговори за настройка чрез мобилното приложение. Новите агенти подписват документите за набиране директно чрез защитения интерфейс, а подписите на клиентите се съхраняват защитени с криптиране от корпоративен клас.

Основни функции и предимства

Мащабиране на ежедневния оперативен капацитет: Въведете AI асистенти, обучени въз основа на вътрешните умения на компанията, за да се справят с рутинната работа

Откривайте незабавно заседналите проекти: Извличайте данни за производителността на екипа в реално време, изразени на достъпен език, за да откривате пречките

Съобразете се с корпоративната си идентичност: Вградете фирмените лога и цветовете на марката във всеки табло за управление, предназначено за заинтересованите страни

Ускорете събирането на документи: Искайте, получавайте и организирайте файловете на клиентите по сигурен начин, без да разчитате на прикачени файлове в имейли

Цени

Безплатно

Бизнес : 960 $/годишно

Pro : 4 800 $/годишно

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4/5 (над 20 отзива)

Къде Moxo отстъпва: Базовият план ограничава директните връзки с външни бази данни и папки в облачното хранилище. Това ограничение налага ръчно дублиране на данните, а липсата на вътрешни таймери забавя отчитането на времето. Избягвайте Moxo, ако: Вашата бизнес дейност изисква точно отчитане на часовото работно време или обширни интеграции на базово ниво.

Какво казват реалните потребители за Moxo?

Вижте какво харесва този рецензент от G2 в Moxo:

Оценявам подобреното клиентско преживяване и удобния за ползване дизайн. Възможността да персонализираме формуляри и известия за нашите клиенти се оказа изключително ценна за нашия екип. Освен това екипът за обслужване на клиенти реагира много бързо и е надежден източник на помощ винаги, когато имам нужда от нея.

Оценявам подобреното клиентско преживяване и удобния за ползване дизайн. Възможността да персонализираме формуляри и известия за нашите клиенти се оказа изключително ценна за нашия екип. Освен това екипът за обслужване на клиенти реагира много бързо и е надежден източник на помощ винаги, когато имам нужда от нея.

3. monday.com (Най-добър за визуално проследяване на проекти в маркетингови агенции)

Ако в момента екипът ви проследява клиентските сметки чрез разпръснати електронни таблици, monday.com ги замества с табла за статус, обозначени с цветове. Можете да визуализирате крайните срокове и да планирате съответно. Актуализациите се свързват директно с конкретни резултати, а специална колона за отговорни лица показва кой отговаря за задачите, без да са необходими постоянни срещи за отчитане.

Креативна агенция, управляваща мултиканална кампания, може да създаде табло за споделяне, достъпно за външни партньори. Новите заявки за ресурси пристигат чрез вградени уеб формуляри, които автоматично попълват редовете с подробности за крайните срокове. Акаунт мениджърите кликват върху вграден часовник, за да отчитат фактурираните часове за ревизии, като тези данни се прехвърлят директно в отчетите за напредъка на клиента.

Основни функции и предимства

Организирайте деня си в един изглед: Обединете личните си задачи от всеки активен форум в една седмична времева линия

Съхранявайте пълна история на взаимодействията по акаунта: Записвайте разговорите с клиенти, имейлите и бележките от срещите в централизиран регистър за контакти

Покажете кой има свободен капацитет: Координирайте натоварването визуално в колона с времева ос, за да установите наличността за работа с нови клиенти

Получавайте по-бързи анализи на проектите с изкуствен интелект: Използвайте monday AI, за да генерирате актуализации, да обобщавате задачи, да класифицирате заявки и да подпомагате създаването на работни потоци

Цени

Безплатно

Базов план: 9 долара на месец на потребител

Стандартен план: 12 долара на месец на потребител

Предимство: 19 долара на месец на потребител

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,7/5 (над 16 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5 900 отзива)

Къде monday.com отстъпва: таблата на monday.com не предлагат ограничения за преглед на ниво колона, така че скриването на чувствителна информация за клиенти от външни изпълнители в споделено табло изисква планиране. Освен това, инструментът за автоматизация е мощен, но при сложна „ако/тогава“ логика се налага ръчно въвеждане. Сложните вериги от правила са по-подходящи за екипи, които са готови да инвестират време в настройката. Избягвайте monday.com, ако: Вашата дейност изисква строги контролни механизми за поверителност на ниво колона при споделяне на активни табла за проследяване с външни партньори.

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Прочетете мнението на този рецензент от G2 за monday.com:

Това, което най-много ми харесва в monday Work Management, е колко лесно ми позволява да видя работата с един поглед. Мога да отворя табло и за няколко секунди да разбера какво е в процес на изпълнение, какво чака одобрение от клиента и какво е закъсняло. Етикетите за статус, отговорниците и крайните срокове са много ясни, така че има по-малко гадаене и по-малко съобщения от типа „кой се занимава с това?“ в Slack или по имейл.

Това, което най-много ми харесва в monday Work Management, е колко лесно ми позволява да видя работата с един поглед. Мога да отворя табло и за няколко секунди да разбера какво е в процес на изпълнение, какво чака одобрение от клиента и какво е закъсняло. Етикетите за статус, отговорниците и крайните срокове са много ясни, така че има по-малко гадаене и по-малко съобщения от типа „кой се занимава с това?“ в Slack или по имейл.

4. ClickUp (Най-добрата платформа „всичко в едно“ за работа с клиенти и вътрешни задачи)

Контролирайте какво виждат клиентите с помощта на разрешенията за гости в ClickUp

Повечето екипи управляват работата с клиенти в един инструмент, а вътрешната работа – в друг. ClickUp премахва това разделение. Задачи, документи, бели дъски, чат, табла за управление, проверка на проекти и формуляри – всичко това се намира в едно работно пространство. Типовете гости само за преглед и с контролирани права ви позволяват да контролирате точно какво може да вижда клиентът. За достъп без влизане в системата публичните споделени изгледи позволяват на всеки да следи напредъка чрез линк.

Ето как става това. Агенция за брандиране създава папка в ClickUp за клиента, съдържаща списък с крайните резултати, документ с брифинга и табла в ClickUp за проследяване на напредъка. Клиентът влиза в системата, оставя бележки за корекции върху дизайнерските файлове (PNG, PDF или видео) и изпраща съобщения на екипа чрез чата. Той никога не вижда вътрешните табла за спринтове или разговорите в екипа.

ClickUp Forms събира нови заявки за ресурси и автоматично създава задачи в подходящия списък. Функцията „Collaboration Detection“ показва в реално време кога клиентът разглежда или редактира документа. Документите се запазват автоматично около 1,5 секунди след като някой спре да пише, така че съвместното редактиране се усеща като мигновено.

Основни функции и предимства

Заменете разпръснатата комуникация с чат: Осигурете възможност за търсене на разговорите заедно със задачите, към които се отнасят, като използвате каналите Осигурете възможност за търсене на разговорите заедно със задачите, към които се отнасят, като използвате каналите за чат в ClickUp в рамките на проекта

Ускорете обслужването на клиентите: Автоматизирайте одобренията, повтарящите се задачи, актуализациите на статуса и предаването на задачи чрез работни потоци без кодиране

Получавайте отговори незабавно: Търсете сред задачи, документи и чат с помощта на Търсете сред задачи, документи и чат с помощта на Brain MAX , за да генерирате обобщения на проекти, да намирате файлове или да изготвяте актуализации на статуса, без да се налага да претърсвате папки

Прехвърлете рутинните въпроси на клиентите: Назначете Назначете „супер агент“ , задвижван от изкуствен интелект, когото клиентите могат да @споменат за актуализации, търсене на файлове или задачи за изпълнение, като по този начин освободите екипа си от повтарящите се запитвания за статуса на нещата

Цени

Оценки

G2 : 4,6/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4 400 отзива)

Къде ClickUp отстъпва: Широкият обхват, който позволява на ClickUp да обедини различни инструменти, означава и повече първоначална настройка: екипите, които идват от приложение с една единствена цел, обикновено се нуждаят от седмица или две, за да конфигурират пространствата, изгледите и разрешенията, преди всичко да заработи гладко. Пропуснете ClickUp, ако: Порталът с фирмено лого в стил микросайт е задължителен, а създаването му чрез разрешения за гости ви се струва прекалено ръчно за вашия работен процес.

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Как фактът, че ClickUp е платформа „всичко в едно“, помага на този рецензент от G2:

Най-много ми харесва, че всичко е обединено на едно място. Преди ClickUp проследяването на проектите, работата с клиенти и координацията на екипа бяха разпръснати в различни инструменти, а сега всичко се намира в една система. Мога да управлявам нашите проекти, да следя за изпълнението на задачите за клиентите и да координирам екипа, без да се налага да преминавам от едно приложение в друго. Тази конфигурация с единен източник на информация беше най-голямото ни предимство през изминалата година.

Най-много ми харесва, че всичко е обединено на едно място. Преди ClickUp проследяването на проектите, работата с клиенти и координацията на екипа бяха разпръснати в различни инструменти, а сега всичко се намира в една система. Мога да управлявам нашите проекти, да следя за изпълнението на задачите за клиентите и да координирам екипа, без да се налага да преминавам от едно приложение в друго. Тази конфигурация с единен източник на информация беше най-голямото ни предимство през изминалата година.

Научете как да каните и управлявате гости в ClickUp:

5. Asana (Най-подходящ за координиране на графици в малки екипи)

чрез Asana

Asana поддържа организирана работата с клиентите чрез структурирани проекти, графики и зависимости между задачите, което улеснява проследяването на напредъка. Екипите могат да канят клиенти да сътрудничат по конкретни проекти, да събират обратна връзка директно по задачите и да автоматизират рутинните актуализации, без да създават дълги вериги от имейли. Платформата осигурява яснота относно отговорностите, крайните срокове и следващите стъпки.

Собственикът на малък бизнес, който управлява обучението на клиенти, може да използва шаблоните на Asana, за да създаде работен процес за въвеждане на нови служители, който незабавно генерира от 40 до 50 взаимосвързани задачи. Системата проследява зависимостите, за да гарантира, че вътрешните прехвърляния на задачи се извършват по график. Членовете на екипа коментират отделните карти, качват файлове по проекта и споменават колеги, за да споделят контекста.

Основни функции и предимства

Автоматизирайте повтарящи се оперативни стъпки: Прилагайте персонализирана логика за задействане, за да премествате картите автоматично, когато са изпълнени определени условия

Отпразнувайте постигнатите етапи: Задействайте анимации с благодарности на екрана, за да повишите мотивацията на екипа

Бъдете една крачка пред крайните срокове: Визуализирайте зависимостите и графиците, за да идентифицирате пречките, преди те да забавят доставката

Спестете време с изкуствен интелект: Използвайте Asana AI, за да обобщавате проекти, да идентифицирате рискове, да препоръчвате следващи стъпки и да отговаряте на въпроси относно текущата работа

Цени

Лично ползване: Безплатно

Starter : 10,99 $/месец на потребител

Advanced : 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 400 отзива)

Къде Asana отстъпва: Актуализациите на платформата понякога променят утвърдени функции, което принуждава потребителите да губят време в търсене на нови решения за заобикаляне на проблема. Рецензентите отбелязват също, че при навеждане с мишката върху задачите те се отварят автоматично, което създава леко неудобство при ежедневната навигация. Избягвайте Asana, ако: Вашият екип няма единна йерархична структура, тъй като базата данни лесно се превръща в объркващо сметище за задачи.

Какво казват реалните потребители за Asana?

Защо този рецензент от G2 смята, че Asana е лесен за ползване:

Намирам Asana за изключително удобна и лесна за използване. Тя е идеално решение за моя малък екип. Харесва ми интеграцията на приложението с Clockify, която спестява много време на стажанта ми и на мен при получаването на заплащане и проследяването на часовете и отчетите за работното време. Прозрачността, която осигурява на екипа ми по отношение на проектите и задачите на клиентите, е наистина полезна.

Намирам Asana за изключително удобна и лесна за използване. Тя е идеално решение за моя малък екип. Харесва ми интеграцията на приложението с Clockify, която спестява много време на стажанта ми и на мен при получаването на заплащане и проследяването на часовете и отчетите за работното време. Прозрачността, която осигурява на екипа ми по отношение на проектите и задачите на клиентите, е наистина полезна.

6. Basecamp (Най-добър за сътрудничество с клиенти на фиксирана цена в разрастващи се агенции)

чрез Basecamp

Ценообразуването на базата на фиксирана такса и липсата на такси за всеки потребител правят Basecamp най-простият вариант за разрастващи се агенции, които просто искат да предотвратят разпръскването на информацията по проектите. Платформата замества веригите от имейли с централизирани форуми за съобщения и прозрачни списъци със задачи. Вътрешните екипи добавят външни доставчици и клиенти към конкретни проекти без допълнителни разходи.

Директорът на агенцията може да използва таблото за управление „Mission Control“, за да види незабавно състоянието на проекта. Екипът проверява визуален индикатор, за да оцени напредъка, без да отваря отделни табла. Клиентите участват в чатове в „Campfire“ или преглеждат файлове директно в споделения интерфейс.

Основни функции и предимства

Откривайте затрудненията навреме: Проследявайте дали задачите са във фаза на планиране или изпълнение с помощта на диаграмите на Хил

Намалете броя на срещите за обсъждане на статуса: Настройте периодични напомняния, които автоматично събират актуална информация от екипа

Намерете бързо изгубени активи: Обединете всички активни файлове и коментари на един екран „Everything View“

Изготвяйте актуализации по проектите по-бързо: Използвайте Basecamp AI, за да пишете актуализации за състоянието, да обсъждате идеи и да обобщавате текущи дискусии

Цени

Безплатно

Предимства: 15 долара на месец на потребител

Pro Unlimited: 299 $/месец

Оценки

G2: 4,1/5 (над 5 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 200 отзива)

Където Basecamp отстъпва: Той жертва детайлния контрол в името на простотата, така че ограничаването на достъпа на външни сътрудници до чувствителни данни в споделените табла не е неговата силна страна. Екипите, които се нуждаят от строги разрешения за всеки елемент, трябва да обмислят това на първо място. Пропуснете Basecamp, ако: Имате нужда да ограничите достъпа до чувствителни данни в споделените табла или да зададете строги разрешения за всеки елемент за външни сътрудници.

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Вижте как този рецензент от G2 използва Basecamp:

Отговарям за координацията между няколко екипа, а Basecamp подпомага комуникацията и сътрудничеството в цялата организация. Той улеснява достъпа до справочни материали, проектни документи и работни файлове за всички участници, като по този начин намалява объркването и проблемите, свързани с контрола на версиите. Може лесно да се интегрира с CRM, маркетингови и инструменти за обслужване на клиенти, за да поддържам работата ни с клиентите в синхрон с вътрешните операции.

Аз отговарям за координацията на няколко екипа, а Basecamp подпомага комуникацията и сътрудничеството в цялата организация. Той улеснява достъпа до справочни материали, проектни документи и работни файлове за всички участници, като по този начин намалява объркването и главоболията, свързани с контрола на версиите. Той може лесно да се свърже с инструменти за CRM, маркетинг и обслужване на клиенти, за да поддържа синхронизация между работата ми с клиенти и вътрешните операции.

7. Slack (Най-подходящ за комуникация в реално време в рамките на инженерните екипи)

чрез Slack

Slack улеснява комуникацията с клиентите, като замества дългите вериги от имейли с обмен на съобщения в реално време в едно дигитално пространство.

Екип от инженери, който отстранява проблем с пик в натоварването на базата данни, може да стартира среща на живо в канал за мониторинг. Инженерите споделят екраните си и незабавно обсъждат решения, без да преминават към приложение на трета страна. Тези дискусии създават история, която може да се търси и служи като динамична документация за последващ анализ.

Външното сътрудничество се осъществява чрез безплатни покани по защитен канал, изпращани до партньорите, което им позволява да участват в одобряването на творчески проекти. Това превръща приложението за чат в споделено работно пространство за външни партньори.

Основни функции и предимства

Автоматизирайте одобренията без програмиране: Създавайте рутинни оперативни работни потоци, като използвате тригери и действия чрез плъзгане и пускане

Ускорете сроковете за външни прегледи: Поканете доставчиците в защитени споделени канали, без това да им струва нищо

Засичайте незабавно случайно разкриване на ключове: Откривайте частни API токени в съобщенията, преди да се стигне до нарушения на сигурността

Намерете отговори, без да превъртате: Задавайте въпроси на Slack AI на естествен език, за да извличате информация от разговори и споделено знание в различните канали

Цени

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 18 долара на месец на потребител

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,5/5 (над 39 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 24 000 отзива)

Къде Slack не е на висота: Тъй като Slack е създаден за чат в реално време, важни актуализации могат да останат незабелязани в канали с голям трафик, затова работи най-добре в комбинация със система за регистриране на решения. Избягвайте Slack, ако: Вашият екип разчита на безплатния план, за да поддържа постоянен архив с възможност за търсене на минали решения.

Какво казват реалните потребители за Slack?

Предимствата на използването на Slack според този рецензент от G2:

Това, което най-много ми харесва в Slack, е историята на разговорите и опцията за търсене. Всички чатове, които съм провеждал в Slack, са добре запазени, както и всичките ми документи и всичко останало. Дори ако съм загубил клиент и той вече не е свързан с мен, всички чатове, които съм провеждал с него, ще останат съхранени в историята на този конкретен разговор, което е много полезно.

Това, което най-много ми харесва в Slack, е историята на разговорите и опцията за търсене. Всички чатове, които съм провеждал в Slack, са добре запазени, както и всичките ми документи и всичко останало. Дори ако съм загубил клиент и той вече не е свързан с мен, всички чатове, които съм провеждал с него, ще останат съхранени в историята на този конкретен разговор, което е много полезно.

8. Google Workspace (Най-подходящ за лесно съвместно редактиране на документи с клиенти)

чрез Google Workspace

Google Workspace обединява електронна поща, документи, електронни таблици, презентации, видеоконференции и съхранение в облака в една свързана среда за сътрудничество. Вместо да прехвърлят файлове между отделни приложения, вътрешните екипи и клиентите работят заедно в споделени документи с коментари в реално време, предложения и история на версиите. Контролът на разрешенията улеснява споделянето само на това, което е от значение за външните заинтересовани страни.

Маркетингова агенция, която подготвя пускането на продукт на пазара, може да изготви текста на кампанията в Google Docs, докато клиентът оставя коментари в реално време. Дизайнерите качват творческите материали в Drive, екипът обсъжда промените в Google Meet, а окончателните одобрения се извършват, без да се изпращат множество прикачени файлове по имейл. Всички работят въз основа на една и съща достоверна информация.

Основни функции и предимства

Ускорете одобряването на проекти: Сключвайте споразумения и договори с доставчици директно в текстови документи с вградени електронни подписи

Сътрудничество отвсякъде: Редактирайте документи, таблици и презентации едновременно на настолни и мобилни устройства

Намалете повтарящата се работа с изкуствен интелект: Използвайте Gemini в Workspace, за да обобщавате срещи, да изготвяте чернови на имейли и да създавате съдържание в Docs, Gmail, Sheets и Meet

Автоматично защитете данните на клиентите: Класифицирайте чувствителните записи, като използвате контроли за съответствие, задвижвани от изкуствен интелект, и вътрешни правила за сигурност

Цени

Начален план: 7 $/месец на потребител

Стандартен план: 14 долара на месец на потребител

Плюс: 22 долара на месец на потребител

Enterprise: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,6/5 (над 47 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 17 500 отзива)

Къде Google Workspace не е на висота: Много големите таблици с много формули могат да забавят работата, когато има много едновременни редактори. Обединените известия от Gmail, Docs и Calendar също могат да превърнат таблото в прекалено натоварено по време на пиковите работни часове. Пропуснете Google Workspace, ако: Работата ви с клиенти се извършва чрез големи системи за проследяване, които използват много формули, или се нуждаете от структурирана система за управление на проекти, а не от купчина споделени документи.

Какво казват реалните потребители за Google Workspace?

Ето какво казва този рецензент от G2 за Google Workspace:

Сътрудничеството в реално време е най-голямото предимство за мен. Обичам да мога да работя в електронна таблица или документ едновременно с екипа си, без да се налага да се притеснявам за управлението на версиите или за изпращането на файлове по имейл напред-назад. Тъй като всичко е синхронизирано в един облачен център, лесно е да превключвам между лаптопа и телефона си, като същевременно поддържам всичките си проекти организирани.

Сътрудничеството в реално време е най-голямото предимство за мен. Обичам да мога да работя в електронна таблица или документ едновременно с екипа си, без да се налага да се притеснявам за управлението на версиите или за изпращането на файлове по имейл напред-назад. Тъй като всичко е синхронизирано в един облачен център, лесно е да превключвам между лаптопа и телефона си, като същевременно поддържам всичките си проекти организирани.

9. Notion (Най-добър за уики страници за клиенти и споделени документи)

чрез Notion

Ако вашият творчески екип се нуждае от силно персонализируеми табла за проследяване на резултатите за клиентите, Notion заслужава внимание. Той третира проектната документация като гъвкави блокове, а не като твърди шаблони. Екипите могат да създават персонализирани клиентски портали, в които да се съхраняват упътвания за бранда, бюджети и графици на едно място.

Фотографско студио може да използва рамката на базата данни за управление на сложни календари за фотосесии. Мениджърът превключва един и същ набор от данни от плосък списък към изглед на календар в зависимост от непосредствената нужда. Този единен източник на данни свързва вътрешните фотографи с външните редактори в един актуален източник на информация. Редактирането на страници в реално време позволява на разпръснатите екипи да си сътрудничат асинхронно в различни часови зони.

Основни функции и предимства

Запазете поверителността на акаунтите: Изолирайте чувствителните работни пространства на клиентите от вътрешните папки, като използвате разделителите на Teamspace

Контролирайте какво виждат външните изпълнители: Задайте подробни разрешения за достъп до базата данни на ниво папка в рамките на споделените документи

Премахнете ръчното проверяване на статуса: Проследявайте споменаванията и редакциите на страниците хронологично в автоматизирана пощенска кутия

Намерете отговори мигновено с изкуствен интелект: Използвайте Notion AI, за да обобщавате бележки от срещи, да генерирате съдържание, да търсите информация в работната среда и да отговаряте на въпроси в различни документи

Цени

Безплатно

Плюс: 10 долара на месец на потребител

Бизнес: 20 долара на месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки

G2: 4,6/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2 600 отзива)

Къде Notion не е на висота: Notion работи бързо с документи и малки бази данни, но много големите или дълбоко вложени бази данни могат да го забавят. Екипите, работещи с големи обеми данни, трябва да тестват софтуера в мащаб, преди да го внедрят. Офлайн достъпът също е ограничен, което е от особено значение, ако вашият екип на терен работи без надеждна интернет връзка. Пропуснете Notion, ако: Вашата работа на терен изисква настолно приложение, което работи надеждно без активна интернет връзка.

Какво казват реалните потребители за Notion?

Ето какво мисли един рецензент от G2 за Notion:

Много харесвам споделеното пространство за екипа в Notion за управление на клиенти. То ни помага да записваме бележки от срещи и ефективно да споделяме списъци със задачи. Функцията за календар също е нещо, което използваме и харесваме. Функцията за списък със задачи ни позволява да задаваме задачи, да ги възлагаме на различни хора, да променяме крайните срокове и да определяме приоритетни задачи, което се оказа наистина полезен инструмент за нас.

Много харесвам споделеното пространство за екипа в Notion за управление на клиенти. То ни помага да записваме бележки от срещи и ефективно да споделяме списъци със задачи. Функцията за календар също е нещо, което използваме и харесваме. Функцията за списък със задачи ни позволява да задаваме задачи, да ги възлагаме на различни хора, да променяме крайните срокове и да определяме приоритетни задачи, което се оказа наистина полезен инструмент за нас.

10. FuseBase (Най-подходящ за клиентски портали от типа „микросайт“ в агенциите)

чрез FuseBase

Fusebase съчетава клиентски портали, сътрудничество по проекти и документация в едно работно пространство. Агенциите създават портали с фирмено лого, където клиентите могат да получават достъп до актуализации по проектите, да одобряват крайни резултати, да обменят файлове и да намират отговори, без да се налага да претърсват вериги от имейли. Това премахва необходимостта от обучение за партньорите, които изпитват затруднения с традиционните табла за управление на проекти.

Агенцията може да внедри дигитална зала за продажби, за да споделя файлове и да събира законни подписи. Достъпът чрез „магически линкове“ без парола гарантира незабавен достъп на заинтересованите страни. Вътрешните бележки се съхраняват в отделно работно пространство в бекенда, което напълно скрива съдържанието от клиентите.

Основни функции и предимства

Определете какво съдържание привлича клиентите: Следете показателите за ангажираност в ресурсите на портала, като използвате вградените аналитични инструменти

Работете по-умно с изкуствен интелект: Използвайте вградения AI асистент, за да търсите информация в базата знания на компанията, да създавате съдържание, да обобщавате документи и да отговаряте на въпроси въз основа на данните от работното ви пространство

Премахване на всички елементи, свързани с бранда на платформата: Добавете персонализирани SMTP настройки, лога и имена на домейни за пълен контрол върху „white-label“ версията

Намалете комуникацията „назад-напред“: Централизирайте дискусиите, файловете и актуализациите по проектите в специални работни пространства за клиенти

Цени

Solo: 32 долара на месец

Essentials: 82 долара на месец (до 5 потребители)

Advanced: 266 $/месец (до 50 потребители)

Без ограничения: Индивидуално ценообразуване

Оценки

G2: 4,7/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

Къде FuseBase отстъпва: FuseBase е разработен с приоритет към портала, така че работните процеси с голям обем данни не са неговата силна страна. Няма директен експорт към Google Sheets, така че екипите, които работят основно с електронни таблици, ще се нуждаят от алтернативно решение за прехвърляне на данните Пропуснете FuseBase, ако: Вашата агенция се нуждае от възможности за бърз експорт на данни към вторични външни електронни таблици.

Какво казват реалните потребители за FuseBase?

Прочетете мнението на този рецензент от G2 за FuseBase:

Моят екип разполага със специално вътрешно пространство с инструменти за управление на проекти и редактор на документи, а нашите клиенти имат персонализиран портал с AI асистент. FuseBase обработва данните безпроблемно, което позволява на нашите екипи по продажби и въвеждане на нови клиенти да се фокусират повече върху изграждането на взаимоотношения, отколкото върху административни задачи.

Моят екип разполага със специално вътрешно пространство с инструменти за управление на проекти и редактор на документи, а нашите клиенти имат персонализиран портал с AI асистент. FuseBase обработва данните безпроблемно, което позволява на нашите екипи по продажби и въвеждане на нови клиенти да се фокусират повече върху изграждането на взаимоотношения, отколкото върху административни задачи.

11. Zoho Projects (Най-добър за сътрудничество със заинтересовани страни в социален стил)

чрез Zoho Projects

Икономичният Zoho Project е създаден за екипи, които искат комуникацията със заинтересованите страни да бъде естествена. Той заимства дизайнерски елементи от социалните медии: интерактивен поток на проекта, където екипите публикуват актуализации на статуса, качват прикачени файлове и записват незабавна обратна връзка.

Координаторът на клиниката може да организира бележките за корпоративните клиенти и персонализираните графици в едно работно пространство, като проследява предстоящите контролни прегледи на пациентите на визуална табло по метода „Канбан“. Вградените чат стаи и форуми позволяват на колегите да разрешават въпроси, без да отварят външни приложения.

Основни функции и предимства

Бъдете в крак с промените: Прегледайте интерактивен поток от дейности с последните промени в задачите в емисия в стил социална мрежа

Обсъждайте решения без излишна комуникация: Превключвайте между частни и групови чат стаи, вградени в работната среда

Запазете контекста на миналите кампании: Съхранявайте продължителни дискусии в организирани проектни форуми с възможност за търсене

Работете по-бързо с изкуствен интелект: Използвайте Zia, AI асистента на Zoho, за да създавате съдържание, да обобщавате информация и да извличате полезни изводи в цялата екосистема на Zoho

Цени

Безплатно

Премиум: 4 $ на месец на потребител

Enterprise: 9 долара на месец на потребител

Ultimate: 14 долара на месец на потребител

Оценки

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Къде Zoho Projects отстъпва: Zoho предлага много функционалности и това се забелязва. Екипите, които управляват много големи портфейли или работни пространства с много етикети, ще намерят навигацията по-сложна в сравнение с минималистичен инструмент. Той е най-подходящ за екипи, които са готови да жертват малко простота в замяна на по-широк набор от функции. Пропуснете Zoho Projects, ако: Членовете на вашия екип нямат технически познания и се нуждаят от лек и минималистичен интерфейс за проследяване.

Какво казват реалните потребители за Zoho Projects?

Заключението на един рецензент от G2 за Zoho Projects:

Харесвам Zoho Projects, защото предоставя ясен преглед на напредъка по проектите, помага за ефективното управление на задачите и крайните срокове и подобрява координацията в екипа чрез централизирана платформа.

Харесвам Zoho Projects, защото предоставя ясен преглед на напредъка по проектите, помага за ефективното управление на задачите и крайните срокове и подобрява координацията в екипа чрез централизирана платформа.

12. Trello (Най-добър за визуално представяне на задачите на клиентите)

чрез Trello

Екипите, които мислят в термините на визуални работни потоци, ще се чувстват като у дома си в Trello. Той превръща входящите съобщения от клиенти в карти, които могат да се преместват между персонализирани етапи, като поддържа активните задачи видими без административна бъркотия.

Графичен дизайнер, който координира лансирането на марка, може да създаде специална табло за клиента в Trello. Когато клиентът изпрати актуализация по имейл, мениджърът я препраща към входящата кутия на таблото. Системата автоматично преобразува съобщението в карта със задача.

Функцията за огледално отразяване на картите показва идентични задачи на отделни табла на екипите, за да се предотврати разкъсването на актуализациите за напредъка. Отзивите на клиентите продължават да се движат, без да запълват чат каналите с неспешни съобщения.

Основни функции и предимства

Събирайте обратна връзка от клиентите под формата на карти за задачи: Записвайте коментари относно дизайна на уебсайта с прикачени екранни снимки чрез добавката Feedbucket Power-Up

Автоматизирайте повтарящите се административни стъпки: Създайте персонализирани правила в Butler, задействани от крайни срокове или движения по карти

Получавайте обратна връзка от тестовете с екранни снимки: Изваждайте потребителски отчети директно в списъци с карти чрез интеграция с Ybug

Ускорете работата с изкуствен интелект: Използвайте Atlassian Intelligence, за да обобщавате карти, да генерирате съдържание и да отговаряте на въпроси в работните пространства на Trello

Цени

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (приблизителна цена при 50 потребители)

Оценки

G2: 4,4/5 (над 13 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 400 отзива)

Къде Trello отстъпва: Платформата не разполага с вградени зависимости между задачите, така че мениджърите трябва ръчно да коригират всяка свързана карта, когато графиците се променят. Големите проекти също могат да претрупат таблата, което забавя ежедневното търсене на текст за конкретни подробности по задачите. Пропуснете Trello, ако: Вашата компания се занимава със сложни, многопластови клиентски проекти, които изискват вграден софтуер за проследяване на времето или автоматични промени в графика.

Какво казват реалните потребители за Trello?

Защо този рецензент от G2 използва Trello:

Използвам Trello предимно, за да поддържам организация в работата с клиенти и крайните резултати, като се уверявам, че нищо не се пропуска – от прости задачи до дългосрочно планиране. Оценявам способността на Trello да ми помага да следя конкуриращи се приоритети и да управлявам задачи, които трябва да бъдат завършени, което ми дава спокойствие, че нищо няма да бъде забравено. Харесва ми визуалното оформление, което показва с един поглед какво е в процес, какво е завършено, какво е блокирано и какво се движи в момента.

Използвам Trello предимно, за да поддържам организация в работата с клиенти и крайните резултати, като се уверявам, че нищо не се пропуска – от прости задачи до дългосрочно планиране. Оценявам способността на Trello да ми помага да следя конкуриращи се приоритети и да управлявам задачи, които трябва да бъдат изпълнени, което ми дава спокойствие, че нищо няма да бъде забравено. Харесва ми визуалното оформление, което показва с един поглед какво е в процес на изпълнение, какво е завършено, какво е блокирано и какво се движи в момента.

Къде повечето екипи допускат грешки при използването на софтуер за сътрудничество с клиенти?

Повечето екипи закупуват софтуер за сътрудничество с клиенти, за да привлекат клиентите в своето вътрешно работно пространство: тук едно място за гост, там едно споделено табло. По-ефективният подход обикновено е точно обратният. Предоставете на клиента специално създадено пространство с ограничен обхват и дръжте фрагментираната вътрешна работа извън погледа му.

Подходът „Добавяне на клиенти към всичко“ се проваля и в двете посоки. Клиентите се затрупват с вътрешни задачи и разговори, които изобщо не са предназначени за тях, или екипът ви започва да се самоцензурира, защото клиентът наблюдава. Инструментът, който би трябвало да намали напрежението, всъщност го увеличава.

Показването на правилната сума на клиентите има неочаквана полза, която се подкрепя от научни изследвания. Професорът от Харвардския бизнес университет Райън У. Бюел установи, че оперативната прозрачност променя поведението:

Когато клиентите виждат скритата работа, извършена от ваше име, те стават по-доволни, по-склонни да платят и по-лоялни.

Когато клиентите виждат скритата работа, извършена от ваше име, те стават по-доволни, по-склонни да платят и по-лоялни.

Целта не е максимален или минимален достъп. Става въпрос за целенасочен достъп: показвайте напредъка, крайните резултати и решенията, които изграждат доверие, и скривайте вътрешните проблеми, които само създават излишно объркване. Това е границата, която разделя решението за портал от това за гост, и именно затова то е по-важно от всеки списък с функции.

Така че истинският въпрос не е „кой инструмент има най-много функции“, а колко от работното ви пространство трябва да вижда клиентът.

Това ясно разделя категорията: инструментите, вградени в портала (Moxo, FuseBase) предоставят на клиентите изчистен интерфейс с фирмено лого, но струват повече и изискват допълнителни разходи за настройка. Докато вътрешните инструменти с гостуващ достъп (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) са по-евтини и познати, но разкриват по-голяма част от работното ви пространство. Това оставя клиента само на едно погрешно разрешение разстояние от вътрешните разговори.

Ограничаването на дванадесетте инструмента до кратък списък се свежда до четири въпроса, свързани с вашата работа, а не до списъците с функции на инструментите. Отговорете на тях поред: всеки от тях елиминира една група, докато останат два или три избора.

Колко формални са взаимоотношенията? Работата, която е регулирана, изисква много документи или е обвързана с договори, налага използването на фирмен портал. За ежедневното сътрудничество по проекти такъв не е необходим.

Доколко се припокриват работата с клиенти и вътрешната работа? Значителното припокриване означава, че една система за регистриране с гостуващ достъп е по-ефективна от използването на два инструмента

Какъв е основният начин на работа? Предимно разговори, документи или проследявани резултати? Това определя дали да заложите на чат, документи или Предимно разговори, документи или проследявани резултати? Това определя дали да заложите на чат, документи или софтуер за управление на проекти

Колко всъщност ще ви струват гостите? Ценообразуването на базата на брой гости може бързо да оскъпи основния ви план, затова определете цените за клиентските места преди тези за екипните места

Ето как се класират отделните инструменти и с кои от тях е добре да започнете:

Ако това сте вие Вашият лагер Започнете с Формална, регулирана или свързана с голям обем документи работа с клиенти Портал за клиенти Moxo, FuseBase Работата с клиенти и вътрешната работа се припокриват в голяма степен Работно пространство с гости ClickUp, monday.com, Asana Комуникацията в реално време е основната необходимост С акцент върху чата Slack Работата се състои предимно от споделяне на документи и лека координация Doc-first Google Workspace, Notion

Осигурете на клиентите си подходяща степен на прозрачност

Най-добрият софтуер за сътрудничество с клиенти е този, който предлага на вашите клиенти пълна прозрачност, като отсява нерелевантните актуализации. Решете колко от работното ви пространство трябва да вижда даден клиент, изберете подходящия вариант и подберете два или три инструмента от списъка по-горе, за да ги изпробвате с реален проект.

Ако искате работата с клиенти и вътрешната работа да споделят пространство с изкуствен интелект, обхващащ цялата компания, ClickUp е създаден точно за това. Започнете да използвате ClickUp безплатно и създайте първото си пространство за работа с клиенти само за един следобед.

Сигурен ли е софтуерът за сътрудничество с клиенти?

Да. Надеждните инструменти осигуряват сигурност при работа с външни лица чрез разрешения за всеки отделен файл, криптиране и контрол на достъпа, които не позволяват на клиентите да влизат във вашето вътрешно работно пространство. Инструментите, интегрирани в портали, като Moxo и FuseBase, са създадени за регулирани работни процеси във финансовия, правния и здравния сектор, докато инструментите с гостуващ достъп, като ClickUp, ограничават достъпа на клиента до едно-единствено пространство, списък или документ. Сигурността все пак зависи от конфигурацията, затова прегледайте настройките за разрешения, преди да поканите някого.

Необходим ли е платен акаунт на клиентите, за да могат да сътрудничат?

Обикновено клиентите не се нуждаят от платен акаунт, за да сътрудничат. Повечето инструменти позволяват на клиентите да се присъединят като безплатни или евтини гости, вместо да заплащат за пълноправен достъп. ClickUp, monday.com, Asana, Notion и Trello поддържат достъп за гости, а планът Pro Unlimited на Basecamp с фиксирана такса позволява неограничен брой клиенти срещу една такса. Обърнете внимание на ограниченията за гости в безплатните планове и таксите за всеки гост в по-скъпите планове, които варират в зависимост от доставчика.

Кой е най-добрият софтуер за сътрудничество с клиенти за малки предприятия?

За малките фирми плановете „Free Forever“ на Trello, Basecamp и ClickUp предлагат най-лесното начало, като съчетават лесно споделяне с клиенти с минимална настройка. Trello и Basecamp печелят по отношение на бързината при включването на клиент, докато ClickUp оставя възможност за обединяване на вътрешната работа и тази с клиентите, докато бизнесът ви расте. Малките фирми в регулирани сектори все пак трябва да обмислят инструмент, базиран на портал, като Moxo, за да разполагат с пространство, което отговаря на изискванията и е съобразено с бранда им.

С какво софтуерът за сътрудничество с клиенти се различава от софтуера за управление на проекти?

Софтуерът за сътрудничество с клиенти е създаден, за да включи външни клиенти в съвместната работа по сигурен начин, докато софтуерът за управление на проекти е предназначен предимно за управление на вътрешни проекти на екипа. Много инструменти за управление на проекти (ClickUp, monday.com, Asana) изпълняват и двете функции чрез добавяне на гостуващ достъп, докато инструментите, базирани на портали (Moxo, FuseBase), се фокусират единствено върху взаимодействието с клиентите. Изберете в зависимост от това дали клиентите са основни участници или само от време на време преглеждат информацията.

Колко струва софтуерът за сътрудничество с клиенти?

Цените на софтуера за сътрудничество с клиенти варират от безплатни до около 12 долара на потребител на месец за началните платени планове, докато инструментите, вградени в порталите, често предлагат персонализирани цени за предприятия едва след демонстрация. Планът „Unlimited“ на ClickUp започва от 7 долара на потребител на месец; порталът на FuseBase започва от около 32 долара на месец. Лицензите за гости и клиенти могат да струват повече от основния ви абонамент, затова проверете таксите за всеки гост, преди да се ангажирате.